РЕПОРТАЖ: Каждый день на боевом посту: о буднях и праздниках пограничной заставы Круговец-Калинино

Пограничная застава Круговец - Калинино Гомельской пограничной группы находится в одноименном агрогородке Добрушского района на стыке трех государств: Беларуси, России и Украины. Под круглосуточной охраной здесь около 15 км сухопутного участка государственной границы с Украиной. На боевом посту - самые верные воинскому долгу солдаты, ведь именно им доверено беречь мир и спокойствие у границ. Один день на заставе провели и корреспонденты БЕЛТА.

"Круговец - Калинино - из числа молодых застав Гомельской пограничной группы, охраняет рубежи с 2015 года. На заставе служат около 40 человек: офицеры, прапорщики, солдаты-срочники, а также гражданские повар и тракторист", - встречает нас начальник погранзаставы Александр Кондрацкий. На службе он с 2009-го, если учесть курсантские годы.

Исходя из личной практики и опыта, Александр называет основные качества воинов в зеленых фуражках: "Это высочайший уровень ответственности и бдительности, умение оперативно и уверенно реагировать на изменение ситуации, стрессоустойчивость. И, конечно же, пограничник в первую очередь настоящий патриот".

Новобранцы приходят на заставу после трех месяцев "учебки". "На "учебке" ребята получают основательные теоретические знания. Практические навыки, действия оттачивают уже непосредственно на заставе. И оттачивают до автоматизма. Ведь мы постоянно выполняем боевую задачу, в постоянной боевой готовности", - подчеркивает начальник.

В пограничные наряды солдаты уходят и днем и ночью. Сослуживцы могут не видеть друг друга несколько дней из-за таких графиков.

Перед тем как заступить на службу, военнослужащие получают экипировку, назначается старший пограничного отряда. Затем - повторение теории, решение тестовых заданий в учебно-методическом электронном комплексе.

Алгоритм действий отрабатывают в городке пограничной службы. В нем расставлены макет контрольно-следовой полосы (КСП), сетка-заграждение - все как на настоящем кордоне. Военнослужащие учатся читать следы на песке, зимой - на снегу. "Видите - пять дорожек. На каждую дается минута, чтобы солдат мог определить количество зашифрованных нарушителей, их способы ухищрения, направление движения", - поясняет Александр Кондрацкий.

Он подчеркивает: контрольно-следовые полосы - эффективный, но единственный способ, по которому можно выявить признаки нарушения государственной границы. "Например, если нарушители перелезали через ограждение, будут помятости сетки, остатки песка и снега", - уточняет начальник.

Солдаты становятся на приказ. Им называют точки несения службы, задачи, после этого они выдвигаются на охрану государственной границы - каждый на свой участок.

Одним из сложных пограничных нарядов Александр Кондрацкий называет "Дежурный по пограничной заставе".

"Помещение, где несет службу дежурный, - сердце заставы. Весь рубеж, который в зоне нашего внимания, оборудован интеллектуальной волоконно-оптической системой сигнализации "Ворон", ее установили в 2019 году. Около 10 км границы под контролем видеокамер, которые отслеживают ситуацию 24/7. Именно в дежурное помещение поступают данные с системы, видеонаблюдения, тепловизора", - вводит в курс дела начальник.

Через мониторы дежурные по техническим средствам охраны границы и связи Кирилл Ших и Артем Волос контролируют, что происходит на рубеже. "От их работы зависит оперативность, правильность действий подразделения в той или иной ситуации. Если поступает сигнал тревоги, дежурный поднимает заставу в ружье", - описывает круг задач Александр Кондрацкий. В этот момент на мониторе замечаем "нарушителей". Две косули вальяжно подходят к ограждению, с любопытством рассматривают его, пытаются попробовать на вкус и, видимо, не впечатлившись, отправляются снова в лесную чащу.

"После того как установили систему "Ворон", количество правонарушений уменьшилось. Если до 2019 года мы фиксировали нарушителей десятки в год, то за прошлый и нынешний год можно пересчитать по пальцам", - говорит Александр Кондрацкий.

Например, 2 мая нынешнего года гражданин Молдовы хотел пересечь границу, но надлежащих документов у него не было. Из пункта пропуска, как того требует алгоритм взаимодействия, информация о мужчине поступила на заставу. "Зачастую люди, не сумевшие законно пересечь границу, ищут варианты сделать это нелегально. Мы оповестили пограничный наряд, который был на участке. Пограничники усилили бдительность, выбрали правильное направление прикрытия и задержали нарушителя", - рассказал детали операции начальник погранзаставы.

От здания заставы до границы - 7 км. К рубежу отправляемся с заступившими в пограничный наряд "Дозор" Егором Гейдеко и Павлом Ивановым. Парни служат с ноября прошлого года. За руль УАЗа садится Павел Конецкий.

"Жизнь на заставе активная, постоянно в движении. Когда пришел на службу, очень впечатлил сам процесс охраны государственной границы. Идешь в наряде и осознаешь, что в этот момент именно ты отвечаешь за конкретный участок границы страны. Это воодушевляет, дает силы", - делится Егор Гейдеко.

"Чем дальше, тем интереснее. Для меня примером, чтобы пойти в пограничники, стал старший брат - тоже служил на границе, получил хорошую характеристику. Когда пришло время мне выбирать, где служить, сразу решил - на заставу. Подумал, что стану даже лучше брата", - аргументирует свой выбор Павел Иванов.

В служебный УАЗ он ведет черную немецкую овчарку - красавицу Тайгу.

"Служебные собаки - верные друзья и помощники пограничников. Сейчас в питомнике заставы три собаки. Тайга и Томас - разыскные, Цесса - строевая, ей еще только предстоит сдать экзамен. Томас в прошлом году занял 2-е место в составе команды в соревновании на лучшую тревожную группу. У Тайги тоже много высоких оценок от кинологов", - дает характеристику четвероногим стражам начальник заставы.

Через несколько мгновений УАЗ мчит нас по направлению к рубежу.

По пути солдаты замечают на обочине незнакомую машину. УАЗ останавливается, и заместитель начальника заставы Андрей Медведев отправляется, чтобы найти хозяина легковушки, узнать, что его привело сюда. "Любое неизвестное средство, любой незнакомец - сигнал к проверке", - поясняют ребята. Внимание при таких проверках уделяют малейшим деталям - мимике, поведению человека, самым незначительным изменениям конструкции в транспорте. Ведь стоит задача - пресечь все незаконные перевозки, перемещения.

Разобравшись, держим путь дальше.

О том, что такое граница на замке, понимаешь на подъезде к границе. За и перед воротами - ровные линии вспаханной земли.

Вдалеке видим трактор, который чертит полосы.

Егор Гейдеко берет увесистую связку ключей и открывает зеленые ворота.

Пограничники внимательно осматривают КСП - нет ли на ней чьих-то следов, посторонних предметов или остатков от них. Со всей скрупулезностью им предстоит проверить три участка. Под наблюдением - все, что происходит вокруг. Не отстает от солдат и Тайга. Она может учуять след, оставленный около пяти часов назад и на расстоянии 5-6 км.

Егор Гейдеко подчеркивает: служба пограничника позволяет увидеть и насладиться богатством, красотой белорусской природы. "Это можно ощутить, когда находишься на посту наблюдения или же отправляешься в дозор. Идешь на рассвете по самой границе - через леса, поля. Открываются очень красивые виды, можно встретить разных животных. Некоторых из них в детстве ты видел лишь издалека, а здесь они буквально рядом. Это кабаны, лоси, косули, зайцы, лисы, на камерах видели волков", - перечисляет солдат.

Спустя несколько часов пограничный наряд завершает свою миссию - подозрительных моментов не обнаружено, инцидентов не зафиксировано.

Свою заставу военнослужащие искренне называют вторым домом. Подтверждение словам - добрая атмосфера и комфортный быт.

Здесь просторные спальные помещения, комната досуга, бытовая. В спортивном городке солдаты укрепляют физическую форму. Оборудована и хозяйственная зона. В специальном вольере пасутся куры.

В теплице уже собирают редис, с грядок - зеленые перья лука и салат. Летом обеды военнослужащих дополнят сочными томатами, хрустящими огурчиками, ароматной зеленью с угодий заставы. Высажен на территории и небольшой сад - с вишней, смородиной, абрикосами и яблонями.

Служба на заставе не ограничивается боевыми задачами, дозорами. Например, пограничники активно участвуют во многих конкурсах. Накануне профессионального праздника сразу несколько военнослужащих отправили фотоснимки на челлендж Государственного пограничного комитета "Пагранічная служба Беларусі". "Недавно наш солдат Дмитрий Островский занял 1-е место на международном литературном конкурсе "А завтра была война". Он написал рассказ "Кончалось беззаботное лето…" о пограничниках в первые дни войны. Жюри признало работу лучшей среди участников со всего СНГ", - радуется успеху пограничника Андрей Медведев.

Еще одно неотъемлемое направление заставы - работа с местными жителями. "У нас доброжелательные отношения, выстроенные на понимании. Например, если появляется подозрительный неизвестный человек, люди сразу сообщают нам. Мы оперативно реагируем, высылаем тревожную группу, проверяем информацию. Каждый осознает, что это вопрос общей безопасности", - убежден Александр Кондрацкий.

Военнослужащие погранзаставы проводят и профилактическую, и информационную работу с сельчанами, разъясняют изменения в законодательстве. Не оставляют без внимания и военно-патриотическое воспитание. В местной школе создали кружок "Юные друзья пограничников", в котором занимаются дети 8-11-х классов.

Сегодня в День пограничника в адрес стражей рубежей поступают слова признательности и благодарности за их бдительность и выдержку, уверенность в том, что страна под надежной защитой.

"Мы не стоим на месте, постоянно открываются новые подразделения", - проинформировали в Гомельской пограничной группе. Например, в прошлом году открыты две пограничные заставы Хойники и Деражичи (в Лоевском районе). Если Хойники - застава стационарная, то Деражичи - модульного типа. В любой момент при необходимости она может передислоцироваться на другой участок. Это не потребует много затрат. Есть еще уникальные заставы Асаревичи и Карповка. Они расположены на рейдовых баржах на реке с модулями на берегу. В ближайшее время планируется возведение погранзаставы в деревне Гдень Брагинского района.

Для охраны речных участков оборудованы автоматизированные посты технического наблюдения. Вся информация стекается на заставу и в центр мониторинга, который находится на пограничной заставе Хойники. Сейчас центр мониторинга в онлайн-режиме позволяет дистанционно контролировать свыше 100 км границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения.

"Мы и дальше будем совершенствовать эти и другие направления. Ведь наша цель - безопасность и мир на белорусской земле", - заключили в Гомельской погрангруппе.

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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