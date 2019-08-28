РЕПОРТАЖ: Металлическая артерия: в Гомельском районе новый мост оживит движение по части М8/Е95

Почти 10 месяцев идет строительство нового автомобильного моста через Сож в Гомельском районе. Это сооружение, которое восстановит движение по оживленной трассе - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), растет буквально на глазах. Пока же транзитные потоки следуют через областной центр, а мост ежедневно прирастает на несколько метров. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как соединяют берега реки Сож в Гомельском районе.

Небольшая предыстория. В начале 2018 года по заключению Белорусского дорожного научно-исследовательского института автопереход через реку, построенный в 1980-х годах, был признан аварийным. Со временем отдельные элементы в контрольных зонах под воздействием нагрузки, влажности и других факторов были повреждены коррозией. Сразу же в связи с аварийным состоянием по нему закрыли движение большегрузов, а в конце августа - и всех видов транспорта. Маршрут объезда аварийно опасного участка был согласован с ГАИ и отработан до каждого дорожного знака и установленной схемы.

К строительству нового моста приступили в ноябре 2018 года. Изначально темпы набраны впечатляющие. Учитывая актуальность направления и активное движение по магистрали, было принято решение: разработку проекта разделили на несколько очередей. Параллельно начали подготовительные работы. Как только была готова проектная документация на первую очередь, приступили к строительству. И так по цепочке далее.

Строители приступали к работам сразу же после экспертизы, утверждения и согласования очередного этапа масштабного проекта. Это изначально позволило значительно сэкономить время, сокращая сроки возведения моста в последующем. И сейчас темпы работ смело можно умножить на два - жизнь на стройплощадке кипит в круглосуточном режиме. Во время непогоды работы выполняют под специальными навесами.

За зиму и начало весны пробурили и установили опоры. Сейчас мостостроители работают на высоте 11-15 м над уровнем реки. Одновременно на объекте задействовано более 50 человек.

Со стороны агрогородка Бобовичи специалисты филиала МСУ-4 ОАО "Мостострой" собирают металлические конструкции моста. В 9 этапов собранные части надвигают с опоры на опору, связывая берега Сожа. Сейчас идет сборка 8-го этапа. Вскоре эта часть займет место на 7-й опоре.

На данный момент собрано 1,97 тыс. т металла. Всего на бетонные опоры будет закреплено 2,7 тыс. т металлоконструкций.

Параллельно укладывается гидроизоляция, на которую в несколько слоев ляжет асфальтобетонное покрытие. Не за горами выход на финишную прямую с укладкой асфальта и нанесением разметки.

Обед, как и все работы на объекте, - строго по плану. Иначе график ввода объекта не выдержать. Ровно в 13.00 специалисты разного профиля отправляются на заслуженный часовой отдых с подкреплением сил. Территорией для подготовки к работе и отдыха служат два компактных строительных городка. В мобильных комнатах-вагончиках специалисты проводят свободное время. В столовую доставляют обед. А каждое утро начинается с пятиминутки в штабном вагоне.

По словам ведущего инженера отдела технического надзора за строительством РУП "Гомельавтодор" Александра Петрука, самое пристальное внимание уделяется каждой детали. С учетом масштабов конструкции мелочей в ее возведении нет. Это понимает каждый, кто находится на объекте.

После обеда стройплощадка вновь напоминает муравейник. Каждый специалист на своем месте. К примеру, линейный механик МСУ-4 ОАО "Мостострой" Анатолий Возчиков отвечает за работу строительной техники. "Подъемные краны, малая механизация - все должно работать как часы", - уточняет специалист с опытом. За день он несколько раз проверяет состояние парка "подопечных".

Словно салютует новому строению каскад сварочных искр. "Ответственность - за каждый шов. Иначе и невозможно. Работать на совесть - уже привычка", - одевая маску-амуницию и готовясь приступить к работе, говорит один из сварщиков.

Собираются и монтируются конструкции. Сила прикосновения металла к металлу отражается характерным гулом.

Парадоксально, но факт - процесс надвижки (продвижения собранных конструкций к опорам) проходит практически бесшумно. Оборудована специальная площадка на рельсах, по которой с помощью спецприспособлений приращенная часть моста приближается к противоположному берегу реки. Многотонные конструкции под силой огромных цилиндров, которые всю эту массу подают по направляющим в профиль, постепенно занимают все опоры. Такая техника в регионе применяется впервые.

Частично повторяя модель реконструкции моста в Житковичском районе, строители отказались от типовой конструкции с железобетонными элементами, характерной для 1980-х годов. Более 30 лет назад повсеместно отдавали предпочтение конструкциям, которые на строительном сленге называют шашлык. Пролетные строения моста представляли собой отдельные балки, которые собирали на арматурные металлические прутья-пучки, как шашлык. Для лучшей наглядности строители советуют представить бусы, элементы которых нанизаны и соединены между собой прядью. Появившаяся между ними трещина - явное свидетельство разрыва.

Тогда подкупала сравнительно низкая стоимость эксплуатации такой конструкции. Время показало ее несовершенность. Элементы главной балки на мосту были объединены между собой преднапряженными арматурными пучками, которые анкерятся на опорах. А при эксплуатации сооружения не уделялось внимания деформационным швам, через которые протекала вода. Отсюда и коррозия.

Такие автопереходы строили по всей стране, теперь, учитывая степень износа, многие из них нуждаются в "лечении", "реанимации" или "пересадке жизненно важных органов". К слову, последнюю операцию из этого условного перечня мостостроители выполнили годом ранее на мосту в Житковичском районе.

Новый мост в Гомельской районе полностью металлический - его грузоподъемность и срок службы будет в разы выше старшего собрата. "Главное преимущество этой конструкции - долговечность. Качество металла говорит само за себя, мост прослужит в разы дольше", - подчеркивает мастер МСУ-4 Евгений Куцеренко.

Благодаря мосту протяженностью 520 м оживится движение. Массивная конструкция над уровнем реки размещается вверх по течению рядом с отслужившим более 30 лет мостом. Предусмотрено по одной полосе для движения в каждом направлении, технологические тротуары. Необычным будет цветовое решение моста. Он станет первым в регионе в сине-бирюзовых тонах.

После ввода в эксплуатацию нового моста настанет черед реанимирования прежнего. Его перспективы также связаны с перевоплощением в металл. Планируется, что с опор демонтируют железобетонные конструкции, место которых займут металлические пролеты, как у младшего брата.

Оба моста будут выполнены в едином архитектурном решении: со стройными рядами фонарей, аккуратными перилами и барьерными ограждениями. Параллельные конструкции будут иметь небольшой уклон. Эта небольшая инженерная хитрость поможет отводить воду с проезжей части во время сильных осадков. К тому же предусмотрен и экологозащитный функционал строения. Уже сейчас с левого берега Сожа сотрудники Дорожно-строительного треста №2 ведут отсыпку земляного полотна и устройство дождеприемных лотков и колодцев моста, через которые с проезжей части будет стекать дождевая или талая вода. Собираясь в дождеприемных лотках, влага будет спускаться по колодцам на осушители, где испарится. В соответствии с законодательством запрещено спускать воды, которые образовались на покрытии мостов, в водоемы.

После открытия и до реконструкции старого новый мост возьмет на себя всю нагрузку.

Заказчиком работ выступает РУП "Гомельавтодор", генеральным проектировщиком - ГП "Белгипродор", генеральным подрядчиком - ОАО "Мостострой", субподрядчиками - ДСУ-1 (Рогачев) и ДСУ-17 дорожно-строительного треста №2 (Гомель).

Как рассказал генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Сергей Лазбекин, движение по новому автомобильному мосту через Сож в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября. Это станет продолжением доброй традиции в Гомельской области - к государственным праздникам приурочивать открытие новых значимых объектов. А мост, можно сказать, имеет стратегическое значение - как связующее звено международного автомобильного сообщения.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-