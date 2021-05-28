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28 мая 2021, 15:59

РЕПОРТАЖ: Реабилитация через труд - опыт работы с подопечными Селютского дома-интерната

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Детей в семьях обычно приучают к труду и самообслуживанию с малых лет. Убрать игрушки, заправить кровать, ребятишек постарше - приготовить нехитрые блюда. Затем, уже в школе, они получают более продвинутые навыки на уроках трудового обучения: шить, вязать, готовить, столярничать, слесарить. Но есть люди, которые из-за инвалидности, особенностей физического и ментального развития постигают мир в своем ритме. И в этом им нужна поддержка специалистов. Работники Селютского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов утверждают, что инвалидность и тяжелое заболевание не приговор. Директор учреждения социального обслуживания Татьяна Бондарь и ее коллеги рассказали корреспонденту БЕЛТА, как через посильный труд можно социализировать человека с инвалидностью и вернуть утраченные из-за тяжелых болезней навыки.

Прежде всего Татьяна Бондарь сообщила, что проживающие в доме-интернате проходят трудотерапию по различным направлениям. Это бытовые, сельскохозяйственные и даже промышленные работы. В доме-интернате изготавливают сувенирную продукцию, есть здесь свои теплицы для выращивания овощных культур и цветов, швейная и столярная мастерские.

В мастерской "Фонаренок" проживающие собирают осветительные приборы и детали к ним - вилки. Сделанные руками подопечных дома-интерната фонари - это продукция, которую заказывают социальному учреждению витебские предприятия "Свет" и "Элект" на договорной основе. В Селютах выполняют около 10 тыс. заказов в месяц. В 2020 году заработали Br2,7 тыс. и более Br4,2 тыс. этом году. Пусть это и не объемное промышленное производство, но для дома-интерната, а особенно проживающих там инвалидов и пожилых, такая работа служит хорошим подспорьем и трудотерапией. У людей, которые находятся на реабилитации, кропотливая работа с мелкими деталями разминает руки, восстанавливает мелкую моторику.

"На таких работах задействованы те, кому по медицинским показаниям разрешен труд. Люди находятся в мастерских не больше 4 часов, но каждый день мы корректируем рабочий график в зависимости от их физического и эмоционального состояния. В целом наши подопечные с большим удовольствием занимаются в мастерских. Они видят результаты своего труда, понимают, для чего это делается, и чувствуют свою значимость. Многие из них, когда приходят к нам, не умеют даже обслужить себя или имеют заболевания, которые приковывают их к постели. У нас они начинают ходить и работать, а также обучаются самообслуживанию", - рассказала Татьяна Бондарь.

Заработанные от выполнения заказов предприятий средства идут на поощрение подопечных, работающих в "Фонаренке", и благоустройство. Это позволяет оснащать мастерские современными аппаратами и инвентарем, улучшать как экстерьер, так и интерьер дома-интерната, а также модернизировать имеющиеся теплицы. Последних здесь 10, две из которых стеклянные. В этом году одну из них, самую большую, планируют оснастить паровым отоплением и превратить в оранжерею. Зимой в таком оазисе будут выращивать розы. В теплицах выращивают рассаду цветов, которую затем раскупает население и предприятия, в том числе ЖКХ, и овощные культуры - помидоры, огурцы, перец.

Рядом с теплицами размещается домик-кухня, где после сбора урожая под руководством инструкторов по трудотерапии их подопечные делают закатки на зиму. Заготовки затем идут на общий стол, и их хватает на весь год до следующего свежего урожая. Кроме удешевления питания, такие нехитрые для любой хозяйки дела становятся для подопечных дома-интерната еще одним значимым этапом реабилитации.

Посадка семян, рыхление, подкормка, пикирование, высадка рассады в закрытый грунт, прополка, поливка, обрезание пасынков, сбор спелых плодов - все это для людей с инвалидностью и проходящих реабилитацию после серьезных заболеваний открывается как новый вид деятельности.

Цветы, которые выращивают подопечные дома-интерната, высеивают еще в феврале, чтобы к высадке в открытый грунт ростки окрепли и хорошо прижились на новом месте. Они отличаются разнообразием видов и цветовой гаммой. Цветы украшают клумбы, разбитые возле учреждения соцобслуживания, так что летом вся территория напоминает цветущий сад. Кстати, и сад здесь имеется. В этом году он пополнился молоденькими грушами и яблонями, которые уже радуют обильным цветением. Осенью сад расширится - в нем будет расти более 300 плодоносных деревьев.

В реабилитации людей с инвалидностью и пожилых даже малый успех имеет большое значение. Просто представьте, что вы определенный период вели полноценный образ жизни, делали обыденные вещи, даже не задумываясь, сколько на это надо затратить сил и времени. Но в какой-то момент эту возможность у вас отняли. Готовить, стирать, мыть посуду, убираться в квартире, собирать цветы да даже ходить - все обыденные действия стали недоступными или трудно выполняемыми. И теперь приходится осваивать их заново, словно маленькому ребенку.

В этом и состоит основная суть реабилитации: вернуть утраченные навыки, которые отнял несчастный случай или коварное заболевание, например инсульт. А ведь есть еще люди, которые с детства не имели таких навыков. Они постигают их гораздо медленнее, и с ними работу в этом направлении нужно вести предельно осторожно и внимательно. Поэтому самостоятельность, которую обретают подопечные дома-интерната, так значима и весома.

В Селютском доме-интернате трудотерапию проходят все из почти 160 проживающих. Это небыстрый процесс, занимающий несколько лет. "Прежде всего медицинский персонал дома-интерната обследует проживающих и определяет, кто из них сможет выполнять посильную работу и осваивать навыки самообслуживания. Проект по трудотерапии разделен на три этапа, которые длятся по году. На первом этапе инструкторы и медики проводят консультационную работу: рассказывают, что и как нужно делать, мотивируют, наблюдают, подготавливают к предстоящим работам, выполняют несложные действия. Второй этап предполагает непосредственно практическую часть. Проживающие под присмотром инструктора учатся не только готовить, но и другим полезным повседневным навыкам: уборке, стирке, умению пользоваться современными бытовыми приборами - стиральной машиной, микроволновкой, электрочайником, пылесосом и так далее. Третий этап становится своеобразной вершиной проекта по трудовой реабилитации. Это совместное проживание, когда подопечные дома-интерната селятся отдельно, в домах или квартирах, и могут устроиться на работу. В ближайшее время одна из проживающих нашего социального учреждения как раз перейдет жить в отдельный дом. Ей предоставят также должность технического работника. Специалисты дома-интерната будут навещать ее, курировать и помогать по мере необходимости", - рассказала инструктор по трудовой терапии Юлия Березина.

Специалист помогает жителям дома-интерната осваивать кулинарные навыки, проводит с ними в фитобаре неспешные вечера за чашечкой ароматного травяного чая. Инструктор рассказала, что ее подопечные умеют готовить практически все базовые блюда. Особый интерес у них вызвала подготовка в Пасхе, когда вареные яйца окрашивали пищевыми красителями.

Кроме трудовых навыков, восстановить организм проживающим в доме-интернате помогают лечебные процедуры, зарядка, занятия на тренажерах, прогулки. Все это проводится с согласованием врача и под пристальным наблюдением медиков, которые следят за динамикой и фиксируют все изменения.

В планах руководства учреждения соцобслуживания - создать мини-лечебницу с кедровой бочкой, соляной пещерой, контрастным душем, процедурами грязевого обертывания. Помещения для этого есть, равно как и специалисты, которые смогут назначать и проводить нужные процедуры.

В Селютском доме-интернате применяют и современные технологии для удобства подопечных. Рядом с кабинетами того или иного вида терапии размещаются таблички с QR-кодами, по которым можно с помощью смартфона перейти по нужной ссылке и узнать о значении проводимой реабилитации, а также свериться с расписанием занятий с инструктором. Ими также могут воспользоваться посетители, приезжающие навестить родственников в доме-интернате, чтобы ознакомиться с перечнем процедур, которые получают их близкие.

Трудовая терапия - важная составляющая реабилитации и социализации людей с инвалидностью и пожилых граждан. Селютский дом-интернат стал одним из примеров, как в Витебской области налажена работа в этом направлении. Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко рассказала, что в домах-интернатах области функционируют 63 лечебно-трудовые мастерские. Их число за год увеличилось: в апреле прошлого года таких мастерских насчитывалось всего 49.

"Некоторые мастерские работают под заказ предприятий, обеспечивают дома-интернаты мягким инвентарем, бытовыми предметами первой необходимости. Положительный опыт наработан в Луначарском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, где в этом году организована работа мастерской по изготовлению экологически чистой продукции пакетов из крафт-бумаги. Вся работа в мастерской разделена на операции, которые каждый участник выполняет самостоятельно при незначительной помощи специалиста", - пояснила Вера Астапенко.

Она добавила, что продукция, производимая подопечными домов-интернатов, также пользуется спросом в учреждениях соцобслуживания области. Для совершенствования безбарьерной среды в Витебском доме-интернате для престарелых и инвалидов работает мастерская по изготовлению табличек, дублирующих шрифтом Брайля информацию для слепых. Такую продукцию приобретают дома-интернаты и отделения дневного и круглосуточного пребывания инвалидов и пожилых граждан.

Обретение утраченных или не полученных в детстве трудовых навыков - работа не из легких, причем не только для инструкторов учреждений соцобслуживания, но и самих людей с инвалидностью и пожилых. Однако шаг за шагом они сообща двигаются вперед, чтобы люди, стремящиеся к независимости и полноценной жизни, смогли достичь главной цели - победы над обстоятельствами. Вера в себя, желание быть частью социума и помощь специалистов - вот слагаемые успеха, которые способны свернуть горы. Так считают работники Селютского дома-интерната, которые сталкиваются с чудом каждый день - чудом воли и несгибаемого характера человека.

Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото автора и из архива дома-интерната,

БЕЛТА.-0-

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