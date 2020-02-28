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28 февраля 2020, 13:14

РЕПОРТАЖ: Ветеран войны Василий Евдокименко о жизни, любви и боях за Родину

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Василий Дмитриевич Евдокименко - человек удивительной судьбы. Двадцатилетним парнем он прошел Финскую кампанию, затем попал на фронт Великой Отечественной войны. До начала военных действий в Ленинграде помогал маскировать памятники, чтобы их не было видно с воздуха, позже участвовал в боях за сам город. Прошел Курскую дугу, был на Воронежском фронте, а в 1943 году освобождал Беларусь. Четыре раза был ранен. Василий Дмитриевич 21 марта отметит свой 101-й день рождения. Корреспонденты БЕЛТА отправились к ветерану, чтобы узнать его историю Победы.

Василий Дмитриевич родился 1919 году в поселке Ворошилово Костюковичского района в семье Дмитрия Игнатьевича и Ирины Федоровны. У него было три брата: старшие Никофор и Иван и младший Михаил. Родители - крестьяне, но старались не только привить детям желание и умение работать на земле, но и дать им должное образование.

После окончания школы Василий Дмитриевич попал на Северный Кавказ. Там он поступил на рабфак в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). "Родители сильно удивились, спрашивали, неужели ничего нет рядом. А я именно туда хотел поехать: там учился брат", - вспоминает ветеран.

После рабфака Василий Дмитриевич поступил в Харьковский сельскохозяйственный институт. Правда, закончить его так и не получилось: шел 1939 год.

"Уже шла Финская война. Меня призвали в армию, и я пошел воевать. Сложно пришлось, нас "косили" не только сражения и финские пули, но и очень холодная погода. Я недолго там сражался, и мне повезло остаться в живых", - вспоминает Василий Дмитриевич.

Мужчина вернулся в Советский Союз. И отправился в Ленинград, где уже готовились к атакам немцев. Там он помогал маскировать здания и памятники, чтобы враг не увидел их с воздуха.

"Памятники обкладывали мешками с песком. Хорошо помню, как помогал прятать памятник Ленину. После войны, даже не вспомню в каком году, вернулся в Ленинград с экскурсией. Так вот, у одного из памятников экскурсовод рассказывал, как их прятали в войну. А я узнал это место, - улыбается ветеран. - Сказал тогда экскурсоводу, что я тоже принимал в этом участие, спасал наше историческое наследие. Удивился не только он, но и вся группа".

Во время оккупации мужчина несколько месяцев сражался под Ленинградом. Службу проходил в 1-м отдельном мотострелковом железнодорожном полку. Потом прошел почти весь Советский Союз - Курская дуга, Воронежский фронт. Был и минометчиком, и автоматчиком. Получил несколько ранений, после которых никогда не возвращался в свою часть, однако продолжал сражаться за Родину.

"Я не считаю нас героями. Мы просто выполняли свой долг: наша земля, наши люди были в опасности", - делится ветеран.

В 1943 году мужчина вернулся в Беларусь освобождать родной край: сначала Хотимский, а потом и свой Костюковичский район.

"Проходили мы как-то речку в Костюковичском районе, совсем недалеко от моей деревни. И повел нас командир вроде бы в болота. Я к нему тогда подошел и сказал: давай чуть по-другому пойдем, там, где можно обойти опасный участок, - вспоминает ветеран. - Он мне возражает, мол, ты-то откуда знать можешь? Я рассказал, что сам отсюда родом. Тогда командование дало несколько дней отпуска повидаться с семьей".

Ветеран уверен, те несколько дней спасли ему жизнь. В жестоких боях под Пропойском (Славгородом) от его роты осталась всего треть солдат. После пополнения их подразделение снова отправили на фронт. Позже в Быховском районе Василий Дмитриевич получил четвертое и самое тяжелое ранение.

"Несколько месяцев провел в госпитале. Больше в бой не вернулся, меня комиссовали. Потом еще долго восстанавливался. И начал искать себя в обычной, мирной жизни, где не нужно было постоянно носить в руках автомат и быть начеку. У меня началось уже другое сражение, личное - найти себя и свой путь. И знаете, все получилось", - улыбается ветеран.

С полей сражений Великой Отечественной войны из четырех братьев Евдокименко домой вернулись только двое: сам Василий и его младший брат, а Никофор и Иван погибли.

Началась мирная жизнь. Совсем недолго отставной солдат проработал в сельпо - хотелось учиться дальше.

"Стране не хватало кадров. Я подал документы в Гомельский педагогический институт, пробовался даже в медицинский, в итоге стал учителем химии и биологии. Жил и работал в деревне Ветухно Костюковичского района. Там же в средней школе встретил свою будущую жену", - вспоминает мужчина.

Валентина Кондратьевна была на 7 лет младше Василия Дмитриевича. Преподавала в начальных классах. Они поженились в 1947 году и прожили вместе всю жизнь. Воспитали двоих детей: дочь Галину и сына Александра. А позже случился взрыв на Чернобыльской АЭС и деревня Ветухно попала в зону отселения. Так семья Евдокименко перебралась в Филатово Круглянского района. Сейчас Галина со своей семьей живет в Добруше, а Александр - вместе с отцом, помогает ему по хозяйству.

"Мамы не стало уже почти как 20 лет. Отца одного не оставишь. Он у нас крепкий, но ему нужна помощь. Семьей собираемся на праздники, нам помогает райисполком и пионеры, - рассказывает Александр. - Я вот смотрю на отца и удивляюсь - он столько всего пережил. Прошел страшную войну (и не одну), в мирной жизни дослужился до директора школы, имеет почти 30-летний педагогический стаж. Удивительный человек. Выпади все это мне на долю - не знаю даже, смог ли бы я так".

"Мы просто по-другому жить не умели. Если Родина в опасности - вставай на защиту. Это даже не обсуждалось. А если работать в мирной жизни - работай так, чтобы перед собой и людьми стыдно не было. Все это не подвиги, это долг каждого человека", - скромно добавляет ветеран.

На прощание Василий Дмитриевич крепко пожимает руку и приглашает в гости. Говорит, скоро день рождения. Целых 101 год будет.

На улице Инженерной в агрогородке Филатово живет ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Евдокименко. Солдат, педагог и человек удивительной силы духа.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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