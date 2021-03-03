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03 марта 2021, 14:48

РЕПОРТАЖ: Как витебские инспекторы ИДН вдохновляют подростков любить спорт и вести здоровый образ жизни

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Когда говорят о милиционерах, обыватели представляют себе людей со строгим характером, практически день и ночь находящихся на работе. Когда мы слышим выражение "трудный подросток", то сразу возникает образ этакого малолетнего хулигана с сигаретой в зубах и складным ножиком в руках. А стоит пообщаться с теми и другими, как понимаешь: затертые образы настолько далеки от истины, как водяные пистолеты от табельного оружия. Накануне Дня милиции корреспондент БЕЛТА пообщалась с правоохранителями, которые трудятся в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) Первомайского РОВД Витебска, и они рассказали о специфике своей работы.

Оказалось, что доблестным служителям закона почти всегда удается найти общий язык с ребятами, которые попали в поле зрение милиции из-за какого-либо проступка. Нелестный титул "трудный подросток" теперь уже не в ходу. Да и инспекторы не просто контролируют своих подопечных, а вовлекают их в полезную деятельность, показывая личный пример в спорте и приверженности здоровому образу жизни.

Начальник ИДН Первомайского РОВД Дмитрий Прудников беседует с подопечными
Начальник ИДН Первомайского РОВД Дмитрий Прудников беседует с подопечными

Сейчас 15 сотрудников ИДН Первомайского РОВД занимаются профилактической работой с более 200 ребятами из школ и ссузов. Среди подопечных - и мальчики, и девочки. Проступки, из-за которых тинейджеры попали на учет в ИДН, связаны прежде всего с административными нарушениями. И что особенно печально, преобладают среди них распитие алкогольных напитков или нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, а также мелкие хищения. Контингент разный: попадаются ребята из обеспеченных и малообеспеченных семей, поэтому типичного образа несовершеннолетнего тинейджера, преступившего черту закона, нет.

"Примерно 60-70% правонарушений связаны с употреблением спиртных напитков. Есть дети, которые попались один раз, мы с побеседовали, они все осознали и больше не трогают горячительные напитки. И спустя какое-то время, если они ведут себя подобающим образом, мы с ними больше нигде не пересекаемся. Но случается, что ребята неоднократно попадаются милиции в состоянии алкогольного опьянения, а порой и после употребления наркотиков. С такими нарушителями ведем постоянную профилактическую работу, посещаем их дома, беседуем с родителями", - рассказал начальник ИДН Первомайского РОВД Дмитрий Прудников.

Дмитрий Прудников
Дмитрий Прудников

Что касается краж и мелких хищений, то начальник ИДН отметил, что у современных детей понятие "свое - чужое" иногда искажено: есть их желания, которые надо удовлетворить, а какой ценой это будет сделано, они не задумываются. Поэтому берут то, что им не принадлежит, не задумываясь, чем это чревато. "У малышей порой нет разграничения, что можно брать, а что нет. Родители должны всегда объяснять своим детям: для закона нет разницы, украл ли человек конфетку или умудрился вынести из магазина телевизор - это все правонарушение. За них будут разные последствия, но это все равно противозаконно", - подчеркнул Дмитрий Прудников.

Он сам витебчанин, вырос в Первомайском районе, так что подведомственная территория ему хорошо знакома. Начальник ИДН и сейчас встречает своих учителей из теперешней гимназии №7, в том числе учителя физкультуры, который в свое время привил школьнику любовь к спорту и стимулировал его к участию в различных соревнованиях. И потом, будучи студентом Витебского государственного университета имени П.М.Машерова (ВГУ), где он учился на физико-математическом факультете, Дмитрий Прудников не бросал спорт и активно участвовал в состязаниях по армрестлингу и гиревому спорту. В ИДН после окончания вуза, работы в школе и срочной службы в армии он попал по рекомендации знакомого. Педагогическое образование помогло ему разобраться в тонкостях детской психологии, а волевой характер и хорошая физическая форма - завоевать авторитет у подопечных.

"Невозможно привить ребенку понятие о здоровом образе жизни, если ты сам склонен к вредным привычкам. Дети тонко чувствуют фальшь и всегда замечают, совпадают ли твои слова с действиями. Когда взрослый рассказывает, как важно беречь здоровье, заниматься физкультурой или читает лекцию о вреде спиртного и сигарет, а сам при этом курит и совсем не дружит со спортом, то у мальчиков и девочек его слова не вызовут никакого отклика. Я занимаюсь как минимум три раза в неделю, делаю пробежки в любую погоду, поэтому могу на личном опыте рассказать, как это полезно для организма", - рассказал Дмитрий Прудников.

Его коллеги и подчиненные - участковые инспекторы Тимур Ржевский и Валерий Величко - также прививают ребятам любовь к тому виду спорта, которым занимаются сами.

Участковые инспекторы ИДН Первомайского РОВД Тимур Ржевский и Валерий Величко
Участковые инспекторы ИДН Первомайского РОВД Тимур Ржевский и Валерий Величко

Тимур Ржевский с детства увлекается баскетболом. На спортплощадке он не стоит в стороне, а играет вместе с ребятами, преподает им науку ведения мяча, показывает, как правильно забивать трехочковый, обходить противника без потери спортивного снаряда и работать в единой сплоченной команде.

Тимур Ржевский обучает ребят баскетболу
Тимур Ржевский обучает ребят баскетболу

Он тоже выпускник ВГУ, только исторического факультета. В милиции работает с 2013 года, и когда поступал на службу, из трех вакантных должностей выбрал инспектора по делам несовершеннолетних. Число его подопечных 7 лет назад было самым большим в ИДН - более 30 человек, а сейчас всего 10. Уменьшение количества несовершеннолетних правонарушителей связано частично с популярностью интернета в молодежной среде. "С одной стороны, интернет сделал благое дело - забрал подрастающее поколение с улицы. А с другой, он нередко навязывает мальчикам и девочкам неправильные ориентиры и нормы морали, в том числе и правового поведения. Любой человек пожинает плоды каждого проступка. Это относится в равной степени и к детям, в особенности достигших возраста административной ответственности - 14 лет", - отметил Тимур Ржевский.

Валерий Величко прошел не только срочную службу в Вооруженных Силах Беларуси, но и 14 лет был военнослужащим. В ИДН пришел сам, по велению души. По образованию учитель физкультуры, с детства занимался дзюдо и самбо, стал мастером спорта и тренером по этим видам спорта. Единоборства он культивирует и среди своих подопечных. "Есть дети, которые с большой охотой занимаются борьбой и их не надо заставлять тренироваться. Они все делают самостоятельно, и видно, что, оступившись единожды, они постараются исправиться и впредь не будут нарушать закон. Другие пробуют себя то в одном деле, то в другом. И бывают такие, кто хочет заниматься спортом, но не знает, где найти секцию по своему выбору. Тогда помогаем им, договариваемся с тренерами в школах например", - поделился Валерий Величко.

Валерий Величко преподает основы самообороны
Валерий Величко преподает основы самообороны

Каждую неделю сотрудники ИДН Первомайского района проводят для своих подопечных соревнования в разных учреждениях образования. И ребята, которых раньше называли трудными подростками, но таковыми в действительности не являются, участвуют в них с таким азартом, что не на каждом большом турнире увидишь.

Кроме состязаний за звание самого быстрого, ловкого и умелого, ребята могут посещать кружки и секции в ДЮСШ, тренажерные залы. Инспекторы ИДН всегда готовы замолвить за них словечко перед тренерами спортшкол, чтобы школьников приняли на занятия. Навстречу учащимся идет и Первомайский (г.Витебска) отдел Департамента охраны МВД, который предоставляет ребятам для тренировок спортивные залы - для игр с мячом и силовых упражнений.

Кроме спортивных баталий, подопечным ИДН доступны и всевозможные экскурсии, в том числе на предприятия города, встречи с деятелями искусства, культуры. В этом году ребята посетили планетарий в ВГУ, узнали много интересного о звездах и вселенных.

Для них также проводятся духовные беседы. Дмитрий Прудников рассказал, что диалог со священнослужителем о православных традициях, устоях, затрагивающий также темы традиционной семьи, находит живой отклик у ребят. Некоторые задают очень серьезные, взвешенные вопросы, и священники, отвечая на них, приводят примеры из церковных книг, где говорится не только о вере, но и о любви, верности, служении друг другу.

Инспекторы ИДН все как один говорят, что с детьми им работать легко, до них легче достучаться, повлиять на их исправление в том числе своим примером. Но с родителями подопечных порой приходится непросто. В семьях, находящихся в социально опасном положении, или в домах, где взрослые ведут далекий от примерного образ жизни, визиты милиционеров воспринимают по-разному, порой негативно. Да и прислушиваться к советам молодых людей спешит не каждый, считая себя опытнее из-за разницы в возрасте.

"У многих наших подопечных родители не стремятся менять свою жизнь. Злоупотребление алкоголем, сомнительные компании, отсутствие постоянной работы - все это не лучший пример для детей. Мы же стараемся показать ребятам другую жизнь, вовлечь их к интересные дела, спорт, приобщить к культуре, чтобы они увидели возможность выбора и поняли, что они могут жить иначе", - подчеркнул Валерий Величко.

Инспекторы ИДН не считают подростков трудными: лишь недосмотренными и недопонятыми. Пусть временами нужно потрудиться, чтобы найти к ним индивидуальный подход, но за очень редким исключением они осознают, что поступили не лучшим образом и становятся на правильный путь. "Мы считаем свою работу полностью выполненной, если ребенок больше не попадает к нам в инспекцию. Это значит, что сработали хорошо всей большой командой - мы, педагоги, психологи, медики и родители. Лучший результат - когда мы больше не пересекаемся по нашим профессиональным обязанностям с ребятами, которые раньше были у нас на профилактике", - заключил начальник ИДН.-0-

Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото автора и из архива ИДН Первомайского РОВД Витебска,

БЕЛТА.-0-

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