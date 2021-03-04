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04 марта 2021, 08:46

РЕПОРТАЖ: Один день с участковым инспектором

Олег Кюммель
Олег Кюммель
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Рабочий день участкового инспектора милиции невозможно вписать в привычные временные границы "с и до". Это профессия, которая требует круглосуточной готовности быть начеку, в ней зачастую не бывает выходных или праздников. "Профессионализм, стойкость, мобильность - те качества, без которых инспектор просто не сможет успешно трудиться", - убежден участковый ОВД Гомельского райисполкома Олег Кюммель. В милиции он работает седьмой год. И все это время в должности участкового инспектора. Накануне профессионального праздника один день с капитаном милиции провели корреспонденты БЕЛТА.

Практикант Дмитрий Шпаков и Олег Кюммель
Практикант Дмитрий Шпаков и Олег Кюммель

Олег Кюммель встречает нас в ОВД.

"Каждое утро мы проходим инструктаж. Обсуждаем рабочие моменты. Дальше, если нет экстренных сообщений, вызовов, отправляюсь в деревни и поселки", - вводит в курс дела он.

Работа участкового - не кабинетная, на первом месте - общение с людьми.

В настоящее время в зоне обслуживания участкового (с учетом замещения и взаимозаменяемости по участкам) - 23 населенных пункта с более 11 тыс. жителей. Это Терюхский, Терешковичский, Ченковский сельсоветы. Строим маршрут в первый из них.

По дороге Олег Кюммель рассказывает, что его выбор профессии был осознанным: "Я с детства знал, что такое дисциплина. Видел работу участкового на примере своего дяди в Украине. Хорошим примером была и служба моего отца в Афганистане. Признаюсь, что другие профессии не рассматривал, даже когда меня в этом не очень поддерживала мама".

Наша первая остановка - в Терюхе. В разгар рабочего дня на деревенской улице малолюдно. Из магазина с покупками идут, не торопясь, две пенсионерки.

Во время беседы с жителями д.Терюха
Во время беседы с жителями д.Терюха

Их беседу о сельских хлопотах Олег Кюммель разбавляет важной информацией. "Активизировались мошенники, которые звонят людям и, представляясь работниками банков, выспрашивают персональную информацию, данные карточек, или же ходят по домам в поисках наживы, выдавая себя за соцработников. Будьте бдительны и аккуратны, всегда уточняйте, с кем ведете разговор", - предостерегает женщин участковый. Сельчанки благодарят милиционера за заботу и добавляют: держать ухо востро нужно и с теми, кто уж очень навязчиво предлагает тестировать качество воды, устанавливать сигнализаторы утечки газа в домах.

О том, что волнует сельчан, участковый узнает и во время обхода по домам.

Например, пенсионерка Анна Тришкина посетовала: крыша прохудилась, фундамент стал крошиться. От переживаний женщине нездоровиться. "Поправляйтесь и обязательно подойдите в сельсовет, там расскажут, какая помощь вам положена", - советует милиционер.

За советом к участковому уже в общественный пункт охраны правопорядка пришел и местный житель Андрей Агеенко. "Я потерял паспорт. А без него не берут на работу. Я за консультацией, что нужно сделать, чтобы восстановить документы, по каким дням работает паспортный стол", - перечислил вопросы он.

"Участковый во многом помогает, даже в тех ситуациях, когда не готовы помочь, например, близкие. Я благодарен ему за это", - поделился мужчина.

По словам Олега Кюммеля, за разъяснениями, советами обращаются люди и по телефону. "Мой мобильный знают практически все местные жители. Звонят в любое время суток. Бывает, что после смерти близкого у человека опускаются руки, он не представляет, что делать. В других же ситуациях человеку нужно просто выговориться, поделиться своей бедой или переживаниями", - приводит примеры он.

Члены смотровой комиссии Терюхского сельского совета (слева направо): медицинская сестра Евгения Крючкова, Олег Кюммель, специалист сельского совета Татьяна Герасенко и Дмитрий Шпаков
Члены смотровой комиссии Терюхского сельского совета (слева направо): медицинская сестра Евгения Крючкова, Олег Кюммель, специалист сельского совета Татьяна Герасенко и Дмитрий Шпаков

В сельском совете участковому вместе с другими членами смотровой комиссии предстоит обсудить адреса ближайшего выхода-обследования. В списке - одинокие, пожилые, инвалиды, а также злоупотребляющие алкоголем и неработающие, многодетные семьи и те, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении. "Будет не менее 15 домов. И в Терюхе, и в Новой Гуте, и в других деревнях. Во время посещений зачастую удается решить отдельные бытовые вопросы, выявить проблемные точки. И такая профилактика, взаимодействие всех служб дает результаты - например, в эту зиму обошлось без происшествий", - отмечает заведующая Терюхским фельдшерско-акушерским пунктом Евгения Крючкова.

Важность взаимодействия подчеркивает и управляющий делами Терюхского сельисполкома Светлана Черкас. "У нас работа с участковым выстроена по разным направлениям. Если что-то случается, он всегда на связи. Решение многих вопросов обсуждаем на заседаниях комиссий", - уточнила она.

Участковый делится наблюдениями и фактами: за последние годы на территории сельсовета люди стали более дисциплинированы в сфере семейно-бытовых отношений. "Меньше фиксируем повторных скандалов. Примерно из пяти адресов повторяется один", - поясняет инспектор. При этом профилактика в этом направлении остается актуальной. "Отрадно, когда видишь, что люди становятся на путь исправления, не доводят ситуацию до того момента, когда нужно из семьи забирать детей. В таких случаях, конечно, необходима и наша помощь, и родственников, и сельсовета, и соседей, но главное - чтобы человек сам расставил жизненные приоритеты", - убежден милиционер.

Удалось на участке снизить и число случаев самогоноварения. Меньше становится тяжких преступлений. Однако не первый год в структуре правонарушений преобладают кражи из дачных домиков. "Многие хозяева бывают на дачах только в сезон - закрывают их в конце осени и возвращаются лишь весной. За время, когда дачи остаются без присмотра, и происходят кражи, о которых становится известно порой спустя месяцы. Вычислить преступника в ситуации, когда исчезли следы, зацепки, становится в разы сложнее. Например, за прошлый год у нас таких краж было 12. Раскрыты лишь три",- констатирует правоохранитель.

Проверить сохранность уже государственного имущества участковому предстоит во время рейда по объектам агропромышленного комплекса. Время и маршрут он уточняет, пока мы едем в Новую Гуту.

Агрогородок Новая Гута
Агрогородок Новая Гута

"Я родом из этого агрогородка. И это во многом помогает мне в работе. Людей знаю хорошо, и они меня. И даже если человек совершает правонарушение, он быстрее, искреннее раскаивается в проступке", - утверждает Олег Кюммель.

В Новой Гуте у него запланирована профориентационная беседа в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Гомельского района. Когда-то в этой школе Олег и сам постигал спортивное мастерство.

"Теперь он пример для наших воспитанников. Кстати, некоторые из них также намерены в пойти в милицию. Два 11-классника уже активно готовятся к поступлению", - говорит учитель физической культуры и здоровья Александр Горбатенко.

Директор СДЮШОР Виктор Шундиков озвучивает свою "кадровую" формулу: участковых, как и тренеров в спорте, нужно готовить, воспитывать именно там, где они родились и выросли. "Отучившись, они вернутся на свою малую родину, которую знают, любят, понимают, и будут с охотой здесь работать", - поясняет он.

Это утверждение поддерживает Олег Кюммель.

И в эти дни тонкости милицейского дела он помогает постигать курсанту Могилевского института МВД Дмитрию Шпакову - тоже уроженцу Новой Гуты.

К слову, накануне Дня милиции на торжественном вручении наград сотрудникам органов внутренних дел Гомельского региона Олег Кюммель удостоен номинации "Лучший наставник" в конкурсе "Лучший по профессии 2020".

Этой новостью в завершение рабочего дня капитан торопится порадовать свою мать.

"За годы работы я уже делился опытом, передавал знания десяти курсантам. И я стараюсь научить будущего сотрудника милиции выполнять не только поставленные задачи, но и быть по-настоящему хорошим участковым инспектором. Это значит быть идейным, трудоспособным. Быть готовым постоянно учиться и развиваться. Быть способным проявлять гибкость ума, ведь по долгу службы мы общаемся с людьми разных возрастов, профессий, социальных статусов. И к каждому человеку нужен индивидуальный подход", - заключает инспектор.

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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