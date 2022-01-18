РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 18 января 2022
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:42 Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку к 30-летию дипотношений Беларуси и Вьетнама Общество
10:41 Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес Президент
10:37 ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур Общество
10:35 Казахстанские суды после беспорядков рассмотрели более 8 тыс. административных дел В мире
10:33 Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022 Технологии
10:31 Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на СМИД в Душанбе Политика
10:30 Поврежденные кровли, фасады и разбитые окна: почти 130 домов пострадали в Могилеве из-за непогоды 14 января Регионы
10:27 Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Год Тигра" Общество
10:25 В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте Происшествия
10:20 РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны Регионы
10:15 Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех Общество
10:13 Предложения граждан по изменениям в Конституцию сегодня обсуждают на совещании у Лукашенко Президент
10:11 Полсотни ставных сетей изъяли инспекторы у жителя Ивацевичского района Происшествия
10:07 Грызлов: Россия не оставит без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси Политика
10:02 Тимо Майер забросил пять шайб в матче НХЛ Спорт
10:00 Гомельчанин пятый раз сел за руль нетрезвым: он приговорен к году колонии с конфискацией мотоцикла Происшествия
09:47 Мурашко: вакцинация от ковида не несет негативных последствий для репродуктивной функции В мире
09:43 Гомельчанин перекрыл дорогу авто и распылил водителю в лицо газ Происшествия
09:34 Глава ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему В мире
09:26 Аравийская коалиция нанесла удар по Сане, погибли 23 человека В мире
09:24 Педиатр рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М" В мире
09:19 Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя Общество
09:17 Россиянин распространял психотропы в Минске Происшествия
09:05 Число задержанных в Алматы участников незаконных акций увеличилось до 2,7 тыс. В мире
09:00 Джазовые бестселлеры Гленна Миллера представят Гомельские городские оркестры 26 января Афиша
08:54 В Чаусах проходит областной этап кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек Спорт
08:47 Минчанин задержан за распространение наркотиков Происшествия
08:45 Правительство Казахстана поможет бизнесу, пострадавшему во время беспорядков В мире
08:40 Витебский облисполком включил акции 30 ОАО в предложение о продаже потенциальным инвесторам Экономика
08:35 Водитель микроавтобуса погиб в ДТП в Гомельской области Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
18 января 2022, 10:20

РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны

Новости темы "Год исторической памяти"
Сенатор: историческая память - мост между прошлым, настоящим и будущим
Владимир Воропаев: Патриотов воспитывает история. Директор музея ВОВ о народной памяти, дающей силы для новых свершений

В Могилевском областном музее им. П.В. Масленикова готовится к открытию выставка, посвященная трагическим событиям Великой Отечественной войны. Здесь будет представлено более 50 макетов сожженных вместе с жителями деревень, чьи судьбы до сих пор кровоточат в народной памяти незатянутой раной. Автором идеи создания экспозиции выступила областная организация ветеранов. Выставка даст региональный старт череде мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти. Корреспонденты БЕЛТА встретились с организаторами и участниками патриотического проекта, чтобы узнать историю его возникновения.

"Решение о проведении патриотической акции по созданию макетов сожженных деревень появилось сразу после открытия мемориала в д. Борки Кировского района, - отметил председатель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. - Мы поняли, что для детей очень важно иметь представление о том, что было в населенных пунктах до момента трагедии и что с ними стало. В апреле прошлого года ветераны объявили о проведении тематического конкурса, нас поддержал облисполком. Мы не брали все сожженные деревни, которых в Могилевской области более 600, а показали трагические судьбы тех населенных пунктов, которые были уничтожены вместе со своими жителями. Таких на территории региона насчитывается 128".

Проект был запущен 1 сентября 2021 года. В создании макетов приняли участие школы и внешкольные учреждения, центры воспитательной работы, лицеи, ряд колледжей и музеев. Это был комплексный труд, который курировался как районными, так и областным оргкомитетом конкурса. Все участники проявили творческий подход и показали заинтересованность темой. Для организаторов это было важно по нескольким причинам: во-первых, как сохранение исторической памяти, во-вторых, как патриотическое воспитание молодежи - через поиск материалов об этих деревнях дети более глубоко вникли в военное прошлое. Результатом работы стала выставка. К слову, часть макетов будет храниться в районных краеведческих музеях или в школах населенных пунктов, в состав которых входили сожженные деревни.

В наше время уже не найти очевидцев событий тех лет либо тех, кто по рассказам мог вспомнить происходящее в этих деревнях. Поэтому основой создания макетов послужили предвоенные карты 1933 года и задокументированные воспоминания людей, которые жили в то время. Перед участниками стояла задача отразить на макете сам населенный пункт со всеми улицами и переулками, домами и общественными зданиями - фермами, конторами, школами, клубами. Где-то можно встретить деревья и другие зеленые насаждениями, где-то - домашних животных в миниатюре. Многие воспроизвели деревню в самых незначительных мелочах - на макетах она живет своей привычной жизнью.

В Княжицкой средней школе на макете восстановили сразу 2 уничтоженные карателями соседние деревни - Залубнище и Песчанку. Их трагическая история один в один схожа с судьбами сотен таких маленьких белорусских деревень. 15 января 1944 года немцы согнали всех жителей в сарай и подожгли. Тех, кто пытался вырваться из огня, расстреливали на бегу. Часть людей в тот момент не находилась в деревне и осталась в живых. Они прятались в эту зимнюю ночь в лесах и сходили с ума от беспомощности. После ухода карательного отряда люди вернулись в уничтоженную деревню хоронить своих родных и близких. В этих местах заживо сгорели и были расстреляны 86 мирных жителей, их прах покоится в одной братской могиле.

По словам директора Княжицкой средней школы Александра Аношко, макет сожженных деревень создан по воспоминаниям местных жителей: все размещено так, как оно было до трагедии, - дома, мельница, церковь, дом священника, мост через речку и тот сарай, где впоследствии каратели заживо сожгли людей. "Наша учительница была родом из тех мест и сохранила воспоминания старожилов о том времени, - сказал он. - Именно они помогли нам воссоздать макет. Мы не раздумывая решили принять участие в конкурсе: это наша историческая память, которую надо сохранять и передавать следующим поколениям. Тем более эти трагические события произошли не где-то там, а совсем рядом, на могилевской земле. Наши дети должны об этом знать. Когда они участвуют в таких проектах, они по-другому воспринимают события военного времени, произошедшее находит отклик в детских сердцах и заставляет о многом задуматься".

Над конкурсным проектом трудились около 10 учащихся Княжицкой школы - с 4 по 7 классы, им помогали воспитатель продленного дня Татьяна Горбунова, по специальности учитель рисования, и учитель по классу изобразительного искусства Могилевской районной детской школы искусств Юлия Воробьева. "Этот проект очень важен для меня лично: в процессе подготовки макета я как будто пережила все происходящее в то время, - делится впечатлениями Татьяна Горбунова. - До того, как приступили к работе, сделали вместе с детьми экскурс в историю, прочитали все о тех трагических событиях. Мы многое знали о войне, проходили еще в школе, но каждый раз это трогает по-новому. Поэтому макет делали с особым трепетом: прорабатывали каждый домик, каждое деревце. Здесь все, как в обычно деревне, - рассыпанные бревна, дрова, стога сена… Хотелось, чтобы другие посмотрели на проделанную работу нашими глазами".

Макет было интересно создавать и взрослым, и детям. Учащаяся 4 класса Варя Копцова историю деревни знает на память. Из уст ребенка рассказ о трагедии военного времени заставляет сжиматься сердце. "Я делаю домик, раскрашиваю его, - говорит Варя. - Потом из этих домиков мы построим деревню, которую сожгли. Немцы пришли и начали войну. Всех людей загнали в сарай и подожгли. Люди выбрались, а они в них стреляли. Ночью выжившие вернулись в деревню и похоронили погибших. Эту историю я рассказала маме. Мне очень жалко этих людей".

Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Баранова говорит, что в таком масштабном проекте учебное заведение участвует впервые. "Наша школа базируется на гражданско-патриотическом воспитании - это для нас основное направление, - отметила она. - Дети изучают историю, ходят в походы по памятным местам, участвуют в тематических конкурсах и акциях, следят за благоустройством памятников и мест захоронений военного времени. Мы стараемся, чтобы они были вовлечены в изучение героического прошлого белорусского народа. Школьникам это надо рассказывать, ведь именно так в них рождается патриотизм и уважение к земле, на которой они родились".

На макете учащихся Речковской средней школы - трагедия деревни Горяны, где 15 сентября 1943 года фашисты за связь с партизанами сожгли более 300 мирных жителей. Люди сгорали целыми семьями, враги уничтожили сразу несколько поколений - детей, их родителей, стариков… По словам директора школы Нины Васильковой, те далекие события военного времени будоражат сердца местных жителей до сих пор. На протяжении почти 80 десятилетий каждое поколение вновь и вновь переосмысливает произошедшее. Свою боль о погибших людях поэт-фронтовик Василий Карпеченко, который более 30 лет возглавлял Речковскую школу, вылил в строки стихотворения, которое так и назвал "Гаранская трагедыя":

Узялі карнікі ў кальцо

Усё сяло, яго абшары

І накармілі ўсіх свінцом,

Сагрэлі ў полдымі пажару.

Сагналі больш трохсот у хлеў -

Малых, старых, раздзетых, босых -

І падпалілі. Пачарнеў

Ад жудасці блакіт нябёсаў.

Макет, над которым трудились школьники, - размером 60 на 100 см. В работе над проектом дети и педагоги максимально использовали природные материалы, чтобы как можно точнее передать деревенский быт. Здесь есть сельский совет, магазин, школа, домики и мелкие хозяйственные постройки. Символически отображено и место сожжения людей с установленным на нем памятником жертвам фашизма - было принципиально показать связь времен. Над проектом работали 12 человек, учащиеся 7-10 классов, под руководством педагога дополнительного образования Анастасии Красовской.

"Урон Великой Отечественной войны нельзя ни восполнить, ни забыть, - уверена Нина Василькова. - Трагедии не должны повторяться, а мы не имеем права забывать то, что произошло с обыкновенными семьями - такими же, как мы, матерями, детьми, бабушками, дедушками. И наш святой долг, как потомков погибших, свято чтить их память, ведь благодаря мужеству и самоотверженности этих людей мы получили возможность жить и трудиться на мирной земле, растить своих детей".

Председателю Могилевской областной организации ветеранов Анатолию Глазу тоже есть что вспомнить и рассказать подрастающему поколению. Его отец участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Кенигсберга, хотя и призван после освобождения Беларуси. "При взятии Кенигсберга был ранен и только в августе 1945 года вышел из госпиталя, - говорит он. - Отец, конечно, не любил об этом вспоминать, но обрывки некоторых фактов детская память сохранила хорошо. Отец рассказывал о реальной войне. И когда он ходил в клуб на просмотр военных фильмов, всегда после этого говорил: "О, сынок... Если бы так было на войне, как там в кино показывают". Он рассказывал о других реалиях: когда могли 2-3 суток не подвозить бойцам хлеб, как старослужащие пытались уберечь молодое пополнение от смерти - особенно важно было не потерять их в первой атаке. Я хорошо запомнил, что после войны у отца из-за плохого и скудного питания совершенно свободно выпадали зубы. Какая на фронте была еда... И даже хлеб - одна клейковина".

"Матери тоже было очень тяжело - она осталась одна с четырьмя детьми, - продолжил Анатолий Глаз. - Она рассказывала и о полицейских, и об их пьянках. Приходили и требовали сало. А какое сало, когда кроме мерзлой картошки и есть нечего было. Было и такое, что немцы забирали детей в концлагерь на кровь. Понятное дело, что они потом не возвращались домой. Моего старшего брата мать прятала дважды. Она клала его в междурядьях картошки. И он, 9-летним ребенком, день лежал недвижимо - немцы прочесывали все. После освобождения они пошли с матерью набрать соломы для животных после уборки, брат решил сократить путь и выбрал другую дорогу. Подорвался на снаряде, осколок попал прямо в сердце. Мать поседела сразу. Война прошла слишком близко".

Все эти воспоминания - не просто боль одной семьи, это летопись военного времени всего белорусского народа. А еще это основа патриотического воспитания современной молодежи, уверены в областной организации ветеранов. "Я родился и рос в послевоенное время и уже с 5-летнего возраста прекрасно помню, как мы жили, - сказал Анатолий Глаз. - Работали все - от мала до велика. Если я ребенком мог носить свиньям траву, полоть сорняки или колоть небольшие дрова - все делал, как и остальные. Из одежды надевали то, что было, - не из чего было выбирать. Наше поколение эти трудности не только объединили, но и закалили. Поэтому через всю жизнь я пронес понимание, что большего ужаса, чем война, на свете нет".

Открытие итоговой выставки патриотической акции по созданию макетов сожженных деревень состоится 21 января. Ее дополнят картины патриотической и военной тематики. Экспозицию можно будет посмотреть на протяжении месяца. Акцент будет сделан на подрастающем поколении: увидеть эти работы в первую очередь пригласят учащихся и студентов.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ история Могилев репортаж
Новости рубрики Регионы
Поврежденные кровли, фасады и разбитые окна: почти 130 домов пострадали в Могилеве из-за непогоды 14 января
В цеху Полоцкого молочного комбината. Фото из архива Более чем в два раза увеличил экспорт в 2021 году Полоцкий молочный комбинат
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках Минска
Парк Подниколье в Могилеве. Фото из архива Лыжную трассу оборудовали в могилевском парке Подниколье
Фото из архива Предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 20 января предложат более 700 мест
ФОТОФАКТ: В Минске работает ветеринарный реабилитационный центр для домашних животных
Главное
Фото из архива Предложения граждан по изменениям в Конституцию сегодня обсуждают на совещании у Лукашенко
Военное учение Беларуси и России получило название "Союзная решимость-2022"
Кочанова поблагодарила БПЦ за активную работу над проектом Конституции
Патриотов воспитывает история. Директор музея ВОВ о народной памяти, дающей силы для новых свершений
Топ-новости
Картина дня: учения "Союзная решимость", состав олимпийской сборной и " Зямля пад белымi крыламi"
ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске
Депутат: Беларусь - истинно народное государство, которое прислушивается к мнению каждого жителя
Генштаб: задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации
Грызлов: Россия не оставит без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси
Анфимов: ситуация в Казахстане - наглядный урок для всех
ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур
В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте
Оргкомитет провел первое заседание по подготовке форума ТИБО-2022
Белагропромбанк приглашает клиентов и партнеров к участию в республиканском кейс-чемпионате "АГРО 4.0"
РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны
Шевцов: беженцы на границе ни разу не проявили агрессии в сторону Красного Креста
Аналитик БИСИ: миротворцы ОДКБ стали фактором, приблизившим разрешение острой фазы в Казахстане
Сукало: ВНС обеспечивает незыблемость конституционного строя
Андрейченко: люди за сохранение белорусской модели государственности
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.