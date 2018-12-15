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РЕПОРТАЖ: Новобранцы 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады приняли присягу

Регионы 15.12.2018 | 17:07

Сегодняшний день особенный для 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова отдельной механизированной бригады, расквартированной в столичном микрорайоне Уручье. Военную присягу здесь приняли более 400 новобранцев. Молодые люди заметно волновались, но их поддерживали родные и близкие. На торжественной церемонии побывали и корреспонденты БЕЛТА.

На территории воинской части многолюдно. Папы и мамы, бабушки и дедушки, друзья и девушки приехали поздравить военнослужащих с принятием присяги. Это знаменательный день и для семьи председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Владимира Пантюхова. Присягу сегодня принял его внук Сергей.

"У нас большая и дружная семья - 14 человек. Мы приехали практически полным составом, чтобы поддержать нашего новобранца. Это действительно праздник для нашей семьи, и я горд за своего внука. Он очень мужественный парень, у него за спиной два высших образования, он хоккеист. Сейчас решил посвятить себя службе в армии, и мы его поддерживаем. Ведь армия дисциплинирует, учит принимать решения и нести ответственность за свои поступки, избавляет, если хотите, от беспечности, делает более физически подготовленным, сдержанным в поступках и оценках других", - считает Владимир Пантюхов.

Сенатор отмечает, что к встрече с внуком семья старательно готовилась. "Бабушка полночи пекла пироги. Три вида испекла. Будем потом все вместе пить чай с пирогами и угощать друзей Сергея", - улыбается он.

Мама новобранца Мария Шапневская чуть сдерживает слезы от гордости за сына. "Смотрю на него и понимаю, что сын уже вырос и теперь должен послужить родине. Поэтому я рада, что он принял такое решение. Форма ему очень к лицу. Он служит только три недели, но уже чувствуется, что каждый день идет ему на пользу. Сын старается звонить по мере возможности, чтобы сказать, что у него все хорошо. Первые две недели разлуки давались очень тяжело, но теперь понимаю, что это на благо. Мне кажется, что такую школу нужно пройти каждому юноше. Армия сделает его более мужественным, сильным и, наверное, поможет принимать более правильные решения в жизни, серьезней относиться к родным и близким", - говорит Мария.

"День принятия военной присяги - это особый день в жизни каждого молодого человека, он запоминается на всю жизнь, - рассуждает новобранец Сергей. - Ты стоишь перед строем своих боевых товарищей с оружием в руках и даешь клятву верности своей любимой Беларуси. Все это в конце скрепляется личной подписью. И с этого момента мы уже несем личную ответственность за защиту и безопасность родной земли. Мы уже прошли курс молодого бойца. Нас научили, как правильно ходить с оружием в помещении и на улице, как маршировать с ним и даже вести огонь. Армия необходима. Ты начинаешь понимать всю суть ответственности, которая ложится на тебя, становишься более мужественным и сдержанным".

По словам Сергея, за неполный месяц он стал смелее, увереннее в себе. "Служба в армии очень дисциплинирует, начинаешь обращать внимание на своих товарищей, подсказывать, поддерживать их, подбадривать, ведь не всем все легко дается, - делится молодой человек впечатлениями. - Самое сложное, наверное, - разлука с близкими. Но я старался это никому не показывать. В первые дни начал писать письма маме и девушке Татьяне. Писать стараюсь в любое свободное время: в перерыве между занятиями хоть пару строк набросать, а потом прийти вечером закончить письмо и отправить. Знаете, это как подарок своими руками, это больше ценится, чем просто общение по телефону. Это как старый фотоальбом, который приятно пересматривать. Так и с письмами, их можно перечитывать по нескольку раз".

Рядом с новобранцем его девушка. Они встречаются более полутора лет, и разлука дается нелегко. "Мы постоянно созваниваемся, пишем друг другу СМС и письма. За три недели я уже получила четыре письма. Знаете, как это приятно, когда открываешь почтовый ящик, а там письмо. Тогда хочется поскорее прийти домой, вскрыть конверт и прочесть. Иногда даже слезы наворачивается от слов, которые он мне пишет. Просто сердце замирает. Его письма всегда начинаются со слов родная, любимая", - рассказывает с волнением Татьяна.

Девушка вся светится от счастья, прижимаясь к любимому, но признается, что очень сильно скучает. К слову, она приехала к жениху не с пустыми руками: приготовила небольшой подарок и испекла свой фирменный кекс.

Сегодня важный день и в жизни Антона Разумова. "Что изменилось в моей жизни? Я принял военную присягу. Я меньше месяца служу, но уже знаю воинский устав, умею стрелять из оружия, стал лучше маршировать, у меня улучшилось здоровье, появились новые друзья. Армия, бесспорно, - хорошая школа мужества. На гражданке меня ждет девушка, мы с ней часто созваниваемся. Уверен, что она дождется меня", - отмечает Антон.

За новобранцами наблюдает Виталий Пауков. Он служит уже полгода и понимает волнение молодых военнослужащих. "Служить мне остался один год. Я стал более спокойным, дисциплинированным, понял, зачем нужна армия молодым парням, научился порядку. Дома меня ждет мама, я ей звоню каждый день, переживаю за нее. Девушки пока у меня нет. Служить в армии обязательно нужно, она помогает найти себя, это хорошая жизненная школа. Здесь своя атмосфера: подъем в 6.00, отбой в 22.00. Новобранцев поддерживаем и говорим, что у них все изменится в жизни. Детство прошло и нужно взрослеть, привыкать отвечать за себя и свои поступки, становиться взрослым, армия учит пунктуальности и порядку. В дальнейшем, возможно, продолжу службу", - рассказывает молодой человек.

В торжественной церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового пополнения в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде принял участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

"Армия - это не только непосредственно функция защиты Отечества, это становление личности молодого человека. Во время службы он не только приобретет военные навыки, но и повысит общеобразовательный уровень, физическую подготовку. Вооруженные Силы являются важнейшим элементом нашей государственности, стоят на страже независимости и территориальной целостности страны. Национальное собрание как преемник Верховного Совета БССР продолжит активное сотрудничество с 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой", - сказал Михаил Мясникович.

Он отметил, что принятие присяги - событие, которое оставляет серьезный след в душе каждого молодого человека. "Хотелось бы поздравить не только новобранцев, но и всех тех, кто достойно служит в Вооруженных Силах, и высказать слова благодарности родителям за таких сыновей", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Со словами напутствия к новобранцам также обратился командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук. "Путь солдата нелегкий, предстоит многому научиться, многое познать. Меняется уклад жизни, распорядок дня, необходима будет поддержка и помощь, в том числе близких людей. Я уверен, что солдаты, которые сегодня приняли присягу, с честностью и достоинством выполнят все задачи, которые перед ними стоят. И мы все вместе сможем помочь им стать настоящими защитниками своей страны", - сказал генерал-майор.

Торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением, прошли сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил по всей стране. Ее слова произнесли около 9 тыс. молодых людей, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Этот день - праздник для семьи каждого из новобранцев. Торжественные минуты принятия присяги запечатлены на фото и видео и еще долго будут пересматриваться родными. По традиции новобранцам, принявшим присягу, предоставлена увольнительная - время, которое они проведут в кругу близких людей.

Светлана СУХАРКО,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
армия, Мясникович
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