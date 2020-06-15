РЕПОРТАЖ о том, как в агрогородке Городище жизнь наладили

В агрогородке Городище в Шкловском районе живут 619 человек. В 2019 году жители населенного пункта обратились с коллективной просьбой к Михаилу Русому (тогда он занимал должность помощника Президента - инспектора по Могилевской области) привести в порядок детский сад. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, как функционирует дошкольное учреждение сейчас и что нового появилось в агрогородке за это время.

Здание детсада было построено в 1981 году. Общая площадь - около 500 кв.м. В октябре 2019 года детишек и воспитателей перевели в здание школы, так как в детском саду уже нельзя было находиться.

"После обращения к Михаилу Русому в наш садик вдохнули новую жизнь. От советского и неприглядного здания ничего не осталось, - рассказывает заведующая дошкольным учреждением Надежда Захарова. - Изначально, сад был рассчитан на 64 ребенка. Но в агрогородке не такая большая численность населения, потому часть здания попросту пустовала".

В конце мая 2019 года здесь начали ремонт. А уже в начале сентября городищенские малыши пришли в совершенно новый детский сад.

"Здание покрасили, привели в порядок уличные игровые площадки. Кардинально изменился садик и внутри. Теперь у нас две полноценные группы - на первом и втором этажах, которые рассчитаны на 12 человек. Сейчас, правда, работает одна группа", - делится заведующая.

В группах - новая мебель и игрушки. Музыкальный и спортивный залы в обновленном детском саду объединили.

"Места стало чуть меньше, но это неплохо. Мы объединили музыкальный и спортивный залы - помещение позволяет проводить полноценные занятия по двум направлениям", - отмечает Надежда Захарова.

"То, что наши детки сейчас проводят время в таких комфортных условиях - наглядный пример совместной работы властей и жителей агрогородка. Перед открытием у нас тут шли субботники - мыли, убирали, украшали. И нашими главными помощниками в этих делах стали родители детей. Помогали и работали вместе с нами, - рассказывает заведующая детсадом. - Здорово, что нашу просьбу услышали и помогли. Теперь в наших руках все это сохранить и приумножить".

В планах на ближайшее время - создать на базе детского сада ясельную группу.

"В этом году у нас появится ясельная группа - уже подано 10 заявлений, - подчеркивает Надежда Захарова. - Раз назрела необходимость в яслях, значит, численность населения понемногу растет. А это уже говорит о том, что в Городище созданы все условия для комфортной жизни. Я знаю две семьи, которые вернулись в поселок: одна приехала из Витебска, другая - из Могилева. Одна из этих семей - многодетная. Надеюсь, в будущем таких примеров станет больше. Развивается ведь не только наше учреждение, но и весь агрогородок. Нет у нас проблем и с арендным жильем. Вторая половина детского сада была перепрофилирована и перестроена - в ней разместили 10 современных квартир. Получился не просто новый детский сад, а своеобразный жилой комплекс".

Мы отправились к председателю Городищенского сельсовета Елене Шабуневой поинтересоваться, как пришла идея переделать часть детского сада под жилой дом.

"С пустующими помещениями нужно было что-то делать. И самым лучшим выходом видели перепрофилирование их под арендное жилье. Потому что в малых населенных пунктах возможность иметь квартиру - один из важных моментов, который помогает людям закрепиться здесь, - отмечает Елена Шабунева. - По соседству с детским садом разместились однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Все с современным ремонтом и электрическим отоплением. В каждой квартире свой счетчик, у каждой семьи есть возможность регулировать тепло в жилье самостоятельно".

По словам председателя сельсовета, арендное жилье - большой шаг в развитии агрогородка.

"Получение квартиры помогло закрепиться в нашем населенном пункте участковому. Раньше он ездил из Шклова, что было не совсем удобно. Кроме этого, квартиры получили молодые специалисты и семьи, которые нуждались в улучшении жилищных условий. И работы в этом направлении продолжаются. В бывшем здании сельсовета сейчас идет ремонт. В ближайшем будущем появятся еще семь коммерческих квартир со всеми удобствами и центральным отоплением", - делится планами председатель сельсовета.

Социальный педагог Городищенской средней школы Наталья Балбатович в этом году переехала в двухкомнатную арендную квартиру. Мы решили узнать, как девушке живется в бывшем помещении детского сада.

"Арендное жилье я ждала около года. Теперь живу в современной двухкомнатной квартире. Она была с полной отделкой - бери вещи, мебель и живи, - рассказывает Наталья Балбатович. - Появление своего жилья, пусть и арендного - важный шаг для развития человека. У меня скоро заканчивается отработка. И, несмотря на то, что я сама из Городища, подумывала уехать отсюда. А теперь появилась квартира и вместе с ней мысли о том, что, наверное, останусь здесь".

Далее с председателем сельсовета мы отправились на небольшую экскурсию по Городищу. По дороге Елена Шабунева рассказала, как устроена жизнь в агрогородке.

"После ремонта в здание Дома культуры переехали все необходимые для нормальной жизни организации. Здесь разместились отделения банка, почты и социальные службы. Работают филиал детской школы искусств, кружки и библиотека. Есть и дискозал, - рассказала председатель. - Располагается Дом культуры в центре агрогородка. Сюда удобно добираться из любой точки населенного пункта. И людям не нужно ходить далеко - все здесь. Даже сельсовет".

Перед домом культуры - большая площадь. Здесь обычно проходят все праздничные мероприятия. В день нашего приезда тут играла детвора, а взрослые приводили в порядок территорию. Девочки поздоровались и спросили, посмотрели ли мы их библиотеку, ведь там можно не только взять книги, но и распечатать раскраски.

"Наши жители - дружный народ. Здесь все живут как одна большая семья: всегда помогут, поддержат и придут на помощь. И мы стараемся, чтобы людям в Городище было комфортно - прислушиваемся к каждой просьбе, обстоятельно подходим к решению каждой проблемы", - отметила Елена Шабунева.

Еще одна просьба местных жителей - построить баню - была реализована в хозяйстве "Новогородищеское" в 2019 году.

"Строить бани на мехдворе - давнишняя традиция. Приехал человек в пятницу с работ в поле - уставший, пыльный. Поставил свой трактор, а сам - в баню. Душ принять, в парилке посидеть. Это хороший отдых после работы, полезный как для тела, так и для духа, - рассказывает заместитель директора ОАО "Новогородищенское" Валентин Пыльский. - Мы ведь требуем от сотрудников качественного выполнения своей работы. Но мало только требовать, нужно еще и к их просьбам прислушиваться".

"Мы постарались создать в Городище такие условия для жизни, которые не уступают городским. Для нас важно, чтобы люди оставались здесь, создавали семьи, растили детей. У нас отличные детский сад и школа. Есть разнообразные кружки - все для развития подрастающего поколения. Занимаемся благоустройством территории населенного пункта, ведь приятно жить в красивом живописном месте. Есть жилье, работа. В ближайшее время откроется торговый центр, - рассказала Елена Шабунева. - Хотим, чтобы наши жители с гордостью и любовью говорили о том, что они живут в Городище".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-