РЕПОРТАЖ: Отделение реабилитации детей с патологиями ЦНС открылось в центре "Ветразь"

В Витебском областном детском реабилитационном оздоровительном центре "Ветразь" (Поставский район) открылось отделение реабилитации для детей с патологией центральной нервной системы различного генеза. Новое для региона направление реабилитации здесь начали развивать в 2017 году с концентрации под него специализированной материально-технической базы, внедрения современных методик, позволяющих достигать ощутимого эффекта, а также изменения подхода к работе центра в целом. Корреспонденты БЕЛТА побывали в новом отделении и поговорили о его возможностях с главным врачом Сергеем Петуховым.

Два года назад, в самом начале освоения нового направления реабилитации, центр наряду с формированием базы и накоплением методик начал заниматься внебюджетной деятельностью. Заработанные средства вкладывались в собственное непрерывное развитие. С 2017 года на приобретение оборудования, обучение специалистов, благоустройство было направлено около Br500 тыс. За нынешний год внебюджетный доход составил более Br1 млн. Дополнительные финансовые вложения позволили "Ветразю" сделать качественный рывок, рассказывает главврач центра Сергей Петухов.

Сформированный в новом отделении комплексный подход по реабилитации патологии ЦНС различного генеза, в том числе ДЦП, впечатляет не только в масштабах региона, но и республики. Некоторое оборудование можно найти только здесь. В центре созданы специализированные залы кинезитерапии, где проводятся занятия по методике "Экзарта" (реабилитация на подвесах) и лечебной гимнастике с элементами Войта-, Бобат- и ПНФ-терапии. Для развития координации движений проводятся тренинги на тренажере "Велогеймик".

По методике "Экзарта" после сложнейшей черепно-мозговой травмы в зале кинезитерапии проходит реабилитационный курс 23-летний поставчанин Илья. Зная о возможностях местного центра, он решил восстанавливать свое здоровье именно здесь. Сложная система упражнений, подобранная индивидуально для каждого пациента, позволяет полностью расслабить одни мышцы тела и заставить работать нужные.

В кабинете эрготерапии установлен интерактивный компьютеризированный тренажер с биологической обратной связью для развития кистей рук. Во время тренинга-игры у пациента восстанавливаются психомоторные связи.

Здесь же ребята отрабатывают определенные действия по развитию мелкой моторики и пластике движений пальцев рук.

Все реабилитационные занятия проходят под контролем опытных врачей-реабилитологов в большинстве случаев индивидуально или группами в составе двух-трех человек. Это позволяет достичь максимального эффекта.

Зачастую у детей с заболеваниями психоневрологического профиля есть и проблемы с речью. В этих случаях к работе подключается педагог логопед-дефектолог Светлана Недведь. Она консультирует и проводит занятия. В комплекс коррекции помимо тренировок артикуляции речи по классическим методикам входят логомассаж и работа с использованием интерактивного компьютерного комплекса с логопедической программой. "Как правило, работа логопеда сводится к обучению правильной постановки звуков. У нас дополнительными массажными действиями специалист заставляет мозг запоминать правильную работу мышц артикуляционного аппарата. Таким образом восстанавливается речь", - отмечает Сергей Петухов.

"Мы провели в центре уже одиннадцать дней. Улучшения почувствовались после первых занятий, речь стала налаживаться", - рассказала о логомассаже Виктория, мама пятилетней Каролины.

Для каждого ребенка разрабатывается свой комплекс реабилитации. Для этого при поступлении, затем в середине прохождения курса реабилитации и в конце проводится оценка эффективности лечения пациента. При необходимости комплекс корректируется, а при выписке родители получают подробные рекомендации по дальнейшему восстановлению уже в поликлиниках по месту жительства.

Обычно ребят во время прохождения курса сопровождают мамы. Посвящая себя детям, они зачастую тоже нуждаются в различной профильной помощи врачей. В "Ветразе" этот аспект продуман: специально для этого открыт кабинет врача общей практики, где родители по желанию получают консультации и затем также могут оздоровиться, пока их дети находятся на занятиях. При необходимости с ними работают психологи.

Коллектив центра, среди которого много молодежи, объединяет увлеченность своей работой. Моральное удовлетворение от эффекта вкладываемых усилий подкрепляет и финансовая сторона вопроса. Сегодня средние зарплаты врачей достигают Br1,4 тыс., среднего медперсонала - Br780. "Люди "горят" своей работой, они заинтересованы в результате труда, видят перспективы и куда им двигаться дальше, что мотивирует на новые достижения", - отмечает сенатор, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Юрий Деркач во время ознакомления с условиями, созданными в новом отделении центра.

Теплым моментом этого визита стало вручение подарков детям, проходящим курс реабилитации, в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" и душевный разговор с их мамами. Женщины рассказывали о пребывании в "Ветразе", высказывали пожелания о его работе. Многие из них отметили необходимость открытия наряду с действующей водолечебницей бассейна.

"Этот пункт - в числе первых на ближайшую перспективу. Однако с учетом потребностей ребят здесь планируется открыть специализированный аквапарк с выходом на открытый воздух. Водные процедуры в нем дополнят комплекс реабилитационных мероприятий", - сказал Юрий Деркач.

На будущее у руководства реабилитационного центра много задумок, связанных с внедрением новых методик по психоневрологическому профилю. Более того, наработанный его сотрудниками опыт планируется распространить на другие реабилитационные центры Витебской области для восстановления сложных пациентов, перенесших инсульты или черепно-мозговые травмы. "Компенсаторные возможности организма есть и у взрослых, а подходы к реабилитации во многом схожи. Поэтому специалистов "Ветразя" планируется задействовать в подготовке реабилитологов для других центров", - добавляет руководитель облздрава.

Ежегодно в центре проходят реабилитацию около 3 тыс. юных белорусов и россиян. Курс рассчитан на 21 день. И это время занимают не только восстановительные процедуры, но и совместный досуг детей, который сотрудники "Ветразя" стараются наполнить интересными событиями. С каждым годом востребованность "Ветразя" растет: в настоящее время реабилитационный центр заключает договоры на оздоровление детей из России на 2019 год. Ожидается порядка 400 ребят. Все чаще сюда приезжают на повторную реабилитацию белорусы. Неудивительно, что в приоритете центра и вопрос по увеличению номерного фонда.

Ольга БОГАЧЕВА,

фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-