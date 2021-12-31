РЕПОРТАЖ: Как социальные работники спасают одинокие души

Вечереет... За окном метет вьюга, все припорошено снегом. Время будто замерло. Вечернюю мглу на улице освещают только окна деревянных домов, излучающие теплый жизненный свет. Там, внутри, стоит настоящая, пахнущая свежестью елка, осыпанная разноцветным дождиком и украшенная новогодними стеклянными шарами, по старому телевизору идут праздничные выступления. По деревянному полу и ярким коврам, из одной комнаты в другую в нетерпеливом ожидании бегают дети, а из кухни доносится аромат запеченной рыбы и курицы - здесь мама в спешке завершает готовку, пока папа ставит стол. Дом живет. Потом дети вырастают и покидают родительское гнездо, а их родители стареют и сиротеют… Там, где раньше кипела жизнь и в обычный будний день, и перед праздниками, звучали смех и споры, теперь тишина, лишь одинокий человек смотрит в окошко в ожидании нечаянного гостя и капельки общения. Корреспонденты БЕЛТА съездили в агрогородок Снов Несвижского района и узнали, какое внимание уделяют социальные работники Несвижского ТЦСОН пожилым людям, а заодно поинтересовались, как раньше на селе праздновали Новый год.

Дверь отрывается, в теплое помещение залетает морозный воздух и задорный женский голос: "Ну что, Феликсовна, как дела?" С таким вопросом в дом заходит симпатичная женщина, которая своей лучезарной улыбкой умудряется осветить помещение ярче светодиодных ламп. Это социальный работник Елена Геннадьевна Борисова примчалась к своей подопечной, 88-летней Ромуальде Феликсовне Романовской, чтобы помочь подготовиться к Новому году.

По комнате, устланной коврами, шустро бегает кот. Пока социальный работник достает с антресолей картонную коробку, в которой спрятана яркая праздничная елочка, бабушка сидит на стуле, погружаясь в воспоминания о стремительно пролетевших годах и припоминая, как проходили зимние праздники несколько десятков лет назад. С милой улыбкой на лице она на диалекте рассказывает о тех временах, когда в далекий предвоенный 1938 год мама наряжала ее в красивое платье, чтобы отец-военный отвел маленькую Рому на бал, который проходил в зале, от пола до потолка украшенном зеркалами, и как в военные годы люди собирались скромной компанией и за скудным столом загадывали главное желание - выжить и победить. Позже, будучи уже замужем, вместе с супругом Николаем, сыновьями Владимиром и Андреем они решили, что главными зимними праздниками в их семье будет не Новый год, а католическое и православное Рождество, потому что семья межконфессиональная и верующая. "Толькі адно свята правядзём, адразу прыступаем да падгатоўкі другога. Дзеці зналі: адну куццю адбылі, скора будзе другая. Рабілі многа блюд з дамашних прадуктаў, другое куплялі за месяц да святаў, бо за тыдзень знайсці патрэбнае было немагчыма", - вспоминает Ромуальда Феликсовна.

В рождественский сочельник ужин в семье начинался с совместной молитвы, после которой по традиции шла дележка облатки - тонкого листка выпеченного пресного теста, издавна символизирующего для католиков примирение и любовь. Каждый член семьи по очереди предлагал друг другу отломить и съесть кусочек, желая, чтобы Бог одарил его крепким здоровьем, радостью и спокойствием в сердце. Следом шла кутья, которую Ромуальда Феликсовна всегда готовила из перловки и поливала вареньем. Ели блюдо из одной миски, чтобы семья была крепкой и единой, после чего приступали к другим постным блюдам - запеченной и заливной рыбе, картошке и соленьям, блинам на воде. Ночью все вместе шли молиться в храм, а утром вновь собирались за праздничным столом.

Новый год в семье тоже проходил с молитвой: провожая старый, благодарили за прожитое, встречая наступивший, обращались к Богу с просьбами. "Адзначалі ўсёй сям'ёй, а потым прыходзілі госці. Запякала гусака, слухала паздраўленія па радзіва и тэлевізару, каталіся на санках з горак. Ой, як весела зімой на празднікі ў дзярэўні было. Помню, як хлопцы маладыя прыганяли вялікія сані і так и ездзілі з горак. Весела було, шумно", - рассказывает пожилая женщина.

Сейчас праздники проходят не так шумно, но Ромуальда Феликсовна старается не пропускать их, загружая себя хозяйскими хлопотами, которые при поддержке социального работника выполнять значительно легче. Например, в преддверии праздника они вместе готовили верещаку - традиционный горячий соус на мясном или мясо-грибном бульоне, который обычно подают с блинами. Решили сделать славянское блюдо в постной интерпретации - использовали грибы, селедку и лук.

"Соцработнікам такую харошую жанчыну мне далі. Яна і прыбярэ, і пральную машынку запусціць. Залатая жанчына. Вона як прыходзіць, я аж ажываю. Бог яшчэ даглядае, дзеці дапамагаюць і падтрымліваюць. Усё цяпер маю, толькі здароўя крыху не хапае", - говорит бабушка улыбаясь.

Елена Геннадьевна слушает эти искренние слова со слезами на глазах. До того как стать социальным работником, она 26 лет проработала медсестрой-анестезиологом в госпитале, который несколько лет назад ликвидировали. Если раньше она спасала жизни, то сейчас - одинокие души своих девяти подопечных. Работая, женщина всей душой вникает в их непростую, заполненную проблемами жизнь. Всем сочувствует и искренне старается помочь. Воспринимает старичков как своих близких и дорогих людей, переживает за них и горюет, когда теряет, а потерь в этом году у нее было много - ушли пять человек, которые успели стать для нее родными.

"Обойти практически каждого человека в течение дня, купить и доставить ему продукты, лекарства, убраться в доме, приготовить еду, помыть, помочь в госпитализации, проследить за состоянием здоровья - это мои ежедневные обязанности. Порой трудно, особенно в морозы и метель, но куда сложнее морально. Ты видишь одиночество, порой ненужность, боль, которую люди стараются скрыть. Это тяжело, в такие моменты хочется приложить все усилия, чтобы сделать жизнь человека комфортнее и радостнее. Бывает и страшно, потому что ставишь себя на их место. Они уже не смогут вернуться в наш возраст, а мы будем в их годах. Хочется надеяться, что когда я буду в их годах, ко мне тоже кто-нибудь зайдет и подарит частичку тепла", - поделилась социальный работник.

Рабочий день Елены Борисовой начинается ранним утром. Ее участок - Снов, где по специальному графику ей необходимо посещать своих подопечных. Одним достаточно, чтобы она пришла раз в неделю, а к другим надо приходить ежедневно, чтобы приготовить, накормить и помыть человека. "Есть люди после инсульта, как, например, Александра Игнатьевна. Я сегодня навещала ее, так она встретила меня со слезами на глазах, рассказывая, что ее любимый кот Чипсик пропал, хотя обычно она совершенно неразговорчивая. У нее работаю по отлаженному механизму: ставлю чайник, пока он греется - меняю одежду на бабушке, причесываю ее, измеряю давление и даю таблетки, затем готовлю завтрак и другие блюда по необходимости. А потом смотрю, что надо сделать дальше: помыть пол, протереть пыль, постирать вещи. С той же Феликсовной работаю иначе: она сама дает задания попылесосить, почистить чайник, перед праздником попросила ее подстричь", - отметила социальный работник.

По словам Елены Геннадьевны, каждый подопечный требует индивидуального подхода. Все разные, и первое время было трудно, но потом узнаешь человека и понимаешь, как с ним стоит разговаривать, какие продукты он любит и какие таблетки ему надо пить. Знакомишься с их родными, если они есть, и работаешь с ними в тандеме. "Печально, когда у человека нет семьи, больно, когда она есть, но пожилой родственник не нужен. Понятно, что дети вырастают, обзаводятся работой и личной жизнью, времени часто недостает, чтобы приехать к родному человеку из другого города, поэтому я всегда говорю, чтобы люди не стеснялись брать социального работника пожилой маме или отцу. Бабушки и дедушки из-за физического состояния часто не могут сделать простые вещи, им нужна помощь, но гораздо важнее, что часто хочется просто поговорить о переживаниях или о тех же сериалах или новостях из газеты. Детям они не звонят, стесняясь потревожить или загрузить их. В такие моменты важно, чтобы рядом был кто-то другой, потому что без внимания человек быстро увядает", - поделилась Елена Борисова, отмечая, что на участке, который она обслуживает, ситуация относительно благополучная: ее подопечные имеют родственников, которые их навещают.

Социальный работник всегда готова прийти на помощь как с оказанием медицинской помощи, уборкой и стиркой, так и с закупкой продуктов. Как выяснилось, большинство ее подопечных старается отмечать Новый год даже невзирая на возраст, поэтому зима у Елены проходит в хлопотах: надо помочь подготовить праздничный стол не только родной семье, но и своим бабушкам и дедушкам. Сама женщина поделилась, что Новый год будет отмечать с супругом, детьми и внуками, главным блюдом на столе станет запеченная утка, а самым драгоценным подарком под елкой - рисунки от внуков.

Есть в Снове еще один социальный работник - Мария Леонидовна Малейко, которая ранее работала уборщицей в СПК "Агрокомбинат "Снов", а потом поняла, что хочет помогать пожилым людям, которых в деревне очень много. С тех пор она ежедневно приезжает на велосипеде к своим бабушкам и дедушкам, в том числе в соседние деревни, чтобы помочь им словом и делом. Всего на обслуживании у женщины 10 человек, из которых к пяти необходимо приходить пять раз в день. Одна из них - лежачая Данута Ивановна. Раньше женщина работала педагогом в местной школе, среди ее учеников была и дочь Марии Леонидовны. Тогда она и не знала, что все силы и доброта, которые были вложены в ребенка, потом ей сполна вернет его мама.

В ухоженном, до блеска чистом доме с пожилой женщиной живет ее дочь Наталья. Когда в семье случилась беда, она, будучи пенсионеркой, из Минска переехала обратно в Снов, чтобы следить за родным человеком. Вместе с ней хлопоты по хозяйству и уход за мамой взяла на себя и сестра Ольга, однако в этом году в семье произошло горе - она умерла от коронавирусной инфекции. "Это будет первый Новый год, который мы не будем отмечать семьей, - с горечью в голосе рассказывает Наталья. - Мы росли в дружной и счастливой семье, где было много традиций. Папа был охотником и всегда приносил к праздничному столу зайчатину, которую бабушка с мамой запекали в домашних специях, с яблоками и черносливом. А еще он брал морковку или капусту и говорил, что это нам передал зайчик. Мы искренне в это верили. Новогодний день начинался всегда с утренников, потому что мама была педагогом. Мы надевали платья и шли на елку, а потом всей семьей обсуждали, кто какие стихи рассказывал и в кого наряжался. Став постарше, папа всегда шутил, что за новогодним столом собирался малый педсовет, потому что потом я тоже стала педагогом. Вообще, в семье было много искренности, добра и любви, но истинную ценность этого осознаешь только тогда, когда это исчезает".

Как отмечает женщина, порой люди сталкиваются с проблемами, которые при всем профессиональном уровне самостоятельно решить невозможно. В такие моменты на помощь к ней всегда приходит социальный работник, который не только помогает помыть лежачую маму, но и по собственной инициативе привозит ей еду и старается поддерживать морально. "Мы все делаем вместе, это огромная помощь. У нас даже есть свои фишки: садим маму в инвалидную коляску и выбираем, какой телеканал она будет сегодня смотреть - под ними подразумеваем окна с разными видами на улицу", - подчеркивает Наталья.

Мысль подхватывает сидящая рядом Мария Леонидовна. Она говорит, что работать приходится с разными людьми, но очень ценно, когда чувствуешь поддержку родных своего подопечного.

"Социальная работа непростая. Это не только благодарность подопечных и их родных, но и немало проблем, которые связаны с уходом за пожилым немощным человеком. Все это ты пропускаешь через себя. У меня был случай, когда бабушка, страдающая деменцией, спрятала деньги в морозильник и забыла об этом, обвинив меня в краже. Сложно такое пережить, но со временем учишься избегать подобных ситуаций, особенно связанных с чем-то материальным", - отметила социальный работник.

Вместе с этим она подчеркивает, что все ее подопечные - добрые и отзывчивые. А на вопрос, празднуют ли они Новый год, отвечает, что большинство пожилых людей - верующие, для которых основной праздник - Рождество. Она же будет отмечать праздник в кругу родных, потому что иначе и не представляет себе Новый год.

Фото Андрея Покумейко,

БЕЛТА.-0-