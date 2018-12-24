РЕПОРТАЖ: От семечка до пышной елки - как выращивают главный символ Нового года

В Беларуси 20 декабря массово открылись елочные базары. В Брестской области насчитывается больше сотни торговых точек, где можно приобрести новогодние деревья. Они располагаются не только в городах, но и практически в каждом лесничестве. К Рождеству и Новому году в регионе планируется продать около 23 тыс. живых сосен и елей. Корреспонденты БЕЛТА воспользовались возможностью проследить путь елки от лесной плантации до того момента, когда она засияет новогодними огнями.

Чем ближе приближается 31 декабря, тем сильнее нас охватывает праздничная лихорадка. Горожане и сельчане в деталях продумывают новогоднее меню, придирчиво ищут наряды для самой ожидаемой ночи в году, но особенно тщательно выбирают главный новогодний атрибут. Кто-то предпочитает искусственную елку, но немало и тех, у кого праздник ассоциируется с запахом не только мандаринов, но и непременно хвои. Для таких людей поход на елочный базар обязательный ритуал.

Сколько времени нужно, чтобы дерево достигло новогодних параметров? Такой вопрос мы задали главному лесничему Кобринского опытного лесхоза Николаю Кочику. "Путь новогодней елочки начинается со сбора сырья - шишек, которые затем поступают в Ивацевичи на лесосеменной селекционный центр, где они перерабатываются. Оттуда уже забираем семена. Два года деревца растут в посевном отделении, столько же - в школьном. Потом высаживаем их на подобранные участки в лесу. Еще минимум пять лет нужно, чтобы елочка выросла до 1-1,5 м", - пояснил специалист.

В Кобринском лесхозе под выращивание новогодних елей отведено более 80 участков, их площадь варьируется от 0,5 га до 1,5 га. Плантации с елочками и сосенками заложены в каждом из семи лесничеств. Нам предлагают побывать на одной из них в Болотском лесничестве. Путь лежит по заснеженным лабиринтам лесных дорог.

Сейчас у лесника Дмитрия Григорука и его коллег горячая пора. "Труд нелегкий. Приходится много ходить, чтобы выбрать красивую елочку. Стараемся угодить покупателям, а вкусы у всех разные. Одному хотелось бы пышное деревце, другому нравятся высокие елки. Учитываем пожелания", - сказал мужчина. Чтобы елки выросли красивыми, стройными и ветвистыми, за ними нужен особый уход. В таких делянках рабочие регулярно обкашивают сорняки. Чтобы обеспечить простор вечнозеленым красавицам, удаляются кустарники. Разрешение на их рубку оформляется только с наступлением подходящего возраста деревьев.

После проведения своеобразного кастинга к Новому году елки отправляют на точки для продажи. Основная часть товара реализуется на специализированных базарах в городах, сельчане могут выбрать понравившуюся елочку также в конторе ближайшего лесничества.

Специалисты отмечают хороший спрос на новогодние деревья. Убеждаемся в этом сами. На елочный базар то и дело подходят покупатели: кто-то пока приценивается, другие делают выбор сразу. Самые популярные елочки длиной 1-1,5 м. Высоте в 3-4 м отдают предпочтение представители учреждений образования и культуры, религиозных организаций.

Кобринчанка Нина Адамовна отправилась на елочный базар с самого утра. Женщина призналась, что не представляет Нового года и Рождества без живой елки. "Это частичка природы, поэтому хочу видеть красоту у себя дома, порадоваться ей. Елку наряжаем вместе с внуками. У нас сохранились игрушки прошлых лет, вешаем обязательно конфеты, пряники, печем имбирное печенье. Елка получается очень нарядной", - рассказала покупательница.

Лесхозы постарались учесть желания и тех, кто хотел бы приобрести елку в кадке или горшке. К Году малой родины в стране даже запустили акцию "Сохрани символ праздника". После окончания зимних праздников дерево можно поставить на балконе или на даче, а весной высадить в грунт. "Это возможность внести вклад в озеленение своей малой родины. В кадке дерево растет с закрытой корневой системой, процент приживаемости очень высокий", - подчеркнула заместитель директора по идеологической работе Кобринского опытного лесхоза Елена Михальчук.

Для тех же, кто хочет отправиться в лес за елочкой самостоятельно, приключение грозит смениться неприятностями. Работники лесной охраны работают в усиленном режиме, в Брестской области организовано 75 постов охраны, установлено 50 фотоловушек. Согласно ст.15.22 КоАП за незаконную рубку деревьев нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5). Сумма минимального взыскания составляет Br151,9 за одно дерево. А за эти деньги можно приобрести до 10 новогодних елок.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-