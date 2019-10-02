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02 октября 2019, 12:53

Решение об отоплении административных зданий в Минске могут принять в конце недели

Фото из архива
Фото из архива
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о включении отопления в административных зданиях Минска находится на контроле, решение, возможно, будет принято в конце текущей недели, исходя из прогноза погоды. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Ирина Томилова, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Решение о включении отопления принимают местные органы власти при среднесуточной температуре наружного воздуха восемь градусов и ниже в течение пяти дней. На первом этапе к отоплению подключают социальные учреждения, на втором - жилые дома, гостиницы, общежития, учебные учреждения. Затем тепло подается в административные здания, производственные помещения.

"На 1 октября по Минску все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности. Для первой категории включили тепло с 23 сентября, для второй - с 24 сентября. Еще не включали в административных зданиях, этот вопрос находится на контроле", - сказала Ирина Томилова. Она пояснила, что Белгидромет ежедневно высылает прогноз на трое суток. "Среднесуточная температура на сегодня плюс 14 градусов, на завтра - плюс 11, а на 4 октября - 8 градусов выше нуля. Поэтому в пятницу будет рассматриваться этот вопрос с учетом прогноза уже на последующие дни", - пояснила специалист.

Заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез добавил, что предприятиями, входящими в состав объединения, получено 48 паспортов готовности на жилищный фонд - это более 7 тыс. домов. Выполнены все мероприятия к отопительному сезону: ремонт кровель, стыков, фасадов. Проведены работы по запуску системы отопления. Для обеспечения безопасности задействованы свыше 400 человек в аварийных бригадах. По наладке систем отопления работают около 500 человек мастерского состава и свыше 1 тыс. рабочих по комплексному обслуживанию.

"Температура наружного воздуха сейчас свыше 11 градусов. Но стабильно и эффективно отопление может работать при температуре наружного воздуха не выше 8 градусов тепла. Иначе включается так называемый режим протапливания, - отметил Тимофей Кремез. Этим и объясняется то, что некоторые минчане могут посчитать свои батареи в доме холодными. Как только температура стабилизируется на достаточно (по техническим параметрам) низком уровне, тепло, поступающее в дома, будет ощущаться.

"Если же в квартире высокая температура, надо обращаться в диспетчерскую, жилищно-эксплуатационную службу, в контакт-центр, чтобы специалисты принимали необходимые решения, в том числе о временной приостановке подачи тепла в дом - например, в дневное время", - заключил Тимофей Кремез.-0-

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