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05 февраля 2020, 17:57

РЕПОРТАЖ: Просто разделяй: как на Брестском мусороперерабатывающем заводе извлекают ВМР

Тема сбора и переработки твердых коммунальных отходов не сходит с повестки дня, более того - становится все актуальнее. Оно и понятно: в современном мире отходов образуется столько, что в обозримом будущем планета рискует превратиться в большую свалку. Не допустить этого - долг каждого здравомыслящего человека. Беларусь старается быть в тренде, взяв курс на поэтапный переход на экоупаковку, депозитно-залоговую систему, совершенствование работы по обращению с отходами, тарифное регулирование услуги. Брестский мусороперерабатывающий завод, который внедряет новые технологии в систему сбора и переработки ТКО, является одним из лидеров в этой сфере.

БМПЗ - основной оператор по обращению с коммунальными отходами на территории областного центра. Также сюда доставляют отходы, образующиеся в 240 населенных пунктах Брестского и Жабинковского районов. Ежедневно за проходную завода по маршрутному графику выезжают более 40 машин. В среднем за один рейс мусоровоз вывозит около 2 т ТКО. И таких рейсов в течение дня бывает по два-три.

Недавно по соцсетям в Бресте гулял видеоролик о том, как владелец легковушки заблокировал подъезд к мусорным контейнерам и нарвался на месть со стороны водителя мусоровоза. Работник коммунальной службы достал из контейнера несколько полных пакетов, положил их на крышу автомобиля и уехал. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда жилого дома. На самом деле - случай, увы, далеко не редкий.

"Заметьте, это была контейнерная площадка, а с выкатными контейнерами дело еще хуже обстоит. Как правило, движение во дворах затруднительное, машины стоят у самого подъезда, и порой просто невозможно забрать контейнер, поэтому мастера саночистки звонят в ГАИ. Мы сталкиваемся с этим ежедневно. А не заберешь мусор - это антисанитария, неприятные запахи", - сетует замдиректора БМПЗ по санитарной очистке Сергей Тарасевич.

Ежедневно на мусороперерабатывающий завод поступает примерно 220 т отходов. Извлечь из них вторичные материальные ресурсы по максимуму - одна из приоритетных задач предприятия. В прошлом году здесь реализовали проект по модернизации механической линии сортировки ТКО. В новое оборудование инвестировали около 3 млн евро: две трети средств предоставил Оператор вторичных материальных ресурсов, остальное - собственные средства завода. Теперь вместо недавних 9% здесь извлекают более 15% потенциального сырья для перерабатывающих предприятий страны - бумагу, пластик, стекло, металлолом.

Главный инженер БМПЗ Дмитрий Шаршницкий знакомит корреспондентов БЕЛТА с высокотехнологичными агрегатами. В первом цехе, где идет предсортировка отходов, установлено оборудование, которое разрывает пакеты с мусором. Все их содержимое поступает на линию. Оптические сканеры с инфракрасным излучением распознают в общем потоке бумагу, полезные виды объемного пластика, полиэтиленовую пленку и отстреливают их направленной струей воздуха. "Сортировщикам стало проще: каждый вид вторсырья идет по отдельному конвейеру, а не в общей куче мусора, они только разделяют его по цвету и материалу", - поясняет главный инженер.

БМПЗ - первое и пока единственное в стране предприятие, наладившее энергетическое использование отходов. Изначально это было обусловлено близким расположением городских очистных сооружений. Осадки сточных вод, ил, а также органическую часть ТКО сбраживают в ферменторах и метантенках, в результате вырабатывается биогаз, который после очистки сжигается в когенерационных установках, превращаясь в электрическую и тепловую энергию. Тепло и электричество используется прежде всего для собственных нужд, часть электроэнергии реализуется РУП "Брестэнерго".

Предприятие регулярно посещают различные делегации. Для обмена опытом приезжают коллеги из других регионов Беларуси, России, среднеазиатских республик. С тем, как организован процесс на БМПЗ, знакомились специалисты из Польши, Германии, Чехии, Китая. Подумалось: вот если бы такие экскурсии чаще организовывали для простых обывателей, смотришь, и раздельный сбор мусора продвигался активнее.

Директор БМПЗ Владимир Голенчук видит корень проблемы в мусоропроводах. "В республике идет программа по их закрытию. Есть нормативные документы, приказы, решения, распоряжения, но люди не хотят. А чтобы заварить мусоропровод, нужно согласие большинства жильцов. Это, конечно, удобно для человека: вышел в тапочках на площадку, выбросил пакет с мусором, а мы потом сортируем. Но качество сырья совсем другое: макулатуру оттуда уже не достанешь, та же ПЭТ-бутылка, пакет полиэтиленовый - они будут не того качества. Закроем мусоропроводы - будет раздельный сбор", - убежден директор.

Изначально в Бресте мусоропроводами были оборудованы около 1200 многоэтажных домов. Лишь незначительная их часть на сегодня уже функционирует без мусоропроводов. "Тариф на вывоз мусора в домах, оборудованных мусоропроводами или контейнерными площадками, несколько отличается, но незначительно - примерно на 15%. Если бы он отличался в 15 раз, я вас уверяю, все бы кардинально поменяли свое мнение насчет мусоропроводов и раздельного сбора отходов. Здесь важен экономический аспект, который решит все вопросы сразу", - считает Сергей Тарасевич.

Хотя и не такими темпами, как хотелось бы коммунальщикам, но все больше брестчан включаются в процесс раздельного сбора мусора. Дворы многоэтажек оборудуются специальными контейнерными площадками. Жителям частного сектора для сбора отходов бесплатно раздали около 15 тыс. 120-литровых мусорных контейнеров, полученных по гранту Евросоюза.

"За 5 лет мы много сделали. У нас был совершенно другой контейнерный парк и другие объемы сбора. Например, в 2014 году собрали по участку 2 т бумаги (это без учета приемных пунктов и закупки у населения). Через год уже была 41 т. На следующий год - 100 т. Сегодня - 180 т. Эти цифры показательные: за короткий промежуток времени мы увеличили объемы практически в сто раз. Здесь, конечно, большую роль играет сознательность людей", - отметил Сергей Тарасевич.

Сейчас на заводе прорабатывают вопрос вовлечения в свою деятельность Малоритского и Каменецкого районов. Этого требует и региональный подход переработки ТКО, который внедряется в области. "На сегодня мощности предприятия загружены практически на 100%. Кроме того, надо учитывать логистику, чтобы не работать себе в убыток - условно говоря, не ехать за 100 км, чтобы забрать пару-тройку контейнеров. Поэтому мы пока над этим вопросом думаем, рассматриваем его, рассчитываем экономическую целесообразность", - пояснил Дмитрий Шаршницкий.

В этом году здесь планируют начать строительство цеха по переработке органических отходов мощностью 70 т. Стоимость значимого экологического проекта, аналогов которому пока нет в Беларуси, предварительно оценивается в 2,2 млн евро. Предполагается, что он будет реализован при финансовой поддержке Оператора вторичных материальных ресурсов. Сюда будут доставляться продукты с истекшим сроком реализации с предприятий пищевой промышленности, магазинов, организаций общественного питания.

Также в скором времени на БМПЗ намерены открыть производство полимерпесчаных изделий из различных видов полиэтилена - тротуарной плитки, дорожного бордюра, канализационных колец, ливневых люков. Выпуск такой продукции уже освоили в Гомеле, Гродно, Новополоцке. Товар пользуется спросом, поскольку дешевле бетонных и чугунных аналогов. Земельный участок для нового производства уже выделен, сейчас идет сбор разрешительной документации. Проект планируется реализовать в течение этого года. Он позволит еще больше извлекать пользы из того, что мы выбрасываем в утиль.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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