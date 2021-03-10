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10 марта 2021, 18:16

РЕПОРТАЖ: В ожидании большой воды

Как готовятся к паводкам: репортаж из агрогородка Новый Свержень Столбцовского района, который за последнее десятилетие затапливало трижды.

"В магазин плавали на лодках"

Многие века Новый Свержень находится на берегу Немана, по которому в былые времена проложили немало торговых путей.

Сейчас этот агрогородок - спутник райцентра с населением чуть более двух тысяч человек. Неизменным осталось одно: как и несколько веков назад, чуть ли не каждой весной он частично оказывается под водой.

"Я коренной житель, поэтому с паводками сталкиваюсь всю жизнь, - рассказывает председатель Новосверженского сельисполкома Анатолий Богдан. - Самый большой случился, говорят, в 1979-м, когда в магазин плавали на лодке. Затопило четверть поселка! Вода даже переливалась через проезжую часть дороги, которая ведет в Новый Свержень из Столбцов, хотя она находится на возвышенности.

Стихийные бедствия меньшего масштаба случались и после. За последнее десятилетие агрогородок серьезно топило трижды: в 2010, 2013 и 2018 годах. Тогда вода добралась до нескольких десятков домов и подворий. Причиной паводка становились две реки: Неман и его приток Жатеревка. В зоне риска чаще оказываются восемь улиц и переулков. Что касается мер, принимаемых в случае бедствия, то из года в год они одинаковы.

"В районе действует специальная комиссия, куда входят многие службы: от спасателей до дорожников. В период таяния снега ежедневно контролируем уровень реки в различных населенных пунктах. Заблаговременно составляем список домовладений, попадающих в зону риска на случай эвакуации их хозяев и скота. Впрочем, в последнее время домашнюю живность мало кто держит. Конечно же, заранее обходим все потенциально опасные места и рассказываем жителям, какие меры нужно предпринять. Правда, народ у нас наученный - и сами могут подсказать, как и что правильно делать", - улыбается Анатолий Богдан.

"Главное - снять с привязи собаку"

Если вода прибывает стремительно, на базе сельисполкома разворачивается пункт сбора и эвакуации. При необходимости местных, в первую очередь пожилых и маломобильных, отправляют на базу соседнего детского лагеря. А в нескольких местах Нового Сверженя спасатели оборудуют импровизированные лодочные станции.

"Жители могут позвонить спасателям, и те в условленное время перевезут их на "большую землю", - добавил председатель сельисполкома.

В этом году в Новом Свержене надеются избежать потопа. Оптимизма добавляет то, что земля не успела основательно промерзнуть и быстро впитает талую воду.

"Однако прогнозы - дело неблагодарное. И даже в самый, казалось бы, благоприятный год готовимся к паводкам. Жители понимают: иногда приход большой воды неизбежен. Даже шутят: главное - успеть снять с привязи собаку, сама она спастись не сможет", - заключил Анатолий Богдан.

Анатолий Богдан
Анатолий Богдан

"Вода доставала до матраса"

Отправляемся к окраине поселка, где река посягает на дворы и дома. Что такое паводок, жительница одного из них, на улице Железнодорожной, знает не понаслышке. Ее жилье всего в нескольких десятках метров от берегов Немана.

"Сейчас, конечно, наводнения не те. Хорошо помню, как в 50-е река перелилась через дорогу. У родителей дом был как раз на той стороне. Затапливало и его. Бывало, вода доставала до матраса. Спустишь ноги с кровати - плещешься", - смеется женщина.

Особой подготовки к возможному паводку сельчане не проводят. Разве что мастерят импровизированные мостки, по которым можно передвигаться по двору.

"Погреба у нас нет, поэтому закатки в безопасности. Да и смысл, по большому счету, особенно готовиться? К тому же тут дежурят ребята из МЧС. Если что, на лодке перевезут куда надо", - весело замечает Валентина Владимировна.

На вопрос, не тревожно ли в ожидании большой воды, отвечает философски: "Мы от нее никуда не денемся, да и паводки приходят буквально на пару дней. Зато какая здесь летом природа красивая! Мы свой край ни на что не променяем".

И если у Валентины Владимировны дом стоит в отдалении от реки, то усадьба Галины Гацуры к Неману подходит вплотную: в полуметре за забором задорно журчит вода. Впрочем, так было не всегда.

"Река понемногу подмывает берег, и русло расширяется за счет сильного течения. Пару десятков лет назад за моим забором могли разъехаться две машины! А теперь вот - вода", - показывает рукой хозяйка.

Галина Леонтьевна может рассказать о нескольких крупных паводках. Например, об уже упомянутом, весны 1979-го: "Дом у нас немного на возвышенности, поэтому вода в него не зашла. А вот в некоторых местах река разлилась - выше колена. Ходили в рыбацких сапогах".

Случались наводнения и относительно недавно.

"В 2013 году очень долго не уходила вода. Обычно река за три дня разливается, столько же держится, потом постепенно уходит. В тот раз она "загостилась" дней 10, - говорит Галина Леонтьевна и добавляет: - Для нас большая вода - это часть жизни. И что горожанину может показаться катастрофой, для нас обычное явление".

Спасатели к паводку готовы

По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева, при негативном сценарии возможны подтопления на территории 60 районов страны. Все силы и средства не только МЧС, но и госорганов готовы к реагированию: взрывотехники МЧС и Минобороны - к ликвидации заторов льда; понтонно-мостовая служба МЧС - к созданию условий передвижения; генераторы, тепловые пушки, модульные палатки и полевые кухни - к обеспечению жизнедеятельности населения. Имеется база техники других госорганов и организаций, а при изменении ситуации сводные отряды МЧС будут незамедлительно направлены для реагирования и оказания помощи людям.

Что делать при наводнении

Если поступило сообщение об угрозе наводнения и эвакуации, незамедлительно выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный властями безопасный район либо на возвышенность.

Перед уходом отключите все коммуникации, закрепите все плавучие предметы или спрячьте их в подсобных помещениях.

Возьмите с собой документы и запас продуктов на несколько дней.

Если дом затапливает, до прибытия помощи и спада воды старайтесь находиться на верхних этажах и крышах зданий. Идеально также подходят деревья, высокие заборы и др.

Соблюдайте все требования и рекомендации спасателей, следите за ситуацией через СМИ и другие источники информации.

Наиболее опасные места в Беларуси, где в последние десятилетия случались серьезные паводки и наводнения*:

река Березина (около Борисова);

река Западная Двина (около Полоцка и Верхнедвинска);

река Припять (около деревни Черневичи, Пинска, Петрикова);

река Днепр (около Жлобина);

в бассейнах рек Горынь, Дисна, Неман (около Столбцов).

* По данным Белгидромета.

Руководитель Белгидромета Александр Коновальчик рассказал, что на реках рост уровня воды каждый день составляет 1-31 см. Погодные условия способствуют вскрытию рек ото льда. Это произойдет в ближайшее время. По предварительной информации, уровень воды в реках будет близок к среднемноголетним значениям или немного ниже их.

Средний уровень Немана в районе Нового Сверженя при нормальных условиях составляет 130 см. Паводок начинается с уровня 230 см. В день нашего приезда (3 марта) вода поднялась до 147 см.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней,

фото Павла Орловского.-0-

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