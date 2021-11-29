РЕПОРТАЖ о том, как в славгородской школе дети учатся печь домашний хлеб

Уроки обслуживающего труда в школе помнят все. Мальчишки учились работать с разными инструментами, а девочки - шить и готовить. В основном учились делать какие-то простые и незамысловатые блюда - разные оладьи, омлеты, небольшие пиццы. Но средняя школа №2 в Славгороде решила пойти еще дальше и научить будущих хозяек печь вкусный и полезный домашний хлеб. Корреспонденты БЕЛТА отправились к школьницам на урок хлебопечения, чтобы узнать тонкости кулинарного процесса.

Уроки труда проходят не в основном здании школы, а в небольшой постройке рядом. Нас встретил уютный светлый класс, где оборудована небольшая кухня. Сегодня здесь урок у девчонок из 8-го класса - они немного суетятся и по несколько раз проверяют, все ли ингредиенты подготовили. Перед началом занятия школьницы надели поварские колпаки и фартуки. По словам учительницы обслуживающего труда Анны Рыжанковой, важно, чтобы каждый урок был интересным и ярким.

"Конечно, каждый раз стараешься как-то разнообразить свои уроки, придумать что-то новое. От подачи, атмосферы в классе ведь зависит и то, как дети будут воспринимать материал, запомнят ли, - отметила Анна Рыжанкова. - С этого года у нас появилась возможность учиться печь хлеб - в школе появилось необходимое оборудование. И захотелось мне как-то украсить новые уроки - придумала для них такую вот форму. Ребятам моя идея пришлась по вкусу".

Хлеб девчонки пекут в современной хлебопечке. Кроме нее в этом году в школе для уроков труда появился новый комбайн и кухонная утварь. "Это стало возможным благодаря нашему участию в проекте "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области", который реализуется Славгородским, Быховским, Климовичским, Краснопольским и Чериковским районами. Главным заявителем проекта выступила Чериковская школа №2 - предложила проект #Выпекайка и выиграла грант. Именно они предложили нам и средней школе в Краснополье быть партнерами в этом проекте - так у нас появилась новая современная техника, - отметила педагог-организатор Славгородской средней школы №2 Жанна Белоусова. - Еще у нас есть группы в социальных сетях, где мы делимся опытом, рецептами и советами".

До появления в школе уроков хлебопечения никто из учащихся и даже учитель не пробовали делать домашний хлеб. "Учились все вместе. Внимательно читали все рецепты, разбирались, - поделилась Анна Рыжанкова. - Пока пробовали делать белый хлеб. Это достаточно простые рецепты, для них не нужно каких-то труднодоступных ингредиентов".

Время приготовления - около трех часов. "Девчонкам очень нравится процесс. Утром перед уроками прибегают ко мне, загружаем все продукты в чашу, включаем хлебопечку. Дальше девочки идут на свои уроки, но каждую перемену прибегают посмотреть и спрашивают каждый раз: "Как там наш хлебушек?". Все новое всегда интересно", - отметила Анна Рыжанкова.

А тем временем девочки начинают закладывать ингредиенты - все в точных объемах, как в рецепте. "А то вдруг не получится, обидно будет!" - отмечает одна из школьниц.

Ученица 8-го класса Полина Старохозяева рассказала, что до уроков в школе хлеб никогда не делала сама. "Конечно, сначала было немного сложно. Но нам во всем помогала учительница. Дома с мамой пробовала делать что-то несложное: оладушки разные. Но хлеб сами мы не делали, - поделилась школьница. - Когда я узнала, что мы будем делать на уроках труда, обрадовалась. Всегда интересно пробовать что-то новое. У нас дружный класс, Анна Николаевна всегда помогает, подстраховывает. Я уже носила маме попробовать нашу выпечку - ей очень понравилось".

Пока мы общались с Полиной, остальные девочки наблюдали за тем, как в хлебопечке замешивается тесто - и вроде уже не в первый раз они все это видят, но процесс завораживает до сих пор.

"Хлебопечка во многом облегчает работу. Она многое делает сама, но даже здесь мы с девочками что-то химичили, пробовали экспериментировать. Кода один работаешь, все не так весело. С девочками как-то интереснее, - рассказала ученица 8 "А" класса Виктория Сарокина. - Вообще все, что ты готовишь сам, всегда намного вкуснее того, что можно купить в магазине. Я люблю наш хлебушек. Даже маме уже предложила купить хлебопечку домой - я уже могу и ее научить. Домашний хлеб - это очень вкусно и полезно".

Добрая традиция девчачьих уроков труда в славгородской школе - совместные чаепития. Пока готовится хлеб, девочки накрывают стол. Атмосфера - как дома. С шутками и веселыми разговорами девчонки расставляют тарелки, кружки и угощения. "У нас маленькая школа. Здесь учатся всего 350 учеников. Мы все - как одна большая семья. И такие чаепития - важная традиция. Здесь можно пообщаться с одноклассницами, рассказать какие-то истории, чем-то поделиться, получить совет от учителя. И мы стараемся поддерживать эту атмосферу", - поделилась Жанна Белоусова.

И вот хлеб готов - аккуратно его достают из хлебопечки и ставят "отдохнуть". Прежде чем кушать, ему нужно немного остыть.

"У нас небольшой городок, маленькая школа. И, конечно, мы всеми силами стараемся придумывать для наших учеников что-то новое, вносить разнообразие в процесс обучения. Мы стараемся всесторонне развивать наших ребят: они активно занимаются спортом, участвуют в волонтерских движениях. В маленьком городе у детей меньше всяких занятий, развлечений. И по большей части всеми этими вопросами занимается школа, - отметила педагог-организатор. - Планы на будущее у нас тоже есть. Хотим провести на базе нашей школы гастрономический фестиваль. Важно, что участвовать в нем должны дети вместе с родителями. Хотели позвать к нам и наших партнеров из других регионов. Но санитарно-эпидемиологическая ситуация пока не позволяет это сделать. Перенесли идею на следующий год. И, конечно, мы хотим дальше развивать наш класс по трудовому обучению: прирастать новым оборудованием, осваивать современные кулинарные технологии. Начало уже положено".

Узнать, как идут дела на уроке у 8 "А" класса, заглянул директор учреждения образования Леонид Кочанов. "Сейчас в магазинах огромный выбор любых продуктов и изделий. И мы очень разборчиво подходим к питанию: выбираем, изучаем. А теперь на уроках труда наши девочки готовят домашнюю, вкусную и экологически чистую продукцию. Этот хлеб не сравнится с покупным. И девочки уже оценили это, - поделился директор. - В учреждении можно развивать любой вид деятельности. Главное условие - наличие у детей интереса. И если он есть, то с помощью своего учителя, других сотрудников школы все можно сделать".

И вот торжественный момент - дегустация выпечки. Судя по довольным лицам юных поваров, хлеб получился отменным.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-