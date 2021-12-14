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14 декабря 2021, 16:32

РЕПОРТАЖ: Сменить прописку: большие перспективы маленького города-спутника Жабинка

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Жабинка - небольшой городок. Там живут 14,5 тыс. человек. А с одного конца до противоположного всего около 5 км. Все в шаговой доступности. Жабинку можно сравнить с морской раковиной: кто-то не заинтересуется, а другой найдет внутри жемчужину. Брестчанам предлагают повнимательнее присмотреться к городу-спутнику. Для переезда есть много перспектив. О них - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

"У нас небольшой и спокойный город. Здесь хорошая инфраструктура, рядом лес и много водной глади. Позиционируем Жабинку как экологически чистый город. Видим перспективу развития велодвижения и электротранспорта, - перечисляет преимущества председатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук. Статус города-спутника дает возможность строить жилье и развивать транспортную инфраструктуру с учетом преференций и льгот. Брестчане имеют право построить в Жабинке жилье с льготным кредитом под 5%. Главное условие - стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях Московского и Ленинского районов Бреста".

За счет притока новых жителей Жабинка будет расширяться. Ориентировочно, в ближайшие пять лет сменить брестскую прописку смогут 1-2 тыс. человек. Чем же город-спутник собрался привлекать новоселов? Обо всем по порядку.

Жилье и социальная инфраструктура

Ближе к центру Жабинки разрабатывают новый жилой квартал. Там зарезервировано место для строительства семи девятиэтажек. Первую начнут строить уже в конце января - начале февраля. В доме будет 72 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Из них 54 предусмотрены для семей из Бреста. Рядом уже есть магазины. Кроме того, местные власти изучают спрос на площадку для строительства многофункционального центра. Привлекательности месту добавляют близкое расположение реки Мухавец и лесополосы.

Но едва ли не главным плюсом будет детский сад в шаговой доступности. Места в нем гарантированно смогут получить дети новых жильцов Жабинки. Строительство детского садика сейчас в самом разгаре. В здании практически готовы два этажа. "Морозы дают осложнения, но мы справляемся. Для этого предусмотрены технологии. Внешние работы планируем закончить месяца через два, - рассказал мастер Александр Кулик. - Из особенностей: здесь будет бассейн, два лифта (один стеклянный). Пожарные выходы тоже будут с остеклением. Должны закончить строительство летом". Детсад рассчитан на 240 мест. Заработает он, ориентировочно, к следующему сентябрю.

В пешей доступности новых жильцов будут городские школы, поликлиника, зоны досуга и отдыха.

К слову, в наступающем 2022 году Генеральный план Жабинки намерены откорректировать. В частности, планируется изменить концепцию территории в южной части города. Вдоль реки предлагается построить многоэтажные дома и сформировать набережную. В районе Щеглики определены 4 га для строительства таунхаусов. К слову, в Жабинке ежегодно выделяют и продают с аукциона до 50 земельных участков под индивидуальное жилье.

Транспорт

Жабинку и Брест разделяет около 25 км. Из одного города в другой можно добраться поездом, на автобусе или маршрутном такси. С 17 декабря в расписание добавится еще один рейс. От остальных он отличается стоимостью проезда, которая формируется по городскому тарифу. Проще говоря, цена талончика будет как в общественном транспорте Бреста - на данный момент 70 копеек. Автобус будет ходить утром, в обед и вечером.

"Время было специально предусмотрено под нужды студентов брестских университетов и работников промышленных предприятий, в том числе расположенных в свободной экономической зоне "Брест". Каждое утро из Жабинки на работу или учебу выезжают более 3 тыс. человек", - пояснил Вадим Кравчук. Кстати, между Брестом и его спутником будет курсировать брендированный автобус: на его ливрее изображены достопримечательности двух городов.

Вскоре упростится навигация в райцентре. Сейчас в Жабинке разрабатывают концепцию остановок общественного транспорта. Они будут оформлены в едином стиле, с указанием названий остановок и направления движения. Ожидают изменения и главный транспортный узел - привокзальную площадь. В ближайшие пару лет ее планируют реконструировать. Площадь расширят, обустроят отстойник для автобусов и разворотное кольцо.

Расположение города-спутника - его большое преимущество для бизнеса. Есть железнодорожное полотно, рядом проходят трасса М1 Брест - Минск, Р7 Каменец - Федьковичи и Р104 Жабинка - Кобрин. Буквально в 10 км находится аэропорт Брест. "Льгот у нас больше, чем в СЭЗ: выгодно открывать здесь предприятия. С учетом того, что в Жабинке живет до 20 тыс. человек, имеются льготы по налогу на прибыль, по государственным пошлинам и НДС на ввоз оборудования, льготы по налогу на землю и недвижимость. Отдаем предпочтение сфере услуг, уходим от производства", - пояснил позицию заместитель председателя райисполкома Александр Степанюк.

Отдых и туризм

В Жабинке есть парк с озером, стадионом, амфитеатром, детской площадкой и площадкой для воркаута. В следующем году он преобразится. Водоем планируют почистить, восстановить фонтан и установить еще один игровой комплекс. Кстати, такие появятся в детских садах и во дворах жилых домов. Еще одной точкой притяжения для семейного отдыха можно назвать озеро Визжар. Там расширят пляжную зону.

Бесспорно, списком достопримечательностей Жабинка не может похвастаться. Но и здесь найдутся достойные внимания места. Например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Окрашенный в небесно-голубой цвет храм построен в конце XIX века в стиле неоклассицизма. Это памятник деревянного зодчества.

По осени в Жабинку порекомендуем съездить неравнодушных к возвышенностям и сладкому. Дело в том, что там вырастают горы сахарной свеклы, которую на местный сахарный завод свозят со всей Брестской области. Явление сезонное, которое можно наблюдать в октябре-декабре. "В этом году сахарный завод заготовил более 1 млн т сахарной свеклы. Редко кто может себе представить, как выглядит такое количество корнеплодов. Поверьте, впечатляюще. Наша молодежь любит там фотографироваться. Мы видим перспективы в промышленном туризме, будем выходить с таким предложением", - заверил председатель райисполкома.

К смене прописки готовы

Брестчане Юрий и Ольга Логины - одни из тех, кто всерьез задумался о переезде из областного центра в Жабинку. Супруги взвесили все за и против и нашли для себя больше плюсов. "Мы снимаем жилье, а хочется иметь свое. В Бресте очередь на строительство движется медленно, а купить квартиру на вторичном рынке семье с двумя маленькими детьми тяжело. Я работаю в микрорайоне Березовка. Добраться по трассе М1 или на поезде до станции Брест-Восточный не проблема, транспорт ходит часто. Плюс в Жабинке дешевле квадратный метр. Мы с женой задумались, долго обсуждали и решили строиться в Жабинке. Хочу попасть в число первых", - поделился своей мечтой глава семейства.

Ольга добавила, что оценила большое число детских площадок в райцентре и близость природы. "Минусов для себя не видим. Инфраструктура развивается. Магазины строятся, садик. Для нас это способ построить собственное жилье быстрее, чем в Бресте, и в разумные сроки", - констатировали супруги.

Чтобы узнать о возможностях приобретения жилья в городе-спутнике, нужно обратиться в Жабинковский райисполком, администрации Московского или Ленинского районов Бреста. Специалисты подскажут дальнейший алгоритм действий.

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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