РЕПОРТАЖ: От терапевтов - к врачам общей практики. Как развивается поликлиника №6 Могилева

Сфере здравоохранения в Беларуси уделяется особое внимание. И поликлиники в этой системе - первое звено оказания помощи. Именно здесь ставят диагнозы и выявляют болезни на ранних этапах, лечат простуду и контролируют хронические заболевания. Корреспонденты БЕЛТА отправились в могилевскую поликлинику №6, в которой вместо участковых терапевтов теперь прием ведут врачи общей практики, чтобы посмотреть, чем оборудованы кабинеты и как проходят будни такого учреждения здравоохранения.

Довольно большое здание поликлиники (для справки - третье по площади среди поликлиник города) находится в промышленной зоне Заднепровья. Оно серое, неприглядное снаружи, но современное и светлое внутри. В просторном холле разместились регистратура, центр договорных услуг, гардероб, информационные стенды и аптека. Первое, что бросается в глаза, - в поликлинике довольно много людей, но очередей, в том числе в регистратуру, нет.

"В нашей поликлинике нет очередей не только в регистратуру, у кабинетов вы их тоже, как правило, их не увидите. Основная причина отсутствия столпотворений, даже в часы пиковой нагрузки - перераспределение потоков пациентов и постоянный мониторинг обращаемости. Кроме того, в нашей поликлинике уже нет привычных терапевтов", - отметил главврач Виктор Алексейков.

Здесь работают врачи общей практики. Это нововведение 2019 года, которое набирает обороты во всей системе здравоохранения страны.

"Врачи общей практики - более широкое понятие, чем просто терапевты. Во-первых, они работают в командах по три человека - доктор, его помощник и медсестра. Во-вторых, у таких команд больше возможностей в консультировании и обследовании пациентов", - подчеркнул главврач.

Чтобы стать врачом общей практики, все терапевты поликлиники прошли дополнительное обучение как на местах у узких специалистов (таких как лор-врачи, неврологи и другие), так и на специальных кафедрах медицинских вузов. После этого доктора могут заниматься лечением более широкого списка заболеваний - таким образом разгружаются узкие специалисты. Помощник врача тоже ведет прием: первичные осмотры, направления на анализы, выписка рецептов и контроль пациентов с хроническими заболеваниями - все это входит в его обязанности. Третий человек в команде - медсестра. Она помогает врачу на приеме, выполняет назначения и манипуляции, работает с диспансерными группами пациентов. Каждая команда из трех человек ведет один участок. Причем прием пациентов осуществляется не только в поликлинике, но и на дому. Работу команды организует врач, он же распределяет и координирует работу.

"Так мы перестали делать из обычного врача терапевта диспетчера, который распределяет потоки. Теперь доктора занимаются своей основной работой - лечат пациентов. А чтобы уменьшить количество документов и бумаг, у каждого есть планшет со всеми нужными программами и доступом к электронным карточкам. С помощью гаджетов можно на месте выписывать электронные рецепты. Теперь нашим специалистам не нужно носить с собой тяжелые сумки с большим количеством бумаг. Кроме этого, каждая лечащая команда имеет портативный прибор для ЭКГ, измеритель глазного давления и остроты зрения, анализатор крови. Все это можно брать на выезд, чтобы на месте проводить первичные исследования", - рассказал Виктор Алексейков.

Наталья Зезюлина с 1997 года была терапевтом, но уже больше года работает врачом общей практики. Она поделилась, что пациенты поликлиники спокойно восприняли изменения, а врачам стало интереснее работать.

"Легче работать не стало, а вот интереснее - да. Обучение дало возможность где-то вспомнить забытое, а где-то - освоить новые умения, - отметила Наталья Зезюлина. - Участковые терапевты самостоятельно никогда не проверяли уши пациентов, сразу отправляли к лор-врачу. А теперь у нас есть возможность вести таких пациентов и только в сложных случаях прибегать к помощи узкого специалиста. Работа в командах значительно облегчила процесс приема. И наши посетители это чувствуют. Уже нет такого, что во время приема кто-то пытается попасть к врачу с фразой "Я только спросить". Люди знают, к кому из медицинского персонала нужно обращаться в том или ином случае. Это создает положительную атмосферу для пациентов и более комфортные условия работы для докторов".

Но не только грамотное распределение потоков пациентов позволило улучшить качество оказываемых в поликлинике услуг. Важную роль здесь играет техническое оснащение.

"Можно укомплектовать поликлинику самыми лучшими врачами. Но в XXI веке для того, чтобы люди могли эффективно работать, их нужно технически обеспечить. Этому мы уделяем первостепенное значение, - рассказал Виктор Алексейков. - Сейчас в штате учреждения здравоохранения работают 180 человек, которые обслуживают почти 18 тыс. закрепленных за поликлиникой людей, плюс профилактические осмотры ежегодно проходят еще около 30 тыс. В поликлинике создана современная лечебно-диагностическая база. Многие применяемые у нас методы уникальны. В 2019 году в лабораторную диагностику внедрили автоматизированную систему определения важных параметров обмена веществ: гормонов, витаминов, показателей кроветворения, костного обмена, маркеров онкологических заболеваний. Все исследования проводятся на анализаторах с многоступенчатой системой контроля. Такие анализы делают всего в нескольких учреждениях здравоохранения города, среди которых и наша поликлиника. Адекватная стоимость платных услуг, широкий перечень исследований и оперативные результаты (в день сдачи, а в срочном случае - уже через 3 часа), сделали эти услуги популярными не только у могилевчан, но и жителей области. Для удобства граждан мы высылаем результаты анализов по электронной или обычной почте, можем отправить и на мобильный телефон".

Кроме этого, в 2019 году в работу поликлиники внедрили аппарат УЗИ экспертного класса. Оборудование японского производства дает максимально четкую картинку даже для глубокорасположенных внутренних органов, есть возможность многократного увеличения изображения с сохранением четкости, компьютерной обработки ряда показателей. В этом аппарате имеется функция эластометрии сдвиговой волны, что позволяет измерять плотность и эластичность внутренних органов.

"Это, безусловно, ноу-хау в ультразвуковой диагностике. При этом исследовании можно гораздо раньше выявить изменения эластичности органов, которые еще недоступны для визуальной оценки. Например, изменения в печени при гепатитах и циррозах, онкологические заболевания на начальных стадиях. В других учреждениях нашей области на данный момент такие исследования пока не выполняются. Мы не просто проводим обследования людей: все полученные результаты добавляем в нашу электронную библиотеку исследований. Эта разработанная нами программа станет хорошей основой для подготовки медицинских кадров, когда такие технологии начнут внедряться во всех учреждениях здравоохранения", - отметил главврач.

Еще одно направление работы, которое получило популярность в 2019 году, - мобильные мини-поликлиники.

"Наша поликлиника укомплектована переносным медицинским оборудованием. Благодаря этому появились выездные поликлиники, целевой аудиторией которых стали офисные работники. Такие люди очень подвержены стрессу и разнообразным заболеваниям: тут и опорно-двигательный аппарат, и сердечно-сосудистая система, болезни глаз. Однако эти категории работающих не проходят ежегодные обязательные медицинские осмотры. Мы стараемся восполнить этот пробел. В состав выездной группы входят 3-4 врача и около 10 средних медработников. В течение 20 минут на любом предприятии разворачивается мини-поликлиника. За 2019 год таким образом обследовали более 3 тыс. человек. И результаты даже у нас вызвали удивление: впервые было выявлено около 500 серьезных заболеваний, среди которых шесть онкологических. Такие скрининговые осмотры позволяют обнаружить заболевание и начать лечение, а не дотягивать до более тяжелых стадий и последствий", - рассказал Виктор Алексейков.

Кроме этого, в поликлинике функционируют два стоматологических кабинета, пользуется спросом современная физиотерапия. Услуги поликлиники доступны для всех граждан, а не только для жителей закрепленной территории.

Виктор Алексейков уверен, что государственные поликлиники могут эффективно конкурировать с частными центрами и клиниками. Для этого необходимо грамотное и всестороннее развитие медицинских кадров, технической составляющей и, что очень важно, маркетинга медицинских услуг.

"У нас большие планы на будущее - совершенствовать и развивать то, что уже есть, повышать объемы и перечень услуг ультразвуковой и лабораторной диагностики. В ближайшей перспективе - модернизация и переоснащение женской консультации. В смелых планах - организация работы томографа. Это амбициозная задача. Но, с другой стороны, многие наши начинания выглядели в начале почти невозможными", - поделился Виктор Алексейков.

Основной принцип работы коллектива могилевской поликлиники №6 - поступательное развитие, высокий профессионализм, индивидуальный подход к каждому человеку. Работа во благо людей - это цель коллектива поликлиники и всего здравоохранения в целом.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-