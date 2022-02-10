Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 10 февраля 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:06 Анфимов: Минская область практически готова к проведению референдума Регионы
18:59 Смольский, Лазовский, Воробей и Лобастов выступят в олимпийском спринте Спорт
18:56 В январе подорожали капуста и помидоры, подешевели карамель и макароны Экономика
18:54 РЕПОРТАЖ: Как настоятель быховского храма уже 10 лет увлекает авиамоделированием местную детвору Регионы
18:53 Рыбак утонул в Малоритском районе Происшествия
18:52 Помощник министра обороны проведет 12 февраля прямую телефонную линию Общество
18:50 Канадцы и американцы победили на старте хоккейного турнира ОИ Спорт
18:44 Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Происшествия
18:37 Пархомчик: после визита главы Краснодарского края показатели товарооборота и экспорта возрастут Экономика
18:37 Движение общественного транспорта в районе моста на Немиге возобновится 11 февраля Регионы
18:29 Почти 4,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
18:23 Пенсионерка из Солигорского района доверилась лжемилиционеру и лишилась Br9,5 тыс. Происшествия
18:22 Поликлиники Брестской области приняли в выходные 10 тыс. человек Регионы
18:17 Несовершеннолетняя витебчанка работала на интернет-магазин наркотиков Происшествия
18:15 СК Беларуси и Управление ООН по наркотикам и преступности активизируют взаимодействие Общество
18:11 Минчанин выращивал дома коноплю Происшествия
18:09 Депутат: торгово-экономические отношения Беларуси и Бразилии демонстрируют устойчивый характер Политика
18:06 Красный Крест в Гомельской области помог привиться от COVID-19 более чем 4 тыс. пожилых сельчан в 2021 году Регионы
17:53 Спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпийских игр-2022 Спорт
17:48 Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге Спорт
17:46 Команда Германии выиграла четвертое олимпийское золото в санном спорте Спорт
17:40 Фристайлист Станислав Гладченко: мужская часть команды не совладала с эмоциями Спорт
17:36 Генсек ОДКБ примет участие в заседании Совбеза ООН Политика
17:27 В Брюсселе запретили проведение акции против антиковидных мер в формате автоколонны В мире
17:27 Новые сервисы планирует открыть БОКК Гомельской области Регионы
17:24 В Гродно бетономешалка наехала на парня: следователи ищут свидетелей Регионы
17:20 Первый резидент с иранским капиталом зарегистрирован в СЭЗ "Витебск" Регионы
17:19 Петришенко представил нового руководителя коллективу Минсельхозпрода Общество
17:19 МИД Беларуси вызвал посла Украины в связи с инцидентом в Днепре Политика
17:18 Сенатор Виктор Ананич: телефонные линии - это живая обратная связь с населением Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 февраля 2022, 18:54

РЕПОРТАЖ: Как настоятель быховского храма уже 10 лет увлекает авиамоделированием местную детвору

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Как попасть в волейбол и какие прогнозы на "Минчанку" и "Строитель", рассказал Рускевич
РЕПОРТАЖ о могилевской мастерице, которая хранит культурные традиции и никогда не унывает

В Быхове настоятель Свято-Троицкого храма отец Николай уже 10 лет увлекает авиамоделированием воспитанников воскресной школы. Мастерская или, как ее называет сам батюшка, авиамодельная лаборатория разместилась в церковном доме прямо на территории храма. Сегодня в ней занимаются более 30 ребят. Юные авиаконструкторы не только учатся мастерить и запускать различные модели планеров, но и проходят виртуальное обучение их управлением на специальном компьютерном симуляторе. В перерывах между занятиями - разговоры о вере, патриотизме, любви к Родине и служении людям. О том, каким тонкостям создания летательных аппаратов и жизненным премудростям учит местную детвору отец Николай, - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

В будний день на территории храма тихо, спокойно и умиротворенно. Но когда открываешь дверь в церковный дом, - сразу слышны оживленные детские голоса и возгласы. Ребята что-то обсуждают, делятся произошедшим за день, наперебой спрашивают, как правильно сделать ту или другую деталь, а также радостно объявляют о завершении своей работы. Делаем шаг через порог - и прямо на нас из мастерской вылетает небольшой, но очень стремительный планер. Вслед за ним в коридор вбегает счастливый авиаконструктор: "Ура! Вот это скорость!". Понятно, адресом мы не ошиблись - проходим дальше.

Здесь же со своими подопечными и отец Николай. Он бегло с нами здоровается и опять обращается к мальчишкам, от которых буквально нет отбоя: "Так, ребята! Крыло должно быть не такое маленькое, а подлиннее. Где шаблон среднего крыла? Вот из этого пенопласта будем делать. Берете кусок, отрезаете шириной 40 см и вырезаете крылышки. Вот так". И уже после того, как детвора получила нужные указания и старательно принялась за работу, батюшка уделил нам время.

Отец Николай уже почти 30 лет живет в Быхове и трудится настоятелем Свято-Троицкого храма. Об истории его духовного поиска знает почти каждый горожанин. По образованию он - учитель физики и математики, в 1978 году окончил Могилевский педагогический институт. На четвертом курсе у него уже был написан труд в закрытой печати, эта научная работа впоследствии опубликована в Академии наук. Вне распределения талантливого выпускника направляют в Могилевское отделение Института физики Академии наук БССР. Через год присваивают звание младшего научного сотрудника. Казалось, впереди многообещающая карьера ученого… Но жизнь внесла свои коррективы.

По словам отца Николая, именно в тот период он осознанно пришел к вере - без потрясений, озарений и других переломных моментов. Просто произошла колоссальная переоценка духовных ценностей, и начался поиск истинного жизненного предназначения. Молодой человек уволился из института, оставил все свои научные разработки и начал преподавать в школе. Затем из областного центра перебрался в Славгород. Именно здесь в его жизни появился авиамодельный спорт, который он преподавал детям в районном Центре творчества. В 90-е годы отец Николай, будучи еще мирянином, стал помогать в восстановлении славгородской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Потом оставил мирскую работу и был рукоположен в священный сан. Вскоре 22 февраля 1993 года стал настоятелем быховского храма.

Несмотря на служение, отец Николай все равно не переставал заниматься с детьми - обучал их в воскресной школе. Священнослужитель уверен, что ребятам надо давать хотя бы элементарные знания о вере - как молиться и вести себя в храме, какие есть церковные праздники... Например, каждое занятие в авиамодельной лаборатории начинается с чтения "Отче наш". Немаловажны и патриотические моменты. Кто сегодня из подростков знает фамилии летчиков, которые трижды становились Героями Советского Союза? Всю эту информацию нужно доносить современной молодежи, считает отец Николай. А еще важно - разговаривать с детьми, интересоваться их насущными делами и проблемами.

"В последнее время большое негативное влияние на детей оказывают телефоны и компьютерные игры, - замечает батюшка. - У них уже нет такой усидчивости и терпения, как были раньше. Нет и прежней целеустремленности - быстро пропадает интерес к понравившемуся делу. Дети моментально переключаются с одного на другое. Поэтому и научить их управлять авиамоделью становится сложнее. Не каждый сможет на протяжении нескольких месяцев методично тренировать фигуры высшего пилотажа - петлю, бочку, полет на спинке".

Вместе с тем сегодня дети нуждаются в общении. "Когда их слушаешь, им помогаешь - они к тебе тянутся, - говорит батюшка. - Сейчас все общение ограничивается уроками и домашними заданиями. Просто разговаривать - им скучно, а когда в процессе работы - это уже совсем другое дело. Взять нашу советскую педагогику - без труда воспитывать очень тяжело. В свою очередь, серьезную мировоззренческую основу закладывает и христианство, православие. Сейчас нужную и полезную для духовного роста информацию можно найти везде, даже в интернете, главное - научиться ее фильтровать".

Наверное, именно эта жизненная мудрость снова и снова приводит ребят в воскресную школу и авиамодельную мастерскую. Дети вместе и поговорят, и чаю попьют, и обсудят все тонкости конструирования новой модели планера. Мастерить приходят сюда даже девочки - правда, делают исключительно домики для кукол и крошечную мебель для игры. Но отец Николай им не запрещает - главное, чтобы были при деле. Единственное, что не приветствуется на занятиях - это собственнические амбиции, когда дети не умеют и не хотят делиться. Тогда приходится объяснять, что все собравшиеся здесь - одна команда.

Восьмиклассник Александр Бакулев только что сделал модель Миг-15 и сразу же показывает своему наставнику: "Отец Николай, самолет у меня получился. Хорошо летает". Уже обращаясь к нам, он рассказал, что занимается авиамоделированием уже 3 года: "Дома делать особо нечего, в телефоне сидеть не хочу, вот и занялся самолетами. Дома у меня целая коллекция различных копий - есть и японские, и немецкие бомбардировщики. Собрал порядка 50 моделей. Самый большой в моей коллекции Ту-4. Родители мое увлечение поддерживают - говорят, красиво получается. В будущем хочу пойти в войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил".

В мастерской отца Николая - сотни различных планеров. "Вот это кордовая модель, учебная, - батюшка снимает со стены небольшую и, на первый взгляд, не очень прочную конструкцию. - Даже если ударится, ничего не сломается. Ее можно на большую высоту запускать, детям интересно. Есть и радиоуправляемые модели - вот дворовый пилотажный самолет, летает даже в большом спортзале. А это - радиоуправляемая модель, мотопланер моей личной разработки. Оказалась очень эффективная, более 20 минут летает и без проблем забирается на высоту до 800 м, пока позволяет радиус управления аппаратурой. Сначала включается двигатель и затягивает планер как можно выше, потом мы переводим его на минимальный газ, и конструкция плавненько парит. Можно завести ее в восходящий поток воздуха и вообще отключить".

Отец Николай также демонстрирует нам виртуальный тренажер, на котором можно готовить операторов-беспилотников. Сейчас такие технологии везде нужны, рассуждает он. На компьютере специально установленная программа моделирует реальные условия полета, причем для обучения можно выбрать несколько режимов. Все вкупе дает воспитанникам нужные знания, которые они регулярно демонстрируют на конкурсах и городских праздниках - устраивают настоящие авиамодельные шоу. Однако если ребенок начинает уделять хобби больше внимания, чем учебе - будет серьезный разговор.

Спрашиваю у отца Николая, почему спустя столько лет интерес к авиамодельному спорту не угас. "Не знаю, - отвечает он. - Наверное, таким уродился". Чувствуется, что работа с детьми - это его предназначение, как и служение Богу. По признаю отца Николая, ему повезло быть настоятелем Свято-Троицкого храма. Церковь эта в Быхове, как в народе говорят, намоленная. Закрывалась в 30-е годы XX столетия на непродолжительное время, да и то здесь не было клубов и других подобных заведений. Помещение использовалось для хранения сельскохозяйственной техники и зерна. В 1941-м году храм открыли, здесь начались богослужения, и больше он не закрывался.

"В 1953 году сюда принесли чудотворный образ иконы Божией Матери "Барколабовская", - вспоминает батюшка. - Господь сподобил меня служить возле нее 17 лет. И когда отстроили в Барколабово Свято-Вознесенский женский монастырь, с почестями в 2010 году икону перенесли на ее историческое место. Вместо чудотворной иконы в быховском храме поставили ее копию. Возле нее молится очень много людей, и Божья Матерь отвечает на их просьбы: верующие получают исцеление, разрешаются их жизненные проблемы".

Запомнился отцу Николаю такой необычный случай, который произошел еще в начале его служения, в 1993 году. У женщины из деревни Сапежинка из-под Быхова обнаружили рак груди и отправили в Боровляны на операцию. Ей посоветовали зайти в Быхове в храм и помолиться возле чудотворной иконы Божьей Матери Барколабовской. Она так и сделала: попросила помощи своими словами, как знала. Приехала в больницу, на УЗИ проверили - рака нет. У нее спрашивают: где была? Что делала? "Я только в церковь зашла и помолилась", - недоумевала женщина. Вернулась радостная и всем рассказала, какое чудо с ней случилось.

Много в Свято-Троицком храме старинных икон, которые висели еще давным-давно в упраздненном Троицком храме, известном с XVIII века - Георгия Победоносца, Божией Матери "Достойно есть", Преподобного Зосима - покровителя пчеловодов. Останавливает на себе взгляд и старинная икона Господа Иисуса Христа. В храм ее принесла одна бабушка - говорит, возьмите, батюшка, и послушайте. Эта икона попала к ней, когда церкви закрывали и люди разбирали их по домам, чтобы не пропали. В лихие 90-е икону украли, обращение в милицию результата не дало - никак не могли найти. И тогда женщина дала обет: как икона найдется, возвратит ее храму. Приходит домой - а там повестка: приходите в милицию. Пропажу обнаружили в Санкт-Петербурге.

Прощаясь с нами, отец Николай призвал не отчаиваться и находить хорошее во всем, несмотря на все жизненные трудности и перипетии. "Скорби нужно преодолевать спокойно, мужественно и даже с радостью, они нас закаляют, - сказал священнослужитель. - Тем более нельзя никогда унывать - это очень тяжелый грех, который подрывает здоровье и расшатывает нервы. Не зря Библия призывает людей радоваться. И потом, если какие-то трудности или мысли серьезные, всегда можно прийти в церковь и рассказать о своей проблеме. Решение или нужный ответ придут сами собой, я в этом уверен".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область церковь
Новости рубрики Регионы
Анфимов: Минская область практически готова к проведению референдума
Фото из архива Движение общественного транспорта в районе моста на Немиге возобновится 11 февраля
Фото из архива Поликлиники Брестской области приняли в выходные 10 тыс. человек
Фото из архива Красный Крест в Гомельской области помог привиться от COVID-19 более чем 4 тыс. пожилых сельчан в 2021 году
Фото из архива Новые сервисы планирует открыть БОКК Гомельской области
Фото sk.gov.by В Гродно бетономешалка наехала на парня: следователи ищут свидетелей
Главное
Громкие назначения в МИД, министерствах и не только. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко: МИД стране серьезно задолжал
Получение пенсии, приватизация квартиры: Кочанова провела прямую телефонную линию
Кубраков: накануне референдума нас всячески провоцируют
Топ-новости
Лукашенко поручил усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям
Лукашенко убежден, что никакой горячей войны не будет
Лукашенко о Кодексе об образовании: это не конец, надо видеть наперед
Петришенко: важно сохранить историко-культурное наследие страны
Новый министр о приоритетах системы образования: во главе угла вопросы исторической памяти и патриотизма
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра
Пархомчик: после визита главы Краснодарского края показатели товарооборота и экспорта возрастут
Поликлиники перешли на семидневку. Много ли пациентов по выходным?
Движение общественного транспорта в районе моста на Немиге возобновится 11 февраля
Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге
ГПК: очередной вертолет со стороны Латвии нарушил границу
Синоптики прогнозируют теплую с осадками погоду до конца недели
Брыло: дефицита отечественных овощей и фруктов нет, но есть вопросы с торговыми сетями по ценам
Муравейко: сейчас как никогда актуально поддержание и развитие военной организации государства
Воронюк: такое широкое обсуждение проекта Конституции - уникальная форма диалога власти с народом
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.