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08 января 2022, 19:10

РЕПОРТАЖ: Запрограммированные на успех: как в Полоцке растят будущих робототехников

Их роботы сегодня выигрывают соревнования по футболу и сумо, умеют следить за человеком и направлять на него поток воздуха, уже завтра будут помогать спасателям во время ЧП, а еще через некоторое время отправятся в космос. Как в Полоцке растят востребованных в скором будущем специалистов - в нашем рассказе.

Больше чем игра

Робототехника - модное нынче техническое творчество для детей. Многие родители понимают, что это увлечение может стать высокооплачиваемой профессией для их чад. Да и кому из детворы не интересно создавать из конструктора интересные модели, а потом оживлять их - заставлять двигаться и издавать звуки? Поэтому желающих попробовать себя в кружке по робототехнике в Полоцком районном центре детей и молодежи (ПРЦДиМ) предостаточно: с 1 сентября занятия посещают более 100 ребят. Проект "Образовательная робототехника и техническое творчество: от игры к научному творчеству" здесь запустили четыре года назад.

- После того, как мы с педагогами поучаствовали в STEAM-фестивале, который проводится Образовательным центром Парка высоких технологий, - уточнила методист отдела инновационного и технического творчества ПРЦДиМ Наталья Ермак. - У нас внедрено поэтапное модульное образование по робототехнике.

Сейчас в кружки принимаются дети с 6 лет, в планах - вообще с 4. До 9 лет они изучают азы конструирования и программирования: создают из лего-конструктора модели разных зверушек, затем учат их выполнять простейшие команды. По мере взросления и освоения такой дисциплины, как робототехника, ребята повышают свой уровень и к 10-12 годам переходят на программирование микроконтроллеров Arduino. Это уже, по сути, инженерное образование.

Как рассказал заведующий отделом инновационного и технического творчества ПРЦДиМ Егор Подольский, весной 2021-го управление по образованию и Полоцкий районный исполнительный комитет помогли открыть лабораторию по робототехнике. Она оснащена всем необходимым для работы: 3D-принтером, ноутбуками, двумя видами наборов лего: Education Wedo 2.0 и Mindstorms EV3.

Декоративный куб Даниила Жуковца переливается огоньками, а если в него заглянуть, то можно утонуть в бесконечности.

- Захотелось сделать какое-то украшение. Это стекло внутри с легким зеркальным покрытием, а с наружной стороны - прозрачное, - объясняет Даниил. - Светодиодная лента подключена к мозгу данной конструкции (плате), которая управляется. В нее загружается программа, она и устанавливает специальный режим.

Битва роботов

В день нашего визита в Полоцк в лаборатории робототехники занимались четверо парней - Емельян Бриль, Даниил Жуковец, Никита Карла и Даниил Гонтарев, из числа самых лучших и опытных юных инженеров. А в декабре они еще в рамках международного сотрудничества почти месяц бесплатно занимались с российскими педагогами из Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект", осваивали технологию разработки проектов.

Ребята показали нам, как их роботы играют в футбол. Сейчас игра выглядит так: большой стол заменяет стадион, по которому шумно передвигаются небольшие машинки, а мальчишки через пульты управления руководят ими. Мы тоже попробовали забить гол, но на наши команды робофутболисты реагировали плохо. Да, своих создателей умная машина лучше слушается и понимает. Представленные нам модели - уже заслуженные олимпийцы, выиграли не одно соревнование. Например, дипломами 2-й степени отмечены Емельян Бриль и Даниил Жуковец на Пинском этапе кубка по образовательной робототехнике в категории "Управляемый робофутбол".

- На обыкновенных занятиях дети собирают разных интересных роботов: паучков, жучков, змеек. Программируют их и получают почти живых существ. Спортивная робототехника кажется более серой и неинтересной после них, но это только на первый взгляд, - уверяет Емельян Бриль.

Надо заметить, что футбол - не единственный вид спорта, который развивают в кружке по робототехнике. Ребята конструируют и программируют устройства для состязаний в категории roborace drag-racing, типа "Формулы-1": ездят на скорость по прямой, по заданной траектории, по лабиринтам. А еще юные мастера создают борцов сумо и у всех в копилке есть победы.

- Стараемся участвовать во всех соревнованиях и мероприятиях, которые проводят у нас в стране и не только, - замечает педагог дополнительного образования Василина Бриль. - Где себя еще показать, как оценить свои возможности? Наш принцип такой: лучше проиграть, но привезти колоссальный опыт и очень много идей. Только в таком случае заметно развитие. Жаль только, что для детей младше 10 лет конкурсов не так много.

На днях Емельян получит свой приз - конструктор R:ED за победу в творческом конкурсе Международной школы робототехники R:ED LAB. Как сказал Егор Подольский, кажется, весь Полоцк, да и район в декабре отдали свои голоса за проект Емельяна "Умный вентилятор". Однажды жарким летом парень задумался над созданием устройства, которое бы направляло поток воздуха исключительно на человека. Умный вентилятор определяет, где он находится, и следит за его перемещением. Чудесное изобретение - хоть завтра в производство.

Емельян показывает, на что способен его робот-спасатель, созданный на микроконтроллерах. Представляем ситуацию: случился обвал, пожар, потоп. В зону ЧП отправляется вот такая умная машина, которая выполнит за человека всю опасную работу.

Папа, мама, я - увлеченная семья

В кружок робототехники редко приходят дети с улицы, чаще всего звонят папы и мамы и говорят приблизительно так: я сам (или сама) инженер и хочу, чтобы мой сын этим же интересовался. Когда родитель дома предлагает ребенку вместе что-то сделать, занимается с ним, тогда и результаты хорошие.

Но у Василины Викторовны было все иначе. Это сын Емельян увлек ее умными машинами. А потом и вся большая семья - папа, мама, бабушки и дедушки - влилась в процесс и подарила парню лего-конструктор. Конечно, детям хочется иметь личный набор и заниматься в любое время, а не по расписанию в кружке.

Хобби не из дешевых. Один набор лего-конструктора стоит от 700 рублей. Когда ребята переходят на более высокий уровень изобретательства, для создания разных устройств необходимо много деталей. Один мотор может стоить 50 у.е.

- Это был скорее философский вопрос, почему мне нужно пойти преподавателем в центр, - признается Василина Бриль. - Я понимала, что сыну для успеха нужна компания таких же увлеченных роботами детей и взрослых, которые бы поддерживали и вдохновляли, а когда надо, критиковали. И самое лучшее, что я могла сделать, - создавать такую среду, сообщество.

Робот - не просто игрушка и развлечение. У малышей она развивает моторику рук, воображение, логику, учит их творчески и критически мыслить. Для того чтобы смастерить устройство и запрограммировать его, нужны знания в разных областях, в первую очередь в математике, физике, информатике.

Роботы скоро заменят нас везде и во всем - не без волнения интересуюсь об этом у юных инженеров и слышу ответ от Емельяна: "Роботы должны быть помощниками людям. Человек будет терять смысл в своем существовании, если за него все будет выполнять машина. Да и без нас эти механизмы не смогут обходиться. Так, за роботом-поваром следит робот-инженер, а за ним уже человек. Робототехника будет применяться в нашей жизни все больше и больше. За этим будущее".

И это будущее в руках таких увлеченных парней, как Емельян и его друзья.

Светлана КИРСАНОВА,

фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

газета "7 дней".-0-

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