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05 ноября 2021, 10:05

РЕПОРТАЖ: Помощь, которую ждали: в Могилеве открывается кардиологический центр

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Несколько тысяч квадратных метров стационара, современное высокотехнологичное оборудование и высококвалифицированные специалисты - в Могилеве открывается новый кардиологический центр европейского уровня. Его актуальность и значимость во многом подтверждаются цифрами и перспективными расчетами: в регионе улучшится логистика кардиологической помощи, почти в два раза увеличится количество операций на сердце, а время их ожидания снизится с 1,5 лет до 3 месяцев. Однако нет того мерила, которым можно измерить количество спасенных благодаря опыту врачей и новейшим технологиям пациентов, а также людей, возвращенных после необходимой операции к полноценной жизни. Как никто другой это знают врачи Могилевской областной клинической больницы, которые уже утром 6 ноября примут первых пациентов.

"Свершилось то, о чем мечтали многие. Как медики, так и остальные жители нашей области, - подчеркнул главный врач областной клинической больницы Анатолий Кулик. - На базе нашего учреждения здравоохранения сосредоточатся вся сила и мощь знаний: кардиология, функциональная диагностика, кардио- и эндоваскулярная хирургия, кардиотерапия. С созданием нового высокотехнологичного центра в регионе наладится логистика обследования и лечения больных кардиологического профиля. Этот локомотив должен везти всю область вперед и решать кардиологические проблемы ее жителей".

Кардиохирургический и кардиотерапевтический корпуса областной клинической больницы объединены в единый современный кардиологический центр. Их возведение стало по-настоящему народной стройкой: на эти цели был направлен определенный процент с прибыли всех предприятий Могилевской области. В свою очередь техника закуплена за средства республиканского бюджета благодаря поддержке Министерства здравоохранения. В учреждении установлены ангиограф, компьютерный томограф, рентгеновский и УЗИ-аппараты, консоли для реанимационных отделений, холтеры. Это существенно расширит возможности функциональной диагностики и позволит кардиологическим пациентам пройти полный комплекс обследования в одном учреждении - здесь и сейчас.

"Еще 7-10 лет назад нельзя было и мечтать о том, что вся кардиологическая помощь будет сконцентрирована в одном месте, - продолжил Анатолий Кулик. - Уже в приемном отделении мы будем полностью обследовать пациента. Здесь есть первоначальный осмотр врача, лаборатории, рентген, УЗИ, компьютерный томограф, ангиография. Благодаря этому можно сразу понять, что дальше делать с поступившим к нам человеком. Кроме того, в приемном отделении оборудовано 6 диагностических коек, чтобы больной не ждал заключения специалистов на коридоре".

Мощность кардиотерапевтического корпуса составляет 172 койко-места. Здесь будут размещены регистратура и кардиологическая консультация, отделение функциональной диагностики, кабинет контроля и перепрограммации электрокардиостимулятора. В здании расположится 4 кардиологических отделения по 40 коек в каждом и реанимация на 12 мест. Кардиохирургический корпус рассчитан на 52 места. Он будет соединен с кардиотерапевтическим и оборудован операционными, реанимационно-анестезиологическим и кардиохирургическим отделениями, а также трансплантацией.

"Возможности приема консультативной поликлиники при клинической больнице с присоединением кардиологии возрастут с 500 до 700 пациентов в сутки, - продолжил Анатолий Кулик. - Плановая помощь ни в коем случае не будет остановлена. Впрочем, ее не прекращали с начала пандемии. Несмотря на то, что сегодня две третьих больницы, а это 12 отделений, перепрофилировано под коронавирусных пациентов, мы никому не отказываем в приеме. Так, в полном объеме идет травматологическая помощь - делаем по 3-4 операции по замене коленных и тазобедренных суставов в сутки. Работает кардиохирургия, а также челюстно-лицевая и сосудистая. Нужно четко понимать, если мы будем откладывать плановую помощь, пойдет накопление других патологий. Через год плановая операция превратиться в экстренную, а это совсем другие затраты на лечение и восстановление человека. Тем более летальность у экстренных больных после операций значительно выше".

Первым пациентом кардиоцентра станет россиянин с видом на жительство в Беларуси Виктор Ковалев. Год назад офицера, здорового и крепкого мужчину, подкосил COVID-19. Говорит, не хотел прививаться китайской вакциной, ждал, когда завезут российскую "Спутник V", но немного опоздал. Теперь ему необходима неотложная помощь - шунтирование сосудов сердца. С порога палаты спрашиваем: "Это вы ждете, когда кардиоцентр откроется?". Следует лаконичный и четкий ответ: "С нетерпением! Я здесь, потому что верю в новое современное оборудование и старые добрые руки хирурга".

"Проблемы с сердцем появились после того, как переболел коронавирусом, - вспоминает Виктор Анатольевич. - Теперь считаю, что те, кто не прививается, - ненормальные люди, которые просто не хотят жить на этом белом свете. Я привился, но с опозданием. Переносил болезнь очень тяжело, несмотря на то, что физически подготовленный военный человек без вредных привычек. После болезни появились боли в сердце - оказалось, органу не хватает притока крови. Чтобы жить дальше полноценной жизнью потребовалось вмешательство хирургов".

При старом раскладе Виктору Ковалеву пришлось бы ждать очереди на операцию до конца июля: эти несколько месяцев он мог бы и не пережить, говорят врачи. "Очень рад, что с вводом нового кардиохирургического центра всю необходимую помощь жителям нашей области можно теперь получить здесь, на месте, да еще и в максимально короткие сроки, - говорит он. - Тем более сейчас операции будут проводиться на новейшем оборудовании. Этот фактор вкупе с профессионализмом врачей очень важен. Конечно, хочется еще и самому пожить и двух внуков подрастить. Старшая внучка тоже будущий медик, учится в Гомельском медуниверситете".

По словам заведующего отделением кардиохирургии Вадима Левановича, ежегодно в областной клинической больнице делают до 270 операций на сердце. С вводом нового центра это число возрастет в 2 раза, а лист ожидания сократится в разы. Плюс ко всему, улучшится качество оказания медицинской помощи. Получается, что благодаря новым медицинским площадям и технологиям гораздо больше жителей региона получат шанс не просто выжить, но и жить полноценной жизнью.

Вся медицинская магия происходит в современных, оснащенных по последнему слову техники операционных, которых в кардиохирургическом корпусе оборудовано 4. Одна из них будет гибридной и позволит кардио- и эндоваскулярным хирургам оперировать вместе. В кардиоцентре операции будут проходить не только на сердце, но и на кровеносных сосудах: аорте, артериях головы, верхних и нижних конечностей. Еще одним новым направлением для областного центра станет хирургическое лечение нарушений ритма тахиформ - операции по радиочастотной абляции. Раньше с такой патологией пациентов сразу отправляли в РНПЦ "Кардиология".

Большие и просторные помещения операционных с оборудованием мирового класса хирурги сравнивают с ангарами космических кораблей. "О таком высоком уровне нельзя было и мечтать, - признается Вадим Леванович. - Это большая удача как для пациентов, так и для работников областной больницы. Новое оборудование в отличие от предыдущего более компактное, мобильное, надежное и вызывает минимум осложнений после проведенной операции. Кроме того, оно позволяет расширить спектр оперативных вмешательств, в том числе увеличить количество миниинвазивных операций".

Мнение своего коллеги разделяет и заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной хирургии Андрей Гореликов. "Появление нового оборудования ставит нас на один уровень с европейскими специалистами, - уверен он. - Оно позволяет с минимальной операционной травмой решить необходимые вопросы, минимизировать длительное послеоперационное восстановление и развитие осложнений. Сейчас эти задачи можно решить через прокол артерии с послеоперационным периодом в несколько суток".

Например, до появления нового оборудования после операции по замене клапана человек находился 2 дня в реанимации, затем 10 дней в стационаре кардиохирургии, 2 недели проходил реабилитацию и, как минимум, на полгода получал группу инвалидности. Теперь это займет 40 минут операционного времени и 3 дня в больнице, после чего пациент возвращается к своей привычной жизни: идет на работу, содержит семью и чувствует себя полноценным членом общества.

В кардиохирургическом корпусе разместится и отделение трансплантации. В перспективе могилевские медики освоят пересадку не только почек, но и печени. "Трансплантационные технологии в области развиваются с 2019 года. С этого времени нами выполнено более 100 операций по пересадке печени, - отмечает заведующий отделением трансплантации Сергей Петрошевский. - Мы также проводим операции на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, включая лапароскопические и малоинвазивные методики. С появлением современного оборудования мы будем также развивать трансплантацию печени. В новом корпусе у нас будет своя операционная, изолированная от других. В отделении обустроены одно- и двухместные палаты, что уменьшит возможность контакта с окружающей средой пациентов, перенесших трансплантацию органов".

По словам главврача клинической больницы, в Могилевской области, как и по всей Беларуси, количество пациентов с сердечными заболеваниями в разрезе всех остальных диагнозов составляет почти 58%. Поэтому развитию и совершенствованию кардиологической помощи в стране уделяется повышенное внимание. "Могилевской области в этом вопросе очень повезло, - уверен Анатолий Кулик. - Огромная благодарность за это председателю нашего областного исполнительного комитета Леониду Зайцу, который услышал и вник в эту проблему, а также главе государства Александру Лукашенко, поддержавшему инициативу строительства кардиологического центра".

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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