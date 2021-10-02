РЕПОРТАЖ о том, как жители Шкловского района прививаются от COVID-19

Массовая вакцинация от COVID-19 шагает по стране уже давно. И в этом плане очень повезло жителям больших городов: можно привиться где угодно - в любом учреждении здравоохранения, по месту работы или учебы и даже в крупном торговом объекте. А как, например, обстоят дела в районном центре или сельской местности, где на пять населенных пунктов одна амбулатория? Корреспонденты БЕЛТА отправились в Шкловский район, чтобы посмотреть, как налажена работа местной больницы в период пандемии, как там проходит прививочная кампания и насколько она доступна для людей.

Первым делом едем в Шкловскую центральную районную больницу. Несмотря на начало рабочего дня, здесь очень оживленно: за последние две недели пациентов прибавилось во всех учреждениях здравоохранения. Традиционно на входе нас встречает медсестра в полном защитном обмундировании: измеряет температуру и направляет по нужному коридору - в обход красной зоны и кабинетов с температурящими пациентами.

"В больнице разделены потоки для пациентов и медработников, имеются красные зоны и специальные шлюзы, которые были оборудованы год назад, - сразу вводит в курс дела главный врач Сергей Новиков. - Механизм отработан еще на предыдущих волнах. Добавляются лишь некоторые детали: устанавливаем дополнительные ионизаторы для очищения воздуха, где-то закупаем больше бактерицидных ламп. Средства индивидуальной защиты для медперсонала и запас необходимых медикаментов заготовлены на месяц вперед - проблем не возникает".

В поликлинике, одном из структурных подразделений больницы, с начала подъема заболеваемости работают два температурящих кабинета, в каждом из которых ежедневно принимают врач и медсестра. Отдельный кабинет предусмотрен для приема ковидных пациентов, у которых инфекция уже подтверждена ПЦР-тестом или анализом крови. Кроме того, 14 бригад в составе доктора и медсестры работают на выезде - вакцинируют работников предприятий и организаций. В период пандемии максимально задействованы все сотрудники - от врача общей практики до кардиолога, эндоскописта и отоларинголога. Благодаря COVID-19 теперь все врачи наполовину инфекционисты, констатирует Сергей Новиков.

"Четвертая волна, безусловно, вносит свои коррективы в работу, - говорит главврач. - Она более массивная и масштабная, а также более скоротечная - заболевание может прогрессировать в считанные часы. Еще одна особенность - в категории заболевших в основном молодежь. Чаще стали получать положительные тесты на коронавирус у детей даже садовского возраста, а вот пожилых людей обращается заметно меньше. Вирус меняет свою структуру, семантику и преподносит нам новые сюрпризы. Единственное радует, что даже если ребенок и подхватил инфекцию, она проходит у него в легкой форме либо бессимптомно".

Напряжение, связанное с ростом заболеваемости, чувствуется и среди медиков, и среди пациентов. Однако в Шкловской центральной больнице четвертую волну встречают во всеоружии, готовы к любому развитию событий, заверяют работники учреждения здравоохранения. Так, уже сейчас с прицелом на возможное увеличение количества тяжелых больных перепрофилировано акушерское отделение под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь есть дополнительные кислородные точки, которые разводятся на два койко-места. На сегодня в больнице имеется 33 точки подачи кислорода, причем их количество при необходимости будет увеличено вдвое. Реанимация оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких на 100%. Среди тех, кто сегодня лежит на ИВЛ с COVID-19, нет ни одного привитого от этой инфекции пациента. Спорить о побочном действии вакцины можно долго, но факт остается фактом, говорит главврач.

"Повысить качество оказания медицинских услуг поможет кислородный газификатор, который планируют установить на территории больницы в ближайшее время, - делится Сергей Новиков. - В условиях пандемии для больницы это очень нужное приобретение. Оно представляет собой отдельный резервуар вместимостью 5 куб.м, заправленный кислородом. От него идет разводка по корпусам и непосредственно подача кислорода по всем магистралям. Это очень удобно, т.к. сейчас питание кислородом осуществляется с помощью баллонов, которые необходимо заправлять и менять каждый час. В то же время газификатор заправляется один раз в месяц. Стоимость такого оборудования составляет почти Br200 тыс.".

Конечно, качество оказания медицинских услуг с начала пандемии значительно улучшилось, за эти два года врачи выработали четкий алгоритм действий и получили большой опыт помощи коронавирусным больным. Однако золотое правило никто не отменял - болезнь лучше предупредить, чем лечить. Именно поэтому медики так активно настаивают на вакцинации - самом действенном способе защитить себя от инфекции либо минимизировать ее последствия, а также остановить стремительный рост заболеваемости COVID-19.

"На базе нашего учреждения мы прививаем круглосуточно - 24 на 7, - отмечает Сергей Новиков. - С 8.00 до 18.30 в поликлинике работает прививочный кабинет, после 18.30 и до 8.00 следующего дня получить дозу вакцины можно в приемном покое больницы. Кроме того, выездные прививочные бригады есть в каждой амбулатории врача общей практики - на сегодня их 8, еще 6 бригад сформированы на базе поликлиники. Активно прививаем работников предприятий и организаций. Предлагаем на выбор вакцину китайского либо российского производства. Для ее хранения и транспортировки имеются все необходимые условия: морозильный ларь, термосумки и хладоэлементы".

Выездные прививочные бригады работают по заявительному принципу: учреждение высылает списки желающих привиться, медики заранее просматривают амбулаторные карты пациентов на наличие хронических заболеваний и противопоказаний к вакцинации и, предварительно согласовав дату и время, выезжают на место для проведения процедуры. Люди охотно вакцинируется вне стен лечебного учреждения без отрыва от производства: это оперативно, быстро и удобно. "Заявки на вакцинацию получаем ежедневно от нескольких предприятий, - подтверждает главврач. - Одними из первых привился Шкловский райисполком - весь коллектив 100%. Первым компонентом в районе уже привиты 95,5% работников здравоохранения и 86,4% педагогических кадров".

Конец недели у выездных бригад тоже напряженный: только до обеда нужно успеть сразу в несколько коллективов. "Шкловский районный участок почтовой связи РУП "Белпочта", сервисный центр филиала РУП "Белтелеком", районный Дом культуры, - перечисляет медсестра Ольга Новикова. - С началом прививочной кампании в кабинете практически не находимся, весь рабочий день проходит на выезде. Едва хватает времени заполнить бумаги. Конечно же, на медицинский персонал в период пандемии приходится очень большая нагрузка. Мы не только приезжаем и вакцинируем, с пациентом надо еще и поговорить - успокоить, морально настроить. Люди очень напряжены: боятся и заболеть, и сделать прививку. Сейчас, когда заболеваемость стала расти, люди начали понимать, что эта инфекция не шутки, и собственное здоровье целиком и полностью зависит от их самих. Не надо рисковать, надо делать все возможное, чтобы обезопасить себя и окружающих".

По словам врача Константина Давыдовского, сегодня в одной организации вакцинируются примерно от 20 человек и больше. Перед тем как сделать прививку, стандартно измеряют давление, температуру, проводят опрос и анкетирование. Объяснять правила вакцинации приходится меньше: люди уже научены - что-то слышали, что-то читали в интернете, и, например, с противопоказаниями уже не идут.

"Такой масштабной пандемии, которая бы потребовала массовой мобилизации всего медицинского сообщества, я не помню с самого начала своей трудовой деятельности, с 1984 года, - говорит Константин Давыдовский. - Активно выезжаем на предприятия и в организации вакцинировать сотрудников уже две недели. Радует, что многие коллективы прививаются массово. Конечно, в четвертую волну мы наблюдаем больше тяжелых пациентов, снижается и возраст заболевших. Приезжая в коллектив, мы постоянно рассказываем, как защитить себя и близких, объясняем, для чего нужно сделать прививку. И многие отзываются, идут навстречу - наверное, уже убедились, что общество имеет дело с очень серьезной инфекцией".

Несмотря на многочисленные сомнения, специалист по почтовой деятельности районного участка почтовой связи Юлия Павлова все-таки решилась на вакцинацию. "До сих пор не прививалась - было страшно, что проявятся побочные эффекты после введения вакцины, - признается девушка. - В последнее время много болела, однако официально подтвержденного коронавируса у меня не было. Решающую роль сыграла, конечно же, напряженная ситуация с заболеваемостью - все-таки с прививкой будет спокойнее. Это обезопасит не только меня, но и моих родных. В коллективе прививаться однозначно проще: чувствуется поддержка коллег. Признаюсь, сходить одной в поликлинику сделать прививку я бы не решилась, когда прививают всех вместе - морально проще".

Местная жительница агрогородка Городец Алеся Алейникова сегодня тоже получила первую дозу вакцины, прививку сделала в своем ФАПе. "Со стороны окружающих я слышала много противоречивых мнений о вакцинации, однако все-таки прислушалась к разумным доводам медицинских работников и решила привиться, - рассказывает девушка. - Я инвалид второй группы, живу с родителями и понимаю, что мне надо защитить как свое, так и их здоровье. Надеюсь, со временем они тоже последуют моему примеру".

Заведующая Городецким фельдшерско-акушерским пунктом Ирина Королева поддерживает Алесю: молодец, правильно сделала, что решилась. Как медицинский работник, она видит, насколько важно выработать коллективный иммунитет в борьбе с инфекцией. "За последние 20 дней сентября я действительно почувствовала, что увеличился процент заболеваемости, - говорит Ирина Королева. - Привиться в данной ситуации очень важно, поэтому стараюсь разъяснять людям. Например, прихожу на предрейсовый осмотр водителей на мехдвор и параллельно им рассказываю о сложившейся ситуации с COVID-19. Говорю об этапах вакцинации и о том, как к ней подготовиться".

На участке в Городецком ФАПе обслуживаются почти 800 человек - это 5 населенных пунктов. За амбулаторией закреплены и сад - 33 ребенка, и школа - 85 учащихся. "На всех людей в зоне обслуживания только я и санитарочка - сложно, но успеваем, - делится заведующая. - За 25 лет работы уже привыкла: знаю все население и их болезни. В день приходится наматывать на велосипеде по несколько десятков километров, ведь самый далекий от амбулатории населенный пункт находится на расстоянии 13 км. Существенно облегчил мой труд новый электровелосипед, который на днях подарила ФАПу Могилевская областная организация профсоюза работников здравоохранения. Теперь доезжаю до своих пациентов быстро и с комфортом, за что очень благодарна профсоюзам. До этого приходилось крутить педали на старом велосипеде".

Желающие привиться могут позвонить в амбулаторию и назначить время вакцинации заранее. Можно прийти и без предупреждения, но тогда есть вариант не застать врача на месте. "Я ведь работаю на большом участке: у меня вызовы, обслуживание, патронажи детей, - поясняет Ирина Королева. - Сейчас работы очень много. Тем более, если вызов экстренный, я должна незамедлительно ехать. Лучше предупредить или позвонить заранее, особенно если человек отпрашивается с работы. Привиться мы предлагаем российской или китайской вакциной - и та, и та есть в наличии. Выезд на дом мы почти не практикуем. В амбулатории спокойнее, при необходимости можно на месте оказать неотложную помощь. Исключение делаем только для людей, которые хотят сделать прививку, но не могут дойти до медучреждения. Так, недавно я прививала на дому инвалида первой группы".

По словам Ирины Королевой, люди очень напуганы коронавирусной инфекцией и боятся ее течения. Те, кто уже переболели, более склонны к вакцинации, а кто еще нет, переживают из-за побочных эффектов после прививки. "Сегодня тормозит вакцинацию и оказывает негативное влияние на ее ход интернет, где рядом с полезной информацией размещается очень много непроверенных фактов, не имеющих под собой никаких оснований, - заключила медик. - Потом требуется много сил, чтобы переубедить человека в обратном. Однако у нас получается - и это радует".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-