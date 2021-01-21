РЕПОРТАЖ: Многодетная мама о семье, воспитании ребенка-инвалида и уроках жизни

Январский холод хоть и стал слабее, но на длительное пребывание на улице все же не вдохновляет. В такую погоду хочется лишь теплого чая, уютной обстановки и душевной беседы, поэтому спешим поскорее добраться по нужному адресу и войти в теплое помещение. "Проходите, сейчас мы вас быстро отогреем", - сказала нам с порога улыбчивая женщина, открывая дверь в залитый светом и звонким детским смехом дом.

Ирина и Андрей Поплевко из агрогородка Петришки воспитывают троих детей: 13-летнего Богдана, семилетнего Артема и трехлетнюю Иванку. Пусть новогодне-рождественские праздники прошли, но исполнять заветные желания детей никогда не поздно, поэтому в гости к ним с подарками приехали сотрудники Минской районной организации Белорусского общества Красного Креста, а также корреспонденты БЕЛТА.

"Жизнь - непрерывная череда радостных и горьких событий, но не стоит воспринимать ее как единое событие - либо удавшееся, либо неудавшееся. Ты никогда не знаешь, как она сложится. Я никогда не думала, что перееду из столицы в маленький агрогородок, влюблюсь в тракториста, выйду за него замуж и рожу троих детей", - говорит Ирина Поплевко.

Как это бывает в действительности, женщина столкнулась с ситуацией, которая могла бы стать сюжетом для книги. В таких случаях обычно замечают: у нас есть свои планы на жизнь, но и у жизни есть свои планы на нас.

Раньше Ирина жила в Минске и не планировала никуда уезжать: хорошая работа на МАЗе, много друзей и активный культурный отдых. О жизни в небольшом агрогородке Петришки она и мысли не допускала. "Здесь жили мама и родственники. Решила их проведать, а когда приехала, увидела на улице молодого симпатичного парня Андрея. Помню, как тогда сказала сестре: "Ему нужна хорошая жена". Но даже не думала занимать это место", - рассказывает она.

Однако случайно произнесенная Ириной фраза стала судьбоносной. Спустя некоторое время она все же переехала жить в агрогородок, где ближе познакомилась с Андреем и впоследствии начала с ним встречаться. "Выяснилось, что круг общения у нас общий. Пусть и жили в 60 км друг от друга, вероятность увидеться снова была очень высокой, потому что знакомые и друзья были практически общие", - отмечает Ирина.

А вскоре они с Андреем сыграли свадьбу. Появились дети. Все он родились здоровыми, но одно страшное стечение обстоятельств сделало среднего их сына инвалидом с четвертой степенью утраты здоровья: в полтора года Тема упал в бассейн и едва не утонул. "Спустя время начинаешь прокручивать случившееся в голове и вспоминать детали произошедшего", - начала рассказывать грустную историю Ирина.

По стечению обстоятельств в тот день ребенка не повели в сад. Погода была хорошая, поэтому маленький Артем захотел остаться на улице. Периодически посматривая за ним, мама занималась домашними делами. И когда в очередной раз она вышла проверить, чем занимается ребенок, не смогла найти его взглядом. Он уже не играл, а без дыхания лежал в небольшом надувном бассейне. Попытки привести ребенка в чувства оказались тщетными, поэтому Ирина вызвала скорую помощь. "В фельдшерско-акушерском пункте выполняли разные процедуры, после которых он начал оживать. Ждали реанимационный автомобиль, чтобы продолжить, но он сильно задерживался, а потом врачи долго не могли найти вены", - продолжает женщина.

Спустя время ребенка удалось привести в чувства, после чего началась длительная реабилитация в больнице. Тема стал поправляться. Реагировал на происходящее, двигал ручками, кушал. Близкие начали верить, что худшее позади. Как оказалось, нет. "Период был тяжелый как эмоционально, так и морально. Все постоянно находились в напряжении, нервничали, - рассказывает глава семьи Андрей Поплевко. - Жена замкнулась. Приходила вечером домой, запиралась в комнате и плакала. Она не воспринимала ничего вокруг. Ходила в прострации, полностью погрузилась в спасение Темы".

Во время рассказа мужчина смотрел на жену с теплой улыбкой, в его взгляде читалась безусловная поддержка. Вместе они пережили сложный этап жизни, который сплотил семью еще сильнее. "Из состояния бесконечного горя меня вытянул супруг. Он просто подошел и спросил: "Сколько можно?" И напомнил, что мне есть ради кого жить. Это отрезвило", - поделилась Ирина.

Женщина отметила, что когда с ребенком случается беда, так или иначе родители начинают винить в этом себя, пробуют разворачивать разные сценарии произошедшего и думать: "А что, если бы я?.." Это состояние глубоко затягивает и выбраться из него крайне сложно, поэтому здесь каждый должен определить для себя наиболее оптимальный вариант проработки. Это либо самостоятельная рефлексия, либо помощь психолога, но только не попытки найти способы, чтобы отвлечься. Лучше раньше закрыть для себя вопросы, чем мучиться потом годами.

Как складывались события дальше? Сначала Ирине предложили отказаться от ребенка, обусловив это его глубокой инвалидностью. Реакция последовала без раздумий: женщина отвергла такой совет. "В каком бы ни был состоянии Тема, он мой, родной, поэтому забрали его домой и учились жить в новых реалиях, - рассказывает мама. - Сначала было трудно, потому что он был совсем маленьким, и мы только учились за ним ухаживать. Но со временем привыкли. Поняли, что, когда и как надо делать, поэтому стало легче".

Спустя время в семье появился еще один ребенок - светловолосая кудрявая Иванка. Во время беседы любопытная малышка с интересом рассматривала гостей и пыталась пойти с ними на контакт. Старший Богдан тем временем играл в приставку, не забывая при этом приглядывать за сестрой. "Если бы 15 лет назад мне сказали, что у меня будет трое детей, вряд ли бы поверила, но так сложилось. Я довольна, - рассказывает Ирина Поплевко. - Такого, чтобы дети отказывались подходить к Теме, игнорировали его присутствие в доме, нет. Все стараются помогать. Учим воспринимать его как полноценного члена нашей семьи".

Дверь в комнате Артема постоянно открыта. Ребенок не забыт и, кажется, что пройдет несколько минут, он встанет и пойдет играть в приставку вместе со старшим братом, поможет младшей сестре сложить игрушки и посмотрит вместе с родителями архивные фотографии, которые они показывают со счастливыми улыбками на лицах. "Слезы наворачиваются лишь когда окружающие начинают говорить, что такой ребенок долго не проживет. Нет, я отказываюсь в это верить и прощаться с Темой не собираюсь", - подчеркивает мама.

При этом Ирина отмечает, что ничего бы в своей жизни не поменяла. Горе, которое случилось, стало для женщины большим уроком, который в первую очередь научил не осуждать окружающих и иначе воспринимать мелкие жизненные неурядицы. "До того, как Тема стал инвалидом, смотрела видео, где ребенок забирается на подоконник, открывает окно и падает. Первой была мысль: почему мама этой малышки не следила за ней? На этот вопрос мне помогла ответить жизнь. Я сама оказалась в похожей ситуации, и теперь другие могут задаваться вопросом "а где была я?". Там, где в тот момент тоже были неотложные дела, потому что за всем, к сожалению, одновременно не уследишь", - отвечает многодетная мама, после чего поднимается и идет к Артему.

В комнате мальчика собираются и другие члены семьи. К сильной духом маме присоединяется отец, который, не жалея сил, старается обеспечить семью финансово и создать комфортные условия для жизни. Рядом спокойный Богдан и озорная Иванка, которые принимают подарки от активистов БОКК. "Считаю, что никто не обязан предоставлять помощь нашей семьей, но всегда приятно, что окружающие оказывают поддержку. Здесь дело даже не в материальных вещах, а в осознании, что тебя не оставляют в беде, - делится Ирина. - С волонтерами районной организации БОКК знакомы давно. Когда Теме необходима была новая кроватка и дорогостоящее медицинское оборудование, именно они подсказали, куда надо обратиться за помощью".

После этого активисты районной организации БОКК периодически появляются в жизни семьи Поплевко, чтобы скрасить их будни не только материальной, но и моральной поддержкой. Для Ирины и Андрея они стали уже друзьями, которые поддерживают супругов, помогая им справляться с трудной жизненной ситуацией и вселяя в их сердца оптимизм и надежду. Именно в таком хорошем расположении духа и с улыбками на лицах видим семью Поплевко, когда прощаемся с ней.

Марина ШАФРАН,

ФОТО Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-