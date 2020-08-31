РЕПОРТАЖ: "Порядок есть, наводим лоск" - в Гомеле готовят к открытию новую школу

Комплекс ярких зданий с разноцветными фасадами в 21-м микрорайоне Гомеля - непростое украшение. Это школа, которую здесь ждали много лет. Она привлекает не только своим архитектурным видом, но и шаговой доступностью. Завтра утром здесь прозвучит первый звонок, пройдут первые уроки. Еще до официального открытия здесь звучат детские голоса - будущие первоклашки готовятся к линейке. Корреспонденты БЕЛТА узнали, чем встретит учащихся новая школа, которой присвоен №74.

"В классах уже закрепили доски, собрали и расставили парты и мебель, завершился монтаж оборудования в пищеблоке. Холодильники, машины для нарезки овощей, гастрономии хлебобулочных изделий, жарочные и духовые шкафы, электроплиты - все установлено. Приобретены компьютеры", - заместитель генерального директора по идеологической работе и социальному развитию ОАО "Строительный трест №14" Гомеля Дмитрий Мурашко. Делали все возможное, чтобы успеть в срок. "Город должен получить такой подарок к 1 сентября, чтобы детки пошли в новую школу", - уточняет он.

Рассказ прерывают постоянные звонки. К тому же представили разных служб и ведомств - частые гости на объекте. Особенно при сдаче школы в эксплуатацию.

Немного предыстории. С просьбой о возобновлении строительства долгожданной школы обратились гомельчане во время проведенной БЕЛТА в 2019 году акции "Ваш вопрос Президенту". За судьбу долгостроя переживали жители микрорайона №21, а также молодые семьи микрорайонов №20, 20а и 21а. Решение вопроса было на особом контроле в Администрации Президента.

Заложенный в середине 1990-х годов квартал новостроек продолжает расширяться и расти вверх. Новоселье здесь отмечают и молодые семьи, которые не откладывают пополнение на потом. Некоторые переезжают с детьми.

Необходимую для микрорайона школу начали строить еще в начале 2012 года. Объект был включен в государственную инвестпрограмму. Однако в конце 2014-го стройку приостановили - не было средств. Площадку законсервировали.

Пока этот вопрос оставался открытым, местные власти принимали меры, чтобы интересы детей школьного возраста не были ущемлены.

Ситуация получила развитие после обращения к главе государства во время акции.

Генеральный подрядчик - ОАО "Строительный трест №14". "Перед началом строительных работ проектной организацией были обследованы железобетонные конструкции. По результатам обследования подтверждена их несущая способность. Благоприятные погодные условия позволили форсировать строительно-монтажные работы даже в зимние месяцы", - подчеркивает генеральный директор Станислав Сильченко.

Возобновление строительства было намечено на апрель 2020 года. Однако по-весеннему теплый январь позволил приступить к работам, прокладывать инженерные коммуникации. На стройплощадке задействованы специалисты треста и субподрядных организаций. Порой одновременно были задействованы до 500 человек. Чтобы уложиться в срок, периодически работали в круглосуточном режиме.

Для строителей этот проект - достаточно сложный в реализации - стал определенным профессиональным вызовом. По словам Станислава Сильченко, это беспрецедентный объект - на территории 5 га площадь застройки занимает более 4,6 га. Он включает блоки разной этажности - от двух до четырех этажей. Комплекс составляют корпуса школы, а также для групп продленного дня и бассейна с переходной галереей.

В одном блоке - гимнастический и тренажерный залы, а также актовый и конференц-зал. Проектом предусмотрена столовая, библиотека, фонд музея школы, вестибюль-рекреация для школьных мероприятий. В отдельных кабинетах планировались лингафонные системы: аудио-, видео- и мультимедийные средства.

В отдельном трехэтажном здании разместятся группы продленного дня. Здесь учащиеся вторых и третьих классов останутся на заслуженный отдых после уроков. Одновременно на этой территории могут пребывать 160 учеников, в том числе с ослабленным здоровьем и ограниченными физическими возможностями. В блоке каждой группы - игровая с зоной раздачи полдников, спальня, раздевальная, санузлы. Также в проекте - подсобные помещения. Учтены даже такие нюансы, как сушка обуви. Связь со школой - через переходную галерею на уровне второго этажа.

Предусмотрена безбарьерная среда, антитравматическое покрытие на спортивных площадках. На территории школы построены волейбольный и футбольный стадионы, беговая дорожка со специализированным резиновым покрытием, площадка для групп продленного дня. Не забыли и об учителях: обустроено помещение для психологической разгрузки педагогов. Всех продуманных мелочей не перечислить, главное - они сделают более комфортными ученические будни.

Приятным дополнением к учебному процессу в новых стенах станет возможность заниматься плаванием. Бассейн будет введен ближе ко второй четверти - вторым пусковым блоком. "Это высокотехнологичное сооружение. Необходимо выдержать все технологии, в том числе по герметичности. Бассейн на большую и малую чаши выполняется по новым технологиям", - рассказывает Дмитрий Мурашко.

Школа начала обучающий, правда, в производственном плане, процесс еще задолго до открытия. Эта площадка была объявлена областной молодежной стройкой. Здесь работали ребята из профильного стройотряда БРСМ. Вместе с десяткой самых активных и инициативных представителей Белорусского государственного университета транспорта трудился и студент факультета промышленного и гражданского строительства Антон Капшуков.

"Опыт получили хороший. Для многих он стал первым на производстве. Несмотря на занятость, прорабы и мастера уделяли нам много внимания", - делится молодой человек. Доверяли разную работу, не снимая с себя ответственности. К примеру, укладку плитки на крыльце. Рискованно - но необходимо. Опыт - ценность, которая приобретается только в работе, уверены строители. Студенты узнали структуру стройки изнутри, увидели, как архитектурно-проектировочное решение воплощается в жизнь.

"Сейчас одни слова благодарности за благоустройство территории и возведение школы. На территории посадили деревья, кустарники, цветы", - делится заместитель генерального директора.

"План набора существенно превышен. На утро 29 августа было записано 1180 детей при плане 765. Школа будет работать в две смены. Мы постарались сделать все, чтобы мальчишкам и девчонкам было комфортно здесь: и в классах, и в спортзалах, и на территории, - заключает Дмитрий Мурашко. - Порядок есть, наводим лоск".

Финансирование выделялось из областного и республиканского бюджетов. В начале года строители заверили: приложат максимум усилий для сокращения сроков, обеспечивая необходимое качество работ. Было дополнительное обязательство и ответственность: строят для детей. Фактически новая школа построена за полгода, с оговоркой, что строили с фундамента.

Напомним, во время проведенной БЕЛТА в 2019 году акции поступило около 2,5 тыс. обращений разной тематики. В соответствии с поручением главы государства работа по рассмотрению обращений - на особом контроле. Часть вопросов удалось решить сразу, некоторые требовали детального изучения либо дополнительного финансирования. Их решение рассматривалось на перспективу. Среди последних и "разморозка" строительства необходимой школы в Гомеле, в которой уже завтра, 1 сентября, прозвенит первый звонок.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-