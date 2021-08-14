РЕПОРТАЖ: Витебский приют для бездомных животных "Добрик" - 10 лет сердечности и душевности





"Добрик" раскинулся на участке в 1,5 га, принадлежащем витебской "Спецавтобазе". Кроме административного здания здесь расположены уличные вольеры, будки для собак и просторные площадки для выгула четвероногих. Сначала с начальником приюта идем к вольерам. В них установлены деревянные будки, где отдыхают и прячутся от дождя хвостатые сторожа. Учуяв чужака, все разом начинают лаять. Видно, что они выполняют скорее роль живого звоночка, говорящего, что на вверенной им территории появился незнакомец.

Фото БЕЛТА





Фото БЕЛТА





Фото БЕЛТА





"Если мы отдаем людям своих подопечных еще маленькими, то призываем приносить их к нам на стерилизацию. Это гораздо гуманнее, чем потом выбрасывать в мусоропровод и на голодную смерть новорожденных детенышей. В Витебске бродят несколько стай одичавших собак. Они представляют большую опасность, так как нападают и на домашних животных, и на людей. Чаще всего это рожденные от бездомных собак, которые никогда не жили в домах и привыкли жить на улице, борясь за съедобный кусок. Вырастая, они сбиваются в стаи и становятся настоящим бедствием. Их невозможно приручить. Либо придется потратить слишком много усилий для этого. И единственным выходом было бы их истребление, но только не силами группы отлова, у которой на вооружении только сачок и сетка. Для решения такого вопроса желательно привлечь правоохранительные органы и военных. Также следует работать с первопричиной - бесконтрольным рождением щенков у бродяжек. Стерилизовать собаку и затем выпустить ее обратно на волю все же лучше, чем затем страдать от нападения диких стай", - выразила свое мнение начальник приюта.









Фото БЕЛТА





"Добрик" приглашает всех друзей и любителей братьев наших меньших побывать на юбилейном празднике на территории приюта сегодня, 14 августа, в 14.00. Здесь будут проводиться интересные мастер-классы, викторины, лотереи, представления, а детишки смогут раскрасить свои веселые лица не только улыбками, но и аквагримом. И, конечно, будет много общения с обитателями приюта.









Фото БЕЛТА





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На уличном содержании находятся взрослые псы. Щенков и подростков держат в здании, где теплее. Зимой четвероногим подстилают деревянные поддоны, чтобы те не лежали на голом асфальте. Да и в целом проблема подстилки для обитателей приюта очень острая. Что-то изнашивается, что-то рвется в процессе игры на мелкие клочки. Да и постирать вещи, которые жертвуют приюту жители Витебска, не всегда представляется возможным, особенно зимой, ведь просушить их попросту негде. Вот и уходит "ветошь" быстро. В приюте принимают любую старую и ненужную одежду, поэтому отслужившие свое наряды можно смело нести сюда, каждой вещи найдут применение.Нередко и дощатые поддоны попадают на зуб собакам - что говорить о линолеуме и прочих материалах для покрытия пола. Да и металлические прутья нет-нет да и поддадутся под напором зубов и когтей, так что латать дыры приходится постоянно. То, что вышло из обихода, - поддоны и будки - раскалывают на части и пускают в топку для своей котельной. Дров приюту хватает не всегда, к тому же в последнее время цены на них взлетели втрое, так что любая щепка идет в дело.Корма в приюте есть почти всегда, хотя иногда и не в том количестве, каком хотелось бы. Помогают жители областного центра, компании - производители корма для животных. Представители известных брендов время от времени в качестве благотворительной помощи привозят мешки сухого корма. Он обычно предназначен для юных обитателей приюта, содержащихся в здании. Собаки в вольерах получают исключительно натуральную пищу, в которую добавляют тот сухой корм, который нежные зубки молодняка не могут осилить. Взрослые псы за милую душу уплетают каши, супы, макаронные похлебки с мясом.Постоянные помощники приюта - школы города. Стоит только намекнуть им, что у животных заканчивается еда, как учреждения образования организовывают сбор корма для собак и кошек. "Это большое подспорье для нас, и не сказать, как сильно мы благодарны директорам, учителям, школьникам, просто невозможно. А если бы, например, можно было забирать пищевые отходы с кухонь школ, то для приюта это было бы настоящим спасением. К сожалению, по закону все оставшиеся отходы учреждения образования и предприятия сферы питания обязаны утилизировать. Пусть бы мы сотрудничали не со всеми школами и кафе города, нам бы хватило всего трех-четырех. Однако есть препоны в этом вопросе", - посетовала Алла Прасолова.Часто население "жертвует" приюту кости. Вопреки расхожему мнению, кости домашним животным давать нельзя, особенно трубчатые, например, куриные. "За все время существования приюта было 6-7 случаев, когда собака заглатывала острые куски костей, которые ранили гортань, и приходилось делать операцию. Сейчас работники приюта, раскладывая еду в миски, вручную отделяют от костей мясо, проверяют, не осталось ли в блюде острых кусочков. Собак в вольерах кормим "натуралкой" еще и потому, что они часто принимают миски за игрушки, таскают их в пасти и даже пытаются играть ими в футбол", - рассказала руководитель приюта.Если кто-то желает помочь приюту продуктами, то лучше привезти несколько килограммов макарон, круп, недорогих овощей, дешевых суповых мясных наборов, мясо-костный фарш. Они проще готовятся, да и безопаснее для четвероногих. "Пусть будет немного, но действительно то, что нам нужно, чем много, но бесполезного", - пояснила начальник приюта, когда на моих глазах от одной из жительниц Витебска такси доставило приюту около 10 кг голых костей.Дворняжки и породистые подопечные приюта не всегда сидят в вольерах. Их выпускают на свободный выгул и всех приучают к поводку. Вот здесь как никогда необходима помощь волонтеров, потому что работники приюта, которых в сменах по 5 человек, не успевают справляться со всеми. Из более 300 животных в выгуле нуждаются взрослые и подрастающие собаки, даже щенки. Их здесь подавляющее большинство: усато-полосатых "мурчалок" всего около пяти десятков. А помимо этого нужно же еще почистить вольеры, клетки, осмотреть животных, приготовить еду, накормить, напоить братьев наших меньших. Вот и получается, что без дополнительных рук здесь просто никак."Забавнее всего гулять со щенками. Одни готовы носиться сломя голову и играть со всем, что попадается в поле зрения, а другие "падают в обморок", не желая ходить на поводке. Ко всем приходится искать свой подход. Порой привозят таких взрослых собак-недотрог, что долгое время они живут в вольере в одиночестве, еду им подсовываем снизу в сковородке. Иные не подпускают к себе мужчин, а с женщинами хорошо ладят. Другие готовы каждому лизнуть руку, заглянуть в глаза и взглядом попросить немного душевной теплоты. У животных, как и у людей, свой уникальный характер. Есть среди них хитрецы, бойцы, трусишки и попрошайки. Всех любим и всех жалеем. Некоторые обитатели живут здесь со дня основания приюта", - поделилась Алла Прасолова, которая является заодно и бессменным администратором групп приюта в социальных сетях.Сейчас самая большая проблема - отсутствие финансов для приобретения ветпрепаратов. Их закупают за средства с благотворительного счета, на который жители и организации страны перечисляют сколько не жалко. Из городского бюджета дотации идут лишь на зарплату работникам, остальное приобретается на деньги благотворителей.В приюте два фельдшера и два ветврача, один из которых вскоре уйдет: после аспирантуры будет преподавать в ветакадемии. Нехватка кадров с ветеринарным образованием очень острая. "Ежедневный осмотр, вакцинация, 2-3 операции по стерилизации в день - объем работы немаленький, но к ней прибавляется еще и общение с посетителями. Ветврачи чаще всего разговаривают с теми, кто приходит в приют взять четвероногого друга домой или ищет пропавшего питомца. Специалист также рассказывает, какие процедуры проходят у нас животные. Это обработка от блох и паразитов, вакцинация. Сейчас мы работаем по схеме приютов Санкт-Петербурга, где названные процедуры проводят в один день, тогда как обычно необходима разбежка между ними в две недели. Но мы не можем позволить себе ждать так долго, потому что незащищенный иммунитет новичков может дать сбой", - пояснила Алла Прасолова.Ежемесячный приход и уход животных примерно одинаковый - по 50-70 котов и собак. Псов берут гораздо реже, так как для их содержания нужны особые условия и режим. Не каждый горожанин выдержит прогулки с питомцем в снег, дождь и рано утром в выходные. Да и хозяева собственных домов не спешат обзаводиться сторожем-звоночком. А бывает так, что от новых владельцев собака убегает сама и возвращается в приют. Трудно осуждать бедняг, которые стремятся туда, где им лучше, комфортнее, к кому прикипело преданное собачье сердце.Чаще всего в приют новичков привозят работники отлова "Спецавтобазы", которые по вызову населения приезжают на место и забирают животных с улиц. Иногда в сетку попадаются любимцы всего двора, которые не угодили кому-то из его жителей. Таких сердобольные бабушки забирают обратно после стерилизации.Попадают в "Добрик" малыши и взрослые животные с печальной историей. Хозяева продали дом и уехали, оставив верного пса на цепи, от чего вчерашний преданный друг отощал и стал похожим на живой труп. Мальчишки играли беззащитным котенком в футбол, а сердобольные прохожие подобрали несчастного и принесли в приют. К воротам приюта подъехала машина, на мгновение остановилась, открылась дверь, и на асфальт выбросили полуживых котят, еще не открывших глазки. А порой сотрудники "Добрика" утром находят привязанных псов возле приюта. "Это ваша работа, вот и забирайте", - чаще всего слышат люди, которым приходится вытаскивать с того света маленьких комочков, откармливая их из пипетки, согревая в ладошках, залечивая их раны и возвращая веру в человека.Что ж, бессердечие индивидов, способных избавляться от животных таким жестоким способом, - тема отдельной полемической дискуссии и другой публикации. Они есть в нашем обществе, как ни прискорбно. Как есть и те, благодаря чьей безвозмездной помощи 10 лет витебский приют для животных умудряется выживать. Эти люди - белорусы. Делить их по географии было бы неправильно, потому что у доброты нет границ и привязки к местности. Когда человек хочет оказать поддержку, он найдет способ это сделать.Алеся ПУШНЯКОВА,фото автора и из архива "ДОБРИКА",БЕЛТА.-0-