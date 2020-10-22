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РЕПОРТАЖ: Склад - витаминов клад, или Как создаются запасы даров природы для минчан

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С наступлением пасмурной осени и холодной зимы ароматные разноцветные овощи и фрукты на прилавках магазинов притягивают взгляд. Берешь и не задумываешься, сколько труда вложено, чтобы любой покупатель мог в межсезонье получить порцию витаминов. Но все усилия земледельцев, садоводов и овощеводов напрасны, если не сохранить урожай. Кто и как за это отвечает, корреспонденты БЕЛТА узнавали на Минской овощной фабрике и на базе УП "Партизанское".

Обычного помещения недостаточно - хранение предполагает определенные условия, чтобы предупредить болезни и поражение вредителями или плесенью. Одно из таких надежных мест - УП "Партизанское", которое занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией.

Открытая площадка, окруженная большими серыми зданиями и заполненная грузовыми машинами, - одна из крупнейших в стране. Сейчас здесь активно формируются стабилизационные фонды.

"Постановлением Совета Министров такие фонды формируются ежегодно. Все сделано для того, чтобы не оставить людей зимой без еды и витаминов. Закладываем продукты растениеводства, привычные для белорусских покупателей. Это картофель, свекла, морковь, лук, капуста, яблоки. Берем продукцию всех областей республики, потому что каждый регион преуспевает в выращивании чего-то определенного лучше, чем другой, а мы заинтересованы только в самом хорошем", - вводит в курс дела начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Мингорисполкома Алла Сергеева.

Объемы закладки ориентированы на уровень среднемесячной реализации в торговле. Заполнять хранилища в этом году планируют картофелем в количестве 1,5 тыс. т, капустой - 800 т, морковью - 500 т, свеклой - 250 т, луком репчатым - 500 т и таким же количеством яблок.

"В прошлые годы объемы закладки были значительно больше. Но сельское хозяйство развивается. Сейчас, что радует, и госпредприятия, и фермерские хозяйства способны сами качественно хранить продукцию. Наметилась тенденция поставок товара в торговые организации напрямую от сельхозпроизводителей, поэтому нет нужды закладывать огромные объемы", - отметила генеральный директор УП "Партизанское" Татьяна Кузовлева.

Перед тем как попасть в прохладное хранилище, овощи и фрукты проходят серьезную проверку в физико-химической центральной товароведческой лаборатории. Это изучение документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также своеобразный фейсконтроль по органолептическим показателям. Дополнительно - анализ на содержание нитратов, радионуклидов и прочих ненужных и даже вредных химических соединений.

"Берем некоторое количество продукции из партии и сначала проверяем внешний вид: есть ли признаки загнивания или заболевания, вредители, впоследствии проводим тесты. На основе полученных результатов определяем, можно ли хранить продукцию. Если да, то сколько она сможет пролежать. Решаем, какую партию необходимо реализовать первой, а какая может находиться в хранилище более длительное время", - рассказывает о проверке заведующая лабораторией УП "Партизанское" Наталья Булыга.

После нескольких кругов проверки на качество прошедшая отбор партия идет на отгрузку, а затем помещается в холодильное оборудование. Но и здесь есть нюансы: если яблоки можно загружать в камеры и ставить фиксированную температуру сразу, то картофель должен пережить лечебный период в несколько дней, чтобы зажили механические повреждения на клубне.

"В зависимости от вида овоща и фрукта определяются температурные нормы и влажность в хранилище. Например, капуста, морковь и свекла требуют от 0 до 2 градусов тепла, яблоки - от 0 до 4 градусов, а картофель - 6 градусов. За показателями на гигрометре следим дважды в день, поэтому продукты всегда находятся под контролем", - замечает Наталья Булыга.

Но ситуации бывают разные. Если товароведы замечают, что продукция начинает портиться, такой товар срочно устраняют.

"Закладываем овощи и фрукты до 15 ноября, а реализовываем до 31 мая. Это долгий межсезонный период, но стоит отметить, что прошлогодняя продукция длительное время хранилась и оставалась качественной. Были остатки, поэтому реализация продолжалась даже летом. Все остальное пошло на переработку. Это говорит о том, что материально-техническая база предприятия соответствует требованиям хранения, предъявляемым для каждого вида продукции", - подчеркнула Алла Сергеева.

Сегодня на предприятие поступила новая партия моркови. Она прошла все этапы и готовится к помещению в хранилище. Параллельно сортируется картофель в небольших контейнерах. Когда клубни шустро мчат по ленте конвейера, три женщины сноровисто успевают проверить их на дефекты и определить качественные, которые затем фасуются в мешки-сетки. Так идет предпродажная подготовка.

Продукция стабилизационного фонда традиционно будет направляться в организации торговли, общественного питания, детские дошкольные учреждения и комбинат школьного питания Минска.

"УП Партизанское" - ключевой поставщик витаминов в межсезонье. Но есть также минское овощехранилище, где царит иная обстановка. На территории объекта преобладают не складские помещения, а тепличные. Неудивительно, ведь здесь круглогодично выращивают овощи, зелень и травы на защищенном и открытом грунте.

"На полях выращиваем картофель, свеклу, капусту, лук репчатый, а на закрытых площадях - томаты, огурцы, перцы, баклажаны, различную зелень вроде салата, петрушки, базилика, а также травы. Свою продукцию реализовываем самостоятельно", - рассказывает главный технолог Минской овощной фабрики Владимир Владимиров.

Работать по всем направлениям растениеводства нелегко. Урожай мало собрать, его надо и реализовать. На помощь приходит маркетинговый отдел, который изучает запросы, анализирует и предлагает идеи именно того, что необходимо потребителям.

"Выращивать нужно то, что востребовано. Скоро список продукции овощной фабрики пополнится - планируем высаживать коктейльные и черри томаты, бело-зеленые огурцы, салат с антоциановой окраской и пряно-ароматические культуры - мангольд, шпинат и кинзу", - добавляет Владимир Владимиров.

В закрытых грунтах сейчас выращивается продукция в светокультуре: в осенне-зимний период естественного света мало, поэтому используется дополнительное электрическое освещение. Для этого в огромных теплицах установлены фонари. Сейчас они освещают маленькие стаканчики, где из грунта еще только пробиваются ярко-зеленые листья съедобных растений.

"Сейчас выращиваем огурцы, применяя технологию светокультуры. Это значит, что зимой будет урожай и жители столицы смогут купить этот овощ белорусского производства к новогоднему столу. Равно как и свежий салат и пряно-ароматические культуры - укроп, петрушку и базилик, которые фасуются в фирменные пакеты и отправятся на прилавок", - рассказала ведущий агроном по питанию Людмила Яцкевич.

Кроме этого фабрика выращивает лекарственные травы, делает чайные напитки на основе растений собственного производства, чтобы в холодную пору согреть белорусов ароматным и полезным чаем, от которого и на душе становится теплее.

Марина ШАФРАН,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.-0-

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