Республиканская ярмарка "Калядны гасцінец" пройдет в Бобруйске

12 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Во Дворце искусств Бобруйска 13-16 декабря пройдет республиканская рождественская ярмарка "Калядны гасцінец", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском отделении БелТПП.
В ярмарке примут участие более 30 предприятий из разных регионов Беларуси, представители малого и среднего бизнеса, которые представят широкий ассортимент продукции. Здесь можно будет приобрести игрушки, сувениры, подарки, наряды и украшения, верхнюю одежду, головные уборы, текстиль, трикотаж. И, конечно, какой же праздник без сладостей и деликатесов к новогоднему столу. Также в продаже будет мед, чай, травы, специи и многое другое.
Во время мероприятия состоится презентация нового проекта Могилевского отделения БелТПП - бизнес-обучения "Гений финансов". "Это удобный и увлекательный образовательный процесс, инновационный подход которого выражается в игровой форме его проведения. Информация заинтересует всех, кто желает развиваться и повысить уровень финансового успеха своей компании", - рассказали собеседники.
Организатором ярмарки выступает Могилевское отделение БелТПП.-0-
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