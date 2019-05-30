РЕПОРТАЖ: Сильный класс: линейка в сельской школе, где каждый третий выпускник претендует на медаль

В средней школе агрогородка Озеры, что в 25 километрах от Гродно, выпуск 2019 года называют одним из самых сильных. Из 18 юношей и девушек сразу 5 потенциальных медалистов. Впрочем, и другие выпускники сумели громко заявить о себе успехами в творчестве, научной деятельности, спорте.

Школа в Озерах небольшая - чуть более 240 учеников. В агрогородке все друг друга хорошо знают, многие дружат и за пределами класса, поэтому линейка проходит в доброй, почти семейной атмосфере. В центре внимания сегодня - выпускники. В том, что класс не самый обычный, убеждает количество врученных молодым людям грамот и благодарностей.

Как удалось собрать вместе столько талантов и помочь им раскрыться? Школьники ничего удивительного в этом не видят, говорят, хорошо потрудились и учителя, и родители, да и они сами приложили немало стараний. Итоги этой работы, шутят выпускники, подводить еще рановато, впереди экзамены, вступительная кампания. Поэтому даже в праздничной атмосфере линейки порой проскакивает нотка волнения: как же сложится будущее?

"Сразу поняла, что мне достались неординарные дети. Тогда еще пятиклашки поражали своей любознательностью, активностью, желанием не просто учиться или заниматься творчеством, а делать это лучше всех. Сегодня у нас есть победители олимпиад, научных, творческих и спортивных конкурсов, а самое главное - грамотные, подготовленные дети. Я в них уверена", - рассказывает классный руководитель 11-го класса Озерской средней школы, учитель математики Наталья Трусь. Всем своим выпускникам на линейке она вручила чистые тетради с красными ручками. Подарок символичен: теперь ребятам придется начинать новый жизненный этап с чистого листа, самим же искать и исправлять недочеты, делать работу над ошибками.

Первая запись у них будет одинаковой: вступительная кампания. Большинство уже определились с мечтой.

"Хочу поступать в БГУ на химический факультет. Кем буду? Инженером. Возможно, в индустрии производства парфюмерии. Мне это интересно", - рассказывает Валентина Тимошко. Девушку, претендующую на золотую медаль, в школе называют "наш химик". Отличница в учебе была среди победителей областного этапа республиканской олимпиады. В финальной стадии до диплома победителя не хватило совсем чуть-чуть.

"Возможно, учиться в такой школе, как наша, даже лучше, чем в городской. Учеников немного. Ко всем индивидуальный подход. Да и учителей можно назвать нашими друзьями", - говорит она.

Может, именно поэтому сразу несколько выпускниц решили в будущем стать учителями.

"Люблю математику, наверное, это мой предмет и моя наука. Почему бы не попробовать стать преподавателем? Благодарна школе, учителям за полученные знания. Теперь надо этим богатством правильно распорядиться", - отмечает отличница Есения Балаева. Поступать она планирует в ГрГУ им. Янки Купалы.

К поступлению в этом же университет готовится и Марта Хох. После окончания учебы она хочет вернуться в родную школу уже в роли учителя математики. "Пример перед глазами. Работа с детьми интересна и значима", - говорит выпускница. В школе такое решение приветствуют. Каждый третий учитель в Озерах - выпускник родной школы.

"Наша школа может многим городским фору дать. Это касается всех аспектов - от учебы до каких-то бытовых нюансов. Конечно, буду вспоминать ее с теплотой, стараться встречаться с учителями, школьными товарищами. Экзамены и тестирование? Не волнуюсь. Уверен в себе, знаю, что нас готовили очень хорошо, поэтому на испытаниях надо просто это подтвердить", - рассказывает выпускник Павел Грисюк. Он также из числа тех, кто претендует на золотую медаль. С улыбкой говорит, что учеба давалась легко. А любимым предметом неожиданно называет… физкультуру. Впрочем, связать свою жизнь планирует с профессией инженера.

"А мне близка экология, охрана природы, животного мира. Поэтому и высшее образование хочу получить по этому профилю", - рассказывает Юлия Кулагина. Она учебу совмещает с тренировками. Юлия - кандидат в мастера спорта по парусному спорту. Поэтому продолжит усердно работать для достижения еще одной мечты - медали на международных стартах.

Выпуск-2019 года богат на спортивные таланты. Например, Даниил Шишко, также идущий на медаль, - успешный баскетболист, выигрывавший в составе команды соревнования республиканского уровня.

"Пусть пока будет секретом то, куда я собрался поступать", - улыбается молодой человек. Он говорит, что знания, умения, навыки общения, полученные в школе, позволят успешно продолжать учебу и развитие.

"Все зависит от человека. Если ты хочешь получать знания, то независимо от места учебы - в городе или в деревне, сможешь достичь желаемого. У нас хорошая школа, хорошие учителя", - признается выпускница Анна Лобан. Ей больше по душе близкие к цифрам науки, поэтому и будущую профессию будет выбирать в этом направлении.

"А я планирую поступать на инженерно-строительный факультет ГрГУ им. Янки Купалы. С тем багажом знаний, что нам заложили в школе, думаю, можно без волнения брать любые высоты, выбирать профессию из тех, что нравятся", - рассказывает душа компании Иван Киприн. Молодой человек надеется, что дружный класс будет так же тепло общаться и дальше.

Попрощались со школой выпускники красиво. Всем классом они подготовили яркий танец, спели проникновенную песню. После последнего звонка, который по традиции дала серьезная первоклассница, эмоции сдерживать стало сложно. Некоторые девочки заплакали - по школе и учителям, которые за эти годы стали очень близкими людьми, верным и веселым друзьям они будут очень скучать.

В школе тоже будут с теплотой вспоминать своих выпускников. Каждый из них - гордость учебного заведения. Как рассказал директор школы Сергей Есипок, ежегодно среди выпускников есть медалисты, победители различных этапов республиканской олимпиады по учебным предметам, высок процент поступивших в высшие учебные заведения. Кстати, особенно много среди них тех, кто выбирает в качестве профессии педагогические специальности. Готовят будущих учителей и на базе педагогического класса школы.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-