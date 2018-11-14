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РЕПОРТАЖ: Как строится предприятие по выпуску белой жести в Миорах

Регионы 14.11.2018 | 19:30

Около полутора лет назад в Миорах началось возведение единственного в Беларуси завода по выпуску белой жести. Масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га. Первый этап был связан со строительством фундаментов, устройством бетонных и металлических каркасов, прокладкой инженерных сетей основных объектов. Эти работы уже завершены, а каркасы зданий с каждым днем приобретают все более законченный облик. Параллельно ведется монтаж и установка технологического оборудования. В мае 2019 года здесь планируют приступить к "горячим" испытаниям. Контрольная дата завершения строительства завода - 30 июня следующего года. Подробнее о ходе работ корреспондентам БЕЛТА рассказал генеральный директор Миорского металлопрокатного завода Петр Шимукович.

Проект реализуется в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Объем инвестиций составляет более 250 млн евро. Главным инвестором строительства Миорского металлопрокатного завода является австрийская компания ММРZ GmbH. Значимость предприятия для Беларуси обусловлена инновационностью продукции. Вместе с тем в жизни мы сталкиваемся с такой продукцией повсеместно. Это крышки для консервирования продукции в домашних условиях, емкости для напитков, лакокрасочной продукции, аэрозолей. Свое применение белая жесть нашла даже в изготовлении потолков. Миорское предприятие будет выпускать рулонный лист белой жести, который затем будет поставляться заказчикам. Сегодня ближайшие к нам предприятия такого профиля действуют в Магнитогорске (Россия), Темиртау (Казахстан) и Кошице (Словакия). Отличительной особенностью белорусского предприятия является толщина изготавливаемого листа - от 0,1 мм. На других предприятиях она больше. Оборудование, способное изготавливать белую жесть такого формата, действует на данный момент только на предприятии в Германии. "Спрос на эту продукцию высокий, рынок достаточно подвижный и на нем есть ниша, куда мы можем встроиться. Еще одно конкурентное преимущество - близость к европейской границе, что существенно влияет на транспортную составляющую в итоговом формировании цены продукции", - отмечает Петр Шимукович.

Потенциально Беларуси нужно 30 тыс. т белой жести в год. Производственная программа завода в Миорах предполагает выпуск ежегодно 240 тыс. т. Основная часть продукции изначально планируется на экспорт. Над формированием портфеля заказов предприятие работает уже сейчас, налаживая деловые контакты с потенциальными партнерами как на постсоветском пространстве, так и в Европе. "Смотрим во все стороны, чтобы с началом выпуска продукции предлагать ее конкретному потребителю", - добавляет руководитель.

Очень щепетильно на предприятии относятся к вопросу сохранения благоприятной экологической обстановки в районе. Технология работы построена таким образом, что на завод будет поступать готовый горячекатаный прокат. То есть это уже выплавленный металл, из него удалены шлаки и имеющиеся в руде второстепенные включения, он не является источником загрязнения для атмосферы и природы. Технология его дальнейшей переработки по нагрузке на экологию укладывается в рамки деятельности обычного современного промышленного предприятия.

Петр Шимукович рассказал о процессе производства. Горячекатаный прокат поступает на стан холодной прокатки, где металл приобретает форму полосы, исходная толщина которой доводится до требуемой предприятию. Затем он проходит линию электролитической очистки. Чистый лист направляется в колпаковые печи. Термическая обработка осуществляется при температуре 700-800 градусов. Мягкий металл поступает на дрессировочный стан. Здесь он "дожимается" до габаритов, необходимых заказчику, а потом подается на линию электролитического лужения. Это будет основная линия завода, ее длина составит 185 м. На ней лист металла сваривается в ленту нужной длины, проходит многократно через ванны промывки, с расплавленным оловом, инспектируется на предмет качества. Далее рулоны направляются на линию резки и упаковки. Это конечная точка. Через склады непрерывным потоком будет осуществляться отгрузка готовой продукции и прием горячекатаного проката. К этим зонам вплотную подведены железнодорожные ветки.

Чтобы завод мог нести запланированную нагрузку (вес оборудования измеряется тысячами тонн, электрическая мощность - 45 МВт), понадобилось заменить фактически весь грунт под фундаментом основного корпуса на песок, бетонные сваи погружались на глубину до 25 м. Только на фундамент основного цеха пошло 10 тыс. куб.м бетона. Все перекрытия выполнены с высокой степенью армирования. Проложено около десятка километров инженерных коммуникаций. Суммарный объем залитого бетона по предприятию в конечном итоге составит 55 тыс. куб.м.

Для выхода на проектную мощность завод ориентирован на интенсивную деятельность - 24 часа в сутки семь дней в неделю. С учетом этого готовился проект, подбиралось оборудование, формировалась логистика. Весь комплекс включает более десятка объектов. В их числе компрессорная, водородная и азотная станции, здание водоподготовки, энергоцентр, склад масел, главная понизительная подстанция, гараж, очистные сооружения, центральная мастерская, где разместится вспомогательное оборудование, чтобы в случае необходимости можно было оперативно провести ремонт на месте.

Поставщиком технологического оборудования является немецкая компания SMS Group GmbH - лидер в этой отрасли. До конца месяца оно будет размещено в главном производственном корпусе площадью 40 тыс. кв.м, длиной 420 м и шириной более 100 м в своей самой широкой части. Здесь уже завершаются работы по установке стеновых панелей. Полностью закрыть периметр планируется до конца недели, после этого основное внимание переключится на прокладку внутренних коммуникаций, монтаж систем отопления и вентиляции.

Внутри цеха ведется монтаж стана холодной прокатки металла. Вес только его основной части, где происходит превращение заготовки в тонкий лист жести, - 86 т. Общий вес линии и усилие сжатия составят 1,2 тыс. т, скорость движения металлической полосы - 30 м/с. При этом точность позиционирования каждой станины относительно проектного положения - одна сотая доля миллиметра. "Нужно было поднять и установить все так, чтобы нигде эта точность не исчезла. Только в этом случае мы имеем основание говорить, что в будущем белую жесть толщиной 0,1 мм наш завод будет в состоянии изготовить", - подчеркивает руководитель. Точность работ постоянно контролируется геодезистами предприятия, поставщиком оборудования и генподрядчиком строительных работ "МетПромСтрой". Независимые оценки сверяются и только потом принимается решение о следующем шаге.

"Работы, безусловно, еще много. Помимо прокладки коммуникаций и монтажа оборудования надо еще возвести три пристроенных помещения", - добавляет Петр Шимукович. Планируется, что в первом квартале все основные работы будут выполнены, оборудование проверено, а в мае начнутся его "горячие" испытания для проверки всех проектных параметров.

За бюджетные средства выполнено несколько крупных мероприятий: построен участок подъездной автомобильной дороги, подведены линии оптоволоконной связи, природного газа и электрической энергии, до границы строительной площадки подведены железнодорожные ветки, соединяющие завод со станцией Миоры.

Инвестпроект очень важен для Миорского района, так как его бюджет в значительной степени дотационный. Вклад завода после начала производственной деятельности будет весомым: предприятие, по сути, станет градообразующим для района.

Сейчас на площадке в круглосуточном режиме вахтовым методом работают порядка 500 строителей различных субподрядных организаций - витебских, минских, российских. Значительное количество привлеченных специалистов повысило спрос на арендуемое жилье в районе. Найти свободную квартиру в Миорах сейчас нереально.

Дан толчок и строительной отрасли. На предприятии будет работать более 600 человек, не только жителей района, но и привлеченных профильных специалистов, которым потребуется постоянное жилье. Для них заводом строятся служебные квартиры. Шесть восьмиквартирных домов уже введены в строй и частично заселены. Сейчас возводится 40-квартирная пятиэтажка, запланированы еще два восьмиквартирных дома. И это только на ближайшую перспективу.

Ольга БОГАЧЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА.

БЕЛТА.-0-

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Теги
Витебская область, Миоры, предприятие, репортаж
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