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РЕПОРТАЖ: "Шериф" Ракова - как работает участковый в агрогородке под Минском

Регионы 16.11.2018 | 15:58
Фото из архива
Фото из архива

Горожанину при слове "милиционер", думаю, представляется патрульный - их часто можно увидеть на улицах. А вот для сельчан ближе и роднее образ участкового. Совсем скоро - 17 ноября - этой службе милиции исполнится 95 лет. В преддверии праздника корреспонденты БЕЛТА отправились в гости к участковому Александру Кожеко в агрогородок Раков Воложинского района, чтобы узнать, как работается милиции на селе.

Майор Александр Кожеко служит в милиции уже 20 лет - юбилей был 12 ноября. Отправляя нас к нему, в областном УВД отметили, что едем мы к одному из так называемых "шерифов" - это те из участковых, кто уже много лет работает и живет на селе. Участок у майора сложный - жителей в Раковском сельсовете около 5 тыс., но вокруг больше 70 садоводческих товариществ, и летом минимум 10 тыс. человек приезжают жить на дачи. Работать здесь непросто - летом люди конфликтуют из-за границ участков, а зимой дачи, бывает, обворовывают.

По пути в Раков местный "шериф" рассказал нам об одной такой краже: "В прошлом году у айтишника обокрали коттедж. Забрали практически все. Он приехал первый раз в дом переночевать с семьей - а там только кровать на втором этаже и шторы. Даже кухню разобрали и увезли. Позже группу воров нашли, выяснилось, что они причастны к 90 фактам краж". А не так давно была относительно курьезная история, связанная с кражами, но уже не дачными. "Освободившийся из мест лишения свободы поселился у раковского знакомого, перевез к нему свои вещи. Собирался долго жить у него, но попал на два месяца в больницу. И этот местный знакомый продал за $200 его машину, ноутбук отдал своему другу, в соседнюю деревню отнес 4 удочки - обменял на самогон. Причем тот, которому все принадлежало, сидел в общей сложности 20 лет из своих 43. Его же молодому знакомому всего 26", - рассказал Александр Кожеко.

Кабинет участкового находится в Раковском сельсовете - два стола с компьютерами, несколько стульев, в шкафу - специальная методическая литература. В кабинете нас ждал помощник Александра Ивановича - старший лейтенант Денис Зубковский. Раньше он служил в Советском РУВД Минска, но решил перевестись в Раков, так как живет недалеко - в деревне Аксаковщина. Как рассказывает Александр Кожеко, в столице Денису нечасто удавалось работать на раскрытии преступлений, а в Ракове работа есть по всем направлениям. Если же случается что-то серьезное, то участковый обязан прибыть на место и в свой выходной. Об одном таком случае, произошедшем примерно два года назад, вспомнил Александр Кожеко: "Я живу в деревне Поморщина у Ракова, на улице Тихой. И там летом один врач с семьей снимал дом. У него со двора украли мотоцикл "Ямаха" за $7 тыс. Мы с опером раскрыли это преступление через три дня. Выяснилось, что двое местных парней в масках залезли вечером во двор и вытянули мотоцикл. Спрятали его в лесу. А в масках были потому, что думали, что ведется видеонаблюдение".

Еще одну необычную историю майор рассказал о кладбище. Не так давно, приехав туда по своим делам, он заметил у одной из могил фотоаппарат на штативе. Вокруг никого не было. Камера, однако, снимала. В кадре был вид на костел и заходящее солнце. Участковый на всякий случай забрал камеру с собой, оставив на месте под камнем записку с контактами. Позвонивший хозяин камеры представился учителем астрономии, сказал, что камера дорогая, а на кладбище оставил потому, что "думаў, што на могілках не крадуць"…

С начала года на вверенном Александру Кожеко и его помощнику участке зарегистрировано порядка 30 дачных краж, около половины из них пока не раскрыты. Обворовывают дачи в основном бездомные - приезжают из Минска. Зимой они иногда живут в дачных домиках - кочуют из одного в другой, попутно унося с собой ценные вещи. Причем пристанищем дачи становятся не только для столичных бомжей - недавно был задержан человек, состоявший в банде Морозова, которая в 1990-х действовала в Гомеле. "Он неоднократно был судим, находился в розыске в Минске. А здесь у нас скрывался на дачах. В итоге проходит по двум делам о кражах. Общий стаж его отсидок - 16 лет", - поделился подробностями Денис Зубковский.

Пока его старший товарищ ненадолго уехал, Денис оформлял заявление женщины, которая жаловалась, что ей домой в Минск постоянно звонят по телефону и оскорбляют ее соседи по даче. Женщина считает, что соседи делают это потому, что хотят выжить ее с участка. Конечно, у каждого участника конфликта свои претензии и аргументы, а разбираться в соседских дрязгах частенько приходится участковому.

"Вчера граждане сообщали, что собаки загрызли козу. Если установим владельца собаки, то это правонарушение - статья 15.47 КоАП. А если собака бездомная - то отправим в компетентные органы ЖКХ информацию, - сказал Денис Зубковский. - Собаки могут стаями собираться. Это в основном касается хуторов, где два-три дома около леса". В стае собаки могут нападать на домашних животных, именно такие случаи нередко принимают за следы мифической чупакабры.

Денис поделился ужасной историей о том, как недавно в лесу у Аксаковщины, вблизи границы Воложинского и Минского районов грибник обнаружил "стоящий в лесу труп". Грибник испугался, выбежал из леса и не мог объяснить, где он находится. Когда удалось его найти, привел к телу висящего в петле молодого человека. Выяснилось, что этого парня искала милиция и отряд "Ангел". За три дня до произошедшего он выписался из больницы в Минске и приехал на дачу, которая находится недалеко от места, где его нашли. С собой у него был чек из строительного гипермаркета на покупку двух веревок.

После возвращения "шерифа" мы первым делом отправились в семью подростка, который угнал машину, провести профилактическую беседу. 14-летний Карим на угонщика совсем не похож - на вид скромный и нерешительный. Однако этот тихий мальчик умудрился угнать машину соседа, доехать до здания клуба, что, впрочем, не так далеко от дома, и бросить ее там. Но сейчас, как говорит участковый, школьник встал на путь исправления.

Следующая точка - хата у костела, где иногда собираются любители выпить и побуянить. Однако хозяина - инвалида 2-й группы - застать на месте не удалось, но дом был открыт, и пахло из него, как из хлева с коровами. Мимо в больницу шла пара с велосипедом - старые знакомые участкового инспектора. Женщина рассказала, что ранее ей в ссоре сломали руку, поэтому сейчас она идет к врачу.

Тут же, у дома, Александр Иванович вспомнил и про пойманного в Ракове эксгибициониста. Как раз возле хаты открывался вид на места, где его раньше видели, у санатория "Пралеска". "Была информация, что появился странный человек. Если шли девушка и парень, то он ничего не делал. Если с ребенком - тоже. А к девушкам выбегал", - рассказал участковый. Мужчину вскоре задержали, но в своих проступках он так до сих пор и не признался, ведется проверка.

После мы отправились в гости к старому охотнику - Ивану Григорьевичу Такушевичу. Напротив его дома строится коттедж, про эту стройку у майора тоже есть история. "Владелец обратился в милицию с заявлением о краже арматуры. Мы приехали - на месте работники с прорабом. Опросили их. А после решили с опером измерить каждую положенную в фундамент арматурину. Вышло точь-в-точь сколько и было ее всего. То есть ничего не украли, а пошла она вся на фундамент", - поделился курьезной историей участковый. Она может показаться смешной, но, если бы милиционеры не подошли к вопросу серьезно, то на пустом месте могла бы появиться нераскрытая кража.

Иван Григорьевич, бодрый дедушка лет за 80, уже не охотится, но ружье - двухстволку ТОЗ-34 - хранит по всем правилам, все документы в порядке. Хочет продать оружие, уже даже звонили по объявлению, но купля-продажа никак не состоится, сетует он.

По пути к следующему пункту назначения - цыганским домам - Александр Иванович заметил, что при виде милицейской машины очень быстро попрощались и разошлись в разные стороны две знакомые ему женщины. Остановили одну из них - даму, частенько выпивающую. Участковый поговорил с ней, попросил без дела в Ракове не появляться.

В одном из цыганских домов в прихожей на диване спал немой цыган, а у дверей нас встретила Русалина с несколькими детьми. Остальные жители трех цыганских домов уехали в Минск, где в больнице лежит самый старый представитель раковской диаспоры. Милиционер проверил, есть ли в доме еда для детей, - все оказалось в порядке. После посещения семьи спрашиваю Александра Ивановича: чем цыганки зарабатывают. "Ездят в Минск в Малиновку на рынок, там гадают. Кстати, местная цыганка как-то в Минске обокрала одного раковского, - ответил он. - Немой собирает металл и сдает в заготовительный пункт. Один из цыган вернулся из колонии и помогает по хозяйству местным, если попросят. Сидел он за кражу. Но в основном деньги в дом у них зарабатывают женщины". Майор отметил, что цыгане в Минске прохожим предлагают погадать, но так, в личном разговоре, признаются, что гадать не умеют.

Рассказал он и о том, что в Минском районе поселились цыгане из украинского Закарпатья: "Поселились в коттедже, их там, наверное, человек 20. Ездят по нашим дачам, предлагают то забор поставить, то сайдингом обшить дом. Двух пенсионеров уже обманули на $4 тыс. - сайдингом обшили дом до окон и то только с трех сторон. Обрешетку для сайдинга не сделали, а так просто к стенам прибивали".

После объезда владений раковского "шерифа" мы отправились в сельсовет, где должно было пройти заседание совета общественного пункта охраны правопорядка. В кабинете участкового нас уже ждали трое местных бездельников и выпивох. "Данные граждане состоят у нас на профилактическом учете за систематическое злоупотребление спиртным. То есть в течение года они более двух раз привлекались к ответственности", - сухо сказал Денис Зубковский. Один из них был осужден к общественным работам, однако долгое время на них не выходил.

Поведение этих жителей обсуждали на заседании совета. Выяснилось, что у одного из них нет паспорта. По словам мужчины, документ в залоге в Воложине. Председатель Раковского сельисполкома и Совета депутатов Александр Мякинко попросил участкового разобраться с этим. Коснулись и невыхода на общественные работы.

Александр Мякинко работает председателем в Ракове с 2007-го: "Работу участкового оцениваю на отлично. Он и справедливый, и добрый. Отношение к нему людей как к представителю власти очень хорошее". Некоторые местные пишут в заявлениях "начальнику Раковской милиции Кожеко Александру Ивановичу". Причем заявления переписывать никто не просит. Состоящая из двух человек "раковская милиция" действительно в каком-то смысле автономна - до Воложинского отдела милиции из Ракова ехать около 45 км, а это больше, чем до Минска. Из всех милиционеров в райотделе только у Александра Кожеко и Дениса Зубковского постоянно при себе хранится служебное оружие, здесь же стоит машина. Ведь ежедневные поездки до РОВД, чтобы сдать оружие и оставить машину, слишком усложнили бы работу. Сам же "шериф", он же "начальник Раковской милиции", очень скромный и благодушный человек, который вот уже 20 лет стоит на страже законности в Ракове, уютном и тихом агрогородке.

Павел ГОРБАЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
агрогородки, Воложин, милиция, праздник
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