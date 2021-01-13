РЕПОРТАЖ: Как обольский гончар сочетает в народном ремесле исконные традиции и современные тренды

На обольской земле, богатой залежами глины, издавна славилось умение создавать из этого довольно капризного природного материала добротную и красивую утварь. При раскопках здесь находили немало глиняных черепков. Да и в старых, полузаброшенных или оставшихся от умерших родственников деревенских домах хранятся горшки, тарелки, кружки из белорусского "фарфора". Самобытный гончар, художник Александр Любимов в свое время и не думал посвящать себя этому народному ремеслу. Но так сложилось, что работа с глиной завоевала главное место среди его увлечений. Мастер рассказал корреспонденту БЕЛТА о секретах создания изделий, сохранивших по большей части свой аутентичный вид вплоть до наших дней.

Житель поселка Оболь Александр Любимов по профессии является художником-оформителем. В перестроечные годы умение рисовать агитплакаты было очень востребовано. Но с приходом лихих 90-х в его креативных услугах перестали нуждаться. И тогда представителю творческой профессии пришлось искать новый источник заработка. Выбор пал на местное предприятие - Обольский керамический завод. Здесь мастер карандаша и кисти испробовал на себе много специальностей, в том числе и гончара. Тогда параллельно с основной продукцией - строительным кирпичом - на заводе начали выпускать также сувениры из глины. А для этого нужен был человек, не просто умеющий творить из материала, который добывали почти что из-под ног, но и имеющий творческий взгляд.

Тогда Александр Любимов и присмотрелся к глине. До этого он имел дело лишь с холстами, красками, деревом. Когда же в его руках оказалась эластичная субстанция, способная принимать любую форму, художник понял, что в работе с этим материалом есть потенциал. Но даже тогда он всерьез не задумывался о том, чтобы посвятить гончарству свою жизнь. Ведь на первых порах появились определенные трудности.

Во-первых, у Александра Любимого не было своего гончарного круга, печки для обжига. Да и глину приходилось добывать самому в карьерах. Найденный природный материал приходилось тщательно пересматривать и сортировать: очищать от камней, корешков, примесей других пород, собирать воедино и делать из даров земных недр единую эластичную массу. То был весьма трудоемкий процесс, а на выходе иногда получалось не то, что хотелось. Это теперь глину в хорошем качестве и уже очищенную можно приобрести в специализированных магазинах и на предприятиях области и страны. А тогда, на заре своего увлечения, начинающему мастеру приходилось быть экономным и избирательным в выборе изготавливаемых изделий.

Во-вторых, тогда для изучения темы приходилось много читать всевозможной литературы. Мастер ездил в библиотеки Витебска и других городов, читал много книг, делал копии фотографий из журналов и пособий. Александр Любимов по крупицам собирал печатные материалы, чтобы потом воплотить их в деле. Акцент делал на особенностях этого народного ремесла, характерных для ближайшей к малой родине местности, - Витебска, Полоцка, Орши. Это типичные для тех земель узоры, внешний вид ручек, самих изделий и так далее. Он узнал о различных способах обработки черепков - так гончар называет заготовки, которые еще не побывали в печи на обжиге. Одним из распространенных в народе способов являлось вощение. Если говорить простым языком, то это полировка каким-то гладким предметом высушенного глиняного изделия. В старину вощение делали ложками или любыми другими прочными предметами.

Для этого глиняную утварь, которой уже придали форму и просушили, чтобы она стала достаточно твердой, нужно смочить и долго, упорно натирать тыльной стороной ложки, например. Это дает двойной эффект. Внешняя, а при возможности обработки и внутренняя поверхность становится гладкой и приятной на ощупь. А еще вощение как бы утрамбовывает глину, делая ее крепче. Именно благодаря такому способу обработки кувшины, заварочные чайники и кружки не протекают.

Кроме вощения, мастера обрабатывали "черепки" доступной по карману глазурью. Так как машины для дробления стекла (а именно оно шло на глазурирование) в муку были только на фабриках, народные умельцы измельчали его в мелкую крошку, обмазывали глиняные заготовки дегтем, обсыпали битым стеклом и отправляли в печь. Расплавленные осколки обволакивали горшки и елейники (сосуды для хранения масла), и те потом блестели, что твое солнышко.

Александр Любимов не ожидал, что уйдет в гончарное ремесло с головой. Многое приходилось постигать самостоятельно, до всего доходить самому методом проб и ошибок, схватывать все на лету. "В 2003 году меня приняли в белорусский союз мастеров народного творчества, а примерно через пару лет я получил государственную премию. Благодаря этому я смог соорудить печь для обжига, обзавестись кое-каким инвентарем", - рассказал мастер. И еще он собрал своими руками гончарный круг, приспособив к агрегату мотор от стиральной машинки.

Печь для обжига глиняных изделий Александр Любимов тоже клал самостоятельно. Первые пробы были не самыми удачными, но со временем он добился именно того, чего хотел. Теперь один из главных атрибутов гончарства работает безукоризненно.

"Самое сложное лично для меня в ремесле гончара - это загружать печь. В ней нужно расставить "черепки" так, чтобы более крупные успели прокалиться, а поменьше - не сгореть. Температура ближе к низу всегда выше, поэтому следует учитывать этот момент", - признался обольский гончар. Процесс закладки занимает целый день. К вечеру Александр Любимов начинает растапливать печь. Сначала щепками, чтобы изделия подсохли и не потрескались. Потом в топку идут дрова.

К дровам у гончаров особое требование: они обязательно должны быть сухими. "Как-то раз на "Славянском базаре в Витебске" обжигали готовые изделия в печи, так дрова были такими сырыми, что на это ушло около 13 часов, если не больше", - рассказал мастер. Когда же дрова сухие, то обжиг может занять порядка 8 часов. Так что обольчанин контролирует этот процесс, почитай, всю ночь. Здесь ведь нужно следить, чтобы температура в печи поднималась до 1000 градусов. А если затем проводить дымление, то это еще дольше.

Александр Любимов пояснил, что такое дымление и для чего оно служит. Это тоже процесс обработки глиняных изделий, но уже, что называется, постпродакшн. Обоженные вещицы оставляют в печи и загружают в топку дрова. Сухие, разумеется. В печи закрывают все наглухо, чтобы воздух не просачивался внутрь, и в печи природное топливо начинает дымить. Раскрытые поры горшков и тарелок наполняются этим дымом, и в итоге получается не коричневатый, привычный нам цвет изделия, а лоснящийся серебристо-черный. Здесь даже можно провести сравнение с окрасом лис. Есть рыжие лисы - в гончарстве они аналогичны обычным обожженным изделиям. А есть роскошные чернобурые - это как раз продукт, который гончар получает после дымления. Выглядит очень необычно, а потому так и тянет потрогать "черную глину", чтобы убедиться, что это действительно тот самый простой природный материал.

Еще для обработки глиняных изделий мастера могут применять молочение. Как следует из названия, в данном случае используют обычное молоко. Им поливают обожженное изделие или окунают в него - в зависимости от размера. Затем обжигают снова, но уже при меньшей температуре, в среднем 300 - 350 градусов. Такие вещи словно надевают на себя наряды приятных пастельных тонов и смотрятся очень нежно. "Даже при молочении можно добиться эффекта дымления: нужно лишь несколько раз обработать "черепки" молоком и запечь", - отметил Александр Любимов. Но вот использовать такую утварь в быту нужно с осторожностью.

Горшочки для запекания или заварные чайники, прошедшие обработку молочением, не терпят высокой температуры. Молоко, проникшее в поры глиняного изделия, начинает отдавать блюду специфический привкус и запах. Поэтому их лучше использовать для холодных напитков и продуктов. Зато задымленные горшки будут чувствовать себя в духовке хозяек-кулинаров превосходно. Никакого привкуса и запаха дыма. Хотя иногда именно его и не достает хорошему блюду. Впрочем, это на любителя.

Сейчас Александр Любимов работает в основном под заказ. Современный потребитель предпочитает не традиционные изделия, а подогнанные под нынешние тренды. Зачастую люди выбирают не по утилитарному признаку, чтобы вещь была добротной, а по красоте. Обилие узора и орнамента привлечет внимание гораздо быстрее, чем практичная простота. И все же обольский гончар не бросает в угоду моде изготовления исконно народных изделий из глины.

В его доме, где расположена и скромная мастерская, всегда есть те самые черепки-заготовки. Основная часть работ хранится в квартире, переоборудованной под склад готовой продукции. На ярмарках-продажах в Витебске, Шумилино его красивыми и добротными вещицами, в которые мастер вкладывает не только время, средства, но и часть души, неизменно интересуются гости массовых праздников. Конечно, удивляют покупателей и внешний вид, и цена. Но здесь выбор у каждого есть: либо приобрести заводское изделие, произведенное под копирку - в уже готовой форме, почти без изъянов, либо стать обладателем эксклюзивной вещи ручной работы. При всем желании, по словам мастера, никогда не получается двух одинаковых изделий. В этом и их индивидуальность.

В Доме ремесел Шумилинского района, где Александр Любимов обучает детишек этому древнему ремеслу, хранится немало его работ, выполненных специально по заказу руководителя учреждения культуры. Сейчас обольский гончар разрабатывает образцы сувенирной продукции к грядущему областному празднику хлеборобов "Дажынкі-2021", которые пройдут в райцентре. В качестве примера Александр Любимов продемонстрировал изящный глиняный свиток.

"Больше всего пришлось возиться с гербом Шумилино. Здесь много мелких деталей. Сначала лепил образец из пластилина, потом заливал гипсом, делал форму, в которой можно спрессовать такой свиток. Потом нужно лишь загнуть края, чтобы получилась имитация застывшей бумаги", - пояснил мастер.

Перенимать тонкости народного ремесла сегодняшние школьники не спешат. Их больше привлекает занятие "почище". И все же истинный знаток своего дела и настоящий умелец знает лучше других: не замаравшись о глину, произведение искусства не получишь. Впрочем, в Беларуси появляется все больше гончаров, как рассказал Александр Любимов, который активно общается с коллегами по творческому цеху. А значит, ремесло будет жить и развиваться, пусть и впитывая в себя модные тенденции.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-