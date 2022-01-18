РЕПОРТАЖ: В Могилевской области создают макеты деревень, сожженных в годы войны

В Могилевском областном музее им. П.В. Масленикова готовится к открытию выставка, посвященная трагическим событиям Великой Отечественной войны. Здесь будет представлено более 50 макетов сожженных вместе с жителями деревень, чьи судьбы до сих пор кровоточат в народной памяти незатянутой раной. Автором идеи создания экспозиции выступила областная организация ветеранов. Выставка даст региональный старт череде мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти. Корреспонденты БЕЛТА встретились с организаторами и участниками патриотического проекта, чтобы узнать историю его возникновения.

"Решение о проведении патриотической акции по созданию макетов сожженных деревень появилось сразу после открытия мемориала в д. Борки Кировского района, - отметил председатель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. - Мы поняли, что для детей очень важно иметь представление о том, что было в населенных пунктах до момента трагедии и что с ними стало. В апреле прошлого года ветераны объявили о проведении тематического конкурса, нас поддержал облисполком. Мы не брали все сожженные деревни, которых в Могилевской области более 600, а показали трагические судьбы тех населенных пунктов, которые были уничтожены вместе со своими жителями. Таких на территории региона насчитывается 128".

Проект был запущен 1 сентября 2021 года. В создании макетов приняли участие школы и внешкольные учреждения, центры воспитательной работы, лицеи, ряд колледжей и музеев. Это был комплексный труд, который курировался как районными, так и областным оргкомитетом конкурса. Все участники проявили творческий подход и показали заинтересованность темой. Для организаторов это было важно по нескольким причинам: во-первых, как сохранение исторической памяти, во-вторых, как патриотическое воспитание молодежи - через поиск материалов об этих деревнях дети более глубоко вникли в военное прошлое. Результатом работы стала выставка. К слову, часть макетов будет храниться в районных краеведческих музеях или в школах населенных пунктов, в состав которых входили сожженные деревни.

В наше время уже не найти очевидцев событий тех лет либо тех, кто по рассказам мог вспомнить происходящее в этих деревнях. Поэтому основой создания макетов послужили предвоенные карты 1933 года и задокументированные воспоминания людей, которые жили в то время. Перед участниками стояла задача отразить на макете сам населенный пункт со всеми улицами и переулками, домами и общественными зданиями - фермами, конторами, школами, клубами. Где-то можно встретить деревья и другие зеленые насаждениями, где-то - домашних животных в миниатюре. Многие воспроизвели деревню в самых незначительных мелочах - на макетах она живет своей привычной жизнью.

В Княжицкой средней школе на макете восстановили сразу 2 уничтоженные карателями соседние деревни - Залубнище и Песчанку. Их трагическая история один в один схожа с судьбами сотен таких маленьких белорусских деревень. 15 января 1944 года немцы согнали всех жителей в сарай и подожгли. Тех, кто пытался вырваться из огня, расстреливали на бегу. Часть людей в тот момент не находилась в деревне и осталась в живых. Они прятались в эту зимнюю ночь в лесах и сходили с ума от беспомощности. После ухода карательного отряда люди вернулись в уничтоженную деревню хоронить своих родных и близких. В этих местах заживо сгорели и были расстреляны 86 мирных жителей, их прах покоится в одной братской могиле.

По словам директора Княжицкой средней школы Александра Аношко, макет сожженных деревень создан по воспоминаниям местных жителей: все размещено так, как оно было до трагедии, - дома, мельница, церковь, дом священника, мост через речку и тот сарай, где впоследствии каратели заживо сожгли людей. "Наша учительница была родом из тех мест и сохранила воспоминания старожилов о том времени, - сказал он. - Именно они помогли нам воссоздать макет. Мы не раздумывая решили принять участие в конкурсе: это наша историческая память, которую надо сохранять и передавать следующим поколениям. Тем более эти трагические события произошли не где-то там, а совсем рядом, на могилевской земле. Наши дети должны об этом знать. Когда они участвуют в таких проектах, они по-другому воспринимают события военного времени, произошедшее находит отклик в детских сердцах и заставляет о многом задуматься".

Над конкурсным проектом трудились около 10 учащихся Княжицкой школы - с 4 по 7 классы, им помогали воспитатель продленного дня Татьяна Горбунова, по специальности учитель рисования, и учитель по классу изобразительного искусства Могилевской районной детской школы искусств Юлия Воробьева. "Этот проект очень важен для меня лично: в процессе подготовки макета я как будто пережила все происходящее в то время, - делится впечатлениями Татьяна Горбунова. - До того, как приступили к работе, сделали вместе с детьми экскурс в историю, прочитали все о тех трагических событиях. Мы многое знали о войне, проходили еще в школе, но каждый раз это трогает по-новому. Поэтому макет делали с особым трепетом: прорабатывали каждый домик, каждое деревце. Здесь все, как в обычно деревне, - рассыпанные бревна, дрова, стога сена… Хотелось, чтобы другие посмотрели на проделанную работу нашими глазами".

Макет было интересно создавать и взрослым, и детям. Учащаяся 4 класса Варя Копцова историю деревни знает на память. Из уст ребенка рассказ о трагедии военного времени заставляет сжиматься сердце. "Я делаю домик, раскрашиваю его, - говорит Варя. - Потом из этих домиков мы построим деревню, которую сожгли. Немцы пришли и начали войну. Всех людей загнали в сарай и подожгли. Люди выбрались, а они в них стреляли. Ночью выжившие вернулись в деревню и похоронили погибших. Эту историю я рассказала маме. Мне очень жалко этих людей".

Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Баранова говорит, что в таком масштабном проекте учебное заведение участвует впервые. "Наша школа базируется на гражданско-патриотическом воспитании - это для нас основное направление, - отметила она. - Дети изучают историю, ходят в походы по памятным местам, участвуют в тематических конкурсах и акциях, следят за благоустройством памятников и мест захоронений военного времени. Мы стараемся, чтобы они были вовлечены в изучение героического прошлого белорусского народа. Школьникам это надо рассказывать, ведь именно так в них рождается патриотизм и уважение к земле, на которой они родились".

На макете учащихся Речковской средней школы - трагедия деревни Горяны, где 15 сентября 1943 года фашисты за связь с партизанами сожгли более 300 мирных жителей. Люди сгорали целыми семьями, враги уничтожили сразу несколько поколений - детей, их родителей, стариков… По словам директора школы Нины Васильковой, те далекие события военного времени будоражат сердца местных жителей до сих пор. На протяжении почти 80 десятилетий каждое поколение вновь и вновь переосмысливает произошедшее. Свою боль о погибших людях поэт-фронтовик Василий Карпеченко, который более 30 лет возглавлял Речковскую школу, вылил в строки стихотворения, которое так и назвал "Гаранская трагедыя":

Узялі карнікі ў кальцо

Усё сяло, яго абшары

І накармілі ўсіх свінцом,

Сагрэлі ў полдымі пажару.

Сагналі больш трохсот у хлеў -

Малых, старых, раздзетых, босых -

І падпалілі. Пачарнеў

Ад жудасці блакіт нябёсаў.

Макет, над которым трудились школьники, - размером 60 на 100 см. В работе над проектом дети и педагоги максимально использовали природные материалы, чтобы как можно точнее передать деревенский быт. Здесь есть сельский совет, магазин, школа, домики и мелкие хозяйственные постройки. Символически отображено и место сожжения людей с установленным на нем памятником жертвам фашизма - было принципиально показать связь времен. Над проектом работали 12 человек, учащиеся 7-10 классов, под руководством педагога дополнительного образования Анастасии Красовской.

"Урон Великой Отечественной войны нельзя ни восполнить, ни забыть, - уверена Нина Василькова. - Трагедии не должны повторяться, а мы не имеем права забывать то, что произошло с обыкновенными семьями - такими же, как мы, матерями, детьми, бабушками, дедушками. И наш святой долг, как потомков погибших, свято чтить их память, ведь благодаря мужеству и самоотверженности этих людей мы получили возможность жить и трудиться на мирной земле, растить своих детей".

Председателю Могилевской областной организации ветеранов Анатолию Глазу тоже есть что вспомнить и рассказать подрастающему поколению. Его отец участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Кенигсберга, хотя и призван после освобождения Беларуси. "При взятии Кенигсберга был ранен и только в августе 1945 года вышел из госпиталя, - говорит он. - Отец, конечно, не любил об этом вспоминать, но обрывки некоторых фактов детская память сохранила хорошо. Отец рассказывал о реальной войне. И когда он ходил в клуб на просмотр военных фильмов, всегда после этого говорил: "О, сынок... Если бы так было на войне, как там в кино показывают". Он рассказывал о других реалиях: когда могли 2-3 суток не подвозить бойцам хлеб, как старослужащие пытались уберечь молодое пополнение от смерти - особенно важно было не потерять их в первой атаке. Я хорошо запомнил, что после войны у отца из-за плохого и скудного питания совершенно свободно выпадали зубы. Какая на фронте была еда... И даже хлеб - одна клейковина".

"Матери тоже было очень тяжело - она осталась одна с четырьмя детьми, - продолжил Анатолий Глаз. - Она рассказывала и о полицейских, и об их пьянках. Приходили и требовали сало. А какое сало, когда кроме мерзлой картошки и есть нечего было. Было и такое, что немцы забирали детей в концлагерь на кровь. Понятное дело, что они потом не возвращались домой. Моего старшего брата мать прятала дважды. Она клала его в междурядьях картошки. И он, 9-летним ребенком, день лежал недвижимо - немцы прочесывали все. После освобождения они пошли с матерью набрать соломы для животных после уборки, брат решил сократить путь и выбрал другую дорогу. Подорвался на снаряде, осколок попал прямо в сердце. Мать поседела сразу. Война прошла слишком близко".

Все эти воспоминания - не просто боль одной семьи, это летопись военного времени всего белорусского народа. А еще это основа патриотического воспитания современной молодежи, уверены в областной организации ветеранов. "Я родился и рос в послевоенное время и уже с 5-летнего возраста прекрасно помню, как мы жили, - сказал Анатолий Глаз. - Работали все - от мала до велика. Если я ребенком мог носить свиньям траву, полоть сорняки или колоть небольшие дрова - все делал, как и остальные. Из одежды надевали то, что было, - не из чего было выбирать. Наше поколение эти трудности не только объединили, но и закалили. Поэтому через всю жизнь я пронес понимание, что большего ужаса, чем война, на свете нет".

Открытие итоговой выставки патриотической акции по созданию макетов сожженных деревень состоится 21 января. Ее дополнят картины патриотической и военной тематики. Экспозицию можно будет посмотреть на протяжении месяца. Акцент будет сделан на подрастающем поколении: увидеть эти работы в первую очередь пригласят учащихся и студентов.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-