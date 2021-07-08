РЕПОРТАЖ: Ночная рыбалка, выпечка и - удача на крючке: семья Воробьевых из Мозырского района о подготовке к "Властелину села"

В ближайшие дни шесть семей из всех областей Беларуси поборются в Александрии за звание "Властелин села - 2021". В этом году проект прошел в 87 районах и объединил 447 семей. За выход в финал в областных турах боролись 98 семей. 9-10 июля проект объединит семейные пары, которые проживают и трудятся в сельской местности, прошли закалку в районных турах проекта и одержали победу в областных. Корреспонденты БЕЛТА поближе познакомились с представителями Гомельской области - семьей Воробьевых. Чем живут и о чем мечтают мама, папа и две дочки, узнали из первых уст.

Евгений и Виктория Воробьевы из агрогородка Слобода Мозырского района воспитывают двух дочерей Ульяну и Елизавету. И трепетно хранят еще одну мечту - родить сына.

Казалось, судьба этой семьи была предопределена в далеком прошлом. Ребята познакомились в детстве. Виктория гостила у отца на даче, Евгений отдыхал летом у бабушки в той самой деревне. Дети гуляли на одной улице в одной компании. На какое-то время потерялись. Позже, уже старшеклассниками, симпатизировали друг другу. Как-то встретились на сельской дискотеке и поняли, что между ними нечто большее, чем просто симпатия. Буквально через год познакомились с родителями. Оказалось, что и они знают друг друга с детства.

Виктория и Евгений уже 12 лет вместе, 9 из них женаты. Молодые люди не рассматривали город как место для жизни. Получив профессии, устроились на работу в Слободе. От предприятия семье выделили дом, где Виктория и Евгений обустроили все по своему вкусу. Со временем смогли приватизировать жилье.

Супруги - одногодки, им по 28 лет. Возможно, поэтому всегда на одной волне. Вместе работают в КСУП "Слободское имени В.И. Ленина". Папа - тракторист-машинист, мама - зоотехник. Вместе с тем у всех свои увлечения и хобби, которые только объединяют.

С каждым годом отношения в семье все больше укрепляются. Все потому, что молодые люди ценят друг друга. Научились понимать друг друга без лишних слов. Главный секрет - умение уступать. "Надо уметь слушать и слышать. Выяснять отношения не сгоряча, а на холодную голову. Иначе можно выпалить что-то обидное. Если возник спорный момент, делаем паузу. Позже садимся за стол переговоров и раскладываем все по полочкам, смотрим на ситуацию со стороны. Все видится иначе", - делится Виктория.

Разговор о семейных ценностях постепенно переходит на лирический лад. Виктория говорит, что лучше тысячи слов о важности семьи расскажет стихотворение:

Все начинается с семьи…

Призывный крик ребенка в колыбели,

И мудрой старости докучливые стрелы.

Все начинается с семьи...

Умение прощать, любить, терпеть,

Умение прощать и с нежностью смотреть.

Все начинается с семьи…

Перенести печаль и боль утрат,

Опять вставать, идти и ошибаться.

И так всю жизнь!

Но только не сдаваться!

Все начинается с семьи…

"У каждого человека свое понимание семьи. И для нас это самое важное, что может быть в жизни. Никто и никогда не даст столько искренней любви и поддержки, сколько мы даем друг другу. В ежедневных делах и заботах мы учимся любить и оставаться любимыми несмотря ни на что", - говорит Виктория.

Старшей дочке Ульяне 9 лет, она учится в Слободской средней школе. Любит петь, посещает кружок сольного пения при Слободском центре культуры и досуга, а также спортивные кружки в школе. Любит читать книги и рассказывать всем интересные истории.

Младшенькой Елизавете 6 лет. Она обожает животных, очень любит танцевать и рисовать. Осенью пойдет в школу.

Девочки - мамины помощницы по огороду, на кухне и в творческих делах. Виктория - маленькая и хрупкая, но везде и все успевает. Любит готовить вкуснятину и экспериментировать на кухне. В свободное время занимается творчеством - делает поделки из бумаги в технике торцевания. Это занятие объединяет всю семью. "Папа с девочками прорисовывают основу для будущей картины. Затем из гофрированной бумаги вырезам небольшие квадратики, из которых выкладываем сюжет", - делится мама. Некоторые работы передают в местный дом культуры. Они украшают помещения этого храма творчества.

А у папы самое настоящее мужское хобби - рыбалка. Кстати, ею Евгений увлек всех своих девчонок. Рыбачат с удовольствием все. Ульяна и Елизавета тоже стали заядлыми рыбачками.

Из добычи готовят различные блюда. Прямо на месте варят уху или зажаривают на мангале. Ни один приход гостей (а их в доме всегда много) не обходится без рыбных блюд. Виктория так запекает, фарширует или жарит рыбку, что пальчики оближешь. Пожалуй, никто не откажется и от фирменной таранки.

После возвращения с победой на областном этапе проекта решились на семейное приключение. Организовали ночную рыбалку. Спали в палатках и даже поймали руками небольшую щучку. Впечатлений - на два года вперед. Надолго запоминаются и пикники на озере с белоснежными лебедями.

Продолжая гастрономическую тему, сложно удержаться от похвалы. Тот случай, когда слюнки текут только от того, как хозяюшка рассказывает рецепт. "На областном этапе конкурса все заглядывали на наше импровизированное подворье, чтобы попробовать картошку-гармошку. Очищенную картофелинку нарезаю кружочками, не дорезая до конца, чтобы получился веерок. Между дольками укладываю кусочки салка, приправляю. Сверху можно посыпать сырком. Заворачиваю в фольгу и запекаю", - улыбается молодая хозяйка. Выстраивалась очередь и за пряничками в форме рыбок. Среди фирменных блюд Виктории - курочка, фаршированная блинчиками, десертные корзиночки.

"Нас дома не застанешь в любое время года. Летом мы на велопрогулках, рыбалке, катаемся на роликах. Зимой - санки, коньки, снеговики", - смеется мама. Чтобы семья была крепкой, очень важно строить здоровые и комфортные отношения, уважать, беречь и помогать друг другу, уверена она. "Дом - это наша крепость, и ее прочность зависит от нас самих. Чтобы внутри семьи царила гармония и любовь, в первую очередь мы должны быть счастливыми людьми. Для этого, порой несмотря на различия во взглядах, мы стремимся уважать мнения и интересы друг друга, поддерживать и идти на компромисс в той или иной ситуации. Это сложный и долгий процесс. Но сила любви между всеми членами нашей семьи помогает сохранить теплую атмосферу в доме. Благодаря тому, что в нашей семье царят мир и покой, взаимопонимание и уважение, мы твердо стоим на ногах и уверены в завтрашнем дне", - отмечает Виктория.

"Мы понимаем, что будущее наших детей зависит от того, какая атмосфера царит в родном доме. Наша семья очень активная. Мы приверженцы здорового образа жизни и активного труда. К тому же у нас есть устоявшиеся традиции", - говорит Евгений.

Удачу в этой семье в прямом смысле держат на крючке. По крайней мере, в рыбалке точно. Каждый раз, отправляясь на озеро или речку, не забывают семейную реликвию - старинный самодельный крючок. Этот раритет смастерил прадед Евгения. Он передал его своему сыну, а тот - своему. Воробьевы надеются, что и сами отдадут его в наследство своему сыну. Хотя и девчонки настолько увлечены рыбалкой, что не откажутся от такого талисмана, смеются родители. Каждый раз берут его с собой в шкатулке из ракушек и без улова не возвращаются.

Семья Воробьевых не скрывает - переживают все. Главное, чтобы и на конкурсе улыбнулась фортуна. Ведь готовились к проекту очень тщательно. И это уже не первая попытка завоевать звание "Властелин села". Различные обстоятельства не позволили ранее попасть в финал либо в принципе стать участниками проекта. Теперь во всеоружии. Пусть удача попадет на крючок!

Мероприятия гранд-финала республиканского семейного проекта пройдут 9-10 июля в Шкловском районе Могилевской области во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). В конкурсной программе - состязания "Хлеб всему голова", "Драники на колоде", "По дрова", "Семейный обряд", "Добро пожаловать к нам!", "Работаем в команде".

В этом году впервые в программу финала проекта включен интеллектуальный конкурс "Новаторство своего подворья". Воробьевы знают, что презентовать. Их бизнес-проект с ароматом свежей выпечки актуален для агрогородка и близлежащих деревень. Семейное дело, которое планируют запустить, даст востребованный продукт.

Итоги семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" подведут 10 июля. Победителей будут чествовать на малой сцене республиканского праздника "Купалье". Каждая семья-финалист получит в подарок сертификат на денежную сумму и ценные подарки. И в зависимости от занятого места - приятные бонусы в качестве подарков. Семье-победителю проекта будет присвоен титул "Властелин села - 2021".

К слову, поддержать семьи, в том числе и представителей Гомельской области, можно на интернет-голосовании.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" способствует закреплению молодых семей на селе, популяризации сельскохозяйственного труда, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи. Его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке ОАО "Белагропромбанк" и Белорусского союза женщин.

БЕЛТА,

фото из архива семьи Воробьевых.-0-