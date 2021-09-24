РЕПОРТАЖ о том, как на полигоне в Осиповичах солдаты срочной службы порох нюхали

На полигоне Осиповичской 51-й гвардейской артиллерийской бригады каждые полгода проходят плановые учения. На этот раз завершающий экзамен по управлению огнем сдавали солдаты срочной службы. Они тренировали точность и однообразие стрельбы, а также учились правильно обращаться с боевым оружием - шутка ли, приручить 8-метровую и почти 30-тонную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт С"! Корреспонденты БЕЛТА выехали на огневые позиции, чтобы вместе с военнообязанными понюхать пороха и узнать, как посвящают в артиллеристы.

Плохая погода для солдата не помеха, а также не оправдание, чтобы остаться в воинской части. Дело привычки: в среднем каждый военнослужащий-артиллерист проводит на стрельбах в полевых условиях минимум 3 месяца в год. Вот и журналистам пришлось привыкать к суровым армейским будням: холодным и дождливым сентябрьским утром топчем разрытые тяжелой военной техникой дороги полигона, периодически жалуясь на мелкую морось и колючий ветер. То ли дело солдаты, хоть и срочники - не смотря ни на что, уже с утра готовы выполнять боевые задачи. Сегодня у них ответственный день: своеобразный итог всему пройденному теоретическому материалу и приобретенным практическим навыкам.

Алексей Ратушный

"Полевой выход второго пушечного самоходного артиллерийского дивизиона завершился сегодня проведением контрольного занятия по управлению огнем артиллерии с боевой стрельбой батареи из 152 мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт", - комментирует начальник Осиповичского гарнизона, командир войсковой части 12147, гвардии полковник Алексей Ратушный. - Выполнены 7 огневых задач с боевой стрельбой, а также 3 перемещения огневых позиций и наблюдательных пунктов. Все задачи выполнены с оценкой "хорошо" и "отлично". Для того, чтобы показать на полигоне достойный результат, бойцы 1,5 месяца жили в палатках и в поле постигали азы артиллерийского мастерства".

В воинскую часть на сборы нового пополнения солдаты срочной службы пришли в мае. Полтора месяца они проходили общевойсковую подготовку - учились ходить строем, стрелять из автомата, принимали воинскую присягу. И только в начале июля попали в боевые подразделения, где началась учеба по специальной и тактической подготовкам. В армии все почти как в учреждении образования - занятия, рабочие тетради, конспекты, журналы и в конечном счете - зачеты и демонстрация пройденного материала на практике.

Военнослужащие нового пополнения, которые впервые выполняли огневые задачи, прошли традиционное посвящение в артиллеристы. У каждого рода специальных войск этот ритуал особенный. Так, новоиспеченный солдат 51-й гвардейской артиллерийской бригады после своего первого выстрела из орудия должен обязательно "понюхать пороха" - вдохнуть запах вылетевшей из орудия 20-киллограммовой гильзы и как можно громче прокричать: "Мама, я артиллерист!". Как правило, завершают обряд посвящения дружный смех сослуживцев и одобрительное похлопывание по плечу.

В этот день боевое крещение также приняли 3 девушки, которые служат в артиллерийской воинской части по контракту. Стрельба из орудия для них - дело добровольное, однако они решили не отставать от парней и с честью пройти все армейские испытания. После небольшого психологического самовнушения и поддержки со стороны руководящего состава девушки по очереди бесстрашно вспрыгивали на самоходку и по команде "Огонь!" дергали спусковой рычаг. "Девочки, там вообще не страшно!" - спешит поделиться впечатлениями со своими боевыми подругами начальник юридической службы 51-й артиллерийской бригады Мария Хмелева.

Мария Хмелева

"Вообще не боялась, собиралась за 1 минуту, - восторженно рассказывает она. - Классные впечатления, эмоции колоссальные! Намного страшней стоять возле орудия из-за сильной звуковой волны. Здесь хуже в тысячу раз, а там - как на ямку в машине наехал. Такое ощущение, что я каждый день это делаю. Мне очень понравилось - хочу пострелять еще!".

У Марии Хмелевой был очень насыщенный день: она только устроилась в воинскую часть на службу и буквально за пару часов до стрельбы на полигоне приняла военную присягу. Несмотря на серьезную профессию, девушка не любит рутины, поэтому и выбрала службу в армии. Здесь ей нравится все - и строгая военная форма, и боевое оружие, и особая дисциплина и порядок.

Ее сослуживица Ольга Сташевская также примеряет новую должность: уже как пару недель девушка числится офицером по культурно-досуговой работе - начальником клуба. До этого она была солисткой оркестра войсковой части. На службу попала случайно и сегодня ничуть об этом не жалеет. "Я пришла в воинскую часть гражданской, а до этого работала в детской школе искусств преподавателем вокала, - вспоминает Ольга. - Так получилось, что однажды съездила с оркестром воинской части на конкурс - и мне предложили работу. Потом я ушла на контракт - это был мой выбор. У гражданских нет полевых выездов, а у нас - расписание занятий, полигоны, нормативы, физподготовка. Конечно же, люди постоянно обращают внимание на девушку в форме, это приятно. Глядя на меня, племянница поступила в этом году в кадетское училище. И ее никто не отговаривал, ведь служить - это достаточно интересно. Несмотря на ранние подъемы и строгую дисциплину, у меня творческая работа".

На вопрос, что в воинской службе для девушки самое тяжелое, Ольга с улыбкой отвечает: стрелять в бушлате из автомата. Миниатюрной девушке трудно прицелиться и достать глазами до мушки - все-таки тяжеловесное оружие не предназначено для хрупких женских рук. А вот берцы на ногах ничуть не мешают: тепло, удобно и даже стильно, учитывая последние модные тенденции.

После разговора с девушками замечаю еще одного молодого ратника - солдат стоит рядом с боевым орудием и сосредоточенно вслушивается в голос, который по радиосвязи отдает приказы. В руках - блокнот и калькулятор. Это командир орудия, младший сержант Александр Лисовский. Именно по его команде боевая машина резко оживает и вместе со снарядом выбрасывает в воздух очередную порцию огня и дыма. Со мной контрактник говорит отрывисто и время от времени обрывает разговор на полуфразе, отдавая приоритет человеку на другом конце провода.

Александр Лисовский

"Полгода на срочной службе, уже почти год на контракте, - чеканит он. - Что делаю? Старший офицер батареи дает команду по цели, установки. Я все это рассчитываю, передаю установки своему наводчику. Потом опять докладываю старшему офицеру батареи, и он уже командует, как мы стреляем по целям - залпом или беглым огнем. Со временем привык, уже несложно. Хотя чтобы ни говорили, армия меняет людей. Становишься более серьезным, ответственным, исполнительным".

Виталий Прокопчик

"Военнослужащим контрактной службы намного проще - они почти все знают, - поддерживает разговор заместитель командира дивизиона по идеологической работе майор Виталий Прокопчик. - Боевой расчет самоходных пушек 2С5 состоит из 5 человек. Есть командир орудия, который держит связь со старшим офицером на батарее, получает от него команды по цели и сам их обрабатывает. В руках у него блокнот командира орудия, где ведутся записи боевой стрельбы. Он заполняется исключительно ручкой - это обязательный момент, чтобы ничего нельзя было исправить. На площадке самого орудия стоит наводчик, по указанному прицелу и угломеру он наводит орудие в цель. Еще 3 человека - заряжающие, среди них есть в том числе и механик-водитель. Почему так много заряжающих? Потому что в боевой машине отдельно заряжается снаряд и отдельно - заряд. Это не одно целое, как в пуле. И вес этих составляющих внушительный - один снаряд потянет порядка 46 кг".

"Гиацинты" полным зарядом могут стрелять до 30 км. Конечно же, на учениях артиллеристы выбирают более близкие цели - от 4 км до 10 км. За периметр полигона, который составляет более 20 км в длину, снаряд не упадет, несмотря на то, что 2С5 - система дальнобойная. "Все безопасно как для военнослужащих, так и для жителей близлежащих деревень, - подчеркнул Виталий Прокопчик. - Соблюдение требований безопасности при проведении стрельб контролируется на каждом этапе. Во-первых, орудия наводятся только в цель, во-вторых, все расчеты неоднократно проверяются, в-третьих, на орудиях устанавливаются ограничители - специальная система, которая не позволяет выходить за рамки сектора обстрела. Этих мер достаточно, чтобы не выстрелить дальше, чем можно".

Тем не менее, когда стоишь рядом с такой мощной боевой машиной в действии, инстинкт самосохранения не дает расслабиться ни на минуту. Даже после десятка выстрелов подряд к очередному залпу гражданский человек все равно окажется не готов: также вздернутся плечи и екнет сердце. Звук вылетевшего снаряда сначала как будто разрывается прямо внутри грудной клетки, а потом еще долго звенит в ушах, пока где-то вдалеке не упадет, глухо ударившись о землю. Такие ощущения вряд ли можно сравнить с чем-то из нашей повседневной жизни.

"После выстрела командир орудия докладывает, что произведен выстрел, какой расход снарядов и по какой цели стреляли, - поясняет Виталий Прокопчик. - В качестве целей мы используем обозначенные мишени, а также щиты, оббитые белой материей. У каждого щита - свои размеры и свое название, т.к. каждый раз разыгрывается определенный сценарий. Это может быть поражение минометной батареи, а может - командно-наблюдательного пункта противника. Командир дивизиона или бригады, когда дает цель, указывает ориентир. Соответственно, командир батареи должен увидеть этот ориентир, подтвердить, рассчитать координаты, навести орудие и только после этого осуществить огонь на поражение".

Дисциплина, точная выверенность всех действий, командный дух и регулярные тренировки позволяют пушечному самоходному артиллерийскому дивизиону неоднократно становиться лучшим в вооруженных силах страны по итогам республиканских состязаний. Однако в достижении высоких результатов есть еще один секрет - преемственность поколений и славных боевых традиций, которые передаются от старших по званию - младшим. И в этом заключается большая сила, уверены в войсковой части.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-