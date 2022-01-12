РЕПОРТАЖ: Следователи знакомят сельчан с конституционными новеллами

Тема конституционных новелл в эти дни в топе новостных лент. У каждого белоруса есть масса возможностей, чтобы ознакомиться с предлагаемыми новшествами в Основной закон. Вся информация размещена на интернет-порталах, изменения опубликованы на страницах районных, областных, республиканских и ведомственных газет, которые попадают в каждый почтовый ящик. Однако есть категория людей, которым в силу возраста или других причин не доступен интернет. Не исключено, что кому-то требуются дополнительные разъяснения для понимания и принятия осознанного решения на референдуме. Поэтому представители УСК по Гомельской области инициировали информационное мероприятие по разъяснению изменений в Конституцию. Под эгидой областного Союза следователей развернулась широкая разъяснительная кампания. Корреспонденты БЕЛТА присоединились к просветительской акции и узнали, как реагируют на грядущие новшества жители глубинки.

Информационная инициатива

Активисты Гомельского областного общественного объединения "Союз следователей" инициировали информационную акцию по разъяснению новелл проекта Конституции пожилым жителям отдаленных деревень. Не всегда у них есть возможность вникнуть в правовые тонкости, получить развернутую юридическую консультацию. "В период всенародного обсуждения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь важно компетентно довести до сведения сельских жителей и трудовых коллективов суть предложенных изменений и дополнений в Основной закон страны, разъяснить важность участия каждого гражданина страны в предстоящем референдуме", - говорит заместитель начальника УСК Гомельской области, председатель областного Союза следователей Аркадий Третьяков.

Для старта информационной кампании выбраны населенные пункты Красновского сельсовета Светлогорского района. В сегодняшнем маршруте - малонаселенные деревни. Это индивидуальная работа с сельчанами. В беседах жителям глубинки доступно и аргументировано рассказывают об основных конституционных нововведениях. Для наглядности вручают специально разработанные тематические листовки.

Глубина глубинки

Проводником по подворьям становится председатель Красновского сельского Совета Сергей Ковальчук. О вверенной ему территории может рассказывать часами. Более 10 лет возглавляет сельсовет, живет его интересами, желанием благоустроить ставшие родными места. "Здесь просто удивительная природа, отзывчивые люди. В нескольких деревнях чтят старообрядческие традиции, есть древний город Казимир. А какие грибные и ягодные леса, щедрая река! Знаете, у наших жителей всегда есть вопросы. Это значит, что есть интерес, и деревни будут жить. Мы стараемся и решаем все возникающие проблемы. В этом году планируют ввести в эксплуатацию новую скважину и линии водоснабжения в деревне Василевка. В дальнейших перспективах - строительство станции обезжелезивания в Красновке", - знакомит с местными достопримечательностями Сергей Ковальчук.

В сельсовет входит 16 населенных пунктов, где зарегистрировано около тысячи человек. Еще почти полтысячи человек прибывают во время дачного сезона.

Первый пункт в инфомаршруте - деревня Малимоны. Один из первых домов встречает дымком из трубы. Хозяин Владимир Коваленко вышел во двор за добавочкой дров. С улыбкой встречает гостей, с благодарностью принимает новую информацию. Его супруга Екатерина Ивановна хлопочет по хозяйству и любезно приглашает в избу.

Аркадий Третьяков рассказывает об основных новшествах в Конституцию. Он поясняет, что проект Основного закона содержит 11 новых статей, включен один новый раздел, посвященный полномочиям Всебелорусского народного собрания. Корректировки вносятся в 77 статей пока действующей Конституции.

"Всебелорусское народное собрание станет новым представительным органом. Так называемое народное вече. В его состав войдут до 1,2 тыс. делегатов. ВНС планируется как орган истинного народовластия, определяющего стратегические направления развития общества и государства", - разъясняет он. Супругам оставляют памятки и сувениры от Союза следователей.

"Спасибо, что уделили нам внимание", - поблагодарили сельчане. Провожая гостей, супруги показали свою елочку, которую украсили игрушками и огоньками для всех. "Дети любят здесь хороводы водить. И завтра на праздник придут", - делятся они.

Информационная группа отправляется далее. Держим путь в деревню Ковчицы-1.

С заботой о людях

Супруги Потапенко держат свое хозяйство. Выйдя на заслуженный отдых, продолжают работать. Поставили на ноги пятерых детей. Сейчас Ольга Васильевна ухаживает за одинокими престарелыми, Владимир Федорович также при деле. У него своя техника, которую с готовностью предоставляет для нужд сельсовета. Не откажет в помощи спилить аварийные деревья на кладбище.

"Большой красивый дом с душой. Чувствуется, что здесь крепкие хозяйственники", - подмечает активист Союза следователей Александр Пусев. Он разъяснил семье новшества в Основной закон. Интерес возник к новой норме, инициированной медиками, об обязанности граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. Откликаются и на новшества в части семейных ценностей.

На этой же улице - скромный, но ухоженный дом. Нина Прохоровна Голуб живет одна. Из родных и близких никого не осталось. Детей нет, племянники умерли. Заглядывает к женщине соцработник. Не забывает и председатель сельсовета.

Заходим в дом. Из кухни пахнул аромат свежих щей. "Здравствуйте, бабушка! Как поживаете?", - приветствуют хозяйку гости.

Пенсионерка 1940 года рождения заботливо предлагает стулья, но активисты областного Союза следователей присаживаются рядом на корточках. На смущение хозяйки по этому поводу Аркадий Третьяков отмечает: "Вы заслуживаете такого уважения, что можно и на корточках рядом посидеть". Не считаясь со временем, он методично и доступно излагает основные конституционные постулаты. А представитель общественного объединения Дмитрий Кудимов разъясняет важность референдума.

"Пройду грубки ваши посмотрю: исправны ли", - говорит "родненький Сергеич", как называет его бабушка.

Нина Прохоровна внимает каждому слову следователей. Словно подключается к разговору и кошка, которая с интересом позирует перед прицелившимися в нее фотокамерами.

Слово за слово, и хозяйка доверяет гостям историю своей семьи. Война унесла жизнь отца. Досталось несчастий на судьбу матери, которая осталась одна с детьми. Прятались от оккупантов. Во время одного из таких походов затерялись родной и двоюродный братья Нины. Спустя время пришло письмо, что найдены два бесфамильных мальчика Федя и Сережа. Так нашлась семья. Старушка помнит те страшные события по рассказам мамы.

"Очень благодарю, что уделили внимание бабушке, поговорили. Года на два продлили ей жизнь", - отмечает председатель сельсовета Сергей Ковальчук.

Семейные ценности

В деревне Язвин немноголюдно. Тишину сельской глубинки нарушает лай собак, которые нечасто встречают здесь прохожих зимой.

"Буду живая, так проголосую обязательно", - заверяет Мария Кузьминична Шевелева. Она сама родом из этих мест. Некоторое время жила в городе, а 8 лет назад вернулась на малую родину. Ее тут до сих пор называют городской. Сын с невесткой приезжают каждую неделю.

В том, что Кузьминична будет участвовать в референдуме, Сергей Ковальчук не сомневается.

Схема в сельсовете отработана. Для жителей отдаленных деревень организуют транспорт. Представители комиссии доставляют бюллетени и урны для голосования на дому.

В доме Марии Кривонос сегодня многолюдно. Из разных уголков страны собрались практически все братья и сестры. На правах хозяйки она как старшая сестра встречает гостей. Уже 12 лет она здесь живет, ухаживая за престарелой матерью. Дом не останется без хозяйской руки. Сейчас на подворье мастерят бревенчатую беседку.

"Мы в курсе предстоящих событий, - отмечают гости из Витебской области. - Очень полезная информация, ведь мы живем в нашей республике. Наслышаны о новшествах в Конституцию".

Также неравнодушные сельчане попросили подыскать варианты трудоустройства для своего соседа, который в теплый сезон подрабатывает в хозяйстве, подсобляет дачникам. В зимний период у него сложности с работой. В сельисполкоме обещали еще раз проработать его ситуацию.

Аркадий Третьяков поблагодарил хозяев за то, что чтут семейные ценности, заботятся о престарелой матери, за неравнодушие к окружающим и окружающему.

Конструктивный диалог

Программу дня продолжила встреча начальника УСК по Гомельской области Сергея Удовикова с коллективом ЧУП "Светлогорский молочный завод".

Сергей Удовиков отметил, что с готовностью подключается к таким мероприятиям и как гражданин, и как юрист, чтобы донести актуальную информацию. Накануне получили консультации членов Конституционной комиссии, уточнили все нюансы и аргументы в пользу предложенных новшеств. Также он обратил внимание на информационную безопасность в интернет-пространстве, киберпреступность, уголовную ответственность за экстремистские комментарии в мессенджерах и социальных сетях. Сергей Удовиков рассказал о расследовании резонансных уголовных дел в регионе.

Начальник Светлогорского районного отдела СК, депутат районного Совета депутатов Александр Приколотин детально разъяснил постулаты новой редакции Конституции, привел примеры из истории, обозначил, как конституционные новшества повлияют на жизнь каждого белоруса.

Аудитория живо включилась в обсуждение. Из зала поступали предложения, касающиеся различных сфер жизни.

Заместитель начальника УСК по Гомельской области, председатель ГООО "Союз следователей" Аркадий Третьяков также провел встречу с трудовым коллективом СДУП "Михайловское-агро".

Информационная акция под эгидой областного Союза следователей продолжится. По словам Аркадия Третьякова, в ближайшее время информационные группы посетят жителей во всех районах области. "Приятно, что люди понимают значимость предстоящего события. Наша задача - донести до них значение новшеств в Основной закон. Для этого разработали специальную памятку, где доступно и понятно разъяснены изменения, представленные в проекте Конституции", - отмечает Аркадий Третьяков.

День за днем жители разных уголков синеокой ближе знакомятся с постулатами проекта Конституции. И следователи со свойственной им скрупулезностью и тщательностью разъясняют продиктованные современными реалиями корректировки в Основной закон.

БЕЛТА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-