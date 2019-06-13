РЕПОРТАЖ: На все 100: как сдают ЦТ по русскому языку в Минске

Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по русскому языку, одно из самых массовых: на него зарегистрировались более 60 тыс. абитуриентов. В Минске организовали 12 пунктов для сдачи тестирования по различным предметам на базе университетов. Вместе с примерно 800 абитуриентами в Академии управлении при Президенте справиться с тестами и проверить свои знания удалось и корреспонденту БЕЛТА. Сильно ли изменились задания и можно ли набрать 100 баллов без подготовки спустя четыре года после окончания школы - ответы в нашем репортаже.

На часах 9.30. Абитуриентов только начинают запускать в учебный корпус. У дверей знакомлюсь с Ханной Терешенок и Алиной Орех. Заметно, что подруги волнуются. Обе получили хорошую базу в школе, посещали дополнительные занятия. Оказалось, что Ханна целенаправленно выбрала место для сдачи тестирования в Академии управления, поскольку именно сюда планирует поступать. А это отличная мотивация для успешного выполнения всех заданий. Девушка признается, что подготовительные курсы перед поступлением в вуз дали ей многое. Преподаватели научили находить в правилах основную суть, запоминать только необходимую для тестов информацию, анализировать и составлять алгоритмы.

"Анализ, конечно, хорошо, но важна и техника. Решать, решать и еще раз решать тесты. Это реально самая эффективная тренировка", - дополняет одноклассницу Алина, которая мечтает стать юристом. Она тоже ходила на подготовительные курсы при филологическом факультете, но большую часть материала усвоила самостоятельно. Абитуриентки признаются, что чаще всего проблемы и ошибки у них возникают при решении заданий части B, где нет вариантов, а ответ нужно сформулировать и написать самому. "На самом деле тут очень важна внимательность. Найдите глагол совершенного вида второго спряжения, образуйте от него причастие мужского рода прошлого времени и запишите его в этой форме - просят в одном из заданий. На деле легко, но так запутанно, особенно когда волнуешься. Тут главное не потеряться, а частенько такое случается", - отмечают собеседницы. Подходит их очередь для проверки документов. Желаем друг другу удачи.

Несколько в стороне от здания вместе с одноклассницей в ожидании и Роман Новиков. Парень окончил Колодищанскую среднюю школу и планирует поступать в Институт культуры. Готовился к тестированию на школьных факультативах и самостоятельно. Уверен, что исключительно школьной программы для заветных 100 баллов будет недостаточно, хотя большая часть необходимой информации для сдачи тестов находится именно в учебниках. "В 11-м классе начинается повторение всего материала. Но охватить все за год просто невозможно. Решаешь тесты и понимаешь, что тут есть пробелы, здесь что-то забыл. Самое важное - не упустить эти моменты, а вовремя преодолеть трудности", - считает Роман. Для себя он поставил планку в 70-75 баллов, но это не предел, а лишь ориентир.

Выпускниц столичной школы №168 Елизавету Великоду и Катерину Малашко застаем за конспектами. Девчонки уверены, что им поможет только твердая уверенность в собственных знаниях. "Главное - выдохнуть еще до входа в это здание. На этом жизнь не заканчивается, а только начинается. Будет и второй год, если что", - то ли в шутку, то ли всерьез рассуждают они. Обе готовились с репетиторами, уже успели выработать свои индивидуальные стратегии. К примеру, у Лизы фотографическая память. Чтобы дать правильный ответ по части орфографии, ей нужно не полениться и прописать все слова. Иногда и правила знать от корки до корки не нужно, руки и уникальная память помогают справиться даже с самими сложными орфограммами. Парадокс, но легче все же абитуриентке дается пунктуация, хотя здесь уже без правил никак не обойтись. "Порой к теории нужно относиться проще. Всякие штучки-запоминалки придумывать. Вот всегда хотелось написать алюминий с двумя "л", хоть убейте. Репетитор обратила внимание на это и сказала, мол, алюминий - это же простое слово, зачем его усложнять. Вот благодаря такому индивидуальному подходу все и получается", - говорит Катя.

Среди увеличивающейся толпы абитуриентов, волнующихся, успокаивающих друг друга, повторяющих на ходу правила, удается отыскать и таких счастливчиков, которые олицетворяют само спокойствие. Среди таких Илья Толпенко. К ЦТ он практически не готовился, в десятке различных вариантов развития своего будущего поступление в вуз - это даже не план B. За несколько дней до окончания регистрации парень неожиданно решил сдавать тесты, на всякий пожарный, как говорится. Рассчитывает пополнить свою копилку 50-60 баллами по русскому языку. "Интуиция меня редко подводила, на нее и надеюсь", - раскрывает свой секрет спокойствия абитуриент. Рядом с товарищем добилась своего внутреннего дзена и Диана Суганяка. Во многом избавиться от лишней суеты, паники и эмоционального прессинга со стороны родителей и педагогов ей помогают хобби: танцы, медитации и йога. "На самом деле, можно всю теорию хорошенько выучить при помощи тезисных конспектов, а потом оттачивать знания на практике", - уверяет девушка.

Тем временем количество абитуриентов у здания все увеличивается. На проверку документов уходит пару минут. В общем потоке направляюсь узнать номер аудитории. У стенда ликуют три подруги: повезло, все будут справляться с заданиями в одном помещении. Видимо, так легче, если рядом свои люди - одноклассники и товарищи. Подсказать явно не удастся, но моральную поддержку никто не отменял. Очередной пункт маршрута - гардероб, где нужно оставить ручную кладь, крупногабаритные вещи. Организаторы строго следят за этим, оценивают даже внешний вид. К примеру, мне пришлось лишиться платка-повязки, чтобы не возникало лишних вопросов. С пониманием отношусь к установленному требованию: таков уж современный век различных технических приспособлений и уловок, которыми порою грешат и абитуриенты.

Пока ждем разрешения пройти в аудиторию, на фоне совсем юных выпускников замечаю необычную героиню сегодняшних испытаний. Вдали от большинства, задумчиво ожидает заветного часа минчанка Ольга. Ей 35 лет, она на седьмом месяце беременности. Юношеская суета и эмоциональность ей не характерны. Заметно, что женщина стесняется. Впервые она сдает ЦТ, впервые поступает куда-либо после окончания школы. Любопытно, что на этом ее "впервые в жизни" еще не заканчиваются: она ждет своего первенца. Несколько месяцев назад удалось сдать экстерном экзамены за 10-11 классы. Судьба сложилась так, что рано вышла замуж, работала поваром. "Родители и муж настояли, что нужно получать образование. Возможно, удастся поступить на заочное и стать технологом. Теперь ведь времени больше для поступления и учебы. Тем более когда родные обещали помочь", - признается Ольга. За несколько месяцев до тестирования она взяла школьные учебники в библиотеке, а тесты решала через интернет. В целом же абитуриентка рассчитывает набрать необходимое количество баллов на счет своей грамотности и общей эрудиции.

Уже направляясь к аудитории, замечаю еще одну необычную компанию ребят из минской школы №30. Перед тестами товарищи заряжают друга не только обильной порцией шуток и хорошего настроения, но и сладостями по принципу "глюкоза полезна для мозга". "Учить или вспоминать сейчас что-то уже бесполезно. За завтраком повторил чередующиеся корни, морфологический разбор слова, некоторые правила расстановки запятых. Думаю, баллов 50 точно наберу", - говорит Иван Горбачев. Он намерен поступать на бюджет либо на геофак БГУ, либо в педуниверситет. К тестированию готовился самостоятельно. Примерно за полгода разработал тематический план занятий, от него не отступал, поэтому уверен, что школьной программы для тестирования будет достаточно.

Ребята отмечают, что теперь набрать необходимые баллы для поступления проще, ведь изменилась система оценивания. Те, кто раньше держался на уровне пороговых баллов либо был в середине сотни, получат шанс значительно увеличить свой результат. Ведь итоговая сумма баллов будет формироваться не только из количества точных ответов. Новый коэффициент, который взвешивает сложность заданий по общему количеству правильных ответов, поможет увеличить планку.

Примерно за полчаса до начала тестирования организаторы вскрывают сейф с заданиями и бланками ответов. Запечатанные конверты отправляют по аудиториям. Сотрудников оргкомитета сопровождают до места назначения представители комиссии по контролю. Никакой утечки информации быть не может.

Перед аудиторией меня, как и всех абитуриентов, ожидает жеребьевка. Мобильные телефоны, конспекты и даже ручки другого цвета (помимо двух черных гелевых) приходится оставить в своеобразной камере хранения. Вещи подлежат описи, так что можно не переживать, что какой-либо ценный предмет пропадет. Мне достается номер 24 и второй ряд в огромном классе, рассчитанном на 60 человек. До начала тестирования остается минут 20. Пока медленно тянутся минуты ожидания, в аудитории звенящая тишина, которую изредка нарушают новоприбывшие. Пока есть время, знакомлюсь с соседкой по парте. Оказывается, Кристина тоже сдает ЦТ уже второй раз. В прошлом году обстоятельства сложились так, что девушка не успела подать документы во время вступительной кампании. В этом году решила улучшить результаты, хотя сертификаты действуют два года, посещала курсы. С выбором вуза еще не определилась, будет руководствоваться набранными баллами. Сходимся во мнениях, что во второй раз перед началом тестирования волнение сменяется любопытством.

Ровно в 11 часов вскрывают конверты с бланками для ответов, педагогическими тестами. Чтобы все были в равных условиях, полученные задания накрываем черновиками, а решать задания начинаем по команде в одно время. Еще в школе я для себя выработала особый план работы с материалами, поскольку репетиторов у меня не было, поэтому обилием лайфхаков или четкими алгоритмами похвастаться не могу. Чтобы успешно справиться с блоком тестов по орфографии, задания закрываю черновиком, а слова прописываю, вставляя необходимые буквы. А уже исходя из формулировки вопроса, выбираю нужные варианты. Так у меня не возникает никаких сомнений. Четыре года назад такая методика позволила решить аналогичную часть заданий без ошибок, надеюсь, что и сейчас это мне поможет.

Кстати, большинство ребят, с кем удалось пообщаться накануне, утверждали, что именно этот блок в тестировании дается им проще всего. Хотя некоторые и признались, что грамотность стала хромать с появлением незаменимого т9 и встроенных сервисов по проверке орфографии в браузерах. В процессе решения заданий заметила, что блок вопросов по правописанию стал несколько проще: в моем варианте практически не было словарных слов, наречий, написание которых раньше приходилось долго и упорно заучивать, а также сложных терминов иностранного происхождения, в том числе слов с двойными согласными.

С пунктуацией тоже удается справиться без особых трудностей. Тут главное определить грамматическую структуру предложения, не запутаться в оборотах и придаточных частях сложных предложений. Для этого, как и учили в школе, составляю схемы - это действительно помогает. Опыт написания журналистских текстов и работа с редакторами позволяет без особых сложностей найти речевые, грамматические и синтаксические ошибки в предложениях, хотя еще в школе эта часть заданий мне не так легко давалась. Абитуриенты отмечали, что при решении этого блока всегда возникает множество вопросов, поскольку в разговорной речи мы часто допускаем оплошности, поэтому и выявить их порой проблематично.

Над текстом тоже долго размышлять не приходится. Научный стиль, описание - понимаю его основные характеристики почти с первых предложений. К счастью, нет заданий, где нужно определить вид связи предложений в тексте. А в школе этому нужно было посвятить не один факультатив, чтобы разобраться в теме. Кстати, эту часть заданий обычно абитуриенты любят. Тут главное - внимательность и логика, тогда все получится.

На часть А у меня уходит примерно 50 минут. Чтобы сделать небольшую перезагрузку, аккуратно вписываю ответы в бланк. Тем временем комиссии уже сдают первые работы. Мне же еще нужно решить, по словам абитуриентов, самое сложное - часть B. Но я такое мнение не разделяю. Подумать нужно, но задания посильны: найти слово по описанию, обнаружить орфографическую ошибку и предложить верный вариант, определить часть речи - на это и вовсе много времени не требуется, хотя эти задания открытого типа. Но признаю, что техника и постоянные повторения материала (об этом и говорили ребята) для успешной сдачи тестирования необходимы. Со временем стираются из памяти некоторые теоретические моменты, возникает множество сомнений, из которых не всегда удается выбрать наиболее рациональное решение. Но опять же радует, что засчитают и частично правильный вариант благодаря новой системе оценивания. В мое время на такой бонус рассчитывать не приходилось: один лишний вариант в задании части А и одна ошибка в задании блока B стоили мне 6 баллов, в итоге удалось набрать 94. В этот раз сложно прогнозировать результат: изменилась не только система оценивания, но и появились некоторые пробелы в знаниях. А их нужно восполнять постоянными повторениями и практикой, иначе попасть в заветную цель из 100 баллов вряд ли получится. На все задания у меня уходит почти 72 минуты из отведенных по норме 120. После школы, кстати, мне едва хватило двух часов. Тогда, возможно, сказывалось огромное волнение и страх допустить ошибку по невнимательности.

Уже в гардеробе встречаю одноклассниц Валерию и Анастасию, абитуриентки эмоционально обсуждают задания, некоторые спорные моменты проверяют в пособии. "Вот, в этом предложении поставила лишнюю запятую. Уже не 100, а так хотелось бы", - огорченно вздыхает Настя. "На самом деле не все так страшно, как нам описывали и мы себе представляли, - делятся девушки. - Но волнение не отпускает - надо ведь не только дождаться результатов, но и справиться еще с двумя предметами".

Мария ШНА,

фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-