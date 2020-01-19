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19 января 2020, 17:26

РЕПОРТАЖ: В холодную воду с горячим сердцем - как в Гомеле православные отмечают Крещение

Праздничные богослужения в честь Крещения Господня прошли сегодня во всех храмах Беларуси. Свято-Петро-Павловский кафедральный собор - место притяжения верующих в историческом центре Гомеля. Сюда приходят православные за просвещением, чтобы поблагодарить или попросить Всевышнего о чем-то в молитве. Здесь собираются горожане и гости города в праздники. Корреспонденты БЕЛТА запечатлели эмоции и ожидания гомельчан в светлый праздник, а также впечатления окунувшихся в крещенские купели.

Православные верующие отпраздновали Крещение ГосподнеПравославные верующие отпраздновали Крещение Господне
До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в прорубь. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.

В последние минуты утренней службы в крупнейшем храме области - Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе - особенно многолюдно.

Десятки горожан спешат набрать освященную крещенскую воду. Здесь царит особая атмосфера. Сладковатый аромат ладана разбавляет запах хвои. В ожидании своей очереди прихожане ведут беседы, любуются украшенными по библейским мотивам зоны.

Гомельчанка Тамара считает этот храм особенным, поэтому на все значимые праздники приезжает сюда с другого конца города. "Я родилась в Петров день, поэтому собор святых Петра и Павла для меня - место силы. Всегда прихожу сюда и на Крещение, набираю святую водичку. Пью сама и даю своей семье, умываю внучат. Для настроения, для здоровья", - делится впечатлениями женщина.

Пенсионерка Нина Ивановна сегодня пришла в храм с особой миссией. В крещенской воде освящает золотой крестик для внучки. "Хочу сделать такой подарок внучке на день рождения. Думаю, он будет хранить и оберегать ее всю жизнь", - рассказала горожанка.

Для многих семей посещение храма в этот день - традиция со смыслом. Супруги Шишовы пришли с детьми. Пока сыновья и племянница играют на детской площадке, родители находят нужные слова, чтобы разъяснить непоседам смысл происходящего. "Конечно, объясняем детям, что Крещение Господне - большой христианский праздник в честь события евангельской истории - крещения в реке Иордан Иисуса Христа. Дети должны знать суть этих традиций. Понимать, что ныряние в воду - не зимняя забава или испытание себя. Это своего рода ритуал, который имеет особый смысл, особую историю", - рассказывает глава семьи Вячеслав.

Прельщенные ароматом прихожане, особенно самые маленькие, волей-неволей оборачиваются к палатке с надписью "Блины от батюшки". Розовощекие малыши с аппетитом поедают свежую выпечку, запивая травяным чаем.

В это время с крыльца храма спускаются священнослужители и те, кто с молитвой выстоял утреннюю службу. Стартует крестный ход. Длинной живой рекой православные гомельчане и гости города направились к местному Иордану - реке Сож. На набережной, в районе Киевского спуска, традиционно оборудована самая крупная купель областного центра.

После крестного хода архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан проводит чин водоосвящения и обращается к присутствующим.

Владыка Стефан призвал горожан обдумать свои дела, мысли и поступки, улыбнуться друг другу, поздравить с праздником ближних. "Пусть улыбка и душевное благодарение всегда сопутствуют вашей жизни, чтобы вы радовались каждому прожитому дню, благодарили Бога и искали его бессмертное царствие небесное. Сердечно приветствую всех, поздравляю с праздником Богоявления (Крещения Господня). И верю в то, что каждый приходящий, жертвующий, причащающийся последует в Царствие Христово. Ибо верующий человек всегда жив для Бога. Храни вас Господь в добром здравии многие лета. Ищите царствие небесное на земле, в своем сердце. Ищите его, ибо оно рядом с нами, оно в нас. Откройте его каждый для себя", - останавливается для праздничного слова архиепископ Гомельский и Жлобинский.

Здесь же, на спуске к речке, разместилась специальная зона комфорта для тех, кто собирается окунуться, и их групп поддержки. Оставить вещи и переодеться после окунания можно в палатках.

Первые желающие окунуться под колокольный перезвон, разливающийся по набережной, появляются сразу после освящения. В их числе Николай Чуешков. Выйдя из воды, он устремляется к палатке, однако одеваться не спешит. "Бодро, хорошо, здорово! Главное - с верой в сердце, а погода значения не имеет. Хотя, чем крепче морозы, тем теплее", - говорит он, добавляя, что готовится окунуться и его сын Дмитрий.

Некоторые приходят на набережную всей семьей. Согревют не только вера и поддержка близких, но и горячие угощения. В палатках-шатрах продают чай и кофе, свежую выпечку. Ароматные блины, плетенки, шашлыки - есть чем восполнить силы после выброса адреналина.

Нынешней зимой температура далека от ожидаемых 20-градусных крещенских морозов. Однако на настроении и решительности этот фактор не сказывается.

Место для окунания обустроено и на другом берегу Сожа - на Центральном пляже слева от пешеходного моста через реку. Здесь гомельчане входят в воду по песчаному берегу, почти как летом. И это обстоятельство в середине зимы никого не смущает. Однако ощущения разнятся, признаются ныряльщики.

Александр, Евгений и Наталья только вышли из воды. Со спартанским спокойствием они позируют на берегу реки. "Я окунаюсь 14 лет, - говорит Евгений с улыбкой. - Есть с чем сравнить. В окунании со льда есть эффект неожиданности. Вода не морозит, не обжигает, а согревает. Сейчас бредешь по холодной воде, на пути посещает мысль вернуться. Но и это тоже интересный опыт".

"Здорово и бодряще! Но пора согреваться! Чай с собой не берем - здесь в палатке можно купить свежезаваренный", - дополняет его Наталья.

Для подруг Валентины и Марии окунание в Сож стало традицией несколько нет назад. С тех пор подбадривают друг друга и укоряют, если кто-то даст слабинку и задумается, нужно ли снова идти к купели. "Купаюсь на Крещение уже шестой раз. За это время удалось избавиться от хронического бронхита. Чудо? Совпадение? Можно называть по-разному, но факт неоспорим", - рассказывает Мария. "Ощущения не передать словами. Все отлично. У каждой погоды свои прелести", - делится ее подруга, только вышедшая на берег.

Крещенские мероприятия с массовыми купаниями проходят в согласованных местах в разных районах областного центра. Для традиционных окунаний оборудована необходимая инфраструктура, чтобы люди перед окунанием в холодную воду могли собраться с силами и мыслями, раздеться, а вернувшись на берег - обтереться полотенцем.

Возле храма святого архангела Михаила купель на озере освятили 18 января. Окунуться здесь можно до 22.00. Турникеты, деревянный помост с поручнями установлены на озере в районе храма святого великомученика Георгия Победоносца.

Купели для верующих также обустроены и освящены на Новобелицком пляже, водоеме в районе ул.Озерная, в урочище "Шведская горка" (на спасательной станции "Западная"). У этих мест дежурят бригады скорой медпомощи, спасатели МЧС и ОСВОДа.

По традиции 19 января во всех православных храмах Гомеля освящают и раздают верующим крещенскую воду. Люди верят, что она помогает укрепить здоровье, дарует духовные и телесные силы, смывает печали и невзгоды, заряжает энергией на новые свершения, позволяет начать жизнь с чистого листа.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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