РЕПОРТАЖ: Расцвеченная красными гвоздиками и сияющая блеском орденов столица празднует День Победы

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Столица озарена майским солнцем, переливается праздничными песнями, пестрит красными гвоздиками и сияет блеском орденов на груди ветеранов. Сегодня здесь - праздничный День Победы, но восемьдесят лет назад это место стонало от взрывов и полыхало огнем. Мир и спокойствие на минские улицы вернули деды и прадеды, бабушки и прабабушки белорусов: превозмогая боль, сквозь бои и года мужественно и героически приближали свободу для страны, мирную и счастливую жизнь для людей. Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, все меньше остается в ветеранском строю фронтовиков и партизан, но приходят новые поколения белорусов. Во время праздничных мероприятий в столичном парке Победы корреспонденты БЕЛТА увидели озаренные улыбками лица людей, в глазах которых светится благодарность, - они ценят то, что для них сделали 76 лет назад.

Праздничные мероприятия развернулись во всех столичных районах. Музыкальные концерты, развлекательные программы проходят в скверах, на площадках перед историческими объектами и спортивными комплексами. Заливистым смехом детей, образцами военной техники и лаем служебных собак наполнился и парк Победы, куда горожане пришли отмечать праздник.

"Вначале были с мужем Юрием и дочерью Екатериной на площади Победы. Пронзительные слова и грустная музыка растрогали ребенка, поэтому, проезжая мимо парка, решили остановиться, чтобы показать дочери более радостную сторону праздника. Колонна военной техники, показательные выступления бойцов, служебные собаки мгновенно подняли ей настроение, - рассказала Ксения Корташова. - В нашей семье, как и во многих других, есть люди, прошедшие тяготы войны. По моей линии это прабабушка и прадедушка, которые рассказывали моим бабушкам и дедушкам, родителям пронзительные и страшные истории своей военной жизни. Они вырвали у оккупантов, невзирая на риск погибнуть, мирную и счастливую жизнь для нас - будущих поколений, поэтому для нашей семьи День Победы - важный праздник".

Как отметила Ксения, события военных лет стали страшным временем для белорусского народа, но и большим уроком для жителей всего мира. "Никогда нельзя совершать преступления против человечности. Все люди, которые живут на планете, равны, и вместо того, чтобы решать, кто лучше, следует просто уважать друг друга", - подчеркнула молодая мама, делая памятную фотографию мужа и дочери на фоне военной техники.

Поток людей с каждой минутой в парке увеличивается, шум не стихает. Разговоры людей заглушают лишь концертные выступления и лай служебных собак, которые под присмотром военнослужащих кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь расположились на газоне. Здесь и овчарка Василиса, которая не любит фотографироваться, но зато радостно принимает внимание и ласки от детей и взрослых, а чуть вдалеке, среди деревьев, сидит серьезный и грозный Райд. "Мы часто посещаем мероприятия, устраиваем показательные выступления. Дети всегда в восторге от собак, да и животным нравится общаться с людьми, они всегда возвращаются в приподнятом настроении. Но Райд другой. Его работа - задерживать преступников, поэтому даже во время отдыха он всегда начеку", - рассказал кинолог Виталий.

Дети поглядывают на огромную собаку с восхищением, но подходить предпочитают к другим животным. Маленькие ручки тянутся к мягкой шерсти, щелкают фотоаппараты - все стараются запечатлеть радостное, праздничное мгновение на память.

Рядом проходит Лариса Володина - женщина пришла в парк Победы вместе с внуками Катей и Максимом. Девочка еще совсем маленькая, поэтому наблюдает за происходящим вокруг из коляски, а вот мальчик с любопытством бегает от одной тематической площадки к другой. "Музыка, танцы, показательные выступления по рукопашному бою, царящая вокруг беззаботность - дети в восхищении от происходящего, равно как и взрослые. Но важно понимать, что все это мы имеем благодаря людям, которые в свое время отчаянно сражались за мирное небо над головой своего родного народа. Конечно, помимо радости, я испытываю безграничную признательность им за совершенный подвиг, ценю и благодарю их за свою мирную жизнь, спокойный сон детей и внуков", - сказала Лариса Володина.

Во время разговора расположенная неподалеку площадка со связистами как магнит притянула к себе мальчишек. Пока они с серьезным видом разговаривают по радиостанции с военными, мимо на розовом самокате проезжает девочка, припарковав свой транспорт возле военной техники, чтобы после ловко забраться внутрь большой машины. За активной дочерью Александрой приглядывает мама Ольга Беренцева, а также папа-военный Кирилл, который одновременно наблюдает и за подчиненными. "Бабушка была малолетней узницей. За неповиновение немецкие захватчики перебили ей автоматом руки, после чего она всю жизнь мучилась. Все эти события сильно повлияли на нее, рассказывать о военных днях она не любила, закрывалась. Глядя на ее слезы, понимала, каким трудом досталась Победа в свое время людям, как ценен мир, поэтому уважение к ветеранам, почтение к истории - важные правила нашей семьи", - сказала женщина.

Посмотреть на выступления артистов и военных, погрузиться в праздничную атмосферу вместе с семьей пришел также генерал-майор Антон Кольцов, который своими глазами видел ужасы военных дней. На момент ее начала мужчина был счастливым ребенком с любящими родителями, а в завершение остался сиротой - отец погиб в плену, а мама была расстреляна. "Горечь от утраты со мной всю жизнь, равно как и радость Победы. Сегодняшний день позволяет вспомнить о ветеранах, отдать им дань уважения за то, что мы сейчас можем называться белорусами, жить в своей независимой стране", - рассказал мужчина.

У каждого пришедшего в парк Победы - свои семейные истории, связанные с войной, личное восприятие того времени. Но сегодня, спустя 76 лет после ее окончания, они все вместе пришли праздновать день Великой Победы, а это значит, что память о войне и признательность ветеранам за мир продолжают жить в сердцах белорусов.

Марина ШАФРАН,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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