РЕПОРТАЖ: Как настоятель быховского храма уже 10 лет увлекает авиамоделированием местную детвору

В Быхове настоятель Свято-Троицкого храма отец Николай уже 10 лет увлекает авиамоделированием воспитанников воскресной школы. Мастерская или, как ее называет сам батюшка, авиамодельная лаборатория разместилась в церковном доме прямо на территории храма. Сегодня в ней занимаются более 30 ребят. Юные авиаконструкторы не только учатся мастерить и запускать различные модели планеров, но и проходят виртуальное обучение их управлением на специальном компьютерном симуляторе. В перерывах между занятиями - разговоры о вере, патриотизме, любви к Родине и служении людям. О том, каким тонкостям создания летательных аппаратов и жизненным премудростям учит местную детвору отец Николай, - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

В будний день на территории храма тихо, спокойно и умиротворенно. Но когда открываешь дверь в церковный дом, - сразу слышны оживленные детские голоса и возгласы. Ребята что-то обсуждают, делятся произошедшим за день, наперебой спрашивают, как правильно сделать ту или другую деталь, а также радостно объявляют о завершении своей работы. Делаем шаг через порог - и прямо на нас из мастерской вылетает небольшой, но очень стремительный планер. Вслед за ним в коридор вбегает счастливый авиаконструктор: "Ура! Вот это скорость!". Понятно, адресом мы не ошиблись - проходим дальше.

Здесь же со своими подопечными и отец Николай. Он бегло с нами здоровается и опять обращается к мальчишкам, от которых буквально нет отбоя: "Так, ребята! Крыло должно быть не такое маленькое, а подлиннее. Где шаблон среднего крыла? Вот из этого пенопласта будем делать. Берете кусок, отрезаете шириной 40 см и вырезаете крылышки. Вот так". И уже после того, как детвора получила нужные указания и старательно принялась за работу, батюшка уделил нам время.

Отец Николай уже почти 30 лет живет в Быхове и трудится настоятелем Свято-Троицкого храма. Об истории его духовного поиска знает почти каждый горожанин. По образованию он - учитель физики и математики, в 1978 году окончил Могилевский педагогический институт. На четвертом курсе у него уже был написан труд в закрытой печати, эта научная работа впоследствии опубликована в Академии наук. Вне распределения талантливого выпускника направляют в Могилевское отделение Института физики Академии наук БССР. Через год присваивают звание младшего научного сотрудника. Казалось, впереди многообещающая карьера ученого… Но жизнь внесла свои коррективы.

По словам отца Николая, именно в тот период он осознанно пришел к вере - без потрясений, озарений и других переломных моментов. Просто произошла колоссальная переоценка духовных ценностей, и начался поиск истинного жизненного предназначения. Молодой человек уволился из института, оставил все свои научные разработки и начал преподавать в школе. Затем из областного центра перебрался в Славгород. Именно здесь в его жизни появился авиамодельный спорт, который он преподавал детям в районном Центре творчества. В 90-е годы отец Николай, будучи еще мирянином, стал помогать в восстановлении славгородской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Потом оставил мирскую работу и был рукоположен в священный сан. Вскоре 22 февраля 1993 года стал настоятелем быховского храма.

Несмотря на служение, отец Николай все равно не переставал заниматься с детьми - обучал их в воскресной школе. Священнослужитель уверен, что ребятам надо давать хотя бы элементарные знания о вере - как молиться и вести себя в храме, какие есть церковные праздники... Например, каждое занятие в авиамодельной лаборатории начинается с чтения "Отче наш". Немаловажны и патриотические моменты. Кто сегодня из подростков знает фамилии летчиков, которые трижды становились Героями Советского Союза? Всю эту информацию нужно доносить современной молодежи, считает отец Николай. А еще важно - разговаривать с детьми, интересоваться их насущными делами и проблемами.

"В последнее время большое негативное влияние на детей оказывают телефоны и компьютерные игры, - замечает батюшка. - У них уже нет такой усидчивости и терпения, как были раньше. Нет и прежней целеустремленности - быстро пропадает интерес к понравившемуся делу. Дети моментально переключаются с одного на другое. Поэтому и научить их управлять авиамоделью становится сложнее. Не каждый сможет на протяжении нескольких месяцев методично тренировать фигуры высшего пилотажа - петлю, бочку, полет на спинке".

Вместе с тем сегодня дети нуждаются в общении. "Когда их слушаешь, им помогаешь - они к тебе тянутся, - говорит батюшка. - Сейчас все общение ограничивается уроками и домашними заданиями. Просто разговаривать - им скучно, а когда в процессе работы - это уже совсем другое дело. Взять нашу советскую педагогику - без труда воспитывать очень тяжело. В свою очередь, серьезную мировоззренческую основу закладывает и христианство, православие. Сейчас нужную и полезную для духовного роста информацию можно найти везде, даже в интернете, главное - научиться ее фильтровать".

Наверное, именно эта жизненная мудрость снова и снова приводит ребят в воскресную школу и авиамодельную мастерскую. Дети вместе и поговорят, и чаю попьют, и обсудят все тонкости конструирования новой модели планера. Мастерить приходят сюда даже девочки - правда, делают исключительно домики для кукол и крошечную мебель для игры. Но отец Николай им не запрещает - главное, чтобы были при деле. Единственное, что не приветствуется на занятиях - это собственнические амбиции, когда дети не умеют и не хотят делиться. Тогда приходится объяснять, что все собравшиеся здесь - одна команда.

Восьмиклассник Александр Бакулев только что сделал модель Миг-15 и сразу же показывает своему наставнику: "Отец Николай, самолет у меня получился. Хорошо летает". Уже обращаясь к нам, он рассказал, что занимается авиамоделированием уже 3 года: "Дома делать особо нечего, в телефоне сидеть не хочу, вот и занялся самолетами. Дома у меня целая коллекция различных копий - есть и японские, и немецкие бомбардировщики. Собрал порядка 50 моделей. Самый большой в моей коллекции Ту-4. Родители мое увлечение поддерживают - говорят, красиво получается. В будущем хочу пойти в войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил".

В мастерской отца Николая - сотни различных планеров. "Вот это кордовая модель, учебная, - батюшка снимает со стены небольшую и, на первый взгляд, не очень прочную конструкцию. - Даже если ударится, ничего не сломается. Ее можно на большую высоту запускать, детям интересно. Есть и радиоуправляемые модели - вот дворовый пилотажный самолет, летает даже в большом спортзале. А это - радиоуправляемая модель, мотопланер моей личной разработки. Оказалась очень эффективная, более 20 минут летает и без проблем забирается на высоту до 800 м, пока позволяет радиус управления аппаратурой. Сначала включается двигатель и затягивает планер как можно выше, потом мы переводим его на минимальный газ, и конструкция плавненько парит. Можно завести ее в восходящий поток воздуха и вообще отключить".

Отец Николай также демонстрирует нам виртуальный тренажер, на котором можно готовить операторов-беспилотников. Сейчас такие технологии везде нужны, рассуждает он. На компьютере специально установленная программа моделирует реальные условия полета, причем для обучения можно выбрать несколько режимов. Все вкупе дает воспитанникам нужные знания, которые они регулярно демонстрируют на конкурсах и городских праздниках - устраивают настоящие авиамодельные шоу. Однако если ребенок начинает уделять хобби больше внимания, чем учебе - будет серьезный разговор.

Спрашиваю у отца Николая, почему спустя столько лет интерес к авиамодельному спорту не угас. "Не знаю, - отвечает он. - Наверное, таким уродился". Чувствуется, что работа с детьми - это его предназначение, как и служение Богу. По признаю отца Николая, ему повезло быть настоятелем Свято-Троицкого храма. Церковь эта в Быхове, как в народе говорят, намоленная. Закрывалась в 30-е годы XX столетия на непродолжительное время, да и то здесь не было клубов и других подобных заведений. Помещение использовалось для хранения сельскохозяйственной техники и зерна. В 1941-м году храм открыли, здесь начались богослужения, и больше он не закрывался.

"В 1953 году сюда принесли чудотворный образ иконы Божией Матери "Барколабовская", - вспоминает батюшка. - Господь сподобил меня служить возле нее 17 лет. И когда отстроили в Барколабово Свято-Вознесенский женский монастырь, с почестями в 2010 году икону перенесли на ее историческое место. Вместо чудотворной иконы в быховском храме поставили ее копию. Возле нее молится очень много людей, и Божья Матерь отвечает на их просьбы: верующие получают исцеление, разрешаются их жизненные проблемы".

Запомнился отцу Николаю такой необычный случай, который произошел еще в начале его служения, в 1993 году. У женщины из деревни Сапежинка из-под Быхова обнаружили рак груди и отправили в Боровляны на операцию. Ей посоветовали зайти в Быхове в храм и помолиться возле чудотворной иконы Божьей Матери Барколабовской. Она так и сделала: попросила помощи своими словами, как знала. Приехала в больницу, на УЗИ проверили - рака нет. У нее спрашивают: где была? Что делала? "Я только в церковь зашла и помолилась", - недоумевала женщина. Вернулась радостная и всем рассказала, какое чудо с ней случилось.

Много в Свято-Троицком храме старинных икон, которые висели еще давным-давно в упраздненном Троицком храме, известном с XVIII века - Георгия Победоносца, Божией Матери "Достойно есть", Преподобного Зосима - покровителя пчеловодов. Останавливает на себе взгляд и старинная икона Господа Иисуса Христа. В храм ее принесла одна бабушка - говорит, возьмите, батюшка, и послушайте. Эта икона попала к ней, когда церкви закрывали и люди разбирали их по домам, чтобы не пропали. В лихие 90-е икону украли, обращение в милицию результата не дало - никак не могли найти. И тогда женщина дала обет: как икона найдется, возвратит ее храму. Приходит домой - а там повестка: приходите в милицию. Пропажу обнаружили в Санкт-Петербурге.

Прощаясь с нами, отец Николай призвал не отчаиваться и находить хорошее во всем, несмотря на все жизненные трудности и перипетии. "Скорби нужно преодолевать спокойно, мужественно и даже с радостью, они нас закаляют, - сказал священнослужитель. - Тем более нельзя никогда унывать - это очень тяжелый грех, который подрывает здоровье и расшатывает нервы. Не зря Библия призывает людей радоваться. И потом, если какие-то трудности или мысли серьезные, всегда можно прийти в церковь и рассказать о своей проблеме. Решение или нужный ответ придут сами собой, я в этом уверен".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-