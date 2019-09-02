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02 сентября 2019, 10:50

РЕПОРТАЖ: Как обустроена школа, которую открыл Лукашенко, и кто в ней будет учиться

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Начало нового учебного года редких людей оставляет равнодушными. Для первоклассников и родителей - это волнение и воодушевление, для учителей - праздничная суета и возвращение к трудовым будням, некоторые подростки не скрывают разочарования от окончания каникул, но когда речь идет об открытии новой школы, то этого события ожидают с интересом все без исключения.

Сегодня в Беларуси впервые принимают учеников восемь школ, из них две - в Минске. В каждом школьном дворе пестрые букеты и банты, взволнованные лица и торжественные речи. Но к одной из столичных школ - особое внимание. На открытие средней школы №93 приглашен глава государства Александр Лукашенко. Журналисты БЕЛТА побывали здесь, чтобы узнать, чем особенно это учреждение и кто здесь будет учиться.

Лукашенко в первый день учебного года приехал в столичную школу-новостройкуЛукашенко в первый день учебного года приехал в столичную школу-новостройку
Александр Лукашенко отметил, что новая школа - подарок микрорайону Великий Лес, названному в честь героев, которые отстояли свою землю в годы Великой Отечественной войны.

Здание школы расположено на улице Героев 120-й Дивизии и находится в плотном кольце многоэтажных жилых домов. Район густонаселенный, здесь возводится много жилья, а вот образовательных учреждений для детей и подростков не хватало.

Завершения строительства большой новой школы ожидали с нетерпением. Как только был объявлен набор, родители понесли документы на прием и продолжали это делать вплоть до последнего дня - 28 августа. В результате на учебу приняты 900 человек, хотя по проекту школа рассчитана на 792 места.

"Примите нас, пожалуйста, в школу. Мы очень хотим у вас учиться!" - именно эти фразы мне приходилось чаще всего слышать от родителей, - рассказывает директор Оксана Цимбаленко. - Пускай мой ребенок будет даже 35-м в классе, только возьмите".

Чем же обусловлен такой ажиотаж? Ответ появляется после ознакомления с возможностями учебного заведения. Здесь имеется все необходимое для всестороннего развития детей, хотя нет ничего сверхъестественного, никаких излишеств.

За пару дней до открытия, когда мы приехали в школу, здесь еще полным ходом шли финальные работы. По коридорам сновали люди, разносили по кабинетам мебель, расставляли на полках учебные пособия.

На первом этаже, недалеко от входа мы заметили открытую дверь в помещение с пестрым рядом разноцветных лыж и палок. Спортивного телосложения мужчина проверял крепления и расставлял лыжи в соответствии с размерами. Шутим про необходимость готовить сани летом и знакомимся.

Учитель физической культуры и здоровья 5-6-х классов Виктор Исмагулов. В профессии с 1994 года, в этом году он будет вести занятия у второго поколения - детей своих бывших учеников. "Если сравнивать с тем, как было 10-15 лет назад, то дети поменялись. Раньше они были сильнее физически и здоровье у них было покрепче, - делится наблюдениями Виктор Исмагулов. - Выйдите на улицу и посмотрите: даже летом многие сидят дома за компьютерами, телефонами, дворы полупустые. Мало тех, кто бегает, играет во дворах, в футбол гоняет".

Компенсировать недостаток двигательной активности у современного поколения пытаются на занятиях в школе. Например, во всех учебных кабинетах на учительском столе замечаем непривычный предмет - компактный ящик со множеством ячеек. Когда сегодняшние родители учились в школе, такого еще не было, а сейчас это обязательный атрибут. В нем перед началом урока ученики оставляют свои мобильные телефоны.

В школе есть все для организации активного досуга, занятия многими видами спорта в любое время года. Например, 150 комплектов современных лыж белорусского и российского производства разных размеров и с несколькими видами креплений.

Готовы для проведения занятий два просторных спортивных зала, где есть даже трибуны для зрителей, тренажерный и хореографический залы, учебно-тренировочный тир и голубая мечта всех родителей - бассейн. Точнее, два бассейна, если учесть мелкий для младших школьников.

В числе новинок, которыми может похвастаться не каждая школа, - оснащенные новейшей техникой кабинеты труда, расположенные в отдельном модуле. Для девочек - кабинеты шитья и кулинарии, для мальчиков - мастерские по обработке металла и дерева.

Особая гордость - 3D-принтер.

"На уроках труда мы хотим объединить ручной труд и современные технологии, - поясняет Оксана Цимбаленко. - Например, на одном из первых уроков ученики 8-х классов научатся изготовлению наборов для игры в шашки. Фигурки отпечатает 3D-принтер, а платформу для игры мальчики сделают при помощи ручного инструмента. Потом шашки будут переданы в младшую школу, где пригодятся в группах продленного дня".

В кабинете труда для девочек встречаем молодого педагога Анастасию Савчик. Она готовится к первому в самостоятельной карьере уроку. Девушка родом из Ивацевичей, в этом году окончила Барановичский государственный университет. При распределении могла выбирать место работы и решила устроиться на предложенную вакансию в школе №93 в Минске. О работе говорит с неподдельным воодушевлением, энтузиазмом. "Меня ничего не пугает. Оборудование в кабинетах труда новое, современное. Во время учебы в вузе мы имели дело и с более сложной техникой, - рассказала Анастасия Савчик. - То, что много детей в классе, тоже не страшно. Во время практики приходилось вести занятия и там, где детей еще больше".

Достался молодому специалисту и собственный класс: "Дали мне 6 "А", 29 человек. Буду классным руководителем. Уже провела первое родительское собрание, познакомилась со всеми. Родители волновались, смогу ли я установить контакт с мальчиками - все же по специальности я больше общалась с девочками. Предложили организовать совместные мероприятия в конце сентября. Хотят, чтобы дети лучше познакомились и класс стал сплоченным, ведь все дети пришли из разных школ".

Если в учениках у новой школы недостатка не было, то для создания педагогического коллектива директору пришлось немало потрудиться. Сейчас здесь работают 60 учителей. Всех секретов того, как удалось в столице найти столько дефицитных кадров, Оксана Цимбаленко не раскрывает, но уверяет, что действовала только честно и открыто: "Формирование коллективов учителей и родителей далось сложнее всего. Нужно было все делать с нуля, но учителей из других школ не переманивала! Как правило, на работу к нам пришли люди, которые поменяли место жительства, или молодые специалисты по распределению".

Учитель белорусского языка и литературы Ирина Корчагина как раз из тех, кто переехал в другой район Минска и искал работу поближе к дому. Был и еще один важный мотив - в этой школе во втором классе будет учиться ее внучка.

Помимо преподавания предмета, Ирина Сергеевна будет вести классное руководство в одном из 5-х классов. На первом же родительском собрании она с легкостью нашла общий язык с мамами и папами своих учеников. Причем к ее удивлению, это был белорусский язык. "В начале собрания я спросила родителей, на каком языке им удобнее со мной общаться и все высказались за белорусский, хотя сами в большинстве своем русскоговорящие, - делится впечатлениями Ирина Корчагина. - Это подтверждает мое личное ощущение, что интерес к белорусскому языку постепенно возрастает. Если раньше хватало учебных занятий и факультативы по моему предмету никто не брал, то теперь мы не можем отбиться от желающих посещать факультативы белорусского языка. Есть кружок на платной основе, и в него дети записываются с удовольствием".

По ее словам, на собрании родители задавали больше всего вопросов по поводу расписания занятий. "Современные дети загружены не только по учебным предметам, но еще и кружками, спортивными секциями, поэтому много вопросов о расписании, о том, как будет организовано посещение бассейна, какие школа предложит факультативные занятия, кружки. Родителям очень понравилась школа, и они настроены так, чтобы дети находились здесь подольше", - рассказала педагог.

Интересуемся, не было ли нареканий из-за большой наполняемости классов? "Не секрет, что школа переполнена, однако это не только не останавливает родителей: они ищут все возможные способы, чтобы попасть сюда. Ведь посмотрите, красота вокруг какая!" - отвечает Ирина Корчагина.

Находиться в школе, действительно, комфортно. Все устроено так, чтобы удобно и качественно организовать обучение и досуг большого числа детей. Вместительный актовый зал на 260 мест с эстрадой, артистической и костюмерной комнатами. Просторная столовая почти на 400 посадочных мест. За две перемены здесь можно накормить всех: сначала первые классы (у них уроки по 35 минут), а потом - все остальные.

На втором этаже расположен медицинский блок, который включает процедурный и стоматологический кабинеты, а также комнату для проведения профосмотров. Штатные врачи здесь, естественно, работать не будут, зато есть возможность пригласить в школу докторов из поликлиники, чтобы дети могли прямо в школе получить консультацию, пройти осмотр, сделать прививки.

В школе созданы условия для обучения ребят с ограниченными возможностями. Оборудованы специальные места в актовом зале, учебных кабинетах, особый спуск в бассейн, отдельные раздевалки, санузлы, душевые. Впрочем, воспользоваться этими возможностями пока некому: детей с особенностями психофизического развития в школе пока нет.

Что касается отдельных учебных помещений, кабинетов по предметам, они располагают множеством пособий, наглядных материалов, комплектов для проведения лабораторных работ. Во многих кабинетах имеется интерактивная доска. По современным стандартам оборудованы кабинеты информатики, есть 4 лингафонных кабинета.

С особой гордостью директор демонстрирует помещение будущего музея военно-патриотической славы. Реализовать идею создания такого музея школе помогла Военная академия. Она же взяла шефство над классом военно-патриотической направленности, который сформирован в школе. Это один из 10-х классов. Здесь будет усилено изучение математики, истории Беларуси, организован факультатив защитника Отечества. Допризывная и медицинская подготовка будут проводиться также на базе школы.

В начале учебного года хочется пожелать, чтобы в стране появлялось как можно больше таких школ, как №93, или лучших. А всем, кто учится или учит, - энтузиазма, умения ценить то, что имеешь, и стремления к новым свершениям.

Екатерина КРИШЕНИК,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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