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19 марта 2021, 10:25

РЕПОРТАЖ: Ставка на качество и развитие - секрет успеха гродненского "Молочного мира"

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Гродненское ОАО "Молочный мир" - один из лидеров молочной промышленности в стране. В год здесь перерабатывают более 0,5 млн т молока. Продукция (а на предприятии выпускают более 500 ее наименований) знакома не только белорусским покупателям - "Молочный мир" знают в Евросоюзе, Африке и Азии. В целом предприятие представлено на рынке почти трех десятков стран. При этом показатели экспорта продукции за последние годы возросли почти в 10 раз. Корреспонденты БЕЛТА побывали на предприятии, чтобы узнать секреты качественной работы.

Впрочем, скрывать их никто и не собирался. Генеральный директор ОАО "Молочный мир" Марина Аникеева с ходу раскрывает карты. Она уверена, что успешная работа любого предприятия возможна лишь в симбиозе грамотного и слаженного коллектива, современного оборудования и качественного сырья.

"Работаем эффективно и рентабельно. Более чем в два раза за последние годы увеличили объемы переработки молока. Когда-то экспортировали продукции на $15 млн, потом на $30 млн, а теперь достигли показателя в $143 млн. Это не просто серьезный рубеж, а фактически мировое признание", - отмечает Марина Аникеева. Она подчеркивает, что добиться этого удалось потому, что производимая на ОАО "Молочный мир" продукция соответствует стандартам качества, действующим в различных странах и регионах.

"Это и халяль, и кошер, и, конечно, строгие требования Евросоюза. Уже сегодня можно говорить, что белорусская молочка - всемирно известный бренд", - рассказала директор предприятия.

Чтобы добиться всех необходимых международных сертификатов, необходимо было модернизировать производство. Вложения серьезные, но и строили буквально целыми цехами. Один из них - по производству твердых сыров. Своей продукцией "Молочный мир" успешно конкурирует с производителями даже в тех регионах, где есть вековые традиции сыроварения, в том числе в странах ЕС.

Сыр сегодня - продукт номер один для предприятия, недаром его называют венцом молочной промышленности. В сырном цеху сейчас в сутки перерабатывают около 400 т молока. Выход готовой продукции - около 40 т сыра.

Процесс производства твердого сыра очень сложный, трудоемкий и занимает внушительное время. Сыр варится, поступает под пресс, где принимает нужную форму, затем на сутки или двое в зависимости от рецепта отправляется на посолку в специальную ванну. Дальше - упаковка и дозревание в специальной камере, где поддерживается необходимая влажность и температура, а сыр в определенное время переворачивается. Минимальный срок созревания может составлять от 15 суток, например для сливочного сыра. А популярный "Пармезан" созревает год.

"Производство сыра - интересная и ответственная работа, требующая и высококачественного сырья, и скрупулезного соблюдения рецептуры и технологии. А еще, чтобы продукт получился качественным и вкусным, надо подходить к процессу производства с любовью", - говорит мастер-сыродел Иветта Наруш. Она отмечает, что оборудование и опыт сотрудников позволяют производить любой сорт сыра. Выпускают здесь не только сыры по проверенным классическим рецептам, но и стараются предложить покупателю новые вкусы. Одна из новинок - полутвердый сыр с трюфелем, выпускаются сыры и с другими натуральными добавками.

Модернизация предприятия не останавливается. Расширение ассортимента позволяет заявлять о себе на все большем количестве рынков. Сейчас, в частности, обновляется творожное производство. Еще одна новая линия позволяет выпускать группы мягких сливочных сыров.

"Мы видим к таким сырам большой интерес в мире. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособными на рынках различных стран, мы осознанно шли в этом направлении", - рассказала директор предприятия. Она подчеркнула, что, несмотря на экспортоориентированность новой продукции, акцент будет сделан и на внутреннем рынке.

Активно развиваются и другие экспортные направления. Например, в 8 стран поставляются произведенные на новой линии стерилизованные молоко и сливки. Запуск линии фасованного масла крупной фасовки по 1 кг и 2 кг, ориентированной на страны Востока, позволил нарастить экспорт этой продукции в 3 раза.

Новое развитие также получил цех цельномолочной продукции. Здесь выпускают более 230 наименований продукции. Сразу на нескольких линиях одновременно в несколько видов тары фасуется молоко, кефир и йогурты.

"Стараемся идти в ногу со временем, поэтому оборудование регулярно обновляем, модернизируем. Это позволяет не просто расширить номенклатуру продукции, но и увеличить объемы выпуска. По сравнению с тем, что было, когда я начинал работать на предприятии, объем перерабатываемого в сутки сырья вырос почти в три раза", - показывает новую технику начальник цеха цельномолочной продукции Алексей Гончаров. Он подчеркивает, что все производство автоматизировано. Человеческий фактор на пути продукции к покупателю практически исключен.

Модернизация производства позволила увеличить и глубину переработки. Сегодня в дело идет даже сыворотка, остающаяся после производства сыров. Сывороточные продукты имеют большее значение в поставках на экспорт и приносят прибыль предприятию.

Вопросы качества предприятие ставит во главу угла. И входящее сырье, и готовая продукция строго проверяются во внутренней лаборатории. Но молочное производство начинается не на перерабатывающем производстве, а еще на сельхозпредприятии.

"Качество и безопасность продукции должны обеспечиваться на всем пути от фермы до полки в магазине. Мы должны быть уверены, что корова, которая дала молоко, была здорова и хорошо накормлена. Это факт: молоко от счастливой коровы делает продукцию вкуснее", - говорит Марина Аникеева. Поэтому работа с поставщиками (а сырьевая база ОАО "Молочный мир" - 53 хозяйства в 8 районах Гродненской области), выстраивается в доверительном формате. На предприятии лишь с долей шутки говорят, что знают поименно не только доярок на фермах, но и коров. Ведь над повышением качества сырья работают совместно. Еще один стимул для хозяйств - одна из самых высоких закупочных цен на молоко в стране. Как итог, 98% поступающего на предприятие сырья - молоко сорта экстра и высшего сорта.

Пандемия на работе предприятия не сказалась. "Мы достаточно быстро перестроились. Поэтому по итогам годам не только не снизили объемы поставок, но даже получили весомую прибавку. Удалось открыть и новые рынки. Пандемия нас не сломала, а сделала лишь сильнее", - отметила Марина Аникеева.

Она еще раз подчеркнула, что все достижения предприятия стали возможны благодаря слаженной работе большого коллектива. На производственной площадке в Гродно и в филиалах в районах области работает около 2 тыс. сотрудников.

"Прошлый год показал, что у нас очень дружный и сплоченный коллектив. Я благодарна работникам, что они проявили благоразумие и единство. Предприятие - это прежде всего люди. Производство, развитие, модернизация - все это возможно, когда есть квалифицированные, грамотные, подготовленные кадры", - рассказала директор. Она подчеркнула, что недостаточно просто обеспечить людей достойной заработной платой, важно создать комфортные условия труда и отдыха, поддерживать в различных направлениях. Одной из добрых традиций предприятия стала забота о детях сотрудников, поощрения их, например, за успехи в учебе. Среди работников предприятия немало молодежи, которая место работы выбрала осознанно. Достойные условия и возможности реализовать себя в профессиональном плане - хорошие условия для старта карьеры.

Останавливаться на достигнутом в ОАО "Молочный мир" не собираются. В планах не только дальнейшая модернизация производственных мощностей, но и строительство логистического комплекса, а также развитие филиалов.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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