Республиканская конференция по охране труда пройдет в Могилеве 16-17 сентября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная Республиканская научно-практическая конференция "Охрана труда - забота общая" пройдет 16-17 сентября в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Вопросы создания здоровых и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма на одной площадке обсудят представители Минтруда и соцзащиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций республики.

"За два дня конференции ее участники ознакомятся с основными направлениями совершенствования законодательства о труде и об охране труда, обсудят подготовленные изменения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также поделятся опытом практической работы по созданию здоровых и безопасных условий тружеников", - уточнили в ведомстве.

Также участники конференции посетят промышленные предприятия Могилева, где ознакомятся с производственными процессами и организацией охраны труда.-0-