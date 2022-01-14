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14 января 2022, 10:33

РЕПОРТАЖ: Великая Отечественная война - в семейных историях могилевчан

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В Беларуси сложно найти семьи, которые бы не затронула Великая Отечественная война. Чтобы сохранить в памяти современников подвиги наших предков и не дать будущим поколениям забыть о них, председатель и депутат Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин и Галина Беляева издали книгу "Великая Отечественная война: семейные истории". Основа книги - семейные истории могилевчан, предки которых отстояли свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. Об истории создания сборника - репортаж корреспондента БЕЛТА.

Работа над книгой шла 9 месяцев. За это время авторы собрали и обработали почти 600 биографий и более 1,2 тыс. фотографий, документов и писем с фронта, которые долгие годы хранились в семейных архивах и до этого времени нигде не публиковались. "Все началось с VI Всебелорусского народного собрания. Нам были близки те тезисы, которые высказывал Президент. И мы задумались, какой свой вклад мы можем внести с сохранение и укрепление исторической памяти, - рассказала депутат Галина Беляева. - Появилась идея собрать биографии предков могилевчан, которые приближали победу в Великой Отечественной войне. Рассказать об ушедших на фронт, ставших подпольщиками и партизанами. Мы хотели рассказать истории простых людей, которые пожертвовали самым дорогим ради нашего будущего. У многих из них нет высоких наград, но их вклад в общее дело сложно переоценить".

Изначально авторы сборника обратились в учреждения образования города. "Сложно найти семьи, которых бы не коснулась Великая Отечественная война. Было интересно, что знает молодежь о родных, сражавшихся с фашизмом. Мы получили колоссальный отклик. Многие стали присылать биографии родственников, документы и фотографии, которые на протяжении всех этих лет трепетно хранили как реликвию, - рассказала Галина Беляева. - Когда о проекте узнали, к нам стали обращаться работники разных предприятий и учреждений с просьбой рассказать и об их родных, помочь увековечить имена этих людей".

Книга будет издана тиражом в 200 экземпляров. Первые уже прибыли из типографии. "Изначально мы планировали, что сборник будет меньше, а тираж больше. Но когда к нам стали обращаться могилевчане, присылать и рассказывать истории своих семей, мы поняли, что биографий будет много. Книга получилась объемом более 600 страниц. Это был огромный труд: каждую историю проверяли, сверялись с архивными документами, можно сказать, пропускали через себя. И поэтому было сложно выбрать, какие биографии оставить, а какие нет, какие публиковать полностью, а какие сокращать. Хотелось сохранить каждую деталь", - отметила Галина Беляева.

Она поделилась, что многие биографии читала со слезами на глазах. "Тронула история узника Озаричей. На тот момент ему было 12 лет. И он рассказывал, как нес на руках тело сестры, которой было около 5 лет. Девочка умерла, и он нес ее в общую могилу, похожую на котлован с телами. Ребенок не смог просто бросить туда сестру, а спустился в яму и аккуратно положил ее, а потом еле выбрался оттуда. В своем воспоминании он называл сестренку "наша девочка". Сколько любви и боли кроется в этих словах... Через несколько дней он нес к этой яме уже своего братика - малышу было около 4 лет. Даже представить страшно, что творилось в душе ребенка на тот момент. А одна блокадница как-то поделилась, что современные люди не знают цену хлеба. Женщина тогда сказала, что пока в ее доме есть хлеб - она самый счастливый человек на свете, - отметила депутат. - Нам сложно представить, какой ценой для белорусского народа далась победа в Великой Отечественной войне. Наш народ невероятно сильный, потому что не только смог отстоять Родину, но и восстановить страну в послевоенное время, отстроить заводы, школы и больницы, наладить производство и жизнь".

Председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин подчеркнул, что создание книги - важный и необходимый шаг в деле сохранения исторической памяти. "Символично, что выход книги совпал с Годом исторической памяти в Беларуси. У нашей страны есть героическое прошлое, которым необходимо гордиться, которое нужно сохранять и передавать следующим поколениям. Сейчас мы видим различные попытки исказить и переврать историю войны и победы в ней. Но мы не должны этого допустить, - отметил он. - Работа над книгой объединила многих, и не только тех, кто работал над созданием сборника. Эта книга объединила семьи. Я почувствовал это на собственном примере. Мы собрались всей семьей, вспоминали о наших предках, делились с детьми историями их дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Старшему поколению повезло чуть больше: мы видели их, могли говорить и из первых уст узнать настоящую историю. С каждым годом ветеранов остается все меньше. Потому наша с вами обязанность - сохранить память о них".

Презентация книги запланирована на середину февраля. После этого экземпляры будут переданы в учреждения образования, библиотеки и тем людям, кто проявил наибольшую активность в передаче биографий. "Такие книги помогут в патриотическом воспитании молодежи. В ней собраны реальные истории, переживания людей, их письма с фронта. В одном из таких писем я прочла, как молодой солдат, прошедший половину Европы, признается, что краше нашего края нет уголка на планете. И это было последнее письмо солдата, вскоре он погиб, - поделилась Галина Беляева. - Наши предки шли на войну не за наградами. Во главе угла стояла любовь к Родине, желание защитить и спасти страну. И такие истории - обычных мальчишек и девчонок, молодых парней и девушек - больше всего впечатляют и вдохновляют современную молодежь. На таких примерах мы и должны воспитывать молодых людей".

Максим Гурин уверен: такие книги нужны, чтобы еще больше ценить мирную и спокойную жизнь. "Когда пропускаешь эти истории через душу и сердце, совсем по-другому начинаешь смотреть на мир вокруг себя, еще больше ценишь то, что имеешь", - подчеркнул он.

Авторы не планируют останавливаться на одной книге. "В этот сборник не вошло все, что нам прислали. Планируем в будущем продолжить серию. Кроме того, мы вышли за пределы одного города - к нам обращаются жители из разных регионов Беларуси, России, ближнего и дальнего зарубежья (они или их родственники имели отношение к Могилеву). Мы хотим рассказать как можно больше историй, - поделился планами Максим Гурин. - А еще, может быть, создадим и электронную версию сборников, чтобы каждый человек, находясь в любой точке мира, смог прочитать о героической истории белорусов в годы Великой Отечественной войны".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-

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ВОВ история книги Могилев
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