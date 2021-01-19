РЕПОРТАЖ о буднях укротителей огня

Накануне Дня спасателя, который традиционно отмечается в Беларуси 19 января, корреспонденты БЕЛТА побывали в одной из самых крупных и современных пожарных частей страны, где познакомились со спецификой работы пожарных-спасателей и (спойлер!) даже съездили на настоящий вызов. Вернее, сбегали. Подробности - в нашем репортаже.

С обеих сторон "кольца"

Сложно представить: до недавнего времени в одном из самых крупных микрорайонов Минска, Лошице, где проживают около 70 тыс. человек, не было собственной пожарной части. Ближайшая располагалась на территории камвольного комбината. Новоселье в лошицкой пожарной части справили в конце июля 2020 года. Также в здание переехал Ленинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Сергей Кобрусев

"Мы отвечаем фактически за весь микрорайон Лошица, - поясняет начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №30 Сергей Кобрусев. - Здесь несколько крупных торговых центров, более сотни многоквартирных домов, в том числе повышенной этажности, свыше десятка учреждений образования. Кроме прочего, в районе есть немалый сектор частной застройки. Это тоже накладывает свой отпечаток. Если необходимо, выезжаем за пределы кольцевой - на подмогу коллегам из Минского района. Ведь мы находимся совсем рядом с границей города. Летом такие случаи уже были".

Во время учебных занятий

Как правило, работа пожарных-спасателей в городских условиях имеет немного особенностей. Правда, есть одна черта - загруженность дворов легковыми автомобилями, из-за чего подъехать вплотную к месту возгорания иногда проблематично.

Заступают работники на службу сутки через двое. Смена, в свою очередь, делится на два расчета. Если один отправится на выезд, второй остается на подстраховке.

"В принципе, весь распорядок рабочего дня у нас расписан, как и в других подразделениях. В процессе принятия смены обязательно осматриваем технику и обмундирование. В этих моментах формализма нет: важно, чтобы в нужный момент все работало как часы. После - разнообразные занятия. Нужно держать себя в форме", - добавляет Сергей Кобрусев.

Респираторщик Александр Тороп

Парк техники в новой части, к слову, немаленький. Подразделение оснащено современными пожарно-спасательными авто белорусского производства. Есть и специальная автолестница, способная дотянуться на высоту 51 м.

"В целом район довольно спокойный. С момента нашего новоселья серьезных пожаров и ЧП не происходило. Пусть так будет и дальше", - улыбается начальник караула.

В городских условиях радиус зоны обслуживания одной пожарной частью ограничивается 3 км. Всего в столице более трех десятков таких объектов.

Старший пожарный Павел Гамеза проверяет кислородное оборудование

Театр начинается с вешалки…

…а пожарная часть - с диспетчерской. Сюда поступают сообщения из центра оперативного управления МЧС. А в центр попадают все, кто звонит по номеру 101 или 112. Оттуда передают сообщения в подразделения, которые находятся ближе всего к месту ЧП. Главная задача диспетчера - четко описать картину произошедшего.

Кристина Дятлова

"У нас есть специальная программа, куда вносятся данные по происшествию, - рассказывает диспетчер Кристина Дятлова. - Она позволяет унифицировать информацию и тем самым дать коллегам концентрированную и точную вводную".

На вопрос, как часто на пульт поступают звонки, специалист отвечает: "Тут предугадать невозможно. Иной раз вызовы идут с завидной регулярностью. А в отдельные дни случается, так скажем, затишье".

Прощаемся с Кристиной и идем изучать пожарную машину. С первого взгляда автомобиль на базе МАЗа может показаться слишком компактным и малофункциональным. Но внешность обманчива. Нутро кузова, кроме пятитонной цистерны с водой, скрывает немало интересного.

"Здесь собраны необходимые инструменты: бензорез, гидравлические ножницы или резак. Они могут понадобиться во многих случаях. Например, когда произошло тяжелое ДТП или нужно оперативно вскрыть неподдающуюся дверь. Пожарную машину специально проектируют так, чтобы все инструменты были под рукой. В этом плане наша техника очень хороша", - говорит Сергей Кобрусев.

В части есть вся необходимая техника

В том числе, автолестница, с максимальной высотой 51 метр

Во время учебных занятий подразделение готовится к тушению условного пожара

Впрочем, пожарная часть - это история не только про разнообразную технику, но и про комфорт бойцов. На втором этаже здания - комнаты отдыха, столовая и даже спортивный зал. "Обеспечить быт важно. Ведь спасатель-пожарный дежурит целые сутки, и нужно, чтобы условия несения службы не мешали сосредоточиться в деле спасения", - отметил начальник караула.

Как мы сбегали на пожар

В этот момент, будто в фильме, наш разговор прерывает сигнал сирены. Начальник караула молниеносно спустился на первый этаж, за считаные секунды надел обмундирование, вместе с другими работниками "загрузился" в пожарный автомобиль и отправился на выезд. Как оказалось, в соседнем доме (всего в 200 м) сработала пожарная сигнализация. Не медля, правда, на своих двоих, отправляемся вслед за расчетом.

Бойцы расчета собираются на вызов

Несмотря на то, что мы буквально за минуту добежали до места, спасатели уже успели отправиться на разведку (вот это скорость!). Нам остается лишь наблюдать за действиями бойцов МЧС. Впрочем, ожидание оказалось недолгим: сигнализация сработала без причины.

По нормам, пожарные должны отправиться на выезд всего спустя минуту после поступления сигнала. Время прибытия до места происшествия - не более пяти. В сельской местности - до 10 минут.

Cработка сигнализации оказалась ложной

Расчет возвращается в часть

Возвращение оказалось столь же стремительным, а дальнейшие события - для нас непредсказуемыми. Не прошло и пары минут, как сирена зазвучала вновь. На этот раз мы оказались более расторопными и успели заснять случившееся со всех ракурсов.

Впрочем, тревога оказалась учебной. Как нам рассказали после, подобные занятия здесь (и в других частях) проходят ежемесячно. Для начала спасатели поупражнялись в спасении человека на воде, ведь недалеко от части есть крупный водоем - река Свислочь. А еще через несколько минут расчеты штурмовали учебную башню, где, согласно легенде, произошло возгорание. Слаженность и четкость действий поражают: от настоящего выезда, за исключением окружающих декораций, отличить практически невозможно. В заключение спасатели сдают норматив по облачению в специальные костюмы, в которых можно работать при высоких температурах.

"Вам, ребята, стоит лотерейный билет сходить купить. Столько экшена сегодня увидели", - пошутил между делом один из пожарных.

И действительно: такого насыщенного репортажа у нас не было давно.

Александр НОВОХРОСТ, газета 7 Дней,

фото Павла ОРЛОВСКОГО.-0-