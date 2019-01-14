РЕПОРТАЖ: Щодра в хату - год богатый!

Незаметно пролетели колядные недели, сегодня и Новый год на старый лад прошел. Для кого-то - просто числа в календаре, но для хранителей народных традиций то, что городскому жителю в диковинку, - светлый праздник. В деревне Швабы Логойского района немногочисленные сельчане ждут ночь с 13 на 14 января с нетерпением, готовят стол и торбы с угощением - для колядовщиков, которые знают немало белорусских припевок и обрядовых песен, осыпают хозяев добрыми пожеланиями и славят Христа. Этот праздничный вечер в деревне близ Логойска провели и корреспонденты БЕЛТА.

В Швабах, так повелось, щедровать ходят не с 6 на 7 января, а через неделю. И только не в високосный год. Эти и другие тонкости, песни и обряды по крупицам собирала Наталья Васько, неизменный директор местного СДК, которая приехала в Швабы в 5-летнем возрасте с Полесья. Неудивительно, что прокрались в местные традиции "паляшуцкія" элементы. Например, главный персонаж среди колядовщиков - красавица Щодра.

Она и встречает нас первой у крыльца старейшего в районе сельского Дома культуры. Его едва не закрыли, когда в Швабах перестала работать школа, но энтузиасты от культуры и из народа отстояли - и теперь для местных он души отрада.

Шодра (художественный руководитель СДК Оксана Аляшкевич) командует "По коням!". И ряженые - Коза, Медведь, Механоша, Цыганка с Цыганом, Дед Мороз со Снегуркой, даже полюбившаяся народу Верка Сердючка - с песнями под гармонь заваливаются в двое саней и заполняют праздником вечернюю тишь заметенных зимних улиц.

Во всем сельсовете жителей едва 830 наберется, а уж в самих Швабах и половины того не будет, к тому же кого-то из стариков на зиму дети к себе в городские квартиры забрали. Другие дома оживут лишь с началом дачного сезона. "Кто же вас ждет, колядовщиков?" - спрашиваю у ряженых, глядя на сугробы у заборов вдоль улицы и окна без света. "Еще как ждут! Вот увидите!" - уверяют колядовщики.

"Тпру!" - останавливаются сани у одного из дворов, где живут супруги: по традиции начинать обряд надо с дома, в котором есть пара. Процессия во главе со Щодрой стучится со словами: "Добры вечар таму, хто ў гэтым даму! Гаспадарочак, ясны паночак! Ці спіш, ці ляжыш, ці спачываеш, ці Каляду сустракаеш? Калі спіш, дык Бог з табой, а калі не спіш, дык гукай са мной". "Мы - госці не надакучлівыя - нячаста ходзім, адзін разочак у гадочак", - добавляет Дед Мороз.

В ответ - открытые двери и радушные хозяева, хоть и удивленные числу гостей, но щедро дарящие и колядовщикам, и прочим персонажам тепло и приют. Обряд, в котором все роли давно известны, слова заучены, тем не менее никак скучным не назовешь.

Добры вечар дому,

Добры вечар таму, хто ў гэтаму дому,

Хто ў гэтаму дому.

Мы самі сабою,

Мы самі сабою, з дзяцьмі і з жаною,

З дзяцьмі і з жаною.

Сталы засцілаем.

Сталы засцілаем, Каляды спраўляем,

Каляды спраўляем.

"Ці шырокія тут сцены, каб нам патанцаваць? А ці добрая тут гаспадынька, каб нас пачаставаць? Чую носам, у гэтай хаце ёсць і каўбаса, і мядок, і піражок", - за магическими словами не заставляет ждать действие. Корзина колядовщиков мгновенно тяжелеет, и из нее так вкусно пахнет ароматными пряниками, что Цыганка (а точнее Светлана Зверкова) еле сдерживается, чтобы не угоститься прямо здесь же.

Между тем на сцену выходит Коза, которой отведена особая роль - и хозяев развлекать, и добро в дом завлекать, и награду требовать. "А козачка шэрая, вясёлая, дазвольце патанчыць. А ну, каза, не ляніся, туды-сюды павярніся! Станцуй для гаспадара, каб у гэтым годзе была добрая збажына. Пакланіся гаспадыньцы, каб ласкавая была, піражочкаў нам дала. Ды кавалак сала - каб ты, каза, весялейшай стала".

Под тяжестью шубы суждено козе весь вечер в каждом доме на пол валиться под пляски "Го-го-го, каза, го-го-го, шэра", чтобы заработать колядовщикам еще угощений - для своего спасения.

А те, неблагодарные, ее и на улице в снегу валяют - чтобы поскорее взбодрилась.

За играми и шутками на пути новое крыльцо со светом в окнах вырастает.

Дом супругов Людмилы и Анатолия Тупик - полный очаг. За семейным столом, с дочкой Катей и внуком Егоркой, которому всего год и 7 месяцев, они празднуют наступление нового года и новых надежд. Для молодой мамы такое действо - словно возвращение в детство. "Припоминаю, когда была маленькой, к нам приходили ряженые. А потом я уезжала учиться. В прошлом году Егорка был совсем младенец, так что гостей мы не звали. А теперь для нас обоих это совсем новые впечатления", - делится Катя, пока ее сынишка, насупив брови, обозревает большое собрание с высоты маминых рук.

"Сею-сею, пасяваю, дабрабыту вам жадаю. Каб у гаспадара ў гэтым годзе ўрадзіла вялікая збажына", - осыпает Щодра семью пожеланиями и символическими зернами ржи (этот уникальный элемент "засевки", как шепчет между делом мне на ухо кто-то из ряженых, - эксклюзив Щердреца, на Коляды такого не встретишь).

А Щодра тем временем просит разрешения на колядные пения. В репертуаре щедровок есть и традиционные, хоть переделанные на свой лад, песни ("Прыйшла Каляда да з вечара, ой, Каляда, Калядзіца!"), и эксклюзивные, характерные для Швабской округи:

Дзева Марыя сына радзіла,

Сына радзіла.

У яслях палажыла,

Сенам прытрусіла

Гасподняга сына.

У яслях палажыла,

Сенам прытрусіла

Гасподняга сына.

Прыйшлі анёлы з неба на зямлю,

З неба на зямлю.

Прынеслі дары Дзеве Марыі.

Дзеве Марыі.

Дзве свечкі васковы,

Тры рызы шаўковы

Ісусавы Хрыстовы.

Дзве свечкі васковы,

Тры рызы шаўковы

Ісусавы Хрыстовы.

Обменяв мешок "прысмакаў" на ворох пожеланий, колядовщики бухаются в сани и трогаются под игривые призывы гармони дальше.

"Давайте к нам на повозку, в ногах правды нет", - зовут ряженые. Пристраиваюсь рядом с Натальей Михаленя в образе Медведя, хватаюсь за теплый меховой локоть и начинаю расспросы: кто под масками ряженых, давно ли свыклись с этими образами, куда еще колядовать ездят.

Оказывается, в нынешней компании всего два работника СДК, остальные - любители, которым по душе художественная самодеятельность. Многие уже десятки лет своим примером сохраняют местные обряды, не только колядные. И дарят праздник как односельчанам, так и жителям окрестных деревень. Несколько лет назад и в Логойск ездили щедровать, по знакомым домам, даже в магазины заглядывали - удивляли.

"Один год за вечер только в три дома заедешь, а другой - в 18. Бывало, и возвращаться приходилось, если кто-то обижался, что не заглянули. Пожилые люди особенно ждут в гости", - рассказывает Оксана Аляшкевич.

А Верка Сердючка (Тамара Варанько) подхватывает: "В том году мы на тракторах колядовали, снега не было. Да и век уже какой на дворе: украсили прицепы, здорово вышло".

Льется беседа, не смолкает гармонь, песня сменяет песню в пути к следующему дому. "А я ўсё дзіўлюся, дзе ж мая Маруся...", - звучит мотив, и тут моя соседка снимает медвежьи перчатки, вытирает уголки губ, прикладывает мизинцы - и ее залихватский музыкальный свист врывается в припев песни. Красота! Так бы ехала и ехала, но нас уже заждались в доме Елены Михайловской и ее спутника Виктора Гриня.

Тепло становится у самого порога - от деревенской печи и радушия хозяев, танцев с песнями. Хозяйка похлопотала не только о гостинцах в мешок колядовщиков. На столе, застланном сеном и поверх праздничной скатертью, как и положено, появляются домашние блюда: блины и оладки, мачанка прямо из печи, утка с яблоками, рулька, колбасы, соленья и хлеб, печенье и соки, квас и другие напитки. И главный элемент - кутья. Елена Михайловская расстаралась: на столе явно больше положенных 12 блюд (по числу месяцев в году).

"Хто больш грошай паложыць, таму і куцця будзе гожай", - приглашает отведать кашу Виктор Гринь. Согласно поверью, если во время Коляды попробовать хозяйской кутьи, счастье будет сопровождать весь год.

Приглашает семья и поворожить: на долгую жизнь, счастливое замужество - надо только длинную соломинку из-под скатерти вытянуть.

У лясу, лясу,

на жоўтым пяску,

Святы вечар!

Людзі гавараць,

Цэркаў станавяць,

Святы вечар.

Цэркаў станавяць,

Богу моляцца,

Святы вечар.

Богу моляцца,

У Бога просяцца,

Святы вечар.

Зарадзі, Божа,

Жыта, пшаніцы,

Святы вечар.

Жыта, пшаніцы,

Усякай ярыцы,

Святы вечар.

Щедровки умолкают, гостей усаживают за стол. Отказаться нельзя - хозяев обидишь, удачу из дома заберешь.

Отогрелись, наелись, хозяев уважили - и снова в путь. Спасибо этому дому, пора к другому!

Тихий вечер уже укрыло темным пологом ночное небо, а колядовщики только разгулялись. Уже и сани в стороне - пешком по домам идут.

Стук в окошко: добрый вечер в хату! И с порога - в объятия хозяйки Полины Вашкевич и ее столичной гостьи-сватьи, для которой такой налет и в радость, и в диковинку одновременно. Ядвигу Болеславовну тут же тянут в хоровод веселья. Но прежде хозяйка просит ее подать заготовленную торбу. Стало быть, ждала и она, когда заглянут на огонек колядовщики.

"Дзякуем, гаспадарочкі, за цёплы прыём! Цераз лета і восень мы зноў к вам прыйдзём! Няхай збудзецца, што жадаецца, што задумана - хай прыдбаецца. Жадаем жыць у раскошы, мець торбу грошай", - благодарят ряженые, прощаясь у порога.

И высыпают на снежную улицу - впереди еще так много домов, где тоже ждут свой "цуд на Каляды".

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-