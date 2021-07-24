РЕПОРТАЖ: Запретный плод несладок: сезон черники в период ограничений на посещение лесов

Ежегодно летом десятки тысяч белорусов встают пораньше и идут в чащи за черникой. Причем даже тогда, когда посещать леса категорически запрещено. Ради чего ягодники готовы нарушить закон, какой штраф могут получить за это и сколько зарабатывают на каждом килограмме, читайте в нашем репортаже из Пуховичского района.

Музей нелегала

На Пуховщину отправились не случайно. Летом в здешних лесах от ягодников тесно - сказывается близость к столице и большое количество дачных кооперативов. В этом году урожай черники небогатый - подвела погода: зимой стояли морозы, весна была прохладной, потом - жаркие дни без дождей.

- По сравнению с предыдущими годами урожай однозначно ниже среднего, - говорит лесничий Светлоборского лесничества Пуховичского лесхоза Павел Фанзель. - Но за черникой в лес все равно ходят активно. Многие специально берут отпуска, чтобы собрать побольше ягод и заработать на них. Черники сейчас немного, поэтому цена на нее высокая, в среднем по Br6,5 за килограмм.

Чтобы собрать побольше ягоды, некоторые "бизнесмены" берут в лес самодельные ручные комбайны. Они действительно заметно экономят время, но травмирует растение. И доказать это Павел Фанзель может опытным путем: в его импровизированной коллекции изъятых у нелегалов ручных комбайнов набралось несколько десятков.

- Здесь зубья расположены очень близко, - показывает лесничий один из экземпляров. - Собирая чернику с помощью такого комбайна, люди ломают растение. В следующем году никаких ягод после такого сбора не будет.

Раньше производство данных приспособлений было своеобразным бизнесом.

- Цена его составляла около $20 за штуку, - уточняет лесничий.

Два года назад это предпринимательство получило серьезный удар: законодательство в отношении ручных комбайнов смягчили. Ягоды в период их зрелости разрешили собирать в том числе с использованием специальных приспособлений. Расстояние между зубьями должно быть не менее 0,5 сантиметра. Важное условие: они не должны быть острыми. Материал корпуса не важен. Если все эти условия соблюдены, ручной комбайн не повредит растение.

В лес - ни ногой?

Еще на прошлой неделе в районе действовал запрет на посещение лесов. Отменили его только после того, как в выходные дожди хорошенько промочили землю. Мы же отправились в лес на Пуховщине еще в жару, пока запрет на его посещения был в силе.

- Люди, конечно, стали более дисциплинированными, но нарушителей все равно хватает. Иногда это приводит к неожиданным ситуациям. Например, однажды женщина собирала ягоды и обнаружила лесной пожар, позвонила нам. Лес удалось спасти. Мы регулярно проводим рейды и следим, чтобы возгораний в лесу не было. Помогают фотоловушки и дрон, - говорит Павел Фанзель, пока мы направляемся в чащу.

Найти черничник в здешних краях легко. Буквально несколько километров от Светлого Бора - и практически возле дороги расстилается целое поле ягоды. И тихо - ни души.

- Это временно. Когда запрет снимут, здесь будет настоящий аншлаг, - добавляет лесничий.

Пока мы находились в лесу, не заметили ни одного сборщика ягод. И возникает резонный вопрос: откуда тогда черника на местном базаре?

Где взять чернику, если действует запрет

На "кірмаше" найти чернику оказалось непросто. Ее продавали только в двух местах. Причем по весьма кусачим ценам: за килограмм - Br10! Спрашиваем, откуда урожай.

- Из леса. Сегодня утром собирала недалеко от города, - краток продавец.

Насчет запрета на посещение леса она в курсе, но относится к этому довольно философски:

- А что я там плохого делаю? Не курю, костры не жгу. Всего лишь за ягодкой пришла - и себе, и на продажу…

Схожая точка зрения и у второго продавца, мол, от одного похода в лес ничего не случится.

- Мне кажется, эти запреты нужно немного пересмотреть. Если ты идешь в лес без мысли что-то поджечь, то почему нельзя? Запрет ведь может длиться очень долго, ягода пропадет…

Мысль людей понятна. Однако закон гласит: за нарушение запрета на посещение леса без причинения ущерба положено предупреждение или штраф до 25 базовых (Br725). В случае причинения ущерба наступает ответственность вплоть до уголовной.

В чем разница между запретом и ограничением на посещение лесов

Как правило, запреты или ограничения на посещение лесов вводятся при наступлении III или IV класса пожарной опасности. Запрет на посещения не распространяется на оборудованные места для отдыха, которые содержатся с соблюдением всех надлежащих требований, в том числе по пожарной безопасности. Во время запрета на посещение леса граждане не могут находиться там, въезжать в лесные массивы на транспорте и проводить любые работы, не связанные с лесным хозяйством.

Если лес ограничен для посещения, то могут быть запрещены только определенные действия - в зависимости от региона. Информацию можно уточнить в местном лесхозе.

Нарушение требований по сбору ягод и грибов влечет за собой ответственность по статье 15.26 КоАП. Санкция по ней - от предупреждения до штрафа в 20 базовых величин (Br580). Если вы индивидуальный предприниматель, порог вырастает до 100 базовых (Br2900). Для юридического лица штраф еще серьезнее - вплоть до 500 базовых величин (Br14500).

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 дней".-0-