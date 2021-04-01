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01 апреля 2021, 09:00

РЕПОРТАЖ: Совсем не шутка: Брестский государственный технический университет отмечает 55-летие

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БИСИ, Политех, БрГТУ - все это об одном университете, известном нескольким поколениям студентов под разными аббревиатурами. История его начинается в середине прошлого века. Тогда в связи со строительным бумом возникла необходимость в создании профильного вуза, и 1 апреля 1966 года был открыт Брестский инженерно-строительный институт. Со временем появлялись новые специализации, поэтому БИСИ переименовали в Брестский политехнический институт, а затем - в Брестский государственный технический университет. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как сегодня живет alma mater тысяч выпускников.

Главный корпус БрГТУ
Главный корпус БрГТУ

Первый набор в тогда еще инженерно-строительный институт был 334 человека. Сейчас же в вузе учатся более 7 тыс. студентов. Высшее образование они получают почти по 30 специальностям на шести факультетах. "Университет создавался как инженерно-строительный, и эти традиции очень сильны у нас. Сегодня интенсивно развиваем машиностроение, робототехнику, экологию, появились новые специальности на экономическом факультете. Вижу перспективы в комплексном развитии этих направлений, - подчеркивает ректор БрГТУ Александр Баханович. - У нас хорошие преподаватели, ученые. Но самое главное, много талантливых студентов, которые с большим желанием вовлекаются в жизнь университета".

Александр Баханович
Александр Баханович

В увлеченности ребят убеждаемся лично, заглянув в лабораторию робототехники. Погрузившись в компьютеры, парни и девушки по одному или в группе трудятся над своими проектами. Какие-то из них учебные, другие делаются по заказу производственных предприятий. Молодые люди пишут программы для роботов, работают с компьютерным зрением, моделируют и конструируют различные стенды, захватные механизмы и оснастки. Например, студенты БрГТУ разработали роботов - шахматиста, бармена, шаржиста. А недавно в лаборатории появился механический массажист. Пока рельефной насадкой он может массировать руки и спину. Думается, это не окончательный набор и авторы его доукомплектуют.

Анастасия Христолюбова окончила университет в 2019 году. Работает на "Савушкином продукте" и параллельно в лаборатории робототехники. "В дни открытых дверей школьники приходят сюда на экскурсию и загораются идеей заниматься робототехникой. Работать здесь могут ребята с любого факультета, но чаще всего в лаборатории занимаются студенты факультета электронно-информационных систем (программисты) и машиностроительного (конструкторы). Находят направления для себя ребята и с экономического, и со строительного факультетов", - рассказывает девушка.

Анастасия Христолюбова в лаборатории робототехники БрГТУ
Анастасия Христолюбова в лаборатории робототехники БрГТУ

К слову, в лаборатории есть отличная возможность прокачать навыки работы в команде. Одним из примеров можно назвать тандем второкурсников Дмитрия Саковского и Сергея Тыщука, которые смастерили робота-каменщика. Их изобретение привлекло внимание посетителей выставки Budexpo-2021. Как это часто бывает, проект родился из интереса: юноши решили скрестить подъемную тележку и робота-манипулятора, чтобы он мог передвигаться. Основное тело робота собрано на производстве. Сергей сконструировал для него захватный механизм, а Дмитрий написал программу для выполнения кирпичной кладки с углами.

Дмитрий Саковский и Сергей Тыщук работают над роботом-каменщиком
Дмитрий Саковский и Сергей Тыщук работают над роботом-каменщиком

"Пока его лучшее применение - на вентиляционных каналах, где робот может выкладывать кирпичи по кругу. Но мы хотим продолжать его совершенствовать. Есть написанная программа, чтобы он делал кладку с использованием раствора. Можно и дальше разрабатывать процесс", - отмечают авторы изобретения.

Совершенно другая обстановка царит в одной из строительных лабораторий. Она напоминает цех предприятия. В огромном ангаре штабелями уложены различные конструкции, которые по заказу производителей ученые испытывают на прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и по другим параметрам. В Брестской области, наверное, нет стройорганизации, которая не обращалась бы к ученым БрГТУ за помощью.

"Сотрудники многих кафедр БрГТУ участвовали в создании нормативной базы для строительной отрасли. По оценкам специалистов, уровень действующей системы норм в республике выше европейского. Вклад в это вносят и ученые, которые занимаются исследованиями. Например, у нас все работы докторантов и аспирантов находятся в серьезной координации с проблемами, которые нужно решить для отрасли, начиная от нормирования и заканчивая внедрением передовых технологий. Поэтому стремимся, чтобы эти работы были востребованы", - обращает внимание завкафедрой технологий бетона и строительных материалов, доктор наук, профессор Виктор Тур. В лаборатории разрабатывают новые материалы и виды конструкций. Для этого весь набор передового оборудования. "Иначе как можно получать новые результаты, не имея соответствующего оснащения. Если брать общую оценку лаборатории, она одна из лучших в республике", - считает ученый.

Завкафедрой технологий бетона и строительных материалов Виктор Тур за работой в строительной лаборатории
Завкафедрой технологий бетона и строительных материалов Виктор Тур за работой в строительной лаборатории

Научные исследования брестчан, не только в строительной, но и в других отраслях, вызывают интерес у зарубежных коллег. Высоко ценится качество образования. Об этом красноречиво говорит то, что университет сотрудничает более чем с 150 вузами из 30 стран. А высшее образование в БрГТУ (помимо белорусов) получают студенты из 20 государств. Это жители не только ближнего зарубежья, но и далеких Китая, Иордании, Ливана, Узбекистана, Сирии, Ганы, Нигерии, Израиля, Йемена.

Свое 55-летие Брестский государственный технический университет, как и положено для солидной даты, будет отмечать не один день. Например, в планах чествование лучших преподавателей и студентов, открытие музейной экспозиции и новых лабораторий, в том числе именных. В общем, юбилейные мероприятия продлятся до конца года. Главное же торжество намечено на сентябрь, поскольку именно тогда более полувека назад впервые заполнились студенческие аудитории нового вуза.

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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