РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру"

Победа в Великой Отечественной войне для нашего народа была завоевана огромной ценой - ценой жизни солдат и офицеров, партизан и мирных граждан. И сейчас поисковики историко-патриотического клуба "Виккру" в Могилевской области продолжают свои вахты - они ищут и поднимают останки бойцов Красной армии, которые так и не вернулись с полей сражений. По возможности восстанавливают их имена и сообщают близким солдата его историю. А если установить личность бойца нет возможности, проводят перезахоронение со всеми воинскими почестями. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, почему виккрувцы не останавливают свои поиски.

Историко-патриотический поисковый клуб "Виккру" появился в Могилеве в 1994 году. Сегодня "Виккру" работает при поддержке Могилевского областного центра творчества. Его создатель и руководитель - писатель и историк Николай Борисенко. Именно он объединил всех, кому небезразличны судьбы погибших во время Великой Отечественной войны солдат. Руководитель клуба уверен, что такая работа помогает вернуть без вести пропавших бойцов их семьям, отдать дань памяти и уважения тем, кто так и остался на полях сражений.

"Сейчас в состав нашего клуба входит 23 поисковых отряда и группы. Среди них учащаяся и работающая молодежь, краеведы, ученые-историки и философы, члены Союза писателей Беларуси, музейные работники, журналисты, действующие офицеры и офицеры запаса. Всего около 150 человек. И всех нас объединяет одно - небезразличие к военному прошлому своего края, - отметил Николай Борисенко. - В нашем клубе нет случайных людей, такие здесь попросту не задержатся".

Ежегодно участники клуба проводят краеведческие поисковые экспедиции на местах ожесточенных сражений в Могилевской области и на пограничье Витебской, Минской и Гомельской областей.

"За каждой находкой, что несколько десятков лет лежала в земле, - имя, история и судьба солдата. За каждым поднятым самолетом или танком - погибшие экипажи, люди, которые все эти годы считались не вернувшимися с боевого задания. Вместе с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны за эти годы были обнаружены десятки не известных ранее захоронений, были подняты и перезахоронены останки почти 1,5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена 91 из них", - подчеркнул руководитель клуба "Виккру".

Места для поисков определяют по архивным документам, фотографиям того времени, воспоминаниям очевидцев. "Это очень кропотливый труд, который требует усидчивости, внимания и дисциплинированности. Наши ребята для исследовательских работ регулярно выезжают в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Благодаря этой работе были установлены имена почти 26,5 тыс. защитников Могилевщины, которые ранее считались пропавшими без вести", - рассказал Николай Борисенко.

Виккрувцы уверены, что "война не закончится до тех пор, пока не будет захоронен последний солдат, погибший на ней".

"Это важная работа - мы помогаем родственникам погибших солдат, зачастую уже их внукам и правнукам, узнать, что случилось с их предком. Мы возвращаем в семьи без вести пропавших, ведь, несмотря на то что с Великой Отечественной войны прошел уже не один десяток лет, всех их продолжают искать и ждать родные. И такие весточки возвращают героя домой, - поделился Николай Борисенко. - Наша молодежь, которая входит в состав клуба, вкладывает в поиски частичку себя - для них важно найти и по возможности установить личность бойца. Поисковая работа - это не только патриотическое воспитание молодежи, уважение прошлого. Это сохранение исторической памяти, связи между поколениями".

Илья Триханов состоит в поисковом клубе "Виккру" уже более 5 лет - он руководитель поисковой группы "Авангард".

"Тема Великой Отечественной войны мне была интересна с детства. Наверное, сказалось влияние отца - мы вместе смотрели фильмы о войне. Потом стал старше, появилось желание узнать еще больше - увлекся историей, стал интересоваться реконструкцией. А в 2016 году попал в "Виккру". Здесь я смог напрямую прикоснуться к событиям того времени, больше узнать про оборону Могилева и освобождение нашего региона. Ведь можно много читать об этом в книгах, но на вахте, в полях, где несколько десятков лет назад кипели ожесточенные бои, все ощущается совсем иначе".

Как поделился поисковик, самая главная цель таких работ - восстановить имя погибшего солдата. "Конечно, рядом с бойцом находишь какие-то вещи. И со временем по одному только снаряжению можешь определить, в каком году он погиб. Зачастую вместе с останками находишь и личные вещи - различные части амуниции, сумки и подсумки, оружие и патроны - и вот так по маленьким деталям мы восстанавливаем картину произошедшего. И для нас большая победа, если находим то, что помогает восстановить имя погибшего - это могут быть медальоны, какие-то личные вещи, на которых солдат мог нацарапать свою фамилию и инициалы", - отметил Илья Триханов.

Одной из запоминающихся вахт стала та, которая проходила в деревне Гаи Могилевского района. "По воспоминаниям очевидцев, практически легендам, которые ходили об этом месте, все знали, что здесь в 1941 году шли жестокие бои - эту высоту держал батальон милиции капитана Владимирова. До нашей вахты никаких документальных подтверждений этому не было, - поделился Илья Триханов. - И благодаря нашим раскопкам, тем останкам, которые мы нашли, документам и личным вещам мы смогли подтвердить этот исторический факт. В такие моменты чувствуешь, что делаешь очень важное дело - не даешь нынешнему поколению забыть о героических подвигах наших предков, об их смелости и решимости".

Вместе с ним в "Авангарде" занимается поисковыми работами Антон Прокапнев - в "Виккру" молодой человек уже более 10 лет. "Интерес к истории Великой Отечественной войны появился в детстве - повлиял отец. В школе, где я учился (агрогородок Кадино Могилевского района), уже тогда был очень хороший музей, развито краеведение и поисковое движение. Много рассказывали учителя - не только сухие факты из учебников. Я стал интересоваться этой темой, начал искать информацию про поисковиков в Беларуси, читать про места ожесточенных боев. С каждым годом знаний появлялось больше, больше было и желание начать применять их на деле. Так и попал в "Виккру". И первые два года занимался архивными документами", - вспоминает он.

Запомнилась поисковику и первая вахта. "Мы тогда поехали поднимать самолет - бомбардировщик Пе-2. Его нашли в деревне Макаренцы Могилевского района. Такие находки - большая редкость. Тогда мы смогли установить личности всего экипажа и их историю. И это такое сильное чувство - ведь мы смогли вернуть к родным тех, кто так и не вернулся с поля боя. И наша работа по поиску и установлению личностей солдат нужна в первую очередь их близким. Ведь где-то живет уже седая бабушка, которая все еще ждет отца домой. И когда нам удается найти бойца, установить его личность и разыскать его родных, мы, как мне кажется, закрываем в их сердцах огромную дыру, которую оставила после себя война", - поделился поисковик.

Как отметил Антон Прокапнев, установить личность бойца получается не всегда. "Важно, чтобы люди понимали, что мы поднимаем бойцов, которые погибли случайно. Они не были похоронены. И когда не выходит установить личность, останки солдата перезахоранивают с воинскими почестями. Так мы отдаем дань уважения тому, кто отдал за наше настоящее свою жизнь", - рассказал он.

"Наши ребята очень болеют за то, что делают. Здесь не может быть случайных людей или тех, кто преследует какие-то свои интересы - стать настоящим поисковиком можно только тогда, когда эта тема попадает в сердце и остается там навсегда", - поделилась начальник штаба историко-патриотического клуба "Виккру", методист областного центра творчества Светлана Борисенко.

Женщина вспомнила свое первое знакомство с поисковым тогда еще отрядом "Виккру". "Был 1999 год. Я пришла работать в Могилевский центр туризма методистом - меня позвали на церемонию перезахоронения. Тогда обнаружили останки Аркадия Решетникова. Я с детства особенно относилась к войне. И в тот день, когда я увидела весь этот процесс, у меня случился настоящий взрыв внутри, - вспомнила Светлана Борисенко. - На дворе конец 1990-х - кругом серость и обыденность. Мы приезжаем в Тишовку (деревня в Могилевском районе. - Прим. БЕЛТА), выносят гроб с останками Решетникова, устанавливают его на лафет и везут на нем через весь Могилевский район в Буйничи. Когда мы прибыли на место перезахоронения и гроб с останками несли ребята на плечах, местные жители, дети устилали им путь цветами. Тогда же я услышала впервые поисковые песни, выступление родственницы Аркадия Решетникова - я видела, как она плачет во время выступления, слышала дрожь в ее голосе. Наверное, в тот момент я поняла, что тоже хочу так помогать людям".

За время существования поисковики клуба "Виккру" получили множество писем с благодарностями от родственников тех солдат, которых они нашли. "К этому нельзя привыкнуть. И каждый раз, когда на церемонии перезахоронения приезжают родные, я плачу вместе с ними. Это невозможно передать словами. Когда ты осознаешь, что война забрала у них, не спрашивая, самое дорогое, что было, - отцов, братьев, сыновей, любимых людей, смириться с этим не получается. Нельзя остаться безучастным, когда к вам за помощью обращаются уже совсем немолодые люди, которые до сих пор ищут своих родных, ждут их. Некоторые из них даже не видели их, настолько были малы. Хорошо, если сохранились фотографии. У них даже нет могилы, куда они могут прийти и оплакать своего близкого, есть только невероятное стремление и желание его найти. Именно поэтому я здесь и вместе с ребятами мы делаем единое и, на мой взгляд, очень важное дело. Потому что нет ничего страшнее неизвестности", - отметила начальник штаба.

В год на почту поискового клуба "Виккру" поступает около 500 писем из разных стран. "Нам пишут из стран бывшего СССР, Польши, Германии и даже США. И все ищут своих. Пишут нам слова благодарности за то, что помогли найти их родственников. Все реже мы получаем письма, написанные от руки, и все чаще они приходят на электронную почту, но ценность их от этого не изменилась. У нас есть даже благодарность от дочери полководца Георгия Жукова - Маргариты Жуковой. Они приезжала к нам в 1997 году. Каждое вот это спасибо дорогого стоит. И, наверное, это наша самая большая награда", - поделилась Светлана Борисенко.

Могилевчанка Евгения Петровна Черняк отметила свой 90-летний юбилей. В начале Великой Отечественной войны ей было всего 10 лет. Вместе с семьей она жила в районе реки Дебря. Женщина уверена, что работа поисковиков не теряет своей актуальности. "Это ведь по православным и католическим правилам, просто по-человечески нужно предать земле останки наших солдат. Они за нас с вами, за наш сегодняшний день отдали самое дорогое, что у них было, - свою жизнь, - рассуждает свидетельница страшных событий Великой Отечественной войны. - И сегодня я восхищаюсь нашей молодежью, взрослыми людьми, которые ведут раскопки, которые бережно относятся к каждой косточке. Это обязательно нужно делать. Ведь кто-то ждет до сих пор этих людей и продолжает за них молиться".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Мариам ТАБАГАРИ (ИА "Могилевские ведомости"),

из архива историко-патриотического клуба "Виккру",

БЕЛТА.-0-