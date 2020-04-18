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18 апреля 2020, 12:15

РЕПОРТАЖ: Проверка на дорогах: как дальнобойщики выполняют требования по профилактике COVID-19

На дорогах Беларуси усилен контроль за транзитными перевозчиками. Сотрудники транспортной инспекции, ГАИ, таможни ежедневно мониторят ситуацию по соблюдению водителями-международниками требований постановления Совета Министров №171, призванного снизить риск завоза и распространения коронавирусной инфекции. Корреспонденты БЕЛТА отправились в один из таких рейдов вместе с работниками Транспортной инспекции по Брестской области, чтобы увидеть, как дальнобойщики выполняют новые правила транзита.

По дороге на контрольный пункт - пост весогабаритного контроля "Федьковичи" - заместитель начальника региональной инспекции Юрий Костюк вводит в курс дела: "Работаем круглосуточно по этому вопросу. Поток огромный - только через "Козловичи" за сутки около 1 тыс. транспортных средств проезжает. Первое время относились к водителям лояльно: информировали, возвращали на маршруты или в определенные для стоянок места. Работали на профилактику, но это большого эффекта не возымело. Пришлось прибегнуть к вынужденной мере: в соответствии с законодательством привлекаем нарушителей к административной ответственности. Возможно, таким путем удастся на них воздействовать".

По новым правилам транзитные дальнобойщики должны двигаться кратчайшим путем и покинуть страну в течение суток с момента въезда. Для отдыха и питания водителей определены специально отведенные места - в Беларуси их более 40. "Мы устанавливаем факты, когда водители пренебрегали требованиями, отклонялись от маршрутов по личным делам, несмотря на то, что это представляет опасность для окружающих. Некоторые заезжают домой, живут там по два дня, общаются с близкими. И это при том, что они едут из стран, где объявлен карантин - той же России, Польши", - рассказывает Юрий Костюк.

По его словам, за период действия постановления, с 25 марта, сотрудники транспортной инспекции по Брестской области возвратили на маршрут 206 водителей, переместили в специализированные места стоянок 972 транспортных средства, начали 17 административных процессов, передали сотрудникам таможни и Госавтоинспекции 27 материалов для привлечения водителей к ответственности.

Федьковичи - место, обозначенное на картах всех международных автоперевозчиков, следующих по трассе М1/Е30. Здесь все без исключения большегрузы проходят предварительное взвешивание, а при наличии признаков нарушения - полный контроль.

Вот инспектор заворачивает на стоянку фуру на польских номерах. Водитель - белорус, сам из Кобрина. Везет груз из России в Польшу. Юрий Костюк демонстрирует нам распечатку с тахографа, установленного в машине. Похожий на кардиограмму снимок специалистам говорит о многом. "Тут понятно, что он ехал по скоростной трассе, - поясняет инспектор. - А вот это уже замедление движения, что у нас вызывает вопросы. Характер движения транспортного средства говорит о том, что, скорее всего, это было не на маршруте. Сейчас будем разбираться".

Тем временем знакомимся с водителем. Илья Дель рассказывает, как работается дальнобойщикам в новых условиях: "Тяжеловато перестроиться, конечно. Раньше можно было на любой заправке остановиться, 45 минут выкрутить паузу - перерыв положенный, а сейчас только в определенных местах. Раньше мог домой спокойно заехать, по месту жительства нормально отдохнуть, сейчас - только на стоянках, обозначенных для отдыха. Ничего не поделаешь, ситуация такая, приходится подстраиваться".

Из наблюдений водителя-международника, на дорогах заметно уменьшилось количество легкового транспорта, в России возле крупных городов стоят стационарные блокпосты - проверяют весь транспорт. "Границы чуть дольше проходим: измеряют температуру, заполняем анкеты, откуда и куда едем. В прошлый раз, когда из Польши ехал, 15 часов в очереди простоял. В этот раз получилось за 12 часов пройти", - говорит он.

Результатов инспекционной проверки дожидаются еще несколько перевозчиков. Один, по базе данных системы, дольше положенного задержался в Беларуси, еще и отклонялся от маршрута. Другой сделал девятичасовой отстой в неположенном месте. "У нас там договор на мойку. Я следую указаниям своего работодателя", - объясняет водитель фуры на российских номерах и ссылается на свою неинформированность насчет новых правил транзита. Такое объяснение не устраивает инспекторов, и они продолжают выяснять обстоятельства, связанные с этой машиной.

Вместе с экипажем транспортной инспекции мы тоже решили отклониться от маршрута и съехали с "олимпийки" на М12, ведущую к пункту пропуску "Мокраны" на белорусско-украинской границе. В деревне Петьки наш дорожный патруль сразу же наткнулся на нарушителя. Водитель фуры выбрал для отдыха стоянку у сельмага. "Вы знаете, что не имеете права здесь останавливаться? За это предусмотрена административная ответственность до 50 базовых величин", - информируют его инспекторы и просят предъявить необходимые документы.

"Сегодня опять составили четыре протокола, - подводит итог рейда Юрий Костюк. - Все водители признали себя виновными: кто-то домой заезжал, кто-то на мойки. Вначале они пытаются найти оправдания, прикрыться какими-то обстоятельствами, потом вынуждены признать свои нарушения. Мы пытаемся им донести, что выполнение требований направлено на профилактику распространения коронавируса, в том числе на сохранение здоровья каждого из нас".

По данным Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций на 17 апреля в целом по стране водителям-международникам выдано более 12 тыс. требований, выявлено 117 случаев неисполнения постановления Совмина, по 61 случаю начат административный процесс.

Светлана ВЕЧОРКО,

фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

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