РЕПОРТАЖ: В переработке даже щепки: Пружанский лесхоз развивает производство в бывшем военном городке

Почти век в деревне Слобудка по соседству с Пружанами находился военный городок. В 2007 году деревня получила гражданский статус. Территорию со всей инфраструктурой перепрофилировали. Один из участков получил местный лесхоз, разместивший там ремонтные мастерские. За это время рядом с ними вырос деревообрабатывающий комплекс. Его возможности оценили корреспонденты БЕЛТА.

Производственная площадка лесхоза находится немного в стороне от дороги, ведущей в Пружаны. Правильный поворот помогает узнать указатель и везущий древесину автомобиль. Итак, мы на месте. С трудом можно поверить, что еще несколько лет назад здесь служили военные. "Участок в Слобудке мы получили в 2008 году. Вынесли сюда ремонтные мастерские. Привели в порядок оставшуюся территорию и решили использовать ее для переработки щепы. Тогда она шла на Пружанскую мини-ТЭЦ и экспортировалась. Лет через пять спрос начал падать. Стали искать другие варианты производства", - ввел в курс дела главный инженер Пружанского лесхоза Виктор Корниенко.

Ставку сделали на строительство деревообрабатывающего цеха. "У нас большой лесной фонд, древесины хватает. Это экспортное направление, солидный рынок сбыта. В 2016 году начали разрабатывать проект, а уже через год завершили стройку", - рассказал главный инженер. Ежемесячно на этой линии производят около 1,4 тыс. куб.м досок. Большая половина продукции экспортируется. Среди основных покупателей - Литва, Латвия, Германия.

Если раньше возникал вопрос, что делать с древесными отходами, то сейчас его нет. Все они отправляются на пеллетный завод. Работать он начал меньше месяца назад и уже показал свою эффективность. Мощности предприятия позволяют переработать за год 57 тыс. куб.м неликвидного сырья. На выходе получится 20 тыс. т пеллет.

Работает завод круглосуточно. Присутствие человека там сведено к минимуму. За процессом помогает следить умная техника. О каких-либо нарушениях в технологической цепочке оповещают датчики. Специалисты контролируют температуру, влажность поступаемого сырья и после сушки, работу пресс-гранулятора, ведь все это влияет на качество пеллет.

Новое производство ориентировано на экспорт. В Беларуси на такую продукцию пока спрос незначительный. "Заключили контракт с польской фирмой. Они забирают товар автотранспортом. Также отгружаем по железной дороге в Литву. Но уже было несколько обращений из Беларуси. Люди взяли пеллеты на пробу. Звонили, сказали, что продукция устраивает и будут оформлять заказы", - отметил Виктор Корниенко. Пеллетный завод позволил наладить практически безотходное производство.

Мы перемещаемся на лесосеку, откуда древесина поступает на переработку. К удивлению корреспондентов, ожидавших увидеть бригаду рабочих, на делянке трудился один-единственный харвестер. Проворная техника за день нарезает примерно 150 куб.м древесины. Столько же за смену могут сделать 11-12 человек. "Это разработанная для рубки лесосека. Древесина здесь уже спелая, ее возраст - 80 лет. На этом участке работает харвестер Амкодор 2551. Техника достаточно производительная. Разработка 7,6 га лесосеки займет около 20 дней. После вывозки древесины подготовим делянку для лесовосстановления", - пояснил начальник лесопункта Роман Самосюк.

Пружанский лесхоз не единственный в Брестской области, который в этом году модернизирует свое производство. В подразделениях Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения появятся новые линии лесопиления, оцилиндровки древесины, сушильные комплексы.

Например, новенькую сушилку недавно запустили в Телеханском лесхозе. В две ее камеры можно загрузить до 60 куб.м древесины. Сушку контролирует специально заданная программа. Специалистам остается только проверять показания приборов. "Сырого пиломатериала в одну машину мы можем загрузить 25-27 куб.м, после сушки - на треть больше. Выгодно и нам, и покупателям, - заметил начальник цеха деревообработки Владимир Криваль. - Начали строить сушилку весной, в июне она заработала, но пока не в полную силу. Изучаем ее, учимся. Чтобы более эффективно использовать оборудование, нужно хорошо знать все его нюансы, недостатки".

За месяц через проходную цеха деревообработки лесхоза проезжают более 40 большегрузов, следующих за границу. Помимо пиломатериалов, зарубежные партнеры закупают в Телеханах виноградные колья и окоренные столбы. Они отправляются в страны с развитым садоводством и виноградарством - Польшу, Германию, Францию, Италию, Великобританию. "Спрос большой. Рентабельность продукции высокая. Давно работаем в этом направлении, наладили постоянные связи с покупателями", - рассказал специалист.

В перспективе на территории цеха появятся навесы для складирования высушенной древесины, планируется заменить одну из производственных линий. "Чтобы улучшать качество работы и продукции, нужно регулярно обновлять оборудование. Мы постоянно этим занимаемся", - резюмировал Владимир Криваль.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-