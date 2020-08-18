РЕПОРТАЖ: "Водица - в море, с меня - горе", или Как отметили Маковей на Голубой кринице

"Пресвятая криница от всех бед помощница. Водица - в море, с меня - горе" - с такими словами жители Славгородского района обращаются к Голубой кринице. Кто-то приходит сюда просить здоровья, кто-то - исполнения желаний. И все без исключения - за кристальной водой. Сюда съезжаются паломники из Беларуси, России и Украины, чтобы вместе отметить праздник Маковей, или Медовый спас. Корреспонденты БЕЛТА побывали на празднике, чтобы узнать, в чем секрет Голубой криницы и почему ежегодно в августе сюда приезжают более 100 тыс. человек.

Голубая криница под Славгородом - гидрологический памятник природы, который еще в 1985 году признали памятником республиканского значения. А позже традицию паломничества к источнику объявили нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Исследования воды в Голубой кринице показали, что в ней содержится вся полезная часть таблицы Менделеева, это эталон подземных вод.

Про это место ходит много легенд, а традиции, которые соблюдают здесь паломники, уходят своими корнями к языческому прошлому.

"Вот уже более тысячи лет сюда ежегодно приезжают и приходят люди, почитая целебные свойства источника. Здесь каждый просит о своем: о здоровье, об исполнении желаний. А кто-то приходит просто помолчать и помолиться. И все наши гости уверены - криница все слышит и помогает", - рассказывает управляющий делами Славгородского райисполкома Татьяна Бабичева.

Самое большое количество паломников и гостей собирает криница на Медовый спас, который еще называют Спас на воде. В этот день освящают не только новый урожай меда, но и воду. Люди участвуют в богослужении, крестном ходе, набирают освященную воду и обязательно трижды переходят через ручей - так принято.

"Голубая криница никогда не замерзает. Раньше жители близлежащей деревни Клины использовали водоем как холодильник: в специальных бочках здесь хранили овощи, которые никогда не портились. После аварии на ЧАЭС деревня попала в зону отселения, но на качестве воды в кринице это никак не отразилось", - делится Татьяна Бабичева.

Ранее источник называли "Синий колодец". С этим местом связано много легенд и преданий. По одной из них здесь бьют 120 ключей из вертикальной шахты шириной до 1,5 м и глубиной более 300 м. Говорят, что во времена Древней Руси источник был таким мощным, что несколько столбов воды с человеческий рост било из-под земли, а шум криницы был слышен за километр.

"Если смотреть на криницу сверху, она напоминает женский овал лица с длинной косой. По одной из легенд в этом водоеме утонула красивая девушка. И ее красоту и молодость забрала себе криница - цвет воды напоминает лучистые голубые глаза девицы", - продолжает Татьяна Бабичева.

Люди, которые приезжают на криницу, уверены, что если искренне попросить здесь о любви, здоровье и появлении в семье детей - все исполнится. По словам нашего экскурсовода, никто не может узнать, откуда пошли разные традиции. Например, есть тут камень, к которому всегда стоит длинная очередь. Существует легенда, что если опереться на камень и рассказать о заветном желании, и здоровье будет, и все исполнится. В этой длинной очереди мы встретили девушек из Костюковичей. Анна, Лариса, Юлия и Алеся приехали сюда впервые.

"Не знали, что такая красота есть в нашей области. Походили по воде, все как полагается - три раза туда и обратно. Холодно очень, но зато теперь здорово себя чувствуем, - делится впечатлениями от лица всех девушек Лариса. - Теперь вот к камню хотим обратиться. Говорят, все желания исполняет. Так что, давайте встретимся через год - проверим".

Галина и Виктор Плетневы из Могилева впервые приехали на криницу. Они рассказали, что были приятно удивлены увиденным.

"Мы не ожидали, что здесь такая красивая территория. Все удобно сделано: и спуски, и место, где можно набрать воды. Понравились и торговые площади. Набрали с собой воды. Люди сказали нам, что она не портится. Осталось только в ручей окунуться - вода холодная, я еще с силами собираюсь. А муж уже дважды окунулся. Говорит, ощущения потрясающие", - поделилась Галина Плетнева.

Чуть позже мы тоже решили попробовать воду в ручье. Оказалось, что температура там не выше 4 градусов и держится она круглый год. Еще одним открытием стало отсутствие в водоеме живности. Здесь нет ни рыб, не лягушек, ни даже насекомых.

"Это еще одно удивительное свойство криницы. Иногда сюда заплывает небольшая щучка. Есть поверье, что те, кто увидят эту рыбку, в ближайшее время найдут свою любовь. У меня есть несколько знакомых, у которых это сработало", - делится историей Галина Бабичева.

В день Медового спаса у часовни проходит молебное пение с акафистом, Божественная литургия, крестный ход с освещением воды, меда, лекарственных трав. После всем желающим священники предлагают совершить обряд крещения. Помимо этого здесь организовывают культурную программу. Традиционно открывает праздник ярмарка "Медовый Спас". Здесь всегда можно приобрести продукцию пчеловодства - более 100 пчеловодов съезжаются на праздник меда. Вторым брендом Славгородского района стали знаменитые сыры от местных сыроваров. Также представлено много изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, продовольственных и промышленных товаров.

"У Голубой криницы много тайн. И будем прикладывать максимум усилий, чтобы сохранить этот необычный оазис и его истории для наших потомков", - заключила Галина Бабичева.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-