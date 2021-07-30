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30 июля 2021, 17:59

РЕПОРТАЖ: Царь-дуб, "кожушок" и хлебосольная деревня - едем душевно отдыхать в Малоритский район

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
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Малоритский район находится на самом юго-западе Беларуси. Да, там нет знаковых архитектурных и исторических достопримечательностей, но климатические особенности и близкое соседство с Польшей и Украиной делают этот край неповторимым. Пока он не слишком избалован туристами, и эту несправедливость местные жители всерьез хотят исправить, показав, какой гостеприимной бывает их земля. В этом корреспонденты БЕЛТА убедились лично.

"Малоритский район - один из самых интересных в Брестской области, который в последнее время сделал достаточно много для создания коммерческого турпродукта. Мы организовали рекламный тур, чтобы обсудить места возможных остановок, питания, размещения и попробовать вместе с местными жителями продумать схему продвижения туризма. Здесь достаточно интересная природа для отдыха, есть брендовые объекты - производство хмеля, консервноовощесушильный комбинат с его "Топтыжкой", гречневый хлеб", - перечислил несколько точек привлечения заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.

По мнению специалистов, Малоритский район привлекателен как тур выходного дня для жителей Бреста и окрестностей. Также его можно включить в маршрут многодневного тура по Брестской области. Итак, в путь. Удивиться будет чему.

Для разогрева организаторы предложили посетить Пожежинский родник. Там в прохладе можно отдохнуть от летнего зноя, набрать чистой криничной воды и окунуться в купель.

Освежившись, едем к главной природной достопримечательности - Царю-дубу возле деревни Старое Роматово. Он считается самым старым дубом в Беларуси. Предположительно, дереву более 800 лет. В диаметре старожил достигает 2 м, а в высоту - почти 40 м. Выглядит внушительно. Особенно привлекателен памятник природы весной, когда землю белым ковром устилает ветреница, и пестрой осенью. По поверью, к дубу-"патриарху" раньше приезжали за благословением молодожены, а сейчас едут туристы на автомобилях, квадроциклах, велосипедах.

"Мы здесь сделали беседку, кострище, привозим дрова. Но людей много приезжает, так что желательно привозить с собой. Большинство гостей бывают здесь в выходные весной и осенью, когда меньше комаров. Летом много школьников, разбивают палатки и остаются с ночлегом", - рассказал лесничий Пожежинского лесничества Сергей Косынюк. Любители велопутешествий могут из Бреста доехать на поезде до станции Пожежин, а там установлен указатель к Царь-дубу. "Там есть тропинка, которая ведет к экотропе. Идти пешком или ехать по лесу недолго. По пути довольно живописно", - добавил лесничий.

Остановиться с ночевкой можно в расположенных поблизости агроусадьбах. Всего их в Малоритском районе 13. Хозяева предлагают сервис на разный вкус и кошелек.

Еще одну локацию на нашем маршруте должны оценить любители пейзажей и пользователи Instagram. В Малоритском районе несколько хозяйств выращивают хмель. Его вьющиеся стволы уходят за горизонт, образуя на поле подобие зеленого лабиринта. Да и аромат в воздухе витает необычный. Стоит того, чтобы посмотреть своими глазами.

"Малорита находится на одной широте с регионами Польши, Германии и другими, где выращивают хмель. Его шишечки содержат вещество для приготовления пива. Есть горькие и ароматные сорта. Мы выращиваем в основном немецкой селекции, есть английской, чувашский сорт", - отметил агроном Илья Орлов. Хмелем в районе засажены чуть больше 60 га. Некоторые поля виднеются с дороги на подъезде к Малорите со стороны Бреста.

Душой и визитной карточкой этого края можно назвать национальный костюм. Другого такого нет в Беларуси. "Отличие малоритского строя - восьмиконечные звезды, разновидности крестиков. Еще одна особенность - бордовый цвет. Говорят, наш костюм похож на украинский. Может быть, но только не цветом и технологией ткачества "кожушком". В ХХ веке она была утеряна", - рассказала директор районного центра народного творчества Валентина Струнец.

Местные мастерицы возродили старинную технологию ткачества "кожушком". Ее особенность в том, что нити основы не видны на лицевой стороне, а только с изнанки. В районном центре народного творчества сохраняют традиции ткачества и гармонично сочетают их с модными тенденциями: шьют платья, сумки, рубахи, галстуки и другие аксессуары. Вещи, как от кутюр.

Возрожденную технологию ткачества предлагают включить в список нематериального историко-культурного наследия Беларуси. К слову, в него уже входит технология выпечки гречневого хлеба, который готовят только в Малоритском районе. Гречаник умеют делать во многих деревнях, но мы едем в Доропеевичи.

Переступив порог Дома фольклора, перемещаешься на несколько десятилетий назад. В одной из комнат хаты в углу стоит ткацкий станок, стены украшены вышитыми картинами, а в кровати перину набили свежим сеном. В кухне разожгли печь для выпекания хлеба. Мастерица Валентина Готовчиц едва только прикрыла заслонку, а непередаваемый аромат гречаника уже окутал все вокруг.

"Меня учила его печь мама Степанида Степанюк, а она училась у своей мамы. Хлеб пахнет гречкой, печкой, дымом. Вкусный. Но кто не любит гречку, наверное, его не будет есть, - заметила мастерица. - Сейчас хлеб пекут единицы, потому что почти все можно купить в магазине. А мы хотим сохранить эту и другие традиции, чтобы передать детям и внукам".

Пока хозяева на вечерках развлекали гостей песнями и шутками, угощали кровянкой, шкварками с молодой картошкой и другими лакомствами, испекся хлеб. Еще с пылу с жару разошелся он как горячие пирожки.

К слову, угощают в Малоритском районе щедро и со всей душой. Перепробовав бесчисленное количество вкусностей, самое время немного размяться. В Хотиславе местные творческие коллективы так залихватски исполнили народные песни, что гости с радостью пустились в пляс. Вместе с юными танцорами разучили простые движения бытовых танцев, характерных для Малоритского района.

К сожалению, пандемия ограничила белорусов в передвижении по миру. Но вместе с тем мы стали заново открывать для себя Беларусь с ее разнообразием.

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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Брестская область Малорита туризм
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